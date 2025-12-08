Iranul a rămas fără apă. Vrea să cumpere de la vecini și renunță la obiectivul „autosuficienței” alimentare

Măsura vine când Iranul se confruntă cu ceea ce oficialii numesc cel mai secetos an din ultima jumătate de secol.

Precipitațiile la nivel național au scăzut drastic, rezervele din lacurile de acumulare majore se apropie de niveluri critice, iar decenii de supraexploatare au epuizat resursele naturale.

Marile orașe, inclusiv capitala Teheran, au trecut deja la raționalizarea apei.

Noua strategie prevede achiziționarea surplusului de apă de la vecinii dispuși să o vândă și extinderea importurilor de bunuri care au nevoie de multă apă în timpul producerii lor, pentru conservarea resurselor interne, ceea ce se numește transfer de „apă virtuală”.

Conceptul de „apă virtuală”, care se referă la externalizarea consumului de apă prin importul de culturi sau produse care necesită cantități mari de apă pentru a fi făcute, marchează o schimbare semnificativă față de accentul pus de mult timp de republica islamică pe autosuficiența agricolă.

Majoritatea vecinilor Iranului, inclusiv Afganistanul, Irakul și regiunile de frontieră ale Pakistanului, se confruntă la rândul lor cu seceta și lipsa apei. Armenia, situată la nord-vestul Iranului, dispune de resurse de apă ceva mai abundente.

Cu toate acestea, climatologul iranian Nasser Karami, stabilit în Norvegia, a declarat pentru Radio Farda (serviciul de limbă persană al RFE/RL), că Iranul va aborda cel mai probabil Afganistanul și va încerca să încheie un acord comercial sau de barter.

„Afganistanul are multe râuri care izvorăsc din teritoriul său, inclusiv trei care curg în Iran”, a spus el. „Și ei au nevoie de noi pentru lucruri importante, cum ar fi accesul la apele internaționale.”

Karami a pus sub semnul întrebării și eforturile Iranului de a atinge autosuficiența agricolă, susținând că țara nu dispune de resursele de apă necesare pentru a hrăni populația de aproximativ 90 de milioane de locuitori fără să apeleze la importuri masive.

„Nu suntem o țară care poate produce hrană pentru aproximativ 100 de milioane de oameni”, a avertizat el.

„Cu terenurile noastre fertile și resursele de apă, putem cultiva hrană pentru cel mult 40-50 de milioane de oameni, iar restul trebuie importat. Este o măsură foarte bună și logică.”

Criza a fost agravată și de ceea ce presa locală și ecologiștii numesc „mafia apei” din Iran – o rețea de lobby-uri agricole cu legături politice, contractori de baraje și brokeri locali influenți care au beneficiat mult timp de utilizarea nelimitată a apei, pomparea excesivă a apelor subterane și subvenții agricole pe scară largă.

Pentru mulți iranieni, ideea de a cumpăra apă este deranjantă, punând la încercare o narațiune națională construită în jurul independenței și rezilienței.

Dar experții spun că această schimbare este necesară. Penuria de apă din Iran este cauzată nu numai de seceta prelungită, ci și de decenii de gestionare defectuoasă și de accelerarea schimbărilor climatice.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

