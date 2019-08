Maia Sandu: „O să ne arate timpul cît de departe putem merge împreună: ACUM și PSRM” (VIDEO)

Europa Liberă: Șefa Executivului Republicii Moldova, Maia Sandu, a acceptat să avem această discuție în ajunul celor 28 de ani de la proclamarea independenței țării. E un bun prilej să facem anumite totaluri, dar pentru început aș vrea să vă întreb: Dvs., cel de-al 14-lea premier, cu ce vă deosebiți de cei care au fost până acum?

Maia Sandu: „Nu am stat să fac o analiză a tuturor premierilor pe care i-a avut această țară. Numărul mare probabil vorbește și despre instabilitatea și dorința de a schimba lucrurile și despre eșecurile prin care a trecut țara și, mai ales, guvernările de până acum. Eu pot să spun despre mine că sunt bine intenționată și îmi doresc și eu, și echipa pe care o conduc să facem lucrurile bine și repede, astfel încât cetățenii Republicii Moldova peste un an, peste doi să vină în această zi de independență cu mai multe zâmbete și cu mai multă încredere în ziua de mâine.”

Europa Liberă: Cu ce comparați astăzi Republica Moldova? Cu ce o asemănați?

Maia Sandu: „Cineva din colegii noștri de la Blocul ACUM spunea: „...ca un tânăr care încă își caută rostul”. E o țară relativ tânără, dacă e să vorbim din perspectiva istoriei, care încă are tare multe lucruri de făcut pentru ca să ajungă o țară în care cetățenii se simt bine.”

Sunt multe lucruri de făcut pentru ca Republica Moldova să ajungă o țară în care cetățenii se simt bine...

Europa Liberă: În acești 28 de ani de independență e o premieră când două entități politice cu viziuni total diferite, cu scopuri uneori tot diferite au convenit să creeze această guvernare pentru început în intenția de a-l da jos pe Vladimir Plahotniuc și pe cei care au guvernat împreună cu d-lui. Scopul acesta l-ați atins. Acum ce vă unește pe cei din Blocul ACUM și PSRM?

Maia Sandu: „Este adevărat. Obiectivul de dezoligarhizare a stat la baza acestui acord politic. Nu putem spune că agenda am realizat-o pe deplin, încă mai există elemente ale regimului precedent, mai există și din cei care așteaptă să se refacă acel regim, dar în mare parte cred că am întreprins anumite măsuri care au eliberat țara de acel regim oligarhic. Acum urmează să vedem dacă putem merge mai departe pentru a îndeplini alte obiective și principalul este construirea statului de drept, reformarea justiției, construirea instituțiilor de combatere a corupției, restabilirea finanțării externe, restabilirea încrederii cetățenilor. Dacă este să ne uităm pe sondaje și pe discuțiile pe care le avem cu cetățenii, aceștia își doresc ca acest Guvern să rămână în continuare, nu neapărat își doresc alegeri anticipate, dar urmează să vedem dacă putem să trecem totuși peste diferențe. Vedeți că deja am comis niște greșeli, e tare important să învățăm rapid din aceste greșeli și o să ne arate timpul cât de departe putem merge împreună.”

Europa Liberă: Prioritățile pe care mi le-ați enunțat ar trebui să se regăsească și se regăsesc o parte în programul de guvernare, iar mai degrabă socialiștii insistă și pe acest acord pe care trebuie să-l aibă PSRM-ul și Blocul ACUM pentru a ști ce trebuie să se facă în continuare și să existe poate compromis, consens în cadrul acestei alianțe majoritare. Va fi semnat acest acord și dacă este adevărat că totuși reforma justiției și Procuraturii sunt capitolele unde încă nu ați ajuns la un numitor comun?

Maia Sandu: „Am discutat foarte mult în ultimele zile pe potențialele reforme în justiție și în Procuratură și săptămâna viitoare o să venim să prezentăm aceste idei. Chiar dacă nu vom ajunge la un compromis pe absolut toate lucrurile, o să ne prezentăm fiecare cu partea lui. Deci în mare avem această înțelegere comună, mai există niște diferențe pe anumite aspecte ale acestor reforme. Reiterez, dacă până săptămâna viitoare nu vom avea un acord comun, o să le prezentăm așa cum sunt ele, pe de o parte și pe alta, și în cadrul consultărilor publice sperăm să ajungem la un numitor comun.”

Europa Liberă: Inițial, Dvs. ați mers pe ideea că ar fi bine dacă s-ar găsi și o persoană din exterior să vină să ocupe funcția de procuror general, lucru pe care nu l-a acceptat, cel puțin, șeful statului și probabil și deputații socialiști. S-a spus adio celui care ar putea să vină din exterior?

