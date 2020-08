Maia Sandu: „Se spune că socialiștii ar cheltui două milioane de euro pentru a cumpăra voturi pentru Dodon din Transnistria” (partea I)

Politiciana mai spune că R Moldova trebuie scoasă din izolare pe plan extern și că este nevoie urgent ca parlamentul să convoace urgent ședințe în plen.

Europa Liberă: La 29 de ani de la proclamarea independenței, cum se vede statul Republica Moldova?

Maia Sandu: „Din discuțiile pe care le avem cu cetățenii nu se vede prea bine, dar nu aș vrea să vorbim doar despre lucrurile urâte. E clar că statul nostru este slab, cu instituții nefuncționale, nu știe să-și apere cetățenii, nu știe să-i ajute, nu le prestează serviciile de bază pe care statul ar trebui să le presteze în schimbul contribuțiilor pe care le fac cetățenii de-a lungul timpului. Țara însă poate să se mândrească cu oamenii frumoși și buni pe care îi are și noi întâlnim mulți asemenea oameni atunci când mergem în satele și orașele țării și sunt sigură că și Dvs. îi întâlniți și îi vedeți. Putem să ne mândrim cu acești oameni care, în pofida situației dificile, în pofida faptului că statul a fost cel mai des împotriva lor, împotriva oamenilor buni, au reușit să facă și lucruri frumoase.”

Europa Liberă: Doar că a treia parte din cetățenii Republicii Moldova și-au găsit rostul pe alte meridiane, în alte colțuri ale lumii. Și acest lucru totuși face ca Moldova să rămână un stat orfan, neavând acești aproape un milion de cetățeni acasă?

Maia Sandu: „Este adevărat. Pe lângă lucrurile pe care le-am spus eu despre stat trebuie să adăugăm și faptul că este un stat orfan și este o dovadă în plus că în Republica Moldova se trăiește greu și se creează impresia că, din cauza conducerii incompetente și din cauza conducerii corupte, țara se rostogolește în continuare în groapă, dacă să spunem așa, mai dramatic.”

Europa Liberă: Dar aceste urcușuri și coborâșuri au depins de geopolitică?

Maia Sandu: „Sunt mai multe lucruri care au contat. Evident că noi suntem într-o situație geografică care creează realități geopolitice dificile pentru noi, dar, oricât de complicate ar fi aceste relații care ne vizează pe noi, cred că putem să facem un efort și trebuie să facem un efort, să nu ne lăsăm divizați spre beneficiul politicienilor iresponsabili și corupți, pentru că așa s-au menținut mulți dintre ei la putere, așa au ajuns mulți politicieni corupți la putere și după aia s-au menținut exploatând aceste diferențe geopolitice. Și eu cred că, dacă e să învățăm o lecție, sunt mai multe lecții de învățat din acești 29 de ani, dar una dintre aceste lecții ar fi să încercăm să lăsăm deoparte aceste divizări și, mai ales, să nu-i lăsăm pe politicienii iresponsabili să le exploateze cu scopul ca să vină la putere și să se mențină la putere, folosind puterea împotriva propriului popor.”

Europa Liberă: La aproape trei decenii de la proclamarea acestei independențe, în Republica Moldova se vorbește despre politicieni pro-occidentali și politicieni pro-ruși. În alte țări totuși se vorbește despre politicienii cu viziuni de stânga și politicienii cu viziuni de dreapta?

Maia Sandu: „Da, este adevărat, asta este realitatea geopolitică de la noi și dincolo de această realitate se exploatează situația pentru ca unii oameni să obțină beneficii personale, ascunzându-se după un nume sau după altul. Ceea ce trebuie să facem noi acum este, în primul rând, să rezolvăm problema aici, acasă, să ne eliberăm, să scăpăm de politicienii corupți care, iată, au adus țara într-o asemenea situație tristă, au făcut ca statul să fie foarte slab, nefuncțional, la cheremul hoților și uneori chiar să funcționeze împotriva oamenilor.”

Europa Liberă: Chiar astăzi șeful statului, Igor Dodon, a spus că trebuie restabilit parteneriatul strategic cu Rusia și a numit cetățenii Federației Ruse drept frații Republicii Moldova și, pe de altă parte, a insistat că Republica Moldova nu are o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, că nici Uniunea Europeană nu anunță că e pregătită pentru a-și extinde frontierele. Dvs. totuși rămâneți politicienii proeuropeni?

