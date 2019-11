Ion Sturza: Partidul Socialiștilor nu este pregătit să dea jos guvernul și să construiască alte alianțe

Președintele Igor Dodon a anunțat că va demara în curând discuții despre remanieri guvernamentale pentru a pune executivul „pe calea cea bună”, dar a fost acuzat de prim-ministra Maia Sandu că „subminează reforma justiției” pentru care ea este gata să lupte „din guvern sau din stradă”. Schimbul de replici are loc la o zi după turul doi de scrutin al alegerilor de primar în Chișinău câștigat de candidatul PSRM, Ion Ceban, în fața candidatului blocului ACUM, Andrei Năstase. Fostul premier Ion Sturza crede că această înfrângere și aceste dispute o să-i țină uniți pe cei care au format majoritate în parlament și și-au asumat guvernarea.

Europa Liberă: După această bătălie la nivel local, urmează și alte confruntări politice și se zice că bătălia viitoare va fi chiar în această săptămână, se va decide dacă va trece o moțiune de cenzură înaintată PD Guvernului Sandu. Ce se pune în joc după cunoașterea rezultatelor din turul doi al alegerilor locale?

Ion Sturza: „Eu nu cred că moțiunea va trece, Partidul Socialiștilor nici nu este pregătit pentru a da guvernul jos și de a construi alte alianțe și nici nu-i în interesul lor de a face acest lucru, pentru că scopul suprem al lui Dodon este să câștige alegerile prezidențiale. El se complace în această funcție, el s-a acomodat, multe declarații și puțină responsabilitate, un stil luxuriant de viață, confort, adică nu cred eu că el își va risca un nou mandat și o viață confortabilă după atâta umilință în relația cu PD de a da Guvernul Sandu. În plus, el înțelege foarte bine că Guvernul Sandu pe anumite filiere chiar face treabă bună, a restabilit finanțările externe, a făcut un pic de ordine în banii publici și ușor-ușor va începe să rezolve și problemele sociale, lucru pe care nu cred eu că socialiștii astăzi sunt capabili să-l facă.”

Guvernul Sandu pe anumite filiere chiar face treabă bună...

Europa Liberă: Și Dvs. ați spus că pe anumite dimensiuni Guvernul Sandu are anumite reușite. Se pare că exact același mesaj l-a transmis și Igor Dodon atunci când a spus că susține Guvernul Sandu, dar are unele propuneri pe care le va înainta în această săptămână. Ce propuneri ar putea să aibă pentru actualul executiv – să-și dorească 2-3 fotolii sau ce credeți că ar putea să ceară?

Ion Sturza: „El știe foarte bine că reconfigurarea guvernului nu va fi acceptată de dna Sandu. Reconfigurarea guvernului ar însemna că el își ia responsabilitate politică de ceea ce se întâmplă în guvern, iarăși spun că eu nu cred că el este interesat. În plus, nu cred că el are vreun interes să creeze noi figuri politice adecvate în interiorul partidului și să le promoveze în funcții cu expunere publică majoră. El deja, odată cu alegerea dlui Ivan Ceban în funcția de primar al Chișinăului, are o problemă, că apare o figură în partid care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică...”

Europa Liberă: Și poate să apară o rivalitate Ceban – Dodon?

Ion Sturza: „Bineînțeles. Ea este, ea a fost întotdeauna, mai puțin vizibilă, dar întotdeauna a fost între cei doi și nu știu dacă Dodon și-a dorit foarte mult ca Ceban să câștige primăria din Chișinău. Primarul de Chișinău este o funcție extrem de vizibilă, iar primăria este o trambulină bună pentru a continua cariera politică. E un element de disconfort major pentru Dodon, care între timp cred că a plictisit foarte multă lume.”