Maia Sandu: „Discutăm și acest subiect, ne consultăm și cu consultanții internaționali despre cum ar putea să funcționeze un asemenea mecanism, pentru că, de exemplu, dacă vine cineva de talia Codruței Kövesi, care are și imaginea, și capacitatea, și experiența, e un lucru. Știm că ea se pare că nu mai este disponibilă, pentru că merge pentru o funcție mai importantă.”

Europa Liberă: Procuror european...

Maia Sandu: „Dacă discutăm despre alt procuror care vine din altă țară mai puțin cunoscut, nu știm dacă impactul este atât de mare, dar oricum noi am vrea să ținem ușa deschisă pentru situația în care se găsesc totuși asemenea oameni și cu siguranță vom insista pe consultanță internațională. De exemplu, un element al acestei reforme și în Procuratură, și în justiție este comisia de evaluare externă, care să evalueze procurori și judecători și în această comisie am convenit să invităm inclusiv procurori sau foști procurori, foști judecători din țările Uniunii Europene. Va fi o echipă comună din specialiști din țară și oameni din afara țării, care, pe de o parte, o să confere mai multă credibilitate acestui exercițiu de evaluare externă și, pe de altă parte, va fi și un exemplu de schimb de experiență pentru cei care vor lucra în această comisie, vor putea să învețe de la oamenii din afara țării.”

Europa Liberă: După desemnarea magistraților la Curtea Constituțională, acesta va fi al doilea test pentru a se cunoaște cât de consolidată este această alianță?

Maia Sandu: „Sunt mai multe teste pe care trebuie să le trecem.”

Europa Liberă: Ajungem și la altele.

Maia Sandu: „Și un lucru este să convenim asupra conceptului legii, să adoptăm această lege și alt lucru este să punem în aplicare prevederile legii, pentru că uneori și atunci când intențiile sunt foarte bune se întâmplă că mai dăm în bară, așa cum s-a întâmplat în cazul Curții Constituționale. Provocări sunt foarte multe, important este să ne învățăm lecțiile și să nu mai greșim.”

Europa Liberă: Situația de la Curtea Constituțională rămâne a fi una ireversibilă.

Maia Sandu: „Noi în continuare credem că, pentru a nu afecta credibilitatea acestei Curți, președintele actual ar trebui să facă un pas în întâmpinarea cerințelor societății și să lase o persoană fără trecut politic să ajungă în această funcție.”

Europa Liberă: Dar nu toți actorii politici văd acest lucru așa cum îl vedeți și Dvs.

Provocări sunt foarte multe, important este să ne învățăm lecțiile și să nu mai greșim...

Maia Sandu: „Noi am exprimat acest punct de vedere și astăzi la întâlnirea pe care am avut-o împreună cu celelalte partide politice.”

Europa Liberă: Purtăm această discuție imediat după ce s-a consumat ședința Consiliului Suprem de Securitate. S-a discutat despre soarta Aeroportului Internațional Chișinău, s-au încins spiritele, se aduc acum la cunoștință mai multe posibile scenarii, dacă ar putea fi întors Aeroportul Internațional Chișinău statului. La ce concluzii ați ajuns?

Maia Sandu: „Ne-am documentat și noi, ne-am informat reciproc, sunt anumite lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu. De exemplu, faptul că pe 20 august a fost pus sechestru pe proprietățile Avia Invest și este foarte bine că s-a făcut acest lucru, pentru că asta înseamnă că nimeni nu poate să preia contractul de concesiune atâta timp cât este acest sechestru. Am adus o claritate în cadrul acestei întâlniri vizavi de anunțul care a fost făcut de către această companie, care s-a arătat interesată să preia contractul de concesiune, și anume că nu este o tranzacție finalizată, este mai mult o intenție declarată, după care acest potențial cumpărător face un studiu de fezabilitate și doar dacă se dovedește că nu există probleme pentru această tranzacție va semna și va prelua. Acum, ne-a confirmat Procuratura că acest lucru nu este posibil în momentul în care este pus sechestru. Dincolo de asta, și aici Procuratura trebuie să se clarifice, deci nu există acest pericol că Avia Invest va putea ceda aeroportul altei companii, nu este atât timp cât există acest sechestru și sechestrul este pe o perioadă limitată. Dincolo de asta sunt două întrebări suplimentare, una este: cum se reziliază contractul? Și aici avem o abordare care ține de faptul dacă și-a îndeplinit Avia Invest angajamentele investiționale, așa cum sunt prevăzute în contract, problema este că cei care au semnat contractul nu au avut nici un pic de responsabilitate față de stat și față de averea statului, pentru că chiar dacă se descoperă că Avia Invest nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale, conform contractului, această companie are dreptul încă trei ani de zile să remedieze, după care încă jumătate de an să intre în discuții cu Guvernul. Conform clauzelor contractului, nu poate Guvernul astăzi să intervină și să zică: „Am preluat”, dacă e să respectăm clauzele contractului; dacă nu respectăm clauzele contractului și ne asumăm anumite riscuri ca să mergem în instanțe internaționale, putem face și asta. Facem analiza cost-beneficii să vedem, pentru că nu vrem să luăm acțiuni care ar prejudicia statul și mai mult decât a fost prejudiciat, dar examinăm absolut toate modalitățile prin care putem să întoarcem aeroportul și vreau ca toată lumea să știe că este o prioritate pentru noi. Noi nu ne putem permite să facem greșeli. Procuratura înțeleg că lucrează, dar trebuie să se lucreze mai intens și la dosarul cine se face vinovat de elaborarea și semnarea acestui contract, care, iată, ne-a pus într-o situație atât de dificilă.”