Maia Sandu: „Da, bineînțeles!”

Europa Liberă: Și o să insistați pe mesajul că Moldova, apropiindu-se de Uniunea Europeană, are o șansă de dezvoltare?

Maia Sandu: „În primul rând, Igor Dodon își schimbă frații de pe o zi pe alta, are un discurs incoerent și o politică, a demonstrat în acești ani o politică externă total dezechilibrată. Noi spunem că ne dorim condiții de viață aici, în Republica Moldova, după standardele europene și atunci când vorbim de salarii, și atunci când vorbim de pensii, și atunci când vorbim despre educație, infrastructură, despre agricultură și sprijinul statului pentru agricultură. Sunt multe standarde europene la care noi vrem să ne aliniem și de care oamenii s-ar bucura enorm când vom ajunge să le implementăm aici acasă. Deci, asta este ceea ce ne dorim noi.

Am văzut ce a făcut Igor Dodon în acești ani: ne-a certat cu toată lumea

În același timp, vrem să avem relații bune cu toți partenerii externi, cu toate țările atât timp cât aceste relații sunt în interesul cetățeanului și cu Federația Rusă cu condiția că această relație să servească intereselor Republicii Moldova și cetățenilor Republicii Moldova, și cu Ucraina, și cu Uniunea Europeană, nu mai vorbesc deja de România. Noi am văzut ce a făcut Igor Dodon în acești ani: ne-a certat cu toată lumea, ne-a privat de lucrurile de care puteam să beneficiem, nu și-a îndeplinit nici obligațiunile care le-a tot fluturat în acești patru ani, că va rezolva problema unu, doi, trei, patru cu Federația Rusă. Dacă analizăm lucrurile la rece o să vedem că nu s-a rezolvat nicio problemă, niciuna din aceste obligații.”

Europa Liberă: El astăzi a amintit despre felul cât de mult a fost el implicat în soluționarea problemelor care existau și a spus că s-au mărit de multe ori exporturile fructelor, în primul rând, al merelor moldovenești pe piața Federației Ruse, a vorbit despre alte exporturi pe piața Federației Ruse.

Maia Sandu: „Igor Dodon să deschidă statisticile, să le consulte, statisticile sunt grăitoare și cel mai important este să meargă să discute cu cetățenii și să afle de la ei care sunt adevăratele rezultate ale multiplelor sale vizite la Moscova.”

Europa Liberă: Cum înțeleg partenerii externi ai Republicii Moldova declarațiile, iată, inclusiv iarăși am să-l citez pe Igor Dodon, pentru că astăzi a făcut mai multe declarații, spunând că: „da, o să implementăm prevederile Acordului de Asociere, pentru că pentru Republica Moldova contează foarte mult să vină cât mai mulți bani din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii, dar, pe de altă parte, trebuie restabilit parteneriatul strategic cu Federația Rusă”. Au o reacție partenerii externi, când văd că cei care conduc Republica Moldova contează doar pe banii lor?

Maia Sandu: „Partenerii externi și-au dat seama deja, au înțeles foarte bine cine este Igor Dodon, cine este guvernul lui Igor Dodon, cât de inconsecvente sunt discursurile acestor oameni și, da, ei sunt niște profitori care încearcă să folosească banii Uniunii Europene, dar nu pentru a îmbunătăți standardele de viață ale cetățenilor de aici. Or, Uniunea Europeană și ceilalți parteneri externi de dezvoltare ai Republicii Moldova își doresc ca ajutoarele care vin aici să ajungă la oameni, să ne bucurăm de democrație și libertate, de instituții care să ne protejeze și să ne asigure libertatea, de condiții bune de viață și de muncă – asta își dorește Uniunea Europeană, nu vrea ca banii pe care-i primim să fie folosiți împotriva propriului popor de către conducători corupți, inconsecvenți și mincinoși.”

Europa Liberă: Dar partenerii ruși au spus vreodată că sunt interesați să fie dusă la bun sfârșit reforma în justiție, că reforma justiției în Republica Moldova trebuie să dea roade în favoarea cetățenilor? Se transmit asemenea mesaje, că trebuie dusă o luptă hotărâtă cu oligarhia?

