Îndemn pentru viitorul președinte: „Mai du-te prin sate și vezi cum trăiește lumea”

Alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc pe 1 noiembrie. După data alegerilor, va fi cunoscut viitorul șef de stat. Experții cred că 2020 va fi un an decisiv geopolitic, iar miza acestui scrutin este, de fapt, direcția spre care o va lua acest stat după prezidențiale. Ce președinte își doresc moldovenii? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

În fruntea Republicii Moldova trebuie să ajungă un politician care să aibă calități umane și profesionale, să fie inteligent și organizat, patriot, înțelept și vizionar, onest, incoruptibil și neșantajabil, neimplicat în asocieri dubioase, un președinte care să răspundă voințelor cetățenilor – asta spun sătenii de la Sărătenii Vechi, Telenești, cu care am reușit să discut ocazional. Unii din ei spun că, la aproape trei decenii de independență, după ani de abuzuri, societatea este bolnavă de neîncredere și ar fi bine ca președintele următor să-și pună mandatul la bătaie spre a-i reda sănătatea, reconstruind justiția și încrederea în instituțiile statului. Alegătorii spun ce își doresc ei.

– „Să fie pace în țară, să fie liniște, oamenii să primească salariu, să fie ziua de mâine cu nădejde și cu speranță.”

Europa Liberă: Cunoașteți ce împuterniciri are șeful statului?

– „Ei, nu prea are așa împuterniciri puternice.

Eu aș vrea ca el mai multe să aibă și să răspundă un om...

Rău, bun, dar să răspundă, dar așa, la noi îi racul, broasca și o știucă. Să fie unul – rău, bun, ca lumea să vadă ce face el, dar așa îs probleme.”

Europa Liberă: Și ce ați vrea, încotro să ducă țara cel care e în frunte?

– „Păi s-o ducă pe o linie democratică, s-o ducă spre bunăstare. Oamenii să trăiască bine, să șadă în țară și să ne mândrim că suntem așa o țară frumoasă și bogată.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut astăzi un popas aici, la Sărătenii Vechi, raionul Telenești, și întrebăm localnicii despre alegerile prezidențiale. Cunoașteți data convocării acestor alegeri?

– „Nu știu, sincer vă spun, nu știu când o să fie.”

Europa Liberă: În toamnă, pe 1 noiembrie.

– „Pe 1 noiembrie... Bine, o să fiu la curent. Mulțumesc!”

Europa Liberă: Și ce miză au aceste alegeri?

– „În fruntea țării să ajungă un om integru, cinstit, nu corupt, să fie un om pentru popor. Mai du-te prin sate și vezi cum trăiește lumea, cum se descurcă lumea, că sunt familii cu copii mulți și caută o bucățică de pâine la gunoi. Știți, când e o turmă de oi și un cioban bun – și brânză este, și tot este, dar dacă e un cioban de acesta care mai mult doarme – pierde mioarele, nici brânză nu-i, nici nimic nu-i. Iaca fix așa-i și la noi cu țara asta a noastră.”

Europa Liberă: Dar cetățenii știu ce împuterniciri are un șef de stat, cu ce se ocupă el?

– „Nu toți, nu toți. Și cine a rămas în țara asta? Acești bătrâni pe care poți să-i cumperi cu 100 de lei, cu 50 de lei.”

Europa Liberă: Se mai vând voturile?

– „Se vând, se vând, doamnă, chiar nu demult a fost la noi adunare cu Șorul, le-a dat câte o șampanie. Dar ce, pe mine mă cumperi cu o șampanie? Eu îs în stare să mi-o cumpăr singură, dar dacă nu o am, și fără șampania ceea mă trec. Se vând voturile, doamnă.”

Europa Liberă: Cetățenii trăiesc cu demnitate?

– „Nu toți.”

Europa Liberă: Acceptă umilința unii?

– „N-au încotro.”

Europa Liberă: Cunoașteți câți candidați, cel puțin până astăzi, vor să ajungă în fotoliul de președinte?

– „Doamna Maia, dl Dodon, dl Andrei Năstase... Și Țîcu? Eu nu știu de ce…”

Europa Liberă: Și Vladimir Voronin.

– „Și Voronin? Nu vrea să șadă acasă?

O prezicătoare a spus așa: când o să fie o femeie la conducere, atunci țara noastră o să trăiască bine...

Chiar mă uit la dl Octavian Țîcu. De ce el e împotrivă că, chipurile, țara noastră nu-i pregătită ca să fie condusă de dna Maia Sandu, de ce? Cât a fost dna Maia Sandu la conducere, dna Maia cât a fost?”

Europa Liberă: Cinci luni.

– „Și cât au ponegrit-o, și cât au murdărit-o? Ei, e o femeie la conducere, iaca ce, e o femeie, dar o femeie poate să ducă hățurile bine la cal și…”

Europa Liberă: Președintele este cel care trebuie să promoveze politica externă a țării. Și încotro, Moldova?

– „Noi trebuie să trăim și cu Estul, și cu Vestul trebuie să trăim bine, dar trebuie să facem așa ca să ne fie și nouă bine.”

Europa Liberă: Care sunt beneficiile de pe urma apropierii de Est sau de Vest?

– „Podul de la noi, de la Sărăteni de aici, uitați-vă ce pod făcut aici, tot frumos, când te duci înspre Soroca încolo tot făcut de americani, îi de pomană făcut asta; românii ne-au ajutat și am deschis atâtea școli și reparații, și câte s-au făcut, și iaca, că românii nu-s buni, dar rușii îs buni. Dar ce ne-au dat nouă rușii? Ce, ne-au dat un ajutor măcar? Eu nu că am ciudă pe dânșii, dar pur și simplu mă uit după fapte.