Europa Liberă: Dar aceste neînțelegeri transmit anumite semnale pentru alți potențiali investitori, pentru că atunci când cineva se gândește să aducă capital în Republica Moldova vrea o stabilitate, vrea garanții că justiția nu e selectivă, că totul merge ca pe strună?

Maia Sandu: „Este adevărat că orice știre de acest fel dăunează imaginii țării. În același timp, avem o problemă de rezolvat, și anume să putem să întoarcem bunul statului înapoi și să-i sancționăm pe cei care au provocat această problemă.”

Europa Liberă: Ați anunțat că veți merge peste hotare, în Statele Unite ale Americii într-o vizită la început de septembrie. Vreți să ne spuneți mai multe detalii? Știți cu cine o să vă întâlniți, subiectele pe care o să le abordați? Chișinăul insistă în continuare că parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA e o prioritate.

Maia Sandu: „Este adevărat și aceste lucruri se văd în fapte. Chiar de la începutul mandatului am primit mai mulți oficiali ai Statelor Unite, am semnat acorduri care presupun creșterea asistenței Statelor Unite pentru Republica Moldova. La agenda vizitei se lucrează, dar cel mai important element al vizitei este întâlnirea la Departamentul de Stat cu secretarul de stat Pompeo. Am întâlniri planificate la Departamentul Apărării, la CIA, cu cei de la MCC, pentru că ne dorim foarte mult inițierea unui nou proiect „Provocările Mileniului”, și alte câteva întâlniri pe care încă așteptăm să obținem confirmare.”

Europa Liberă: Până atunci, dl Bolton este așteptat în vizită la Chișinău?

Maia Sandu: „Da, săptămâna viitoare, consilierul pe probleme de securitate al președintelui Trump, să discutăm despre problemele de securitate din regiune și, evident, să-l informăm despre ce se întâmplă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dialogul politic este foarte important, investițiile americane sunt foarte importante. Ce ar putea să se aducă nou în această colaborare bilaterală odată ce mergeți acolo Dvs.?

Maia Sandu: „Sunt diferite dimensiuni pe care vrem să le discutăm. Pe partea economică suntem tare interesați de a obține un nou proiect „Provocările Mileniului”, apreciem ceea ce s-a făcut în cadrul primului proiect, avem mai multe idei pentru un următor proiect și acestea sunt lucruri care se pot întâmpla repede, sunt lucruri care se văd la nivel național, deci sunt cu impact mare. O să discutăm și de aspecte care țin de reforma justiției și, mai ales, de combaterea corupției, pentru că instituțiile...”

Europa Liberă: Dar ce pot face mai mult cei de la Washington pentru Republica Moldova?

Maia Sandu: „Instituțiile de acolo mai ales dețin informații și în raport cu crimele economice, mă refer aici la spălările de bani, care s-au petrecut pe teritoriul Republicii Moldova. Cred că sunt informații care ar putea să ajute instituțiile de drept din Republica Moldova să se miște mai repede pe anumite investigații, discutăm și proiecte concrete de altă natură, dincolo de ceea ce poate oferi Corporația „Millennium”. Sunt multe aspecte pe care vrem să le discutăm, inclusiv investițiile. De exemplu, o să mă opresc și în Carolina de Nord pentru câteva ore...”

Europa Liberă: Există un parteneriat încă de la declararea independenței Republicii Moldova...

Maia Sandu: „Și acolo o să discutăm o potențială investiție care ar putea să vină destul de repede în Republica Moldova.”

Europa Liberă: În agricultură, zicea dl ministru al Economiei.

Maia Sandu: „Da, exact, dacă reușim să rezolvăm toate problemele.”

Europa Liberă: Și dacă se insistă pe acest parteneriat strategic între Chișinău și Washington, partenerii dvs. de coaliție, socialiștii, insistă pe parteneriatul strategic cu Federația Rusă, veți merge și în vizită la Moscova. Mai există state ca Republica Moldova, care să vrea parteneriat strategic cu două puteri mari – Rusia și SUA?

