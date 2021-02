Natalia Gavriliță: Anticipatele sunt soluția pentru a avea deputaţi onești şi integri (VIDEO)

Biroul Permanent al Legislativului urmează să stabilească data şedinţei plenare în cadrul căreia va fi supusă dezbaterilor acordarea votului de încredere programului de activitate şi a întregii liste a Cabinetului de miniştri. Natalia Gavriliţă a declarat Europei Libere că anticipatele sunt cea mai bună soluţie ca în parlament să poată ajunge deputaţi onești şi integri.

Europa Liberă: Ați prezentat în parlament acest program de activitate al guvernului. Când ar urma să aibă loc ședința parlamentului?

Natalia Gavriliță: „Astăzi, în conformitate cu prevederile Constituției, am depus la parlament componența guvernului și programul de activitate al guvernului, pe care l-am denumit „Moldova Bună” și care este un program anticriză, anticorupție și pro-dezvoltare. Biroul parlamentului urmează să decidă când va avea loc ședința în parlament.”

Europa Liberă: Nu sunteți sigură câte voturi ați putea să obțineți și cred că astăzi nimeni nu se încumetă să spună – va avea șanse să activeze acest guvern pe care îl reprezentați sau nu. Ce v-ați dori mai mult, să obțineți această încredere a deputaților?

Doar cu un parlament resetat, curat pot fi implementate reformele pe care le așteaptă cetățenii...

Natalia Gavriliță: „Noi suntem consecvenți. Eu fac parte dintr-o echipă, fac parte din Partidul Acțiune și Solidaritate și noi credem că doar cu un parlament resetat, curat pot fi implementate reformele pe care le așteaptă cetățenii. La alegerile prezidențiale am văzut că un număr record de oameni, practic un milion de oameni au spus că vor o schimbare, au spus că e suficient să avem hoți și corupți care acaparează instituțiile statului și fac viața grea pentru cetățeni care sunt nevoiți să plece în străinătate.”

Europa Liberă: Spuneți ceea ce a spus și președinta Sandu: „O desemnez pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministru, dar, în același timp, sunt pentru alegeri parlamentare anticipate”. Asta credeți și Dvs. că trebuie să se întâmple și deznodământul crizei politice ar fi doar anticipatele. Totuși trebuie să mergeți să vă prezentați în parlament și să convingeți deputații că merită să fie votat acest program și această componență a executivului?

Natalia Gavriliță: „Într-adevăr, ne amintim că am căutat căi de dizolvare a parlamentului după decizia Curții Constituționale. În conformitate cu această decizie, dna președintă Maia Sandu a înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru și aceasta este calea aleasă pentru anticipate. Totuși, noi știm că în parlament este multă lume (și în afara parlamentului), lideri de partid care una zic și alta fac; azi exprimă o părere, mâine - opusul și nu știm care va fi până la urmă votul acestei majorități nedeclarate dintre Partidul Socialiștilor și Partidul „Șor”. Și de aceea suntem pregătiți, avem un guvern serios, de oameni profesioniști care sunt gata în această perioadă foarte grea pentru cetățeni să vină la cârma instituțiilor publice și imediat să implementeze acele promisiuni, acele doleanțe exprimate în timpul alegerilor prezidențiale. Deci, acest program de guvernare, de fapt, vine să implementeze acele obiective naționale de asigurare a veniturilor cetățenilor, de creare a locurilor de muncă, de creștere a pensiilor, de asigurare a unor servicii de calitate, de resurse pentru autoritățile publice locale și, în special, dreptate, ordine și justiție. Mergem înainte pe această cale, suntem pregătiți, vrem să obținem alegerile anticipate, dar, în caz că suntem votați, suntem gata să slujim intereselor țării.”

Europa Liberă: Atunci când ați pregătit acest program, ați luat în calcul și declarațiile unor aleși ai poporului care spuneau că pentru a doua tentativă ar putea să vină un alt candidat, să aibă suficiente semnături adunate în parlament anumite entități și să prezinte pe altcineva?