Ei singuri trăiesc în mocirlă și rușii, măcar că au gaz, lumină, tot ce au și acești de primprejurul Moscovei trăiesc binișor, dar încolo, Dumnezeu cu dânșii, trăiesc și prin podvaluri (subsoluri), și pe unde au, n-au nici gaz și nici lumină.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Foarte mult depinde de cel care va ajunge la conducere, dar dacă o să fie dl Dodon, dar eu nu știu de ce, dar mă gândesc că o să fie falsificate alegerile acestea și tot el o să fie la putere.”

Europa Liberă: Știți când vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte?

– „În noiembrie cred că.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți?

– „Binele, în Moldova să fie bine. Înspre bine, dar cine știe cum o fi.”

– „Eu mă gândesc la dna Maia Sandu.”

Europa Liberă: De ce?

– „Pentru că de furat nu a furat, nu ceea... și ea-i demnă.”

Europa Liberă: O să fie mulți candidați.

– „Numai la Maia Sandu eu sper.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon ce a făcut în patru ani?

– „N-a făcut nimic, a dus țara la pierzare. Când trebuia să facă ceva în țară, el se ducea la Moscova, el se ducea la Rusia.”

Europa Liberă: Și a reușit să îmbunătățească relația cu Rusia?

– „Nu, nici acolo n-a făcut, nici aici nu a făcut.”

Europa Liberă: De ce n-a fost la Kiev, la București niciodată?

– „Pentru că el e cu Rusia, el n-are nevoie de Europa. De câștigat nu o să câștige, nu o să reușească. Eu mă gândesc numai la Maia Sandu că o să reușească.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

– „Noi, viitorul, dacă cumva Maia Sandu o să fie, ceva o să se schimbe, dar altceva nu cred să se schimbe.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme ale Republicii Moldova și ale cetățenilor?

– „Vă spun că e sărăcie și nedreptate.”

Europa Liberă: Dar cetățenii vor să trăiască în libertate, în democrație sau în dictatură?

– „Da, în democrație.”

Europa Liberă: Știți când vor avea loc alegeri prezidențiale?

– „În octombrie.”

Europa Liberă: În noiembrie.

– „În noiembrie. Eu n-am când asculta la radio.”

Europa Liberă: Cine merită să fie, cum să fie acea persoană care-și dorește funcția de președinte?

Trebuie să aibă grijă de norod, să primim o pensie mai bună...

– „Ei, cum? Trebuie să aibă grijă de norod, să primim o pensie mai bună, că noi primim 1000 de lei, dar cu 1000 de lei ce facem și eu am lucrat toată viața mea la tutun și iaca nu pot merge, mă dor oasele, dar ei n-au nevoie.”

Europa Liberă: Dar există vreun politician care a spus că nu se va gândi la grijile cetățenilor, că nu va rezolva problemele?

– „Eu gândesc că nu există. Toți promit, dar nimic nu fac, pentru dânșii numai fac, dar pentru norod nimic.”

Europa Liberă: Dar tot ei sunt aleși de cetățeni.

– „D-apoi tot ei, dar dacă cetățenii trebuie să…”

Europa Liberă: De ce îi aleg, dacă nu se țin de cuvânt?

– „Trebuie să alegem pe cineva, ei pentru dânșii, dar pentru norod nu, de-amu norodul nici nu o să se mai ducă la votare, eu una nu o să mă duc mai mult.”

Europa Liberă: Dar asta tot nu-i bine.

– „Nu-i bine, că ei se folosesc ei de ceea ce trebuie să ne folosim noi. Dar la ce să te duci degeaba, dacă ei nimic nu fac?”

Europa Liberă: Dar în viitorul Republicii Moldova credeți? Cum vedeți ziua de mâine a țării?

– „Eu nu văd bun, nu se schimbă nimic în bun, tot mai rău și mai rău merge.”

Europa Liberă: Dar de cine depinde să vină binele?

– „De noi depinde, că noi trebuie să alegem, dar și acei de sus trebuie să aibă grijă de noi.”

Europa Liberă: Valentina Ursu a poposit cu microfonul aici, la Sărătenii Vechi.

– „Te-am văzut pe mata, eu te țin minte că în ‘92 ai fost la Cocieri, noi eram la poziție acolo, am fost la război.

De noi depinde, că noi trebuie să alegem, dar și acei de sus trebuie să aibă grijă de noi...

Urmăresc tot pe radio mai mult și te-am văzut acum, zic, d-apoi atunci cu câți ani în urmă, în ’92, eu ședeam la poziție cu un băiat și singură ai venit și ne-ai luat interviu, și iaca mi-am adus aminte acum.”

Europa Liberă: Există șansa reunificării celor două maluri ale Nistrului?

– „Nu știu, cred că dacă nu s-a hotărât în 30 de ani, eu mă gândesc că trebuia demult pusă granița pe Nistru și noi să ne alăturăm de frații noștri și aveam să trăim și mai bine. Dar la noi îs hoții, hoții, hoții... Mata ce nu vezi? Îi alegi, îi alegi, de aici umblă cu promisiuni, și cum l-ai ales – gata, a uitat, nu mai hotărăște pentru oameni nimic.”

Europa Liberă: Ce preț are votul?