Maia Sandu: „Nu m-am documentat, dar, mă rog, dacă putem să analizăm experiența din regiune, mă refer aici la țări ca Armenia, care înțeleg că încearcă să facă aceste aranjamente. Pentru noi, cei din Blocul ACUM, am spus foarte clar și pentru Guvern e important să avem o relație bună cu Federația Rusă, să vedem unde putem să îmbunătățim relațiile pe partea economică și comercială, în special, parteneriatele noastre strategice le-am anunțat, ele țin de România, de Ucraina, de Statele Unite.

Pentru Guvern e important să avem o relație bună cu Federația Rusă...

Ne dorim să avem aceste parteneriate strategice cu țări care ne pot ajuta pe toate dimensiunile, începând de la cea economică și, mai ales, continuând cu cea care ține de aspecte de democrație.”

Europa Liberă: Și de la vizita care urmează să o efectuați în Federația Rusă ce așteptări aveți?

Maia Sandu: „În primul rând, vrem să discutăm pe partea de comerț, așa cum am anunțat anterior, să îi convingem să elimine restricțiile și impedimentele care au fost impuse după ce Republica Moldova a semnat Acordul de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, evident să discutăm despre problema gazelor și prețurile pentru următorul contract, pe care trebuie să-l semnăm până la sfârșitul acestui an, să discutăm despre retragerea trupelor și munițiilor din Transnistria, să spunem foarte clar că acest lucru trebuie să se întâmple, să vorbim foarte clar despre faptul că Guvernul se opune și se va opune federalizării și că acest lucru nu poate nici să apară pe agendă.”

Europa Liberă: Dar admiteți că ar fi un plan secret de soluționare a problemei transnistrene, ca să nu știe Guvernul?

Maia Sandu: „Nu pot să spun ce există la Moscova, dar pot să spun că un asemenea plan secret nu se poate îndeplini fără ca Guvernul să știe și, respectiv, fără ca cetățenii să știe. Eu cred că toată lumea înțelege că planuri de soluționare politică a conflictului transnistrean nu pot fi implementate fără sprijinul cetățenilor Republicii Moldova, ori noi știm că cetățenii nu-și vor da niciodată acordul pentru federalizare.”

Europa Liberă: Am reținut declarația recentă pe care o făcea șeful diplomației de la Moscova, dl Lavrov, spunând că Transnistria ar trebui să se regăsească în componența Republicii Moldova independente, integre, suverane și imediat a reacționat liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, și a spus că Transnistria niciodată nu se va regăsi în componența Republicii Moldova, iar dvs. sunteți impuși de partenerii din exterior să purtați dialog cu cei de la Tiraspol.

Maia Sandu: „Asta este realitatea, nu avem cum să oprim aceste discuții, pentru că nu este constructiv. Eu cred că noi trebuie să insistăm pe lucrurile pe care le-am anunțat și așteptăm să fie votat noul Guvern la Kiev, ca să mergem împreună pe combaterea contrabandei și a schemelor de corupție, ca să schimbăm variabila economică a acestui conflict, pentru că atunci când oamenii de acolo, cei implicați în aceste scheme vor face mai puțini bani prin aceste metode ilegale, atunci poate și soluția politică se va identifica mai ușor.”

Europa Liberă: Cunosc replica autorităților de la Tiraspol, permanent învinuiau Chișinăul că Republica Moldova ar vrea să înăbușe economic această regiune.

Maia Sandu: „Prin eliminarea schemelor de corupție și a contrabandei nu putem s-o înăbușim și nu ne propunem s-o înăbușim economic. Noi vrem ca lucrurile să se facă corect. Noi știm că aceasta este o gaură neagră și acolo de-a lungul timpului s-au făcut bani și că la aceste scheme au contribuit și oficiali de la Chișinău și, din câte înțeleg, și din Ucraina au fost implicați. Acum avem voință politică la Kiev, avem voință politică la Chișinău ca să scăpăm de aceste scheme și de contrabandă și e important să ne mișcăm repede și să punem în practică aceste măsuri.”

Europa Liberă: Chișinăul a fost învinuit că politica „pașilor mici” duce la multe cedări în favoarea regiunii secesioniste și că se încalcă deseori anumite linii roșii, și că Chișinăul nu ar avea un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și șirul acestor aspecte poate fi continuat. Există un proiect politic de soluționare a acestei probleme?