Natalia Gavriliță: „Atunci când am lucrat la acest program de activitate, ne-am gândit la oameni, ne-am gândit de ce au nevoie oamenii, ne-am gândit care sunt acțiunile urgente care trebuie făcute chiar din primele săptămâni și pe care nu le face guvernul actual susținut din umbră de această majoritate nedeclarată, și care ar fi acele decizii pe termen lung, politici în fiecare sector care ar duce la o schimbare, la o îmbunătățire a calității vieții cetățenilor. Asta am avut în minte când am lucrat la componența guvernului și la program; asta este oferta noastră pentru cetățeni; asta suntem pregătiți să facem, dacă nu acum, atunci peste ceva timp când vom ajunge, și suntem siguri că vom ajunge la alegeri anticipate și un parlament resetat.”

Europa Liberă: Alegerile parlamentare anticipate credeți că sunt dorite de toți deputații din parlament?

Natalia Gavriliță: „Evident că nu putem avea încredere în declarațiile multor deputați, pentru că am avut deja experiența, după cum am spus, am avut foarte multe minciuni, foarte multă dezinformare chiar în timpul campaniei prezidențiale, poate asta este și principala problemă, că nu se poate avea încredere în deputații din parlament. Pot să vă spun că, chiar dacă votează acest program care conține acțiuni foarte bune pentru oameni, nu putem fi siguri că ulterior vor vota aceste legi în parlament. Și anume de asta, chiar un guvern bun nu va putea realiza multe lucruri, fără o majoritate parlamentară curată.”

Știe toată lumea deja că nu putem pune mare preț pe declarațiile dlui Dodon...

Europa Liberă: Ați atras și laude, ați atras și critici, cunoașteți acest lucru, inclusiv liderul socialiștilor, Igor Dodon, inițial, atunci când ați fost nominalizată pentru această funcție v-a descris în cuvinte frumoase, spunând că ați activat o perioadă împreună în cadrul Ministerului Economiei și candidatura Dvs. ar fi potrivită, iar după asta a făcut un pas înapoi, și-a mai nuanțat declarațiile și a spus că nu împărtășește întocmai ceea ce ați putea să aduceți în fața deputaților să discute, mă refer la programul de guvernare și componență a guvernului și că socialiștii, deputații PSRM nu pot să-și asume un program al altui partid.

Natalia Gavriliță: „Cred că știe toată lumea deja că nu putem pune mare preț pe declarațiile dlui Dodon, atunci când va începe să critice și să spună că nu e bine, că nu sunt profesionistă, deci vom vedea cum își schimbă macazul. Am văzut și atunci când am fost ministru al Finanțelor, într-o zi zicea că sunt profesionistă, în altă zi că nu sunt, deci, în funcție de interesele de moment și de conjunctură, anume aceasta trebuie să evităm. Trebuie să alegem, să promovăm politicieni consecvenți care sunt sinceri cu cetățenii și cu oamenii și se pot uita la ei în ochi când spun ceva, deci asta este soluția pentru Moldova.”

Europa Liberă: Inițial ați spus că dacă nu din prima tentativă mergeți și pentru cea de-a doua tentativă în parlament. Ar putea lucrurile să se schimbe din mers?

Natalia Gavriliță: „Aceasta este decizia dnei președinte Maia Sandu și voi acționa în conformitate cu această decizie.”

Europa Liberă: Haideți să discutăm despre acest program, ați spus că e un program anticriză. Ce vă propuneți în caz că obțineți votul în parlament să faceți, pentru că sunt mai multe crize: criza sanitară, pandemia a afectat multe domenii și ar trebui să începeți cu ceea ce se întâmplă în domeniul sănătății, după care ar trebui să treceți și la criza economică, pentru că a lăsat amprentă criza sanitară și asupra economiei. Ce vă propuneți prioritar să faceți?