– „Are un preț foarte mare un vot și nu-s de acord cu aceștia care spun că nu o să mă mai duc la vot, că m-am săturat. Și eu de multe ori zic că nu o să mă mai duc la vot, d-apoi vedeți că dreapta-i mai dezbinată ca stânga, cu toate că eu îs de dreapta și am fost toată viața mea, pun mâna pe Sfânta Evanghelie. Eu cred că Maia Sandu trebuie să câștige.”

Europa Liberă: Știți când sunt alegerile prezidențiale?

– „Da, pe 1 noiembrie.”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri?

– „Trebuie să scăpăm de Dodon. În viața mea n-am votat nici socialiștii, nici comuniștii.

Trebuie să scăpăm de Dodon. În viața mea n-am votat nici socialiștii, nici comuniștii...

Am lucrat șapte ani la Moscova, după aceea am ieșit la pensie, în security am lucrat și totdeauna nu mă poate convinge nimeni. Rușii îs ruși, dar Europa îi Europa. Eu am fost în Europa.”

Europa Liberă: Ce așteptați să facă viitorul președinte?

– „Viitorul președinte trebuie să fie împăciuitor cu partidele, să nu fie dezbinarea asta. Cu toate că Dodon, ce ne-a promis Dodon nimic nu a mai făcut și că a mers de 30 de ori în patru ani de zile sau de câte ori o mers la Moscova, și niciodată la România, niciodată la Ucraina. Cu cine trebuie să trăiești bine, nu cu vecinul trebuie să trăiești bine? Câte ajutoare ne dau românii, cât ne ajută pe noi românii și cu așa un comportament și Dodon, și prim-ministrul... Și aceștia îs oameni? Nu-s oameni.”

Europa Liberă: Dar faptul că a fost de atâtea ori la Moscova, s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, aceste întrevederi au rezolvat problemele bilaterale dintre Chișinău și Moscova?

– „El nu le-a rezolvat. El se duce și își hotărăște întrebările lui, că îl are pe frate-său, au afaceri...”

Europa Liberă: Cum se trăiește azi în Republica Moldova?

– „Cam greu se trăiește. Eu am lucrat în organe și am o pensie cât de cât mai bunișoară, dar știu ce are mama mea de 86 de ani, știu ce are fratele meu, sora mea – puțin de tot. Toată nădejdea îi la copiii care s-au dus peste hotare și-i mai ajută pe părinți. Eu cu toate că-s la pensie, dar iaca mă duc și eu la Irlanda, mă duc pe două-trei luni de zile, amândouă fete îs cu studii superioare și au lepădat de aici, că aveau salarii mizere și muncesc acolo, au posturi bune de lucru, salarii bune și nu vor să vină înapoi.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut astăzi un popas aici, la Sărătenii Vechi, Telenești, și întrebăm cetățenii despre importanța alegerilor prezidențiale. Știți când vor avea loc alegerile?

– „Pe data de 1 noiembrie. Aș dori ca lumea să înțeleagă, să stea strâmb și să se gândească drept, că asta-i pentru noi, nu-i pentru altcineva, să ne alegem un prezident de la care să tragem nădejde la ceva, mai ales cu situația epidemică, cu situația asta pe care ne-a dat-o Domnul de Sus.

Aș dori ca lumea să înțeleagă, să stea strâmb și să se gândească drept...

Noi nu avem cu ce exista. Eu sunt o pensionară, mie pensia nu-mi ajunge, nu-mi ajunge! Și aș striga în gura mare.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova?

– „Trebuie întâi să nu spună în fața lumii la televizor minciuni, o dată spune așa, a doua oară se întoarce. Dar de-a cui nevoie, eu îs în stare să plătesc comunalele să n-am cu statul de furcă și să am pentru medicamente. Dacă o dată în lună îmi permit să iau un kilogram de brânză pe care trebuie să-l iau, un pește proaspăt, noi, bătrânii, mai ales îi luăm. Vă spun cinstit, câteodată ridic ochii în sus și spun: mulțumesc Domnului că-mi dă așa viață, dar nu aș dori-o la nimeni. Dar ce fac acei cu mulți copii? Eu îmi pun întrebarea că iaca eu îs bătrână, dacă pe cineva îi întâlnesc cu copii, eu întind mâna și le dau ceva ajutor, fiindcă mi-i jale, mi-i jale.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă șeful statului, acesta care e la cârma țării?

– „Trebuie să umble mai mult prin sate, să vadă cum trăiește lumea și dacă vine în sat, eu aș avea propunerea nu să intre acolo unde-i chemat și calcă pe covoare, dar s-a oprit și a văzut că un gard e dărâmat, ian să intru în casa ceea să vedem cum trăiește omul acela, poate acolo zace un om care nu-i dă nimeni nici o cană de apă face mult să-i ducă, dar sunt de aceștia tare mulți.”

Europa Liberă: Moldova pe ce cale trebuie să meargă?

– „Pe calea europeană.”

Europa Liberă: De ce?

– „De-atâta că nouă ne pare că o să fie mai bine.

Cu Rusia am fost, eu de rău nu pot spune, dar tot ne pare că ar fi alții mai spre Europa...

Mai pe scurt, mulți sunt cumpărați, că el pe urmă se trezește, dar e târziu.”

Europa Liberă: Dar de ce se mai vinde votul?

– „Ca să câștige acel care vrea să fie mai mare, că îl cumpără pe cel care-i năcăjit și atunci în timpul acela lui îi pare că a câștigat, dar pe urmă a pierdut pe toată viața, vai de capul lui. Uite, vă spun cinstit, eu am 76 de ani împliniți, dacă n-aș avea sacul de medicamente după mine – azi mă duc, azi lepăd Moldova, dar mi-e jele de țara asta, dar mă duc nici nu mă uit, eu de lucru nu mă tem, mă duc să-mi caut de lucru undeva în țări străine. Multă lume s-a dus acolo și văd că nu se prăpădesc.”