Maia Sandu: „Și eu am spus acest lucru că atunci când nu e clară finalitatea, „pașii mici” s-ar putea să nu fie neapărat de bine, pentru că nu e clar unde duc acești „pași mici” și cei care au făcut „pași mici” nu au avut claritate care este finalitatea, de aceea noi spunem acum: ca prioritate pentru noi este să combatem corupția în această zonă. O să continuăm proiectele care să apropie oamenii, aceste lucruri nu dăunează, dimpotrivă, dar soluția politică depinde de o oportunitate geopolitică, vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că există jucători influenți în zonă, depinde această soluție și de ce se va întâmpla în Ucraina și cum se vor configura…”

Când nu e clară finalitatea, „pașii mici” s-ar putea să nu fie neapărat de bine...

Europa Liberă: Și ucrainenii sunt îngrijorați să nu fie creat un precedent, care ar defavoriza Ucraina.

Maia Sandu: „Noi suntem conștienți de asta și noi chiar avertizăm că ar putea să existe o asemenea intenție, să se încerce o soluție în Republica Moldova, care mai departe să fie exportată. Nu există asemenea pericol acum, pentru că noi am declarat foarte clar, această soluție o putem examina doar în cadrul legal existent, fără federalizare și fără alte elemente care ar slăbi și mai mult independența țării.”

Europa Liberă: Unii cunoscători ai dosarului transnistrean spun că, dacă nu ar fi un sprijin enorm din partea Federației Ruse pentru regimul secesionist de la Tiraspol, lucrurile s-ar rezolva mult mai ușor. Le dați dreptate celora care acreditează această idee?

Maia Sandu: „Cunoaștem că Transnistria consumă gaze aproape gratis...”

Europa Liberă: Apropo, cum se va rezolva această problemă pentru achitarea gazelor consumate?

Maia Sandu: „Asta este o susținere importantă, problema este a celor care au oferit gaze naturale de-a lungul timpului fără să ceară banii înapoi, pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni, pe cei de pe malul drept nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord ca Transnistria să primească gaze naturale fără să plătească, respectiv nu are de ce Federația Rusă să aștepte că Republica Moldova va plăti pentru datoriile din stânga Nistrului, deci această problemă nici nu se discută. Acum când și cum vor lua decizia cei de la Gazprom în raport cu Transnistria e problema dânșilor, prețul să și-l asume cei care au oferit acest dar.”

Europa Liberă: Până ajungeți Dvs. la Moscova, este așteptat în vizită ministrul Apărării. A fost un mic-mare incident, o mică-mare neînțelegere, cel puțin, între șeful statului și șefa Guvernului.

Maia Sandu: „Este o vizită privată și așa am fost informați noi, urmează să vedem și care este agenda revizuită a acestei vizite, dar pentru toți angajații Guvernului, sper eu că este foarte clar, că e o vizită privată, deci nu pot avea loc înțelegeri, semnări de documente sau alte lucruri care merg dincolo de o vizită privată. Așa a fost concepută această vizită. Dacă se informa și se solicita, se îndeplineau toate procedurile pentru o vizită oficială, atunci era o vizită oficială, în cadrul căreia aveau loc și întâlniri cu reprezentanții Guvernului.”

Europa Liberă: Înțeleg că dl Dodon nu v-a anunțat din timp că la invitația d-lui vine dl Șoigu?

Maia Sandu: „Eu înțeleg că invitația a fost pentru o vizită privată, nu pentru o vizită oficială.”

Europa Liberă: De aici și de la felul în care înțelege șeful statului să rezolve mai multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova, pornind de la gaze, a declarat Europei Libere că va merge într-o vizită în Federația Rusă, se va întâlni cu Vladimir Putin și va discuta problema gazelor, pentru că – așa cum spunea d-lui – e o dominantă politică, care ar putea să-și spună cuvântul asupra felului cum înțelege să se negocieze importul de gaze rusești pentru Republica Moldova. E bine că dl Dodon își asumă acest rol?

Maia Sandu: „Atunci când suntem în pragul sărbătoririi Zilei Independenței, cred că trebuie să vorbim ce înseamnă această independență și când ajungem la problema energetică, atunci ne dăm seama că nu suntem independenți și aici lucrăm, și aici ar fi trebuit să se facă progrese mult mai importante în toți acești ani. E mare păcat că am ajuns, după aproape 30 de ani, și suntem legați iarăși de un singur furnizor și e destul de complicat să ne promovăm și să ne protejăm interesele atunci când nu avem mai multe surse din care să putem să cumpărăm energie electrică, gaze ș.a.m.d. În această situație, până noi reușim să asigurăm alternativele, eu cred că e OK dacă Partidul Socialiștilor, dacă Igor Dodon, care au relații bune la Kremlin, merg și încearcă să obțină niște condiții mai bune pentru a achiziționa gaze naturale. Noi, Blocul ACUM, avem relații foarte bune cu Occidentul și reușim să aducem pentru țară și pentru cetățeni foarte multe beneficii, pornind de la sumele extraordinare pe care intenționăm să le obținem în următoarele luni și în următorii ani, de la aceste proiecte, de la sprijinul politic pe care îl are țara. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile și dacă ei au o relație bună, această relație bună trebuie să se traducă în ceva concret pentru cetățeni.”