Noi întotdeauna am insistat pe faptul că federalizarea nu este o soluție

Maia Sandu: „Eu nu am discutat niciodată aceste subiecte atunci când am fost în guvern, subiectele pe care le-am discutat noi au ținut strict de relația dintre Republica Moldova și Rusia, problemele comerciale, problemele care țin de condițiile de muncă ale concetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă și, evident, am discutat despre conflictul transnistrean în contextul în care noi întotdeauna am insistat pe faptul că federalizarea nu este o soluție și nici nu discutăm, nici nu inițiem această discuție. Deci am ținut să fie foarte clară poziția noastră în raport cu rezolvarea conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Credeți că, la acel moment, Moscova ar mai fi insistat pe federalizare, pentru că deseori Igor Dodon zice că nu contează cum se va numi statutul care i se va oferi, contează să fie o Moldovă integră.

Maia Sandu: „Contează soluția, pentru că noi vrem să avem o țară în care toți contează și votul alegătorilor din alte regiuni ale Republicii Moldova să aibă aceeași valoare ca și votul celor din Transnistria atunci când se va reîntregi țara. Deci să nu avem o formulă prin care deciziile cele mai importante sunt sub semnul veto, deci, Transnistria nu are drept de veto asupra deciziilor Chișinăului. Noi știm cu toții care a fost conținutul „memorandumului Kozak” și de ce acest memorandum a fost respins chiar și de conducerea de atunci a Republicii Moldova. Până la urmă, da, e adevărat, nu contează foarte mult denumirea, contează conținutul și noi când zicem de federalizare, ne referim și la conținut, pe noi ne interesează care este soluția.

Pentru moment, cea mai bună decizie și politică a Chișinăului trebuie să fie îndreptată în lupta împotriva contrabandei și corupției, acestea sunt lucruri care depind de noi în cea mai mare parte. Da, e nevoie și de cooperarea Ucrainei, dar Ucraina și-a exprimat disponibilitatea atunci când i-am cerut ajutorul să contribuie la combaterea contrabandei, pentru că asta ar schimba variabilele economice ale acestui conflict. Și atunci când hoții nu ar putea să câștige bani enormi din urma conflictului transnistrean, atunci poate și soluțiile politice ar deveni un pic mai ușor de găsit, nu zic că foarte ușor, situația geopolitică întotdeauna o să conteze și e nevoie de oportunitate geopolitică pentru ca să putem să soluționăm conflictul transnistrean, dar trebuie să facem pași ca să fim pregătiți atunci când apare această oportunitate geopolitică.”

Europa Liberă: Dar dacă s-a schimbat atât de radical în bine poziția Ucrainei, cum se mai face acum contrabandă?

Maia Sandu: „Cu contribuția celor de la Chișinău, bineînțeles. Se găsesc metode cu cei de la Chișinău. Cel puțin, atunci când noi am discutat și cu conducerea guvernului și cu președintele Ucrainei, ei și-au exprimat disponibilitatea să ne ajute, să participe la oprirea schemelor de corupție prin Transnistria.”

Europa Liberă: Cât de avantajos e faptul că Republica Moldova importă sută la sută energie de la Cuciurgan?

Maia Sandu: „Este o întrebare către Igor Dodon, pentru că anterior se cumpăra și din Ucraina, și din Transnistria. La scurt timp după ce Igor Dodon a capturat toată puterea - și în guvern, și în parlament -, a decis să schimbe acest contract și eu bănuiesc că este o înțelegere cu autoritățile de la Tiraspol, pentru că cu cât mai multă energie electrică cumpărăm noi de la Cuciurgan, cu atât mai mulți bani ajung în bugetul regimului de la Tiraspol. Evident, ei sunt interesați în aceste lucruri și bănuiesc că este un târg acolo. De exemplu, transnistrenii câștigă mai mulți bani din contul vânzării energiei electrice, Igor Dodon obține un angajament din partea cealaltă să se mobilizeze contra bani oameni la vot în favoarea lui Igor Dodon. Deci, asta ar putea fi parte din acest târg care știm că se pune la cale. Am auzit deja și cifra care se vehiculează pe care socialiștii trebuie s-o cheltuiască pentru a obține voturi pentru Dodon. E vorba despre două milioane de euro, ca să cumpere voturi din Transnistria și, iată, așa fel de târguri se fac.”