Europa Liberă: Dar după declarația făcută de Igor Dodon a urmat și replica Maiei Sandu spunând că președintele trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează reforma justiției, dacă am citat-o corect pe șefa executivului. Apropo, bătăliile viitoare vor fi și mai dure, și mai încrâncenate, exact atunci când vom afla deznodământul alegerii procurorului general.

Ion Sturza: „Dna Sandu are perfectă dreptate. Da, Dodon nu cunoaște altă formă de politică. El a trecut școala veche a lui Voronin, a lui Plahotniuc, el știe doar jocul pe sub masă. Am văzut foarte bine atunci când încerca să negocieze pricing-ul pentru a-l susține pe Plahotniuc la guvernare. D-lui pas cu pas acaparează segmentele pe care el le consideră importante: procuratura, SIS-ul, CNA-ul, spațiul informațional. Acum i-a mai rămas Procuratura Generală și atunci el își face plinul. Acest sistem nu diferă mult de cel pe care noi l-am trecut, l-am văzut deja, sistemul lui Plahotniuc, care în afară de impedimentul etic, moral, politic, mai are și unul al costurilor, al costurilor exorbitante. Ca să întreții așa un sistem cum a fost în timpul lui Plahotniuc, trebuie să ai venituri enorme. Și atunci inevitabil intri în tot felul de scheme, chiar dacă rușii au marșat și i-au dat afaceri în Rusia, i-au dat instrumente să câștige bani, în timp ce procesează tot gunoiul din Federația Rusă, el trebuie să-și hrănească acest sistem. În comparație cu alții, dna Maia Sandu duce o politică transparentă, onestă, nu întotdeauna îi suficientă din punct de vedere politic, așa cum se întâmplă pe Bâc, dar va putea întotdeauna să spună: „Eu am fost deschisă, eu am fost transparentă, eu am activat în interesele poporului și ale oamenilor care m-au ales”.”

Europa Liberă: Igor Dodon va dori să promoveze o candidatură pe potriva placului lui la funcția de procuror general?

Ion Sturza: „Categoric, nu. Igor Dodon maximum ce va face și cred că asta va face va accepta o figură relativ neutră, nu una total docilă și care va executa ordinele lui, așa cum au făcut foștii procurori. Să nu uităm că Igor Dodon este cred că din toată palitra de politicieni activi de la Chișinău cel mai vulnerabil, cel mai bine documentat, să spunem așa. Dacă apare un procuror, fie și nu general, un procuror care este din punct de vedere procesual independent, d-lui poate să aibă serioase probleme cu justiția națională. ”

Europa Liberă: Și atunci, el nu ar vrea totuși să se asigure că lucrul acesta nu se va întâmpla?

Ion Sturza: „Bineînțeles că va încerca, numai că dacă ar avea puterea supremă. Acum puterea este, cel puțin, juma-juma împărțită cu Maia Sandu și ea este o „nucă” destul de tare pentru dl Dodon.”

Europa Liberă: Ce rol va juca în continuare liderul PPDA, vicepremierul, ministrul de Interne Andrei Năstase, care a suferit această înfrângere? Se zice că ar fi o veste tristă pentru el, dar o înfrângere nu trebuie să blocheze procesul de guvernare. Credeți că va continua să sprijine ceea ce va propune Maia Sandu? Vor merge în tandem în continuare PAS și PPDA, se vor despărți?

Ion Sturza: „Sigur că e o dilemă, dar nu ar trebui astăzi noi să luăm decizii la cald după această înfrângere usturătoare și de-a dreptul neașteptată, pentru că, matematic vorbind, Andrei Năstase nu avea cum să nu câștige, dar se întâmplă și lucruri care sunt contrare matematicii în Republica Moldova. Eu cred că ei trebuie să meargă în continuare împreună. D-lui ar trebui să-și ia o pauză, o pauză poate că inclusiv pentru a reflecta la ceea ce s-a întâmplat, pentru a se odihni, resemna, reașeza, eventual pentru a consolida propriul partid și relația cu Maia Sandu. După câte știu eu, relația d-lui cu Maia Sandu este una lucrativă, OK, adică nu sunt animozități sau probleme care nu ar putea fi depășite.