Natalia Gavriliță: „În primul rând, propunem un pachet anticriză care conține și măsuri pentru gestionarea pandemiei, deci accesul la teste, accesul la tratamente și, foarte importat, accesul la servicii medicale pentru oamenii care nu au COVID, care poate au alte boli, dar din cauza gestionării ineficiente a sistemului nu au acces la procedurile planificate. În al doilea rând, avem măsuri pentru creșterea veniturilor cetățenilor, pentru că în această perioadă de criză trebuie să creștem venitul cetățenilor și cererea pentru ca să lucreze economia și aici ne propunem și creșterea pensiei minime cu 15%, și creșterea unor indemnizații, de asemenea, îmbunătățirea sau debirocratizarea accesului la anumite ajutoare ale statului, cum este ajutorul de șomaj, pentru că experții estimează că deja 60-80 de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă, dar s-au dat foarte puține ajutoare de șomaj și asta pentru că sunt foarte greu de accesat, am încercat chiar eu să mă uit pe site și să văd cum aș proceda dacă aș fi un om aflat în dificultate. Avem și acțiuni pentru afaceri, pentru mediul economic, în primul rând vom crea un fond mare de un miliard 500 de milioane de lei de garantare a creditelor, pentru ca companiile să aibă lichidități, vom crește fondul de subvenționare în agricultură, vom introduce impozitul zero pentru venitul reinvestit - acesta a fost pachetul anticriză.”

Este o problemă atunci când în plină criză băncile nu dau credite antreprenorilor, dar creditează masiv statul...

Europa Liberă: De unde bani? Pentru că, pe de o parte s-a vorbit că s-a lăsat o gaură mare în bugetul de stat, iar fostul premier Ion Chicu anunța că, din contra, la buget cresc veniturile și de la Fisc, și de la Vamă. Asta înseamnă că există bani?

Natalia Gavriliță: „Fostul premier Chicu manipulează. De fapt, există un deficit bugetar, ceea ce înseamnă parlamentul anul trecut la mijlocul nopții a adoptat un buget unde cheltuielile sunt mai mari decât veniturile și atunci aceste cheltuieli, deci acest deficit se finanțează din împrumuturi externe și din împrumuturi interne. Și am auzit, să-și amintească oamenii, încă în septembrie se lăudau că va fi deja program cu Fondul Monetar Internațional și vom primi 184 de milioane de dolari. Iată că nu au venit nici anul trecut și nu vin nici anul acesta și, într-adevăr, avem o problemă cu finanțarea acestor cheltuieli, de aceea...”

Europa Liberă: Am înțeles că s-a împrumutat foarte mult pe interior guvernul.

Natalia Gavriliță: „Guvernul se împrumută pe interior, într-adevăr, și este o problemă atunci când în plină criză băncile nu dau credite antreprenorilor, dar creditează masiv statul, atunci când noi am putea accesa alte surse de finanțare, dar noi am propus un program ambițios de reforme în domeniul bunei guvernări exact care ne-ar permite să accesăm fondurile și programul negociat cu Fondul Monetar Internațional. Și încă un lucru: de foarte multe ori vorbim despre acești indicatori la nivel macro, dar este de fapt destul de simplu, ca în bugetul unei familii - sunt bani și sunt priorități. Deci, foarte des statul cheltuiește pentru altceva decât pentru prioritățile dintr-o criză. Asta a fost critica noastră cea mai importantă anul trecut, că trebuia să fie subvenționate salariile oamenilor care nu au avut de lucru atunci când s-au impus restricții. Exact acum noi vom găsi bani care sunt cheltuiți ineficient pe programe care nu aduc rezultate și vom reorienta acești bani spre aceste măsuri de susținere a populației și a oamenilor de afaceri.”

Europa Liberă: Să ne spuneți foarte clar - pensii, salarii acum, în aceste șapte-opt luni, dacă se ajunge la anticipate, ar exista bani pentru a fi achitate?

