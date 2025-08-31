„Goodbye, Lenin”. Kîrgîzstanul continuă campania de demolare a monumentelor sovietice

În continuarea unei campanii pe care legislatorii ruși au numit-o „derusificare”, Kîrgîzstanul a demontat alte două statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin și a eliminat numele acestuia din denumirile mai multor străzi și școli.

Autoritățile orașului Oș, din sudul țării, au demontat în iunie o statuie impunătoare a lui Lenin, de 25 de metri, cea mai înaltă din Asia Centrală. Câteva zile mai târziu, un alt monument dedicat lui Lenin, în regiunea vecină Jalal-Abat, a fost dat jos de pe piedestal.

În iulie, strada Lenin din centrul orașului Oș a fost redenumită în cinstea lui Alîmbek Datka, o figură politică proeminentă din secolul al XIX-lea. Autoritățile locale spun că statuia lui Lenin, care a fost un reper important al orașului Oș timp de 50 de ani, va fi înlocuită cu un stâlp de 95 de metri pe care va fi arborat drapelul național.

Guvernul kîrgîz a propus redenumirea tuturor străzilor Lenin din țară și înlocuirea lor cu referințe la Manas, un erou legendar kîrgîz.

De asemenea, s-a sugerat revizuirea numelor satelor și a altor repere geografice.

La mai bine de trei decenii după ce a obținut independența, Kîrgîzstanul are în continuare, probabil, cele mai multe toponime și statui din era sovietică, dintre toți vecinii săi din Asia Centrală.

Capitala țării, Bișkek, are patru raioane, fiecare având un nume care trimite la perioada sovietică: Lenin, Sverdlov (un alt lider boșevic), Birinci Mai (1 mai) și Okteabri (octombrie, în cinstea Revoluției bolșevice din 1917).

Apelurile oficialilor kîrgîzi de a redenumi raioanele capitalei Bișkek au stârnit indignarea politicienilor ruși, care au calificat această inițiativă drept un prim pas periculos într-un „proces foarte negativ” care trebuie oprit „în stadiul cel mai timpuriu”.

Opinia publică este împărțită

Majoritatea kîrgîzilor susțin campania de înlocuire a toponimelor din perioada comunistă cu cele kîrgîze. Dar există și critici, atât în rândul oficialităților, cât și al populației – în special al celei mai în vârstă – care se opun acestei inițiative.

Consiliul local al orașului Oș a salutat schimbarea numelui străzii Lenin, considerând-o un „pas istoric”.

Primarul orașului, Jenișbek Toktorbaev, a cerut la începutul acestui an redenumirea numeroaselor școli din Kîrgîzstan care poartă încă numele unor personalități ruse și sovietice, precum cosmonautul Iuri Gagarin, scriitorul Maxim Gorki și revoluționarii bolșevici Serghei Kirov și Mihail Kalinin, printre mulți alții.

La Bișkek, vicepreședintele Parlamentului, Nurbek Sîdîgaliev, a cerut ca statuia lui Lenin să fie îndepărtată din Piața Veche a capitalei.

Criticii spun însă că statul kîrgîz nu ar trebui să încerce să șteargă trecutul sovietic, care face parte din istoria națiunii.

Observatorul politic kîrgîz Amantur Manapbaev a avertizat că această campanie națională „divizează în mod profund” societatea și este „o risipă de bani publici”.

Liderul Partidului Comunist din Kîrgîzstan, Ishak Masaliev, a condamnat campania, calificând-o drept „o mare greșeală”.

Repetarea „scenariului ucrainean”?

La Moscova, deputatul rus Sergei Obuhov a cerut ministerului rus de externe să ia măsuri împotriva Kîrgîzstanului pentru ceea ce a numit „acțiuni ostile” ale autorităților din Oș față de Rusia. Obuhov, care este unul din fruntașii Partidului Comunist din Rusia, a subliniat influența considerabilă pe care Moscova o exercită asupra Kîrgîzstanului. Rusia găzduiește sute de mii de muncitori din această țară săracă din Asia Centrală, dependentă de remitențe.

„Rusia nu numai că îi primește cu brațele deschise pe cetățenii kîrgîzi, dar le oferă și copiilor lor dreptul la educație gratuită”, a scris Obuhov pe Telegram la 15 iulie. El a afirmat că aproximativ 111.000 de copii ai imigranților kîrgîzi studiază gratuit în școlile rusești.

Obuhov a susținut că Kîrgâzstanul repetă „scenariul Ucrainei: mai întâi decomunizarea, apoi derusificarea”.

Între timp, autoritățile din Oș au insistat că problema „nu trebuie politizată” și au minimizat importanța îndepărtării statuii lui Lenin. Potrivit lor, demontarea statuii face parte din planificarea urbană de rutină „menită să îmbunătățească aspectul arhitectural și estetic” al zonei.

Oficialii au precizat, într-un comunicat, că monumentul va fi mutat într-o altă parte a orașului.

