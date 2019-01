Legea care înterzice de la 1 ianuarie folosirea şi comercializarea pungilor mai groase din plastic nu se respectă. la această concluzie a ajuns deputatul liberal Valerian Bejan, unul dintre autorii acestei legi. El a cerut legislativului să aplice un control parlamentar privind aplicarea acestei norme legale. De ce pungile interzise mai sunt comercializate? Cine se face vinovat de această situaţie? Dar şi de ce ar trebui prin exemplu personal să renunţăm la ele? Despre asta vom discuta cu deputatul liberal Valerian Bajen şi cu fondatoarea asociaţiei consumatorilor şi producatorilor ecologici şi artizanali, Aura David.

Valerian Bejan: „Nu se poate de spus că legea nu se aplică în totalitate. Personal am observat că în diferite magazine pungile de plastic cu o grosime mai mare de 50 de microni deja sunt înlocuite cu pungi de hârtie sau din pânză. Cu regret, această practică nu este la nivel naţional. În multe unităţi comerciale această prevedere legală încă nu este aplicată. Sigur că am vrea să fie mult mai drastic. Dar ştim că atâta timp cât nimeni nu verifică implementarea unei prevederi legale, cel care trebuie să o implementeze nu prea se străduie să o facă.”

Europa Liberă: Cum aţi ajuns la concluzia că legea nu este respectată în totalitate, doar pur şi simplu intrând în magazine?

Valerian Bejan: „Deocamdată nu s-a adresat nimeni să zică că ar avea probleme cu implementarea legii dintr-un punct de vedere sau din altul. A fost suficient timp acordat agenţilor economici pentru a trece de la pungile din plastic la cele biodegradabile, cum ar fi pungile din hârtie, din pânză sau din amidon care nu necesită o tehnologie sofisticată. De exemplu, în România pungile din amidon sunt deja pe larg utilizate şi nu doar în România, ci în toată Europa. Aceste pungi timp de o săptămână se degradează în sol. Vedem însă că la noi un şir de unităţi comerciale încă utilizează pungile din plastic.”

Europa Liberă: Se întâmplă din cauză că deocamdată nu a fost stabilit organul, instituţia care să verifice dacă sunt sau nu respectate interdicțiile aplicate?

Valerian Bejan: „Este prevăzut, din câte îmi amintesc, că agentul constatator este stabilit Agenţia de protecţie a consumatorului. Nu este atât de important cine trebuie să facă verificările. Pentru aceasta este Guvernul ce este responsabil de implementarea tuturor legilor adoptate de Parlament. Dacă Guvernul întâmpină unele greutăţi la implementarea unei legi, atunci sigur că se adresează Parlamentului ca să vedem în ce măsură putem interveni pentru a soluţiona problema dată. M-am adresat către preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe care a acceptat ca la următoarea şedinţă să fie incluse în ordinea de zi audieri parlamentare referitor la implementarea legii respective ca să vedem dacă sunt sau nu probleme care depind de Parlament să putem să intervenim ca să îmbunătățim situaţia.”

Europa Liberă: În opinia Dvs. care ar fi motivele neaplicării legii în totalitate?

Valerian Bejan: „Guvernul nu-şi face treaba la justa valoare, nu implementează legea aşa cum prevăd cerinţele legii respective.”

Europa Liberă: Dar ce ar fi trebuit să se facă de la 1 ianuarie astfel încât toţi agenţii economici să respecte legea şi să excludă acele pungi cu grosime mai mare de 50 de microni?

Valerian Bejan: „În primul rând, nu a fost destul de mult mediatizat acest moment. Trebuia ca fiecare agent economic care comercializează aceste pungi să fie preîntâmpinat din timp că are

Trebuiau efectuate controale şi avertizaţi agenții economici că legea a intrat în vigoare...

la dispoziţie câteva luni, legea fuseseră adoptată șase luni în urmă. A fost suficient timp pentru ca agenţii economici să se pregătească astfel ca de la 1 ianuarie să nu mai fi utilizate aceste pungi.

Din moment ce a intrat în vigoare interdicţia, trebuiau efectuate controale şi avertizaţi, preîntâmpinați agenții economici că legea a intrat în vigoare şi dacă nu o respectă riscă amenzi de la cinci mii la 15 mii de lei. Dacă sunt careva probleme ce împiedica aplicarea legii, trebuie căutate soluţii. Nu înseamnă că, dacă ca struţul am introdus capul în nisip, atunci problema a dispărut. Problema există şi trebuie să o rezolvăm.”

Europa Liberă: Cine verifică dacă grosimea acestor pungi corespunde rigorilor legii? Există utilaje speciale? Cum ne dăm seama că o pungă are grosimea mai mare de 50 de microni şi trebuie să renunțăm la ea?

Valerian Bejan: „De regulă, pungile care au grosimea mai mare de 50 de microni sunt cele cu sau fără mâner care sunt oferite la casele magazinelor pentru a transporta produse alimentare, de regulă. Ulterior, după 2020, vor fi interzise cele mai subţiri de 50

Interesul economic deocamdată prevalează, dar legea e lege şi trebuie respectată...

de microni, iar din 2021 - cele cu o grosime mai mică de 15 microni. E un lucru firesc pe care toată lumea înțelege că trebuie de făcut, dar interesul economic deocamdată prevalează, dar legea e lege şi ea trebuie respectată.”