Europa Liberă: Sunt speculații, bănuiesc. Totuși e o cifră mare – două milioane de euro pentru actuala situație?

Maia Sandu: „Dacă calculăm câte 20-30 de euro de vot, deoarece cam așa s-a întâmplat și la scrutinele precedente, din ceea ce am văzut noi în presă, putem să facem calcule și să vedem cam câți alegători vrea să cumpere Dodon din Transnistria, dacă împărțim două milioane la 20-30 de euro.”

Europa Liberă: Aud mai mulți experți care spun totuși și se arată încrezători că scenariile din 2016 de la alegerile prezidențiale, din 2019 de la alegerile parlamentare nu ar mai putea să fie valabile și pentru anul 2020, pentru că situația s-a schimbat.

Maia Sandu: „Nu doar experții spun asta, peste tot în țară unde vorbesc cu oamenii, oamenii sunt îngrijorați, ei nu vor ca votul lor să fie furat, ei nu vor ca să decidă soarta lor și a țării lor cineva care este plătit pentru a vota și noi nu vom permite ca această fraudă să se întâmple. Am pregătit modificări la Codul Electoral...”

Europa Liberă: Dar am auzit deputații socialiști care spuneau că e prea târziu deja să se mai recurgă la aceste amendamente la Codul Electoral.

Maia Sandu: „Nu este târziu. Dacă în următoarele săptămâni se convoacă ședința parlamentului, aceste modificări pot fi votate. Înțelegem că există o mare rezistență din partea lui Dodon să convoace ședința parlamentului. El, în genere, în toate aceste luni a încercat să țină parlamentul mai mult închis decât deschis și oamenii peste tot în țară se întreabă: „Dar cum așa? Ce fel de parlament e acesta care nu lucrează, stă mai mult în vacanță decât lucrează?” Păi, iată, vedem că parlamentul este ținut cu forța departe de clădirea parlamentului. Noi o să insistăm pe revenirea parlamentului și aprobarea acestor modificări la Codul Electoral și aprobarea altor legi care sunt absolut necesare, care țin de ajutoare pentru agricultură și pentru economie. Dacă nu, evident vom veni cu alte soluții, dar nu vom permite această fraudă.”

Europa Liberă: Dar când ar fi timpul potrivit să se convoace deputații în ședință plenară?

Maia Sandu: „Ar fi trebuit chiar săptămâna asta, ar fi trebuit săptămâna trecută, nu e târziu nici la 1 septembrie să se convoace.”

Europa Liberă: Să se convoace și pentru a face rectificări la buget...

Maia Sandu: „Bineînțeles!”

Europa Liberă: ...pentru că așteaptă agricultorii, inclusiv cei care au protestat; problema sanitară continuă să se agraveze. Din câte am înțeles, s-a prelungit termenul stării de urgență în sănătatea publică, va fi extins până la 15 septembrie, dar, oricum, rectificări la buget e nevoie să fie făcute.

Maia Sandu: „Igor Dodon trebuie să scoată lacătul de la ușa parlamentului și să lase parlamentul să lucreze, pentru că, îi amintim, avem republică parlamentară și, cu toate pretențiile pe care le avem la acest parlament, el trebuie să funcționeze, nu vine Igor Dodon care a discreditat și mai mult instituția prezidențială decât au discreditat o parte din actualii parlamentari parlamentul. Parlamentul trebuie să funcționeze, nu este o soluție să închidă parlamentul, doar pentru că Igor Dodon nu știe dacă mai are majoritate parlamentară sau nu mai are.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce credeți, mai există majoritate parlamentară?

Maia Sandu: „Eu nu pot să spun, dar e greu de crezut că acest guvern va avea sprijin suficient în următoarele luni, pentru că vedem tot felul de mișcări dintr-un partid în altul, plecări de aici, de dincolo. Deci e foarte incertă situația, dar soluția nu este să ții parlamentul închis.”