Europa Liberă: Mai continuă să plece lumea?

– „Da, că n-are la ce sta aici.”

Europa Liberă: La vot o să mergeți?

– „Da, o să mergem, ca să nu mergi e tot pentru noi rău, dar o să ne gândim corect, să stăm strâmb și să votăm drept, să facem o alegere corectă ca să avem și noi o oarecare trecere, să nu fim chiar așa de obijduiți cum suntem acum. Dacă la cei mai mari le pare că noi avem de toate celea, le dorim să vină, eu îi primesc cu pieptul descheiat la mine în ogradă, că îmi spune cineva că mata primești pensie și eu i-am spus cu lacrimi în ochi: eu îți doresc matale să fii sănătos, dar să nu primești asta pensie.”

Europa Liberă: Ce poate și ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?

– „În ultimul timp, lumea observă că în majoritatea cazurilor la noi conduce președintele și de-amu lumea socoate că toate întrebările trebuie să le rezolve președintele, cu toate că este guvernul, este parlamentul.”

Europa Liberă: Și modelul de președinte pe care și-l doresc cetățenii Republicii Moldova care e? Să fie un președinte de acesta tătuc care să bată cu pumnul în masă? Să fie un președinte unde democrația să-și spună cuvântul?

– „Dacă suntem țară democratică, cred că ar fi bine să fie un președinte democrat și să nu uite de cetățenii care l-au ales, să intrăm în situația oamenilor și să-i ajutăm, că avem multe pături de oameni care trăiesc la limita sărăciei, care într-adevăr el poate nici de o pâine câteodată nu are.”

Dacă suntem țară democratică, cred că ar fi bine să fie un președinte democrat...

Europa Liberă: Și încotro Republica Moldova?

– „Cel mai bine să continue drumul democratic spre Europa, unica șansă și majoritatea eu văd că-s spre Europa.”

Europa Liberă: Peste cinci ani cum vedeți Republica Moldova? Cum ați vrea să arate?

– „Eu aș dori ca să fie o țară prosperă și să nu vedem oameni stând pe stradă cu mâna întinsă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Sărătenii Vechi, și întrebăm cetățenii despre miza alegerilor prezidențiale. Ce se va decide la 1 noiembrie?

– „Noi vrem să se facă o schimbare spre binele oamenilor, îndeosebi oamenilor de la țară, că sunt într-o situație foarte grea. Am un hectar de pământ și am cheltuit undeva la 5000 de lei pentru semănat, cultivat, arat, în grădină udăm, plătim lumina la 300-400 de lei, dar nimic nu se face. Și ce, așteptăm acele 700 de lei care ni le-au promis de la Paște să ne dea acum înaintea alegerilor? Ce ajutor e acesta? Eu nu știu pe cine să alegem, stăm la dubii, dar tragem nădejde că pe cineva îl vom alege. Eu în fiecare an ies.”

Europa Liberă: E greu să știi cui să-i dai votul?

– „E foarte, fiindcă dacă Maia Sandu a șezut cinci ori șase luni în fruntea guvernului – acelelalte partide o început că de-amu nu-i bine, nu-i bine.

Dacă stă Chicu – acelelalte tot nu-i bine, nu-i bine...

Ei nu sunt prieteni, fiindcă nu poate să fie între partide prieteni, dar nici nu vor să se susțină unul pe altul, să ne ducă Moldova pe un drum bun. Nu, nu îi înțelegi.”

Europa Liberă: Dar care ar fi calea cea corectă pe care să meargă Moldova?

– „Eu aș vrea ca noi să pornim la noi aici și zavoadele (uzinele), și fabricile, omul să poată lucra aici, la noi pe loc. Nu ne trebuie nouă nici aceeași Românie, că nu știu dacă ne primește România, nici rușii, că și lor li-i greu, dar noi cu puterile noastre, noi, oamenii noștri să iasă la lucru, dar nu-i unire – racul, broasca și o știucă, și de ani de zile e treaba asta. Partidele, să vedeți și rudele între rude de-amu, unul ținea cu comunistul, altul ținea cu democrații și se luau la ceartă când se grămădeau la o petrecere.”

Europa Liberă: Cum ați vrea să arate Republica Moldova peste patru ani? Va fi diferită de cea de azi?

– „Depinde cine o să fie, eu nu văd schimbări cu Dodon. Ceva nu face bine, nici nu știu ce să spun, dar vă zic, eu, dacă-l ascult pe dânsul, apoi mie mi se ridică tensiunea.”

Europa Liberă: Dar dacă ar veni el aici, ce i-ați spune?

– „Păi să vină, că a fost, cu vreo patru ani în urmă era în toată duminica aici. Chiochia Valea, spun drept?”

Europa Liberă: Și după asta a mai venit?

„Nu, nu l-am mai văzut. Amuși se începe campania electorală și de-amu o să-i vedem pe toți.”

– „Nu, nu l-am mai văzut. Amuși se începe campania electorală și de-amu o să-i vedem pe toți.”

Europa Liberă: Știți când vor mai avea loc alegeri prezidențiale?

– „Știu că toamna, dar nu m-am interesat, pentru că nu o să particip.”

Europa Liberă: Dar de ce?

– „Pentru că nu văd nici o schimbare, nici o perspectivă.”