Propunerea mea de astăzi a fost să reflecteze asupra unei consolidări a unui partid de centru-dreapta, inclusiv a unei fuziuni între Partidul DA și PAS cu conducere comună, cu strategie comună, cu ideologie comună, lucru care, din păcate, până acum așa și nu s-a conturat, pentru că sunt altele pe agenda zilei. Sunt convins că Andrei are capacitatea să se reașeze și să-și continue drumul politic, chiar dacă am fost și eu extrem de dur astăzi și i-am arătat la multiplele greșeli politice pe care le-au făcut după ce au venit la guvernare.”

Europa Liberă: Credeți că el nu se gândește la o răzbunare politică cel puțin pe Igor Dodon? Asta a lăsat să se înțeleagă și în această campanie electorală și chiar fruntașii PPDA spun că blocul pro-european achită costurile alianței conjuncturale cu PSRM și că asta le-ar fi jucat festa.

Ion Sturza: „Și da, și nu, dar greșelile lor politice pe care eu n-aș fi vrut să le enumer, dar nu știu, votul din Curtea Constituțională sau votul de la APCE, înțelegerile pe SIS, pe procuratură ș.a. acestea tot sunt deconturi serioase și greșeli politice. Adică nu putem să spunem că doar decontul că au făcut această alianță conjuncturală. O parte a electoratului a fost extrem de radicalizată în acest sens, aparent nu atât de mică la număr, dar nu cred că asta a fost problema principală. Dacă se dorește în continuare să guverneze în interesul țării pentru a dezmembra pas cu pas sistemul oligarhic și a încerca de a face o platformă care ar fi greu de desfăcut de următoarea guvernare, cred că merită...”

Europa Liberă: Dar relația lui cu Igor Dodon va fi una de confruntare?

Cred că ar trebui de păstrat un anumit nivel de decență...

Ion Sturza: „Aparent, da, ceea ce nu este de dorit, cel puțin una e să spun eu ceva despre Dodon în stilul meu sarcastic și alta e ce spune un partener într-o alianță, fie ea și conjuncturală. Cred că ar trebui de păstrat un anumit nivel de decență sau mai bine zis un protocol de colaborare sau de mesaje. E o rivalitate masculă între cei doi, dar eu întotdeauna l-am considerat pe Andrei net superior cel puțin la compartimentul onestitate.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că această înfrângere a lui Andrei Năstase o să-i țină mai degrabă uniți, decât i-ar fi ținut o victorie?

Ion Sturza: „Victoria i-ar fi dat un imbold în plus dlui Năstase să nu se ocupe atât de minister, primărie, cât să se gândească la fotoliul de președinte. E logic să ne gândim așa, căci până la urmă un politician, văzându-se pe prima treaptă, e ca și caporalul în armată, de ce să nu se vadă și general. Deci, eu cred că e un șut destul de liniștitor în această ambiție.”

Europa Liberă: Trebuie să rămână la Interne, în fruntea Ministerului de Interne, să-și ducă mandatul până la capăt?

Ion Sturza: „Cel puțin să încerce fără multă euforie și fără multe mișcări politice, pentru că până la urmă Ministerul de Interne este un minister destul de puternic. Ar trebui să fie în serviciul legii, ar trebui să-și facă funcțiile de apărare a securității cetățeanului. E un minister extrem de complicat, întrucât cadrele de acolo au specificul lor, majoritatea din ei, din păcate, au avut și agende duble, nu numai pentru a apăra securitatea cetățeanului. E un minister extrem de important și dacă s-ar reuși ceva nu pentru PR, nu pentru Facebook, s-ar reuși ceva pentru cetățeni, atunci el ar avea un avantaj politic. Mai ales că d-lui nu-i venit din agricultură sau de la cultură, a fost totuși în sistemul judiciar, cunoaște lumea, cunoaște sistemul cum funcționează. Trebuie să-și construiască niște relații profesionale corecte și oneste cu colegii din minister și cred că va reuși.”

