Kremlinul înăsprește controlul migrației. Moldovenii și cetățenii din alte opt țări, monitorizați non-stop în Moscova

Deocamdată, este un experiment care va dura patru ani. Însă președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, nu a exclus că programul-pilot ar putea fi extins la nivel național „pentru a reduce încălcările și criminalitatea legate de migrație”.

Dar expertul în migrație Dilshod Abdurakhmon a spus anterior pentru serviciul rus al Europei Libere că măsura face parte dintr-o strategie mai amplă care are scopul de a-i presa pe muncitorii străini să semneze contracte militare.

Citește și: Cum recrutează poliția din Rusia imigranți pentru războiul împotriva Ucrainei

Vor fi obligați să instaleze aplicația mobilă „Amina” străinii din Moscova, pentru că aceasta este regiunea unde sunt concentrați cei mai mulți rezidenți, mai ales din Asia Centrală.

Oameni din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan se confruntă cu sărăcie acută, iar banii trimiși acasă de rudele care lucrează în Rusia sunt adesea singura sursă de existență pentru familie. Sunt exceptați de la acest experiment minorii, diplomații și familiile lor, precum și cetățenii din Belarus.

Înregistrarea în aplicație se va face cu actul de identitate emis străinilor de Centrul Migrațional (CM) de la Moscova pentru ca aceștia să poată locui și lucra în Rusia - „Cartea de cetățean străin” - sau cu pașaportul național.

Dacă timp de trei zile Ministerul de Interne al Rusiei nu va recepționa informații despre locul aflării, cetățeanul străin va fi radiat de la evidență, ceea ce implică mai multe consecințe nefaste: restricții la serviciile bancare, civile, imposibilitatea de a procura imobile sau vehicule, dificultăți la înscrierea copiilor la școală și - cel mai grav – riscul de a fi deportat.

Întrucât este un proiect-pilot, autoritățile ruse recomandă străinilor să instaleze versiunea de test a aplicației „Amina” din magazinul online de aplicații „Rustore”. Dar, chiar în primele zile, pe internet au început să apară nemulțumiri din partea migraților care au încercat să interacționeze cu aplicația. Ei spun că aceasta nu funcționează, transmite presa rusă.

Potrivit datelor MAE de la Chișinău, citate într-un articol publicat în 2021 de NewsMaker, în Rusia se aflau oficial 190.000 de cetățeni ai Moldovei (conform datelor Rusiei, ca țară-gazdă), iar neoficial, numărul acestora era de aproape 350.000. Sursa citată menționează că numărul era în scădere continuă față de anul 2014 când peste 580.000 de cetățeni moldoveni se aflau, oficial, în Rusia.

Date mai noi referitoare la numărul total de moldoveni stabiliți în Rusia nu există, însă după invazia la scară a acesteia în Ucraina mulți au ales să părăsească țara, inclusiv de frică de a nu fi înrolați.

Ministerul moldovean de Externe nu a venit deocamdată cu o reacție la experimentul migrațional lansat de ruși, dar, la o lună după adoptarea inițiativei de către Duma de Stat, în iunie, moldovenilor li s-a recomandat să evite orice călătorie în Rusia.

S-a invocat „agravarea situației de securitate din regiune”, după ce s-au constatat cazuri în care autoritățile ruse ar fi aplicat măsuri de constrângere în raport cu imigranții, inclusiv din R. Moldova.

Autoritățile de la Chișinău avertizau, în iunie, că străinii sunt reținuți la traversarea frontierei sau în timpul raziilor. Sunt transferați în centre de detenție preventivă, li se aplică sancțiuni administrative sau sunt puși sub învinuire penală în lipsa unor probe concludente. În plus, există riscul să fie hărțuiți de organele de drept sau deținuți abuziv.

Cetățenii moldoveni care se află pe teritoriul Federației Ruse și se confruntă cu o situație de urgență pot apela linia de urgență a Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, la numărul de telefon: +7 929 964 9079.

Războiul din Ucraina și atacurile teroriste recente, precum cel din martie 2024 asupra complexului de divertisment Crocus City Hall dintr-o suburbie a Moscovei, au dus la o presiune fără precedent asupra lucrătorilor imigranți.

Pe lângă raiduri ale poliției, măsurile represive includ dosare penale împotriva funcționarilor acuzați de gestionarea defectuoasă a dosarelor de migrație și o nouă legislație care interzice copiilor imigranți care nu vorbesc limba rusă să frecventeze școlile rusești.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te