Europa Liberă: Și atunci, încotro Moldova?

– „Pe loc, cu timpul o să dispară ca stat. Soarta o decid o mână de oameni.”

Europa Liberă: Și cetățenii atunci când au buletinul de vot în mână nu decid?

– „Nu cred că au putere să decidă, totuna ajungem nu acolo unde dorim.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să facă un președinte de țară în Republica Moldova?

– „Să aibă numai pașaport moldovenesc, să fie patriot, să nu aibă vile, să nu aibă călătorii scumpe și cred că patru ani ar putea să nu aibă concediu și să rămână numai să lucreze.”

Europa Liberă: Sunt asemenea persoane?

– „Pot să fie, sunt, dar nu se implică.”

Europa Liberă: În Republica Moldova forma de guvernare e parlamentară. Președintele ce atribuții are?

– „Președintele iscălește numai hotărârile de parlament, adică acceptă sau nu acceptă și dacă are partidul său e clar că le acceptă.”

Dacă nu o să aibă apartenență partinică, nu o să ajungă președinte...

Europa Liberă: Dar președintele trebuie să aibă apartenență partinică sau nu?

– „Dacă nu o să aibă apartenență partinică, nu o să ajungă președinte, dar n-ar trebui să aibă, altfel n-ar ajunge președinte, pentru că interesul de grup trebuie să-și pună o căpetenie, dar fără căpetenie ei nu-și pot face interesele.”

Europa Liberă: Deseori cetățenii Republicii Moldova spun că sunt în căutarea unui lider național. El se propune, cetățenii îl caută?

– „El se propune. El se impune, nu se propune, dar nu-l vedem.”

– „Dna Maia Sandu ar face câte ceva. Ce folos că a lucrat cinci luni de zile și ea, doamna, a început să lucreze, dar dacă i s-au pus bețe în roate de peste tot locul. De pildă, mie în toată ziua să-mi pună bețe în roate, ce aș face? Eu aș uita cum mă cheamă, ea încă are energie într-însa și poate lumea s-a gândi, eu știu cum, parcă ne pare că s-ar mișca.”

Europa Liberă: Cunoașteți când vor avea loc alegerile prezidențiale?

– „Nu cunosc, îs cu grădina și n-am când…”

Europa Liberă: Dar cine ar merita să ajungă în fruntea Republicii Moldova?

– „Maia Sandu. Ea-i cărturară, ea-i deșteaptă...”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova?

– „Să iabă mai mult interes pentru popor, nu pentru dânsul, Dodon își face interesul lui.”

Europa Liberă: Ce a făcut el în patru ani?

– „Nu văd nimic.”

Europa Liberă: Dar cum se trăiește în Republica Moldova?

– „Greu, greu tare.”

Europa Liberă: Ce înseamnă greu?

– „E sărăcie, nu-i înțelegere printre oameni, de țărani nu-și bat capul. Ce, să șadă și să vândă așa-ia cu producția în soare?”

Europa Liberă: Dvs. lucrați sau sunteți la pensie?

– „La pensie, dar fac grădină.”

Europa Liberă: Ce pensie aveți?

– „Pensia e 550.”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați?

– „Cu asta, cu grădina, asta mă scoate din sărăcie.”

Europa Liberă: Vindeți la piață?

– „Da. Chiperi, pătlăgele, vânătă, curechi, de tot, să nu mor de foame, de toate am. La toți le-a dat mâini, picioare, să nu ședem în nădejdea lui Dodon că o să-ți dea, el nu-ți dă, statul nu-ți dă.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Cum ați vrea să fie viitorul Republicii Moldova?

– „Să se schimbe, cu totul să se schimbe.”

Europa Liberă: Cine face schimbarea?

– „Conducerea.”

Europa Liberă: Dar cetățenii când sunt cu buletinul de vot în mână?

– „Păi trebuie să știe pe cine să aleagă, dacă ei aleg tot pe Dodon, pe Ilan Șor, pe Plahotniuc.”

Europa Liberă: Șor și Plahotniuc îs plecați din țară.

– „Plecați, dar tot conduc și ei. Conduc, conduc, că gașca e mare aici în Moldova...”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Telenești, Sărătenii Vechi. Ia ziceți, când vor avea loc alegerile prezidențiale?

– „Pe 1 noiembrie.”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri?

– „Să fie viața mai bună, mai liberă, să se ducă lumea la lucru, să vină, să mărească pensiile, salariile și încă, că altceva… drumurile văd că le fac, foarte bine.”

Europa Liberă: Cine merită să fie în fruntea Republicii Moldova?

– „Chiar Șor aș vrea, fiindcă în toate satele face drumuri, lumină, face pentru copii parcuri de joc. Ei toți au furat, nu numai unul, dar, în schimb, Șor face foarte multe în țară, chiar dacă pleci la Orhei, de o plăcere să mergi pe stradă, să privești niște flori, o curățenie... Așa că merită, dl Șor merită, și-l stimez, și-l iubesc.”

Europa Liberă: Ce poate să facă un președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?

Un președinte trebuie să-l îndrăgească poporul, dar nu să-l hulească pe Facebook...

– „Un președinte trebuie să-l îndrăgească poporul, dar nu să-l hulească pe Facebook. Eu să știu că președintele țării trage la norod, dar nu că una-două se duce la Moscova, dl Dodon, de-o pildă. Un președinte trebuie să fie tatăl nostru, ca și când ar fi, al țării, dar nu una-două se duce acolo.”

Europa Liberă: Dar trebuie să fie un tătuc din acesta care să bată cu pumnul în masă?