Natalia Gavriliță: „Aici este o diferență între ceea ce este pus în buget și ceea ce este pe conturi și deocamdată pe conturi există suficiente resurse pentru o anumită perioadă, pe câteva luni, dar aceasta este în condițiile bugetului actual, care nu conține suficiente măsuri pentru oameni și pentru oamenii de afaceri. De aceea, da, pensiile și salariile se vor plăti, dar am fi putut face mult mai mult.”

Europa Liberă: Vorbim despre al doilea capitol – anticorupție, pentru că asta vă propuneți, să duceți o luptă înverșunată împotriva corupției și corupților, de fapt, cu mesajul anticorupție Maia Sandu a și câștigat mandatul de președinte. Chiar atât de gravă e situația în acest domeniu?

Natalia Gavriliță: „Este foarte gravă și cred că fiecare om care ne ascultă știe că până aici, nu se mai poate. Atunci când statul și instituțiile statului în loc să susțină cetățeanul, de fapt îl încurcă și fac ca cetățeanul să piardă foarte mult timp pe așa-numitul „rezolvat” al problemelor. Îmi spun antreprenori, de exemplu, care lucrează și în România, și în Republica Moldova că este mult mai dificil să fii productiv, să-ți folosești timpul în mod productiv, pentru că ai de a face cu foarte multe organe ale statului care nici nu sunt foarte transparente și nici nu au intenția de a ajuta în desfășurarea afacerilor și creării locurilor de muncă, că până la urmă despre asta este vorba, despre locuri de muncă pentru oameni. Și atunci în acest program am propus acțiuni foarte ferme, pregătite...”

Europa Liberă: Inclusiv crearea unor entități asemănătoare DNA-ului românesc.

Natalia Gavriliță: „Exact! Deci, propunem inițierea și asumarea răspunderii, dacă va fi cazul, pe inițiative legislative care, în primul rând, creează o procuratură anticorupție după modelul Departamentului Național Anticorupție din România, crearea unui tribunal anticorupție cu care să interacționeze această procuratură, pentru că procuratura trebuie să-și ducă dosarele și la o judecată dreaptă. Și avem acțiuni de eliminare a unor scheme foarte concrete în care sunt implicați oameni concreți, vom schimba conducătorii instituțiilor publice, acolo unde sunt impedimente vom iniția modificări legislative și vom schimba aceste mișmașuri cu țigări, cu medicamente, cu ce se întâmplă în pădurile noastre. Deci, sunt foarte multe scheme de acest tip care, de fapt, fură din banii cetățeanului.”

Este vorba despre combaterea corupției mari și va avea de lucru toată lumea...

Europa Liberă: Credeți că îi puteți sensibiliza pe cei care astăzi activează în organele de drept, ca să se întrebe: „Dar ce vom face noi, dacă se creează entități suplimentare în acest domeniu”? Ce va face Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, CNA?

Natalia Gavriliță: „De lucru este pentru toată lumea. Până acum, corupția mare nu prea a fost investigată, să fim sinceri. Și atunci, aceste entități sunt create pentru a investiga și combate, în primul rând, corupția mare. Câți miniștri sau deputați ați văzut să fie pedepsiți sau investigați în mod consecvent? Deci, este vorba despre combaterea corupției mari și va avea de lucru toată lumea. Dar aici menționez un lucru important: în instituțiile publice sunt foarte mulți funcționari de talie mai joasă sau medie care își fac foarte bine treaba, care sunt profesioniști, care întotdeauna și-au dedicat competențele în mod conștiincios, dar atunci când există un șef, un ministru care, de exemplu, face un sunet la un procuror și strică toată munca unui anchetator, deci acești oameni tot își doresc schimbarea.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că e cu putință acest lucru să se întâmple în Republica Moldova? Asta ar însemna și o perioadă de timp ca să vină rezultatele, cetățenii s-au cam săturat să aștepte mult.