E destul de complicat să ne protejăm interesele atunci când nu avem mai multe surse din care să putem să cumpărăm energie electrică...

Europa Liberă: Cât de îngrijorătoare rămâne situația când vorbim despre importul de gaze rusești, ținând cont că trebuie tranzitul să fie asigurat pe teritoriul Ucrainei? Și s-a vorbit că s-ar putea de la 1 ianuarie 2020 să fie sistat acest tranzit. Igor Dodon vorbea despre crearea unei celule de criză.

Maia Sandu: „Noi discutăm acest subiect, nu vreau să facem prea multe declarații ca să declanșăm niște așteptări nereușite pentru societate. Pe 14 septembrie este planificată o întâlnire la Bruxelles, la această discuție participă Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, în care, sper eu, se va lua o decizie și ne dorim foarte mult ca această decizie să fie în favoarea noastră, pentru că altfel lucrurile se vor complica. Noi neapărat vom avea soluții și lucrăm la aceste soluții, dar pentru toată lumea va fi mult mai bine dacă vom putea să obținem și anul viitor gazele naturale de la ruși pe țevile care merg pe teritoriul Ucrainei. Între timp, o să construim și construim alte țevi, gazoductul va fi dat în exploatare la mijlocul anului viitor...”

Europa Liberă: Gazoductul Iași-Chișinău?

Maia Sandu: „Gazoductul Iași-Chișinău; mai există și proiecte pe unde gazele naturale ar putea să intre pe la sudul Republicii Moldova, deci se lucrează și e important să insistăm pe aceste proiecte, dar pentru anul viitor ar fi bine să rămânem în același format și sper eu să se ajungă la o înțelegere.”

Europa Liberă: Dar acum aveți certitudinea că va fi dat în folosință acest gazoduct la anul, așa cum se preconizează, pentru că termenele de dare în exploatare au fost tergiversate și amânate de multe, de foarte multe ori, încă din 2014 și până astăzi?

Maia Sandu: „Tot ce ține de partea gazoductului pe teritoriul Republicii Moldova se va finaliza mai devreme – la începutul anului 2020. Și aici aveți cuvântul nostru că așa se va întâmpla; pe partea română e un tronson mai lung, la care se lucrează, deci ei au nevoie de un pic mai mult timp, dar oricum ne-a fost oferită această garanție că până la mijlocul anului viitor se vor finaliza lucrările și acolo.”

Europa Liberă: Eu de ce v-am pus și întrebarea referitor la rolul pe care îl joacă șeful statului? Pentru că Igor Dodon vorbește despre gaze, Igor Dodon vorbește că nu s-a negociat tocmai cum ar fi fost avantajos pentru Republica Moldova acordul cu FMI...

Maia Sandu: „Haideți să intervin aici. Toate măsurile care au fost luate în acordul cu FMI, înainte ca documentul să fie finalizat, au fost consultate și cu Parlamentul, și cu președintele. Deci, atât președinta Parlamentului, cât și președintele țării, și colegii din Parlament, care sunt responsabili de aceste domenii, au văzut și au spus „da” pentru măsurile pe care noi le-am convenit cu Fondul Monetar Internațional. ”

Europa Liberă: Atunci întâmplător sau nu a ieșit consilierul prezidențial cu declarații și Igor Dodon chiar a spus că nu s-a negociat tocmai așa cum ar fi fost potrivit în avantajul Republicii Moldova.

Maia Sandu: „Am spus: toată lumea, înainte ca noi să semnăm documentul final, și-a dat acordul pentru aceste măsuri.”

Europa Liberă: Acordul PSRM-ACUM nu știți când va fi semnat?

Maia Sandu: „Să lansăm săptămâna viitoare, pentru că, într-adevăr, subiectul reformei justiției era cel mai important și noi am vrut să se regăsească, să așteptăm săptămâna viitoare acest eveniment de lansare, după care putem să revenim la acord.”

Europa Liberă: Unii deputați din Blocul ACUM și-au exprimat punctul de vedere și au spus că nu-și vor pune semnătura pe acest acord. Asta în vreun fel influențează asupra temeiniciei acestei coaliții?

Maia Sandu: „Nu știu dacă poate cineva la modul serios să spună că nu-și va pune semnătura pe un acord pe care nu l-a văzut încă.”

Europa Liberă: Dl Țîcu, deputatul, a zis că nici pe primul nu și-a pus semnătura.