Europa Liberă: Despre o nouă tentativă pentru o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu se mai discută?

Maia Sandu: „Nu am discutat în aceste zile, pentru că am fost ocupați cu alte lucruri, dar, evident, în continuare acest guvern demonstrează incompetență totală, iresponsabilitate totală, problemele se agravează. A trebuit să iasă agricultorii în stradă, să-și ceară drepturile și numai după aia guvernul a binevoit să vină, să se așeze la masă cu deputații și să încerce să găsească niște soluții. Acum ne spune că nu e clar dacă soluțiile vor fi acceptate de Fondul Monetar Internațional. FMI va zice că cheltuielile și veniturile trebuie echilibrate și, dacă găsiți bani, atunci puteți să acordați ajutoare și agricultorilor. E ușor să vii și să spui că Fondul Monetar nu este de acord.”

Europa Liberă: Ați amintit și Dvs. că forma de guvernare în Republica Moldova este parlamentară.

Maia Sandu: „Exact.”

Europa Liberă: Acum în societate, pentru că se apropie și aceste alegeri prezidențiale, se discută foarte insistent – e nevoie de instituție prezidențială sau, din contra, dacă președintele este ales prin vot direct, ar trebui să aibă mai multe împuternici? Dvs. ce răspuns aveți?

Maia Sandu: „La momentul actual trebuie să păstrăm sistemul așa cum este, dar să schimbăm oamenii care vin în sistem. Evident că noi ne dorim o republică parlamentară adevărată, dar nu doar pe hârtie, o republică parlamentară în realitate. Dar pentru asta, evident, trebuie să curățăm parlamentul. Ca să curățăm parlamentul, avem nevoie și de un președinte onest, nu de unul care strânge „kulioace” și după aia le împarte cu alți deputați, avem nevoie de un președinte care nu numește în funcție de judecători oameni corupți și compromiși; avem nevoie de un președinte care să unească societatea, care să dea exemplu celorlalți oameni, care să-i respecte. Deci, noi avem treabă până să ajungem să avem un parlament de care să ne mândrim și care cu adevărat să îndreptățească numele de republică parlamentară.”

Europa Liberă: Instituția prezidențială, dacă eventual câștigați Dvs. alegerile, ați spus, în primul rând, că ați vrea să aibă mai puțini angajați.

Maia Sandu: „Bugetul poate fi redus, cu siguranță poate fi redus tot luxul acesta pe care și l-a construit Igor Dodon, întreținerea acestei clădiri de lux, întreținerea palatelor de la Condrița și de la Nistru. Primul lucru pe care o să-l fac, o să analizez și o să fac public bugetul președinției, pentru că noi avem doar parțial informații despre cât se cheltuiește la președinție, noi nu avem informații foarte clare, dar știm că bugetul s-a dublat în comparație cu perioada președintelui precedent, bugetul președinției s-a dublat. În situația în care ne aflăm noi, e lipsă de bun-simț să irosești banii pe luxul unei persoane care poate să lucreze dintr-un oficiu normal cu echipă, dar nu exagerat de mare, care trebuie să reducă cheltuielile pentru tot felul de pază de stat ș.a.m.d. Chiar și ieri veneam de la Comrat și Cimișlia, după aceasta, și în întâmpinare, atunci când intram în oraș, au trecut opt mașini cu girofar. Cine credeți că era acolo, în această coloană? Evident că era Igor Dodon. De ce are nevoie Igor Dodon în fiecare zi de opt mașini cu girofar? Cine reprezintă pentru Igor Dodon? De ce nu sunt suficiente trei mașini – una în față și una în spate, și una în care se găsește Igor Dodon? Cine plătește pentru toate aceste lucruri? Da, o să analizăm și o să reducem cheltuielile substanțial.”

Europa Liberă: Dar ce părere aveți Dvs. despre modificarea Constituției, pentru că de două ori au fost create comisii care s-ar preocupa de elaborarea unor amendamente pentru Legea Fundamentală? Pe timpul dlui Ghimpu chiar s-a elaborat un nou proiect de Constituție, acum Igor Dodon a creat un grup care într-un an de zile ar trebui să vină cu amendamentele care se cer. Ce părere aveți Dvs. despre o Constituție modificată? Sau o Constituție nouă ar fi necesară pentru Republica Moldova?