– „Nu, că acum nu-i vremea ceea ca să bați cu pumnul în masă. Niște băbuțe de acestea și tot ele spun: ce acesta-i om? Că să bată cu pumnul în masă. Dar ce să bați cu pumnul în masă? Suntem în veacul XXI.”

Europa Liberă: Dar moldovenii vor să trăiască în democrație sau în dictatură?

– „În democrație, konecino (desigur). Dar ce dictatură trebuie?”

Europa Liberă: Asta ziceți Dvs., dar o bună parte vor dictatură.

– „Dar de ce? Ca să mă conducă el? Lasă să-și pună d-lui, să-și pună vaccina ceea care a spus să o pună lui, dar pe noi să nu ne pună să ne vaccinăm, că noi nu suntem oi, dar noi suntem oameni și să nu ne înjosească așa de tare, să se mai uite și la țărani, să avem și noi drepturile noastre.”

Europa Liberă: De ce este importantă prezența la vot, participarea?

– „E importantă că să alegem o conducere nouă, cu oameni onești, oameni buni la suflet.”

Europa Liberă: Dvs. aveți o persoană în care aveți încredere că poate să ajungă?

– „Eu am o persoană, dar nu pot să vă spun.”

Europa Liberă: Dar pentru ce sprijiniți acea persoană?

– „Poate să schimbe ceva în țara noastră. Ce nu se vede că s-a dus Moldova de râpă? Conducere alta să fie, să nu fie oameni corupți și poate s-or mai uita la norod.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme ale Moldovei astăzi?

– „Seceta și eu socot că COVID-ul, corupția, nedreptatea, sărăcia și toate. Ian socotiți în patru ani s-a făcut ceva în țara noastră? Nu s-a făcut nimic! Spuneau că era banditul acela de Plahotniuc îl numeau. Dar se făcea câte o bucată de drum? Se făcea. Dar acum ce se face în Moldova noastră? S-a făcut până la Condrița drum? Lasă să vină în raionul Telenești, să vadă prin satele noastre ce râpi avem, ce spălătură de pământ, lasă să vină să vadă, cu promiterea rămânem.”

Europa Liberă: Au spus că în buget sunt bani pentru repararea drumurilor și că vor aduce și creditul rusesc...

– „Da, dar creditul acela nu o să ajungă la noi, o să ajungă drept în Transnistria, să cumpere voturile. La noi nu o să ajungă, eu așa socot.”

Dar acum ce se face în Moldova noastră?

Europa Liberă: Dar credeți că problema transnistreană poate fi soluționată?

– „Dar el în tot anul când sunt alegeri îi cumpără.”

Europa Liberă: Vă întreb dacă poate fi soluționată problema transnistreană.

– „Niciodată, de-atâta că nu s-a făcut până acum, s-a depus flori acolo, că băieții noștri au căzut acolo și și-au dat viața pe Nistru. Tu ești președintele țării, așa un om care vii să-ți dai interesul național, asta-i.”

Europa Liberă: Și credeți în viitorul Moldovei?

– „Mai nu cred, că-s toți corupți, de la mic până la mare.”

Europa Liberă: Dar cine decide soarta de mâine a țării?

– „Împăratul țării decide, dar el dacă nu decide – se duce tot de râpă și noi, țăranii, vedem cum ne fură și ne uităm dintr-o parte și ședem de azi pe mâine, iaca ședem pe la piață cu trei prazi, cu trei frunze.”

Europa Liberă: Dar sunteți uniți sau e mai multă dezbinare în societate?

– „Eu aș socoti, când iaca ne întâlnim cu unul, cu altul toți sunt de părerea, 99% ca să dea conducerea asta jos, numai cu minciuni și manipulare.”

* * *

Scriitorul și bloggerul Vitalie Vovc este stabilit cu familia la Paris de peste 20 de ani. Este consultant în organizări și marketing, din cauza carantinei, de ceva timp muncește de acasă, dar pandemia de COVID-19 nu l-a împiedicat să revină la baștină. El spune că urmărește cu interes evoluțiile de pe scena politică și vorbește despre miza scrutinului prezidențial din 1 noiembrie.

Vitalie Vovc: „Miza e mare, alta e că speranța e mică. Iarăși vorbim precum vorbim de 29 de ani, vorbim de același lucru, de vectorul geopolitic, este unica miză posibilă în Republica Moldova. Republica Moldova ori rămâne acolo unde este astăzi…”

Europa Liberă: Dar unde este astăzi?

Vitalie Vovc: „Undeva un loc uitat pe harta Europei, un loc izolat din toate părțile, într-o parte avem Uniunea Europeană, în altă parte avem Transnistria și Ucraina, care e în război cu Rusia, și noi din niște motive absolut fantastice, fantasmagorice ne tragem spre Rusia, deși este o aberație totală din toate punctele de vedere, dar asta e. Iată unde suntem, ne-am băgat singuri într-o gaură din care nici nu știu cum se poate de ieșit acum, fiindcă avem un partid care are și președinția, și toate pârghiile în stat, poate șantaja pe oricine și oricând, și oricum.

Sunt foarte pesimist referitor la rezultatele scrutinului care vine, cu atât mai mult că noi tradițional avem ciclurile puterii, la noi sunt cam de opt ani, din opt în opt ani se schimbă...

. Și cum suntem doar la primii patru și suntem într-un fel de apogeu al puterii actuale, ei dețin acum toate pârghiile. Cred că decepția va veni treptat în rândul populației, dar spre sfârșitul celui de-al doilea mandat.”