Natalia Gavriliță: „Rezultatele vor veni, pentru că suntem în criză și toate statele lumii au injectat masiv fonduri pentru a crește veniturile familiilor și pentru a ajuta oamenii de afaceri. Faptul că nu s-a întâmplat la noi nu înseamnă că nu se poate, înseamnă că nu a fost voință politică. Atunci când situația este atât de gravă, atunci rezultatele pot fi văzute imediat. Evident că în implementarea unor asemenea reforme complexe cum ar fi reformele justiției sau combaterea corupției va dura ceva timp până se vor institui aceste instituții și procuratura nouă, tribunalul anticorupție, însă cu cât mai devreme începem, cu atât mai devreme vom vedea rezultatele.”

Europa Liberă: Relația cu partenerii externi cum o vedeți Dvs., cu Estul, cu Vestul?

Natalia Gavriliță: „O relație care poate fi balansată, care poate fi în interesul Moldovei. Este clar că noi avem niște oportunități care sunt oferite de Acordul de Liber Schimb, de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și trebuie să valorificăm aceste oportunități. În același timp, cred că putem avea relații foarte bune și cu vecinii, și cu Rusia, și cu alți parteneri internaționali. Dna președintă deja a început o politică externă foarte activă și se bucură de o deschidere foarte mare atât în România și Ucraina, cât și în țările europene.”

Europa Liberă: Deputații socialiști au zis că nu ați luat nimic din programul lor.

Natalia Gavriliță: „De ce aș lua din programul lor, dacă venim noi cu un program care este mai bun?”

Europa Liberă: Ei spun că, dacă vreți votul lor, ar fi trebuit să luați ceva.

Natalia Gavriliță: „Noi vrem alegeri anticipate.”

Să vedem ce acțiuni vor întreprinde cei care nu-și doresc schimbarea...

Europa Liberă: Liderul Platformei Demnitate și Adevăr a spus că, între timp, ar putea să se înființeze o majoritate în parlament. Așa cum spune el, există riscul ca Dodon, Șor și Plahotniuc să vină cu o majoritate formalizată și este puțin probabil să existe surprize în timpul primei tentative de învestire a guvernului Gavriliță și că miza cea mare o reprezintă cea de-a doua tentativă.

Natalia Gavriliță: „Să vedem ce acțiuni vor întreprinde cei care nu-și doresc schimbarea, să se ducă în fața cetățenilor, cărora le-au spus toată campania prezidențială că optează pentru anticipate și să le spună de ce se țin de scaune, de ce nu doresc să aducă schimbarea pe care foarte clar au cerut-o cetățenii.”

Europa Liberă: Vorbim despre componența cabinetului pe care ar urma să îl prezentați. Ați luat mai mulți simpatizanți și membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate. De ce?

Natalia Gavriliță: „De fapt, guvernul este compus din profesioniști care au o carieră în aceste ministere. De exemplu, la Ministerul Apărării avem un militar cu 26 de ani de experiență în Armata Națională, ministrul Finanțelor a lucrat șapte ani la elaborarea bugetului și avem alte persoane care nu fac parte din PAS, dar împărtășesc viziunea de schimbare cu care venim la oameni. Și, de fapt, avem și vicepreședinți PAS – Mihai Popșoi este propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe; Sergiu Litvinenco – pentru cea de ministru al Justiției, pentru că vrem să arătăm oamenilor că noi ne asumăm acest guvern, ni-l asumăm în mod serios și dacă vom fi votați, vom implementa ceea ce am promis și, plus la aceasta, vor fi oricând gata să facem tot ce este necesar pentru a declanșa din nou procesul pentru alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Să admitem că obțineți votul în parlament. Iarăși, experții, cei care cunosc și analizează ce ar putea să urmeze - să fiți blamați, să nu se aprobe nimic din ceea ce se propune în parlament și astfel perioada asta să fie folosită ca să fie compromisă activitatea președintei și a Partidului Acțiune și Solidaritate.