Europa Liberă: Și în încheiere. Urmare a alegerii lui Ion Ceban primar al Chișinăului, ACUM cum trebuie să se comporte la nivel de Consiliu municipal și cum trebuie să reacționeze la ofertele pe care deja le-a lansat în spațiul public Ion Ceban, spunând că va oferi două funcții de viceprimar, funcția de președinte al Consiliului municipal, șefi de departamente, pentru că și aceste funcții decid mult pentru dezvoltarea Chișinăului?

Ion Sturza: „Cred că ați atins o temă foarte importantă: cine face jocurile în Chișinău. Din cauza luptei dintre primarul Dorin Chirtoacă și guvernările succesive de la Chișinău și schimbărilor legislative funcția de primar a fost lipsită de foarte multe atribuții. Consiliul joacă un rol foarte important și consiliul va juca un rol foarte important și în continuare. Aici lucrurile nu sunt în favoarea lui Ion Ceban. Evident că toate lucrurile bune care sunt în interesele oamenilor din Chișinău în dezvoltarea orașului trebuie susținute, ceea ce ar fi nevoie este ca să nu se meargă pe fosta formulă a consiliului care a activat până nu de mult, care, indiferent de ce coloratură ar fi fost, vota solidar în detrimentul intereselor cetățenilor și se creau grupuri și lobby și interese în special în domeniul imobiliar și al procurărilor publice. Și asta s-a văzut și la privatizările de terenuri, și la procurarea de autobuze pentru Chișinău, indiferent unioniști, centru, dreapta, stânga, dacă erau „motivați”, lucrurile se întâmplau. Eu am o speranță că Ivan Ceban înțelege lucrurile acestea și nu va marșa pe aceste lucruri, pentru că pentru dânsul asta ar însemna sfârșitul carierei sale. E un băiat încă tânăr și cred că în partea asta de stânga are o perspectivă politică destul de bună.”

Europa Liberă: Dar la nivel de CMC, ce alianță credeți că se va reuși să fie croită?

Ion Sturza: „Nu cred eu că va merge aceeași alianță care e la nivelul central.”

Europa Liberă: Adică, PSRM-ACUM nu vor reuși să găsească consens?

Ion Sturza: „Depinde. Dacă vor fi maturi să se împace, să se așeze așa pe proiecte pentru Chișinău, eventual s-ar putea de făcut, numai că aici chiar orașul nu-i ceva geopolitic, îi mai mult un ghem de interese, un ghem de interese extrem, extrem de obscure.

Un ghem de interese extrem, extrem de obscure...

Am văzut-o și noi și ca cetățeni că asta a fost o vacă de muls toți anii și care a fost mulsă la greu. Vorbim nu de zeci, ci de sute de milioane de euro care s-au dus pe apa sâmbetei. Deci vom vedea. Vom vedea cum vor începe mișcările, trădările unde, sincer vorbind, mesajul care va veni de la partid sau de la liderul de partid e mai puțin important. Asta s-a văzut și în fostul consiliu.”

Europa Liberă: Dar sugestia Dvs. care ar fi? Să se creeze totuși această majoritate PSRM-ACUM la nivel de Consiliu municipal Chișinău?

Ion Sturza: „Mai degrabă, nu, deși și în partea astălaltă, deși avem consilieri cu multă experiență, ei sunt atât de politizați, atât de axați pe niște probleme secundare în comparație cu interesele reale ale orașului, că nu știu dacă se va întâmpla. Trebuie de văzut care este structura. Dacă până la urmă nu se va găsi un consens și va fi foarte pestriță și contradictorie această alianță, alta decât cu PSRM, evident că ar putea și ar trebui să voteze sau să conlucreze de la caz la caz cu Partidul Socialiștilor.”