Europa Liberă: Dar ce poate și ce trebuie să facă șeful statului în Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Păi tocmai aici e și cel mai mare paradox, fiindcă șeful statului, constituțional, în Republica Moldova nu prea are mari puteri.”

Europa Liberă: Multă lume vorbește că pe centru-dreapta se înghesuie foarte mulți candidați și deseori își pun întrebarea: de ce această puzderie de doritori de a obține mandatul de președinte în Republica Moldova, unde forma de guvernare este parlamentară?

Vitalie Vovc: „E chestia de geopolitică. Avem un actor geopolitic cu rădăcini foarte adânci în Republica Moldova și avem alți actori geopolitici, dar care încearcă să respecte niște reguli democratice sau de bun-simț, nu intră cu ciubota în casa omului și încearcă să ne lase pe noi să ne decidem soarta. Din păcate, ei consideră că și ceilalți joacă după reguli oneste, dar nu este cazul și ne pomenim cu situația în care ne pomenim. De ce se înghesuie politicienii să devină președinți în condițiile în care președintele teoretic nu are putere în acest stat? Păi există întotdeauna o formă de putere paralelă în Republica Moldova, în care președintele deține niște pârghii și aceasta nu ține de politică, ține de imunitate parlamentară. Iată, câte scandaluri a avut actualul președinte și văd că nu este absolut deloc deranjat nici de justiție, nici de parlament, nici de nimeni. E totuși o recompensă mare chestia asta, deci ai o libertate totală să faci ce vrei, să faci cum vrei, să te bucuri de această protecție a funcției și cred că asta e o bucată de tortă foarte apetisantă.”

Europa Liberă: Încotro, Moldova? În ce direcție se îndreaptă astăzi statul?

Vitalie Vovc: „Moldova a intrat într-o fază de autoizolare pe toate planurile. Noi devenim încet, dar sigur un fel de mini-gubernie a Rusiei. Vin acum de la țară și am constatat niște chestii care m-au jenat foarte mult. Vă dați seama, într-un sat în care nici vorbitori de limbă rusă nu-s să vezi inscripții în limba rusă pe la izvoare, pe la fântâni... Și unul din principalii vehiculatori ai acestei noi rusificări, dacă putem să-i zicem așa, este Biserica, fiindcă totul prin intermediul acesteia se face. Când intrați în sat și vedeți un chip, nu mai contează al cărui sfânt, și scris cu litere mari, gravate în piatră rusește, e oarecum șocant, suntem în 2020. Iată unde se îndreaptă Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cine sunt agenții schimbării în Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Cetățenii care sunt capabili astăzi să facă, au călătorit deja mulți din ei, inclusiv acei care se numesc astăzi diaspora, deci care au plecat, au revenit, părinți care au fost la copii, au revenit, trăim totuși într-o țară în care se circulă mult. Nu cred că există prea multe persoane astăzi în Republica Moldova care să nu fi ieșit din Republica Moldova și la un moment dat aceste comparații se fac, lumea înțelege cum să se comporte civilizat, dar există talpa și există vârful, iar vârful a cam luat-o razna.”

Europa Liberă: Republica Moldova de acum 29 de ani, Republica Moldova de azi și Republica Moldova de peste 29 de ani, ce asemănări și ce deosebiri?

Vitalie Vovc: „Eu aș face o altă comparație: Republica Moldova după 29 de ani de nu știu ce fel de parcurs, căci numai proeuropean nu a fost, de independență, și teritoriul Basarabiei din perioada interbelică care a durat doar 22 de ani și vom vedea că în 22 de ani, de la 1918 până la 1940, am avut și o economie, și o bunăstare, și o creștere semnificativă a populației, și vedem unde am ajuns astăzi, după 29 de ani.”

Europa Liberă: Și peste 29 de ani?

Vitalie Vovc: „Peste 29 de ani depinde iarăși de ce vom face mai departe – revenim în sânul Uniunii Europene, și există o singură cale astăzi pentru ca să ne alăturăm familiei statelor civilizate care este Unirea cu România, altă cale nu există, în special de la Brexit încoace, ori devenim un fel de enclavă rusească, un fel de Kaliningrad. Astea sunt două alegeri, a treia cale nu există.”

Europa Liberă: Societatea e dezbinată și e în căutarea unei idei care ar consolida-o. Ce vă doriți cel mai mult acum?

Vitalie Vovc: „Să fiu sănătos, îmi doresc ca părinții mei să fie sănătoși, copiii să fie sănătoși.”

Europa Liberă: Și pentru statul Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Să se unească cât mai rapid cu România și să revină în albia normalității, să revină în familia statelor civilizate, să revină în familia europeană, să existe și aici o oază de speranță, să știe copiii că pot merge într-un oraș mai mare – la București, la Paris, la Berlin – și să revină fără frică acasă.”

Europa Liberă: Ce înseamnă să vii de-acasă acasă și să pleci de-acasă acasă?

Vitalie Vovc: „Sunt două localități, două țări, două culturi în care mă simt în egală măsură acasă, care sunt ambele ale mele, deja una din născare, ca să zic așa, și alta prin adopție. E complicat acum, întrucât cu această pandemie sunt restricții administrative, controale, acte, dar nu puteam să omitem această vizită, în special pentru părinți.”

Europa Liberă: Tocmai au avut loc două zile de întâlnire cu diaspora. Chiar și dacă această întâlnire a fost online, îndemnul autorităților a fost să vină acasă cei din străinătate, să-și aducă economiile pe care le-au făcut pe parcursul anilor, să le investească în Republica Moldova, că tocmai acum ar fi apărut oportunități imense...