Maia Sandu: „Modificarea Constituției și, cu atât mai mult, schimbarea Constituției este un proces extrem de complicat și laborios. Dacă vorbim de modificare, trebuie să formulăm problema, nu pornim așa pur și simplu să modificăm Constituția. Ceea ce a anunțat Igor Dodon e foaie verde, nu am înțeles și nu avem cum să sprijinim ceea ce zice el și nici nu cred că este o inițiativă serioasă, a mai lansat așa o idee, ca să nu zică lumea că n-a avut nicio idee în toată această perioadă.”

Europa Liberă: Se zice că nu există un echilibru al puterilor.

Maia Sandu: „Întâi să curățăm puterile de corupți, după care o să vedem dacă este bun sistemul pe care îl avem astăzi sau nu, pentru că una este ce e scris în Constituție și cu totul alta e ceea ce se întâmplă în realitate, când tot felul de politicieni corupți controlează judecătorii și procurorii, chiar dacă Legea procuraturii le oferă libertate deplină și independență deplină. Avem Consiliul Superior al Procurorilor, avem Consiliul Superior al Magistraturii ca să nu se implice politicul, dar pentru că clasa politică, pentru că la conducerea țării sunt atât de mulți corupți, nu contează ce este scris în Constituție și ce este scris în lege pentru ei, ei manipulează întreg sistemul. Deci, haideți întâi să curățăm sistemul, să punem oameni onești și după aia o să vedem dacă sunt anumite lucruri care nu funcționează, dar în mare lucrurile o să funcționeze, n-au funcționat până acum, nu funcționează astăzi din cauza abuzurilor care se comit și din cauză că ei au discreditat toate aceste legi și toate aceste procese și proceduri.”

Europa Liberă: Acolo mai există articolul 13 care rămâne a fi unul buclucaș, mai sunt și alte articole pe marginea cărora s-a pronunțat Curtea Constituțională. Este adevărat că parlamentul este cel care decide în final, dacă se adună două treimi din voturi în legislativ, atunci deputații pot să modifice Constituția?

Maia Sandu: „Cu siguranță există lucruri care trebuie schimbate și Dvs. ați pomenit articolul 13. Sunt și alte lucruri, dar ca să le modificăm trebuie să avem suficienți oameni responsabili în parlament, ca să avem numărul necesar de voturi, dar atunci când vorbim despre schimbarea sistemului, pentru că nu știm cum funcționează raportul puterilor, noi nu putem astăzi să spunem ce e bine și ce nu e bine, pentru că sistemul a fost deteriorat, diluat de corupție și, respectiv, poate fi perfectă Constituția noastră, dar dacă la conducerea țării, în parlament, la președinție, în guvern vor fi oameni corupți în continuare – nu o să ne ajute nici Constituția și nici cadrul legal perfect.”

Europa Liberă: Ziceți că, dacă ajungeți în fruntea Republicii Moldova, v-ar plăcea să aveți statutul acesta de mediator. În parlament forțele politice vă permit să obțineți acest statut de mediator din moment ce majoritățile parlamentare în favoarea cui se pot schimba?

Maia Sandu: „Majoritatea parlamentară și, în genere, parlamentul trebuie să reprezinte poporul și de fiecare dată când anumite partide politice, anumite majorități vor încerca să meargă împotriva poporului, atunci eu, în calitate de președinte, o să merg și o să apăr, o să vorbesc în numele oamenilor care mă aleg, pentru că atunci când vine o lege votată la o bucată de noapte în care se strecoară o nouă schemă – eu nu am de ce să promulg această lege, eu voi fi împotriva ei, voi merge în parlament, voi vorbi de la tribună de ce această lege este proastă. Și după aia vreau să văd dacă parlamentarii ăștia o să îndrăznească să retransmită legea în aceeași formă. Deci, cu transparență, cu respectarea tuturor normelor legale, eu nu sunt omul care merg pe scurtătură doar pentru că cred că asta este bine, toate lucrurile trebuie făcute legal, nu există niciodată scuză ca să nu respectăm legea, dar în cadrul legal, așa cum există, se pot face multe lucruri dacă există bună-intenție.”