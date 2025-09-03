Kârgâzstanul strânge „șurubul secular”, amendând femeile care poartă niqab

Femeile au fost oprite în timpul raidurilor efectuate în regiunea sudică Oș și în provincia sud-vestică Jalal-Abat, unde autoritățile locale, poliția și serviciile de securitate au efectuat raiduri pentru a aplica interdicția.

Aproximativ 300 de femei care purtau niqab în public au fost oprite de polițiști în primele două zile ale raidurilor din Oș, în aprilie, potrivit poliției regionale.

Kârgâzstanul a adoptat în acest an o lege care interzice efectiv purtarea niqabului, care acoperă întreaga față, cu excepția ochilor. Legea prevede o amendă pentru purtarea acestui articol vestimentar în public.

Legea, semnată de președintele Sadîr Japarov, nu menționează în mod explicit niqabul, cunoscut local sub numele de „parangea”. Însă interzice „îmbrăcămintea care face imposibilă identificarea unei persoane în instituțiile guvernamentale și în spațiile publice” – un eufemism folosit adesea în Asia Centrală pentru a descrie niqabul.

Interdicția nu se extinde la hijab, eșarfa islamică care acoperă părul și gâtul, dar lasă fața vizibilă.

Niqabul a devenit popular în Kârgâzstan, în special în Oș și Jalal-Abat, în ultimul deceniu. Raidurile s-au concentrat în principal pe aceste două provincii.

Raiduri și campanii de „conștientizare”

Campania de aplicare a interdicției privind purtarea niqabului a inclus, potrivit autorităților regionale, raiduri pe străzi, precum și acțiuni de informare și sensibilizare începând din luna aprilie.

Agenții de aplicare a legii, inclusiv poliția, au distribuit pliante și au organizat întâlniri cu locuitorii pentru a le explica legea.

Ecrane TV mari amplasate în spații publice din districtele Kara-suu, Uzgen și Nukat din regiunea Oș au difuzat clipuri video prin care informau populația despre interdicție și amenda.

Autoritățile au declarat că au vorbit cu aproximativ 300 de femei care purtau niqab în cadrul unei razii de două zile în capitala provinciei Oș, orașul Oș. Aproximativ 80 de femei cu voal au fost oprite în cadrul unei alte razii de două zile care a avut loc acolo în luna iulie.

Femeilor li s-au dat avertismente și broșuri, potrivit departamentului de poliție din Oș, care a declarat că tribunalul orașului Oș, biroul regional al Comitetului de Stat pentru Securitate Națională și Agenția de Stat pentru Afaceri Religioase și Relații Interetnice s-au implicat activ în campanie.

Conform rapoartelor poliției, 22 dintre cele 29 de femei care au primit amenzi erau rezidente ale orașului Oș.

Ceilalte șapte au fost oprite în locuri în aer liber din regiunea vecină Jalal-Abat în timpul operațiunii Niqab din august.

Amenințare la adresa securității?

Popularitatea crescândă a niqabului în Kârgâzstan a stârnit îngrijorarea unor politicieni locali și personalități publice, care îl consideră o amenințare la adresa securității. Alții susțin că niqabul nu face parte din cultura tradițională kârgâză.

Parlamentul și mass-media din Kârgâzstan dezbat de peste un deceniu locul niqabului în societate.

Direcția Spirituală Musulmană Kârgâză, susținută de stat, sprijină public poziția guvernului. Aceasta afirmă că „hijabul este obligatoriu [pentru femeile musulmane], dar niqabul nu este”.

Dar criticii interdicției spun că aceasta le marginalizează pe femeile care aleg să poarte niqabul și le restricționează libertatea.

Niqabul a fost interzis în alte state din Asia Centrală, care au interzis și hijabul islamic în școli și la locul de muncă. Kârgâzstanul este singura țară din regiune care permite încă hijabul în școli și în instituțiile publice.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te