Vitalie Vovc: „Da, desigur... (Râde).”

Europa Liberă: Se vor grăbi?

„Veniți acasă, măi copii” și, iată, toată lumea își va face valizele și se va întoarce acasă...

Vitalie Vovc: „Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, sunt necesare condiții. Și atunci, indiferent de cine va fi la guvernare, lucrurile se vor întâmpla de la sine. Niciun apel de agest gen nu funcționează prin definiție, ar fi iluzoriu să credem că va ieși un prim-ministru, un președinte și va zice: „Veniți acasă, măi copii” și, iată, toată lumea își va face valizele și se va întoarce acasă. Lucrurile nu se întâmplă în felul respectiv.”

Europa Liberă: Dar ce condiții ar trebui să existe ca să aibă încredere cei de peste hotare care au agonisit bani să vină să-și aducă aici, în Republica Moldova, acele economii și să investească în proiecte?

Vitalie Vovc: „Cu banul e cel mai simplu de răspuns, fiindcă atunci când investești, aștepți un retur. Deci, returul din investiția în Republica Moldova trebuie să fie mult mai important decât o investiție în oricare altă țară occidentală, civilizată, în primul rând, și în al doilea rând, acest venit trebuie să fie și mult mai important decât toate riscurile aferente. Să zicem, dacă vine omul și, nu știu, inventez acum niște cifre, și investește 100 de lei, și așteaptă un retur de 130-140 de lei, dar știe că 50-60 de lei va trebui să meargă pe cheltuieli diverse și mărunte, inclusiv administrative, ca să nu zic păpate de corupție, atunci se gândește de trei ori. Când riscul asociat este considerat mare, atunci, bineînțeles, investiția nu vine. Banul iubește să nu se schimbe regulile și să existe stabilitate, un anumit fel de stabilitate.”

Europa Liberă: Noi acum vorbim despre prima generație plecată.

Vitalie Vovc: „Da, bineînțeles.”

Europa Liberă: Cei care deja au copii, care și-au făcut studiile în țările adoptive, care își văd viitorul în acele țări...

Vitalie Vovc: „Sigur și care au surplus de venit care ar putea fi investit inclusiv în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar copiii voștri cum își văd viitorul?

Vitalie Vovc: „Dacă pun la îndoială revenirea mea în Republica Moldova, nici nu pot să-mi închipui ce ar trebui să se întâmple ca ai mei copii, crescuți acolo, să decidă să se instaleze pe viitor în Republica Moldova. Ar trebui să fie un Eldorado aici, ceva care să-i facă să părăsească Franța și să vină în Republica Moldova. Într-adevăr, oamenii prind rădăcini, oamenii își construiesc o viață, își fac o casă, o familie, cresc copii, își fac o carieră și cu cât mai mulți ani trec de la plecare, cu atât această revenire este mai complicată.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că ei se îndepărtează de realitățile de aici și că mulți dintre ei practic nici nu mai trăiesc cu gândul la soarta Republicii Moldova, au lăsat pe spatele celor de aici să-și decidă ei viitorul, să decidă cine trebuie să-i reprezinte?

Vitalie Vovc: „Și da, și nu.

Nu este adevărat să zicem că acei plecați au uitat sau au abandonat Republica Moldova...

. Mulți rămân conectați, în special prin intermediul rețelelor de socializare, prin intermediul internetului, ascultă emisiuni, citesc articole din presă...”

Europa Liberă: Dintr-un milion cam câți ar fi?

Vitalie Vovc: „Sunt câteva sute bune de mii care sunt foarte conectați la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și, dacă nu sunt conectați la actualitatea politică din Republica Moldova, sunt conectați înde ei, se constituie în mici grupuri comunitare, se constituie în noi prietenii, noi rubedenii, deja în străinătate se fac nunți, se fac cumătrii.”

Europa Liberă: Eu am avut în vedere tocmai conectarea politică, pentru că suntem în ajunul alegerilor prezidențiale...

Vitalie Vovc: „Am intuit, bineînțeles...”

Europa Liberă: ...după care ar putea să vină și un scrutin parlamentar anticipat, dacă vor decide cei care sunt în parlament. Și dacă pe ei nu-i interesează politicul, atunci foarte puțini manifestă interes să meargă să-și dea votul pentru clasa politică din Republica Moldova.

Vitalie Vovc: „Eu personal am votat ori de câte ori s-au organizat alegeri și ori de câte ori am fost lăsat să votez, fiindcă a fost un an în care mi s-a spus că nu pot vota, deoarece aveam pașaportul expirat, dar datoria de cetățean mi-am făcut-o întotdeauna. E adevărat, de la un scrutin la altul, nu știu care sunt mijloacele de mobilizare, dar iată fostul scrutin prezidențial în care nu s-au ajuns buletine, au fost cozi enorme în străinătate și ultimul scrutin în care secțiile de votare au fost cam vide, la unele secții de votare s-au deplasat doar câteva zeci de persoane. Cauzele sunt multiple. În primul rând, geografia secțiilor de votare contează foarte mult, numărul secțiilor de votare, dar, bineînțeles, există și acel dram de speranță care este necesar de fiecare dată când un alegător merge să voteze, iar atunci când acest dram de speranță este spulberat, vine un sentiment de apatie, de resentiment, până la o vreme, când iarăși apare o explozie ceva și iarăși se vor duce toți la secțiile de votare să salveze țara. Va fi asta de ce astă dată sau nu, vom vedea.”