Helmut Scholz: „Identificarea și condamnarea vinovaților pentru frauda bancară va apropia Moldova și mai mult de UE”

Un interviu cu europarlamentarul german Helmut Scholz (GUE/ENG - Stânga verde unită, Germania), membru al Delegației UE-Moldova, despre principalele evenimente din relația UE-Moldova în anul 2019.



Europa Liberă: Domnul Scholz, anul 2019 a fost marcat de multe evenimente în relația Moldovei cu UE, dar două care au avut loc la final de an au fost poate cele mai importante: căderea guvernului Maia Sandu și eliberarea fostului premier Vlad Filat.

Observăm că, din cauza unor greșeli ale actualului guvern, o serie de structuri oligarhice s-au reactivat...



Helmut Scholz: „Din păcate, am fost dezamăgit din nou de evoluțiile politice din Republica Moldova, pentru că încă de la instalarea guvernului Maia Sandu ne-am exprimat susținerea pentru noul guvern, având speranța că, în sfârșit, va reuși să dezmembreze structurile oligarhice, că depășească problemele economice și să diminueze disparitățile sociale din țară, și, în cele din urmă, va da o nouă direcție țării. Observăm că, din cauza unor greșeli ale actualului guvern, o serie de structuri oligarhice s-au reactivat. Ca atare, regretăm că guvernul Maia Sandu a căzut, dar orice guvern va avea această țară trebuie să stabilizeze țara, să elimine corupția și să ia măsuri pentru ca cetățenii să trăiască mai bine. De asemenea, cetățenii trebuie să aibă un cuvânt de spus în măsurile pe care le ia guvernul, ceea ce înseamnă o mai mare democratizare a țării. Noi, UE, putem ajuta pentru ca toate procesele democratice să devină mai transparente. Guvernul trebuie să se țină de promisiunea de a restructura societatea și economia în Moldova, pentru a da tinerilor șansa de a participa la această schimbare, de a vedea speranță în țara lor și a nu mai fi nevoiți să plece din țară.”

Europa Liberă: În 2020 se vor împlini 10 ani de la înființarea Parteneriatului Estic, iar UE se pregătește, din ce înțeleg, să ofere mai multă speranță Georgiei, Ucrainei și Moldovei. Discutăm despre statutul de membru al UE sau de un statut special așa cum are Elveția, de exemplu?

Avem nevoie de dialog, pentru a vedea ce ne oprește să avem o relație mai aprofundată decât acordul de asociere...



Helmut Scholz: „Eu cred că noi oferim și am oferit mereu speranță. Dar speranța are două canale. Unul pentru noi, să putem fi parteneri pentru țări democratice, stabile economic și ecologic cu sisteme sustenabile social, și în același timp, să ne ofere încrederea că sunt partenerii noștri la același nivel și că merg în aceeași direcție cu noi. Iar pentru asta avem nevoie de dialog, pentru a vedea ce ne oprește să avem o relație mai aprofundată decât acordul de asociere. Acordurile de asociere oferă multe șanse cetățenilor și companiilor din aceste țări, ca atare primul pas este implementarea acestor acorduri. Guvernul moldovean, de exemplu, oricare ar fi acesta, ar trebui să discute cu cetățenii, în cadrul unei dezbateri largi, pentru a vedea care este părerea lor despre dezvoltarea țării și direcția în care ar trebui să meargă.”

Europa Liberă: Cetățenii au două opțiuni: fie să ia în serios promisiunile UE, fie pe cele ale Rusiei. Diferența o face îndeplinirea acestor promisiuni. UE este cel mai mare investitor în Moldova. Acesta este un fapt, o realitate. Dar, din păcate, aceasta realitate în cifre și contabilitate nu se reflectă în viața oamenilor.

Sistemul juridic trebuie reformat...



Helmut Scholz: „Este adevărat, și de aceea am spus că acordul de asociere trebuie implementat pentru ca cetățenii să capete încredere în propriul guvern. De aceea, sistemul juridic trebuie reformat. Noi am oferit asistență macrofinanciară, iar banii aceia ar fi trebuit să se regăsească și în creșterea nivelului de trai al cetățenilor, în restructurarea economiei. Ce s-a întâmplat cu banii? Au ajuns în buzunare private. Dacă cu banii europeni s-a întâmplat asta, de ce nu am crede că la fel se întâmplă cu banii rusești. În concluzie: guvernele din Moldova, Ucraina, Georgia, dar și cele din Belarus, Azerbaidjan și Armenia, ar trebui să dezbată cu cetățenii viitorul, cea mai bună cale de urmat pentru ei. Cu susținerea și încrederea cetățenilor vor fi parteneri mai de încredere pentru UE.”

Europa Liberă: Eliberarea fostului premier Vlad Filat, al cărui nume este pus în legătură cu frauda bancară. Ce comentariu aveți de făcut, ca unul dintre cei care au pus presiune pentru publicarea rapoartelor Kroll, condamnarea vinovaților și recuperarea banilor?

Helmut Scholz: „Pe de o parte, chiar dacă discutăm despre o persoană care este considerată unul dintre responsabilii pentru aceasta fraudă, salut această eliberare, având în vedere condițiile de detenție incredibil de grele. Nimeni nu ar trebui să primească un astfel de tratament. Pe de alta parte, publicarea rapoartelor Kroll este un succes. Acum sunt accesibile publicului larg. Dar cel mai important este următorul pas, să-și anume recuperarea banilor. Banii trebuie aduși din Marea Britanie, Germania sau de unde mai sunt în UE. Iar aici, este sarcina noului guvern să ia măsuri. Identificarea vinovaților și condamnarea acestora va da Moldovei mai multe șanse să se apropie mai mult de UE.”