***

Iată cum explică și fondatoarea Asociaţiei consumatorilor şi producătorilor ecologici şi artizanali, Aura David, ineficacitatea interdicției de a utiliza pungile de plastic.

Aura David: „Am eu o vorbă – interesul joacă fesul. Probabil acesta ar fi un motiv pentru care nu sunt aplicate aceste prevederi legale la nivel local. La nivel european ele demult funcţionează, nu vorbesc de ţările în curs de dezvoltare, ci de statele membre ale UE.”

Europa Liberă: Când vorbiţi despre interes, vă referiţi la cel al unor agenţi economici de la noi?

Aura David: „Da, exclusiv e vorba de agenţi economici.”

Europa Liberă: Dar de ce există acest dezinteres al agenţilor economici de a pune în aplicare prevederile ce au intrat în vigoare de la începutul anului?

Aura David: „Pentru că asta ar presupune resetarea bugetului, ar prevedea un alt buget exorbitant comparativ cu cel care este acum. Folosirea plasticului a devenit la momentul actual atât de comodă, financiar vorbind, încât este foarte greu să aducem o alternativă.”

Europa Liberă: E clară perspectiva agenţilor economici, ei vor costuri mai mici. Dar în ce măsură cetățenii sunt interesați ca punga de plastic să fie înlocuită de cea biodegradabilă, care se știe bine că e mai scumpă?

Aura David: „Cred că aici problema vine din dezinformare. Am făcut o cercetare, am vrut să văd când a apărut primul recipient din plastic. A apărut în 1856 şi abia peste câteva decenii a luat amploare. Plasticul este atât de comod, încât este foarte greu să renunţăm la el mai ales dacă vorbim despre cetăţenii de rând. Eu fiind unul dintre ei, am renunţat la plastic acum câţiva ani documentându-mă şi fiind implicată în lupta asta cu plasticul.”

Europa Liberă: Şi când intraţi în supermarket ce faceţi?

Aura David: „Merg cu pungi biodegradabile. Cumpăr produse exclusiv în vrac. Aşa făceam cândva. În perioada ceaușistă, de exemplu, majoritatea produselor erau procurate în vrac. Dacă vă amintiţi, eu fiind născută în perioada sovietică, mergeam cu buteliile din sticlă pentru a lua lapte.”

Europa Liberă: Ar putea această practică să fie îmbrățișată şi de oamenii de la noi?

Aura David: „Bineînţeles. Este vorba doar de informare. Cetățenii

Cetățenii trebuie informaţi despre impactul negativ asupra mediului înconjurător şi chiar a sănătăţii noastre...

trebuie informaţi despre impactul negativ asupra mediului înconjurător şi chiar a sănătăţii noastre. Plasticul ajunge în sol, în ape şi în farfuriile noastre, din păcate. ”

Europa Liberă: Dvs., ca membră a unei asociaţii civice, cum vedeţi punerea în practică a acestei legi? Ce ar trebui de făcut ca ea să funcţioneze şi să nu rămână doar pe hârtie cum se pare că e acum?

Aura David: „Noi documentăm, noi informăm. Aceasta este cea mai importantă misiune a noastră. Noi nu putem să influențăm oarecum deciziile producătorilor sau ale consumatorilor, dar putem să le oferim alternative. Avem chioșcul nostru la EcoLocal unde oferim pungi din hârtie. Singura alternativă care o avem acum sunt pungile din hârtie şi cele din stofă. ”

Europa Liberă: Dar cele din amidon?

Aura David: „Cele din amidon biodegradabile din păcate nu avem acces la ele. nici măcar nu avem comercianţi sau retaileri care să facă rost de ele, să le aducă pe piaţa R. Moldova.”

Europa Liberă: Care ar fi explicaţia?

Aura David: „Probabil iarăşi este vorba de interesul economic la mijloc. Cum am spus anterior, pungile din polietilenă, pentru că ele aşa se numesc, sunt cele mai accesibile, sunt cele mai versatile şi maleabile. Ele sunt mult mai ieftine faţă de celelalte produse. Agențiile mari producătoare de plastic ar fi un factor important în luarea acestor decizii.”

Europa Liberă: Oamenii de ştiinţă au constat recent că dacă nu se vor lua măsuri până în 2050 în oceanele lumii ar putea fi mai mult plastic, decât peşti. Fireşte, Moldova este şi va fi afectată. Efectele proceselor birocratice şi ale diverselor interdicţii ale autorităţilor vedem că durează. Dar în viaţa de zi cu zi cum ar putea omul prin exemplu personal să schimbe lucrurile în bine?

Aura David: „Vreau să vă zic că pungile nu sunt decât o alveolă din întregul fagure. Pe lângă plasticul de unică folosinţă, există mult plastic, începând cu calculatoarele, telefoanele etc. Bine, unele dintre ele sunt inevitabile. Revenind la întrebarea Dvs., este vorba de informarea cetăţenilor. Trebuie să-i informăm prin diferite mijloace despre alternative şi despre impactul negativ de lungă durată al plasticului. Producţia din plastic şi incinerarea materialelor plastice emit aproximativ 400 de milioane de tone de CO2 la nivel global.”