Natalia Gavriliță: „Eu cred în înțelepciunea oamenilor noștri, eu cred că oamenii au văzut deja cum se fac lucrurile, au înțeles cine minte și cine nu și ei ne vor susține în această luptă pentru o Moldovă mai bună.”

Europa Liberă: Credeți că în cadrul ședinței parlamentului poate fi folosită tribuna parlamentară doar ca să fiți atacați?

Natalia Gavriliță: „Cu siguranță vom fi atacați de oponenții noștri politici și suntem pregătiți pentru asta. Noi vom vorbi cu cetățenii și cetățenii vor putea judeca cine atacă pe drept și cine pe nedrept.”

Întotdeauna inima mea a fost în Moldova și am fost foarte activă în diasporă...

Europa Liberă: Am citit multe mesaje și oamenii se întreabă: de ce ați acceptat să vă asumați această funcție într-un timp atât de delicat, știind că ați putea să aveți șansa, dar mai degrabă că nu ați putea să aveți șansa să ajungeți în fruntea executivului?

Natalia Gavriliță: „Eu iubesc oamenii Moldovei. Foarte multă lume care mă cunoaște știe că, deși am făcut o carieră bună pe plan internațional, întotdeauna inima mea a fost în Moldova și am fost foarte activă în diasporă, și am fost întotdeauna o promotoare a schimbărilor spre bine pentru cetățeni, pentru bunăstarea țării. Și doi: eu sunt membru al unei echipe și sunt jucător de echipă. Această acțiune și acest vot nu este despre mine și nu este despre ceea ce se va întâmpla în parlament sau despre partidul pe care îl reprezint, este, de fapt, pentru acea transformare profundă pe care o vor cetățenii și pe care o cer prin votul lor la alegeri.”

Europa Liberă: Dar imediat după ce ați prezentat garnitura guvernamentală, ați văzut că în spațiul public au apărut acuzații, nemulțumiri?

Natalia Gavriliță: „Eu sunt sigură de integritatea tuturor membrilor guvernului pe care l-am propus. Este vorba, în special, de o campanie concertată împotriva consilierilor prezidențiali și în guvernul pe care l-am propus se regăsesc doi consilieri prezidențiali și secretatul general, Andrei Spînu, deci, Ala Nemerenco și Ana Revenco. Îi cunosc de mai mulți ani și am încredere în ei, în profesionalismul lor, în integritatea lor. Știu că vor exista atacuri și minciuni. Dna Nemerenco a anunțat deja că va da în judecată. Cine a auzit-o pe dna Nemerenco, a urmărit ce a făcut la Ministerul Sănătății știe că ea a intrat peste schemele inclusiv ale unor deputați socialiști și este multă lume nemulțumită, dar cred că nimeni nu poate nega cunoștințele pe care ea le are și pe care nu i le poate lua nimeni. Și din nou, cetățenii văd, cetățenii înțeleg și am încrederea că ei vor judeca corect.”

Europa Liberă: În cabinetul pe care l-a condus Maia Sandu au fost și miniștri care veneau din diasporă, inclusiv Dvs. atunci ați venit de peste hotare. Am citit iarăși pe rețelele de socializare și chiar cineva m-a întrebat și pe mine: de ce nu ați inclus pe nimeni din comunitățile de moldoveni din afară?

Natalia Gavriliță: „De fapt, chiar avem un ministru din diasporă. Este vorba despre Rozalina Albu, care este propusă pentru postul de ministru al Finanțelor, am lucrat cu ea la Ministerul Finanțelor și după ce guvernul a fost dat jos, Rozalina a plecat să lucreze la Microsoft Irlanda, a votat la Dublin cu alți cetățeni din diasporă și eu sunt foarte bucuroasă că am convins-o să vină și să ni se alăture...”

Europa Liberă: Să revină acasă.