Maia Sandu: „Înțeleg, dar în cazul în care nu știi ce se va regăsi în acest acord, nu știu cum poți să spui că nu-l vei semna, pentru că acolo se regăsesc doar lucruri bune pentru cetățeni, angajamente serioase pe care și le iau partidele politice, mi se pare pripită această afirmație. Atunci când vezi un document și nu ești de acord cu el, poți să spui că nu o să-l semnezi, atunci când nu știi despre ce este acest document și spui că nu-l semnezi, e un pic mai puțin serios.”

Europa Liberă: Dl Carp, de exemplu, deputatul a spus că ar putea în general să se retragă din această coaliție, dacă nu se schimbă situația la Curtea Constituțională.

Maia Sandu: „Și eu sunt la fel de supărată în raport cu modul în care s-au întâmplat lucrurile la Curtea Constituțională, dar toată lumea trebuie să realizeze că s-a comis o greșeală atunci când au fost votați oameni care au un trecut politic, după care s-a comis a doua greșeală atunci când a fost ales dl Țurcan, dar a doua greșeală nu s-ar fi întâmplat dacă nu se comitea prima greșeală. Nu am anticipat niște lucruri și trebuie să ni le asumăm cu toții.”

Europa Liberă: Ați spus că lăsați la o parte geopolitica și problemele ce țin de ideologie, dar iată că ziua de azi și cea de mâine arată încă o dată că aceste aspecte revin în actualitate și nu sunt lăsate la o parte.

Maia Sandu: „Ziua de astăzi nu este despre ideologie, dimpotrivă, astăzi Guvernul a venit cu mesajul prin care spunem că oamenii nu trebuie tratați după ideologiile pe care le sprijină sau în funcție de limba pe care o vorbesc sau etnia din care fac parte; astăzi noi am venit cu un eveniment de comemorare a victimelor tuturor regimurilor autoritare și am zis că trebuie să construim unitate pe bază de reconciliere.

Ziua de astăzi nu este despre ideologie...

Acesta a fost mesajul nostru și nicidecum nu ține de geopolitică, dimpotrivă vine ca să încerce să unească cetățenii.”

Europa Liberă: Cel puțin, un membru al Guvernului, ne referim la bașcanul Găgăuziei, a neglijat acest lucru. La Comrat nu a fost coborât în bernă tricolorul.

Maia Sandu: „Asta înseamnă că nu toți cetățenii încă au ajuns să înțeleagă mesajele noastre, inclusiv dna bașcan, sperăm că pe viitor o să înțeleagă că lucrurile pe care le promovăm noi sunt absolut necesare, ca această societate să se miște înainte, ca această societate să nu mai permită ca ororile trecutului să se repete.”

Europa Liberă: Iar mâine în inima Chișinăului, aici, în fața Guvernului va avea loc un concert dedicat aniversării a 75-a, așa cum spun organizatorii, de la eliberarea Moldovei.

Maia Sandu: „Aceste manifestații sunt elemente care dezbină societatea și eu le-am spus organizatorilor foarte clar acest lucru. Ei au ales să ignore aceste mesaje.

Europa Liberă: Care e miza alegerilor locale generale din 20 octombrie și cum vă pregătiți pentru ele?

Maia Sandu: „Miza este aceeași – ne dorim să obținem cât mai multe voturi, să ajungem în cât mai multe localități și, respectiv, să putem să facem ordine și la nivel central, și la nivel local, să încercăm să îmbunătățim viața oamenilor în toate localitățile. Ne pregătim așa cum se face de obicei, ajungând la oameni; în cadrul Blocului ACUM, evident, discutăm despre participare comună, selectăm candidații, sunt lucruri de rutină și aici, la nivel central, trebuie să facem tot posibilul ca aceste alegeri să fie libere și corecte. Acesta este următorul test și tare îmi doresc ca să-l trecem cu bine.”

Europa Liberă: Ați decis și cine vor fi nominalizați în circumscripțiile de unde v-ați retras?

Maia Sandu: „Nu am decis încă. Sper săptămâna viitoare să avem o discuție cu colegii de la Platforma DA și să luăm o decizie comună.”

Europa Liberă: Incertă rămâne și decizia pe cine înaintați candidat la Primăria Chișinăului?

Maia Sandu: „Nici aici nu avem încă o decizie finală.”

Europa Liberă: De ce întârzie aceste decizii?

Maia Sandu: „Țin de procesele interne din aceste două partide și, chiar dacă avem discuții, ele pot fi anunțate doar cu acordul ambelor părți.”

Europa Liberă: Și pentru că în acest an într-un mod inedit vreți să sărbătoriți acești 28 de ani de independență ai Republicii Moldova, pe 27 august ați invitat lumea să vină să dialogheze cu guvernanții?