Natalia Gavriliță: „Da, să revină acasă și să se alăture echipei. Dar să știți că eu primesc multe mesaje și evident că este greu pentru cineva care este în diasporă să își schimbe viața pentru un risc.”

Europa Liberă: Dvs. ați făcut-o.

Natalia Gavriliță: „Da, am făcut-o, dar sunt mulți cărora le este mai greu. Deci, în diasporă trebuie să existe și niște circumstanțe. Dacă băiatul meu, de exemplu, deja era la școală și era la mijloc de an poate era mai dificil, dar au fost circumstanțe care mi-au permis să renunț și să mă întorc acasă, exact așa pentru unii circumstanțele permit să revină la un anumit moment, pentru alții nu, dar în sensul comunicării cu diaspora echipa noastră este mult mai mare.”

Europa Liberă: Dar în programul de guvernare despre diasporă ați vorbit?

Natalia Gavriliță: „Evident. Avem și un capitol de politici pentru diasporă, în primul rând este vorba despre eficientizarea serviciilor consulare și reducerea prețului acolo unde serviciile consulare în țară și peste hotare au prețuri diferite, este vorba despre integrarea celor care vor să revină acasă în câmpul muncii, inclusiv, de exemplu, vrem să mărim contribuția statului la Programul pentru începerea afacerilor PARE și să-l facem în loc de 1+1, îl facem 1+2.”

Europa Liberă: Adică, doi lei de la stat și unul de la cel din străinătate?

Propunem și să schimbăm legislația ca să permitem votarea timp de două zile, dar și ne angajăm să deschidem mai multe secții de votare în străinătate...

Natalia Gavriliță: „Exact! Avem, evident, acțiuni pentru participarea politică a diasporei. Chiar în aceste acțiuni urgente pentru pregătirea alegerilor anticipate, propunem și să schimbăm legislația ca să permitem votarea timp de două zile, dar și ne angajăm să deschidem mai multe secții de votare în străinătate, astfel ca cetățenii să nu mai stea în rânduri interminabile, pe termen mediu și lung ne dorim și implementarea votului prin corespondență, și evaluarea posibilităților pentru votul electronic.”

Europa Liberă: Atunci când v-am întrebat despre cum vedeți Dvs. relația cu partenerii externi, ați vorbit mai mult despre Acordul de Asociere. Cu Rusia cum ați vedea Dvs. cooperarea bilaterală?

Natalia Gavriliță: „Cred că poate fi o colaborare prietenoasă bazată pe aceste interese. Deci, noi avem mulți cetățeni moldoveni care lucrează în Rusia, noi avem aceste probleme în domeniul comerțului și de aceea trebuie pragmatic să lucrăm pentru ca să putem promova interesele cetățenilor noștri și cu autoritățile din Federația Rusă.”

Europa Liberă: Ați fi gata să aveți o întâlnire cu premierul rus în caz că obțineți votul de încredere?

Natalia Gavriliță: „Să vedem dacă obțin votul de încredere și luăm decizia atunci când vine o invitație.”

Europa Liberă: Rezolvarea problemei transnistrene se regăsește în programul guvernului?

Natalia Gavriliță: „Evident că se regăsește și au apărut anumite provocări noi în contextul pandemiei, și prioritatea este ca să asigurăm accesul liber al cetățenilor, al medicilor, circulația pe ambele maluri ale Nistrului.”

Europa Liberă: A vorbit și președinta Maia Sandu că în caz că se obțin vaccinurile anti-COVID vor fi repartizate și pentru cetățenii din stânga Nistrului.

Natalia Gavriliță: „Exact.”

Europa Liberă: Dar despre reglementarea transnistreană?

Natalia Gavriliță: „Pentru reglementarea transnistreană trebuie să existe o oportunitate geopolitică, pentru noi este important să ne pregătim pentru aceasta, să pregătim o apropiere, dacă vreți, în perspectivă tehnică pentru atunci când va apărea o asemenea oportunitate.”