Maia Sandu: „Ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut în noaptea de 26 spre 27, cât de urât au fost tratați cetățenii și noi vrem să compensăm pentru această nedreptate, să-i lăsăm pe oameni aproape de guvernare, să-i ascultăm; bănuiesc că au foarte multe supărări și noi suntem gata să auzim și supărările, și încurajările și să demonstrăm că suntem cu toții egali și că ceea ce facem, facem pentru noi toți, nu pentru o categorie de oameni în defavoarea altei categorii de oameni. Vrem să fie o sărbătoare cu bun-simț, cu foarte mici cheltuieli și o sărbătoare în care cu toții să se simtă bine.”

Europa Liberă: Oamenii așteaptă salarii mai mari, pensii mai mari, locuri de muncă, să fie stopat exodul, justiție independentă, să fie pusă stavilă corupției; cerințele oamenilor sunt mari, așteptările sunt foarte mari, au trăit dezamăgiri și tare le este frică să nu mai trăiască încă o dezamăgire.

Maia Sandu: „Îi înțeleg și necesitățile lor sunt justificate. Așa cum faceți Dvs., am mers și noi prin sate și am văzut oameni foarte săraci, dar trebuie să înțelegem că am venit și am preluat lucrurile după o guvernare dezastruoasă, moștenirea noastră este una foarte proastă, pentru că s-a furat foarte mult, s-au delapidat și proprietăți, și bani și e greu așa, peste noapte, să începem să producem acești bani, deci să avem acești bani ca să putem să creștem imediat și pensiile, și salariile. E cum ar fi fost o furtună care a trecut și a lăsat doar nămol și acum toată lumea știe că nu poți să crești plante frumoase imediat, într-o săptămână sau două, deci trebuie întâi să cureți de nămol, să creezi aceste condiții, după care plantele încep să crească și încep să aducă roade.

La un moment nu ne-am ridicat, nu am fost suficient de vigilenți și am permis ca aceste lucruri să fie furate...

Înțeleg nerăbdarea oamenilor, ei așteaptă de foarte mult timp; înțeleg această neîncredere, pe de o parte, și dezamăgire, dar lucrurile pot fi făcute corect și unele rezultate vor veni în timp, dar vor veni dacă vom fi consecvenți și dacă vom fi activi. De la orice guvernare trebuie de cerut, niciodată nu trebuie să mai permitem să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în trecut. Acum avem de recuperat bunuri, aeroport, Air Moldova ș.a.m.d., pentru că am permis, la un moment nu ne-am ridicat, nu am fost suficient de vigilenți și am permis ca aceste lucruri să fie furate.”

Europa Liberă: Foștii guvernanți, care astăzi sunt opoziția democrată în Parlamentul Republicii Moldova, zic că deseori aruncați calificative, care nu țin cont de prezumția nevinovăției.

Maia Sandu: „Nu eu le arunc, dacă vor să citească ceea ce scriu și au scris organizații internaționale, inclusiv declarații făcute în Parlamentul European și în altă parte, o să se regăsească acolo peste tot. Deci, lucrurile pe care le-au făcut ei nu au putut fi ascunse și nu au cum să-și limiteze responsabilitatea, ei au făcut lucruri oribile pentru Republica Moldova și chiar dacă Procuratura se mișcă încet, asta nu înseamnă că într-un moment nu vor răspunde pentru aceste lucruri. La asta trebuie să se gândească.”

Europa Liberă: Integrarea europeană este ireversibilă? Puteți spune cu tărie că lucrul acesta este o certitudine?

Maia Sandu: „Din perspectiva mea și a Guvernului pe care îl conduc, este un drum ireversibil, este o decizie ireversibilă...”

Europa Liberă: Din perspectiva majorității parlamentare...

Maia Sandu: „Din perspectiva cetățenilor, noi cu toții trebuie să ne luptăm în fiecare zi ca această cale să fie singura cale, pentru că de cetățeni depinde cum votează, de cetățeni depinde ce cer de la autorități și noi putem să avem această siguranță doar dacă cu toții vom vrea ca acest lucru să se întâmple, ca într-o zi Republica Moldova să ajungă parte a Uniunii Europene și, mai important, ca cetățenii să trăiască așa cum se trăiește în țările din Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar au înțeles ce preț are libertatea cetățenii Republicii Moldova?

Maia Sandu: „Eu cred că asta se învață pe parcursul întregii vieți. Unii dintre cetățeni au înțeles și sunt oameni luptători, sunt oameni pe care i-am întâlnit și astăzi în stradă, sunt oameni care luptă de la ‘89 încoace, unii au îndrăznit să lupte și pe timpul regimului comunist, dar alți cetățeni cumva încă nu au realizat că pentru libertate trebuie să luptăm în fiecare zi și e important să facem acest lucru, pentru că altfel putem să ajungem acolo unde am fost acum jumătate de an sau în situații și mai grave.”