Europa Liberă: Dar câți ani ar mai trebui să treacă ca să se găsească o soluție durabilă pentru reglementarea transnistreană? Eu știu că sunteți din stânga Nistrului, născută în stânga Nistrului.

Natalia Gavriliță: „Exact, eu sunt născută în satul Mălăiești, raionul Grigoriopol, acolo mi-am petrecut foarte mult timp în copilărie, acolo chiar am prins și lucrul în brigada școlărească în colhoz, dar...”

Europa Liberă: Mai mergeți la Mălăiești?

Natalia Gavriliță: „Din păcate, după ce au plecat buneii merg mai rar, dar cunosc că problemele cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului sunt aceleași, preocupările lor sunt aceleași: cum să-și asigure familia, cum să-și găsească un loc de muncă, cum cei care îi conduc să nu-i fure... Și de aceea cred că această apropiere a oamenilor este primul lucru pe care trebuie să-l urmărim.”

Europa Liberă: A mai rămas timp puțin până parlamentul va da verdictul, votează sau nu votează guvernul Gavriliță. Poate ar fi fost cazul să vă întâlniți și cu deputații din toate fracțiunile, nu?

Problemele cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului sunt aceleași, preocupările lor sunt aceleași...

Natalia Gavriliță: „De fapt, noi am spus foarte clar care este viziunea noastră, noi urmărim procedurile constituționale, dar până la urmă strategia sau nu pot să-i spun strategie, că este o procedură constituțională, dar calea pe care noi o urmărim este calea spre alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Și ce șanse vă oferiți referitor la votul în parlament?

Natalia Gavriliță: „Nu mă voi antrena în previziuni...”

Europa Liberă: 50 la 50, așa zic mulți analiști politici.

Natalia Gavriliță: „Dar oricare ar fi votul, întotdeauna sunt gata să mă angajez într-un proces de implementare a unui asemenea program ambițios pentru Moldova.”

Europa Liberă: Dar intuiția Dvs. ce vă spune - ar fi mai bine să obțineți acum votul sau după alegeri parlamentare anticipate, dacă se ajunge la declanșarea unui scrutin anticipat?

Natalia Gavriliță: „Evident că un guvern care este susținut de o majoritate curată, resetată, de oameni care se gândesc întâi și întâi la interesul cetățenilor și al celor care i-au votat și nu uită de promisiunile pe care le-au făcut este, de fapt, calea cea mai sigură pentru implementarea în viață a dezideratelor pe care le-am inclus în program.”

Europa Liberă: Și președinta Maia Sandu a spus că, dacă în următorul parlament vor fi cel puțin 50+1 deputați onești, integri, atunci va fi mult mai ușor să se vorbească despre o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova și despre un program de activitate care ar avea șanse să fie implementat. Sondajele iarăși spun că în următorul legislativ lucrurile nu vor fi atât de clare, că ar putea iarăși să nu se ajungă la constituirea unei majorități. Dvs. ce credeți?

Natalia Gavriliță: „Eu cred că, de fapt, trebuie să vedem care vor fi rezultatele alegerilor anticipate întâi și apoi să vedem care ar fi posibilele scenarii și posibilele coaliții. Noi suntem încrezători că mergem la oameni cu o ofertă bună, cu o ofertă pe care ei o cunosc, urmăm aceleași obiective ca și președinta Maia Sandu și, de fapt, venim să susținem aceste promisiuni pentru oameni.”

Europa Liberă: Noi rămânem în așteptarea votului din parlament. Acum este important să aflăm și ziua când va fi convocat parlamentul, pentru că se spune că s-ar putea miercuri, s-ar putea joi, unii spun că și ziua de mâine ar putea să aducă surprize. Așteptăm să vedem cum vor decide deputații din actualul legislativ, pentru că soarta actualului guvern depinde de voturile din parlament. Mulțumim pentru această discuție!

Natalia Gavriliță: „Vă mulțumesc!”