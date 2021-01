Natalia Grîu (Ministerul Educației): „Majoritatea instituțiilor de învățământ activează cu prezență fizică”

Natalia Grîu, secretară de stat în Ministerul Educației a declarat Europei Libere că din peste 1.240 de școli, peste o mie au predare cu prezență fizică, respectând desigur toate măsurile de securitate sanitară, pe fundalul pandemiei de coronavirus. Numai circa 300 de școli au adoptat sistemul mixt, cu prezență fizică și online, majoritatea fiind la Chișinău.

Europa Liberă: Vacanța s-a încheiat, iar o întrebare pe care și-o pun mulți părinți, probabil, acum este dacă copiii vor continua să studieze la distanță sau vor reveni în sălile de clasă, iar un pic de derută a venit și din partea Primăriei Chișinău, pentru că o idee care suna la una din ședințele primăriei era că autoritățile municipale ar vrea ca în capitală să se revină cu prezență fizică în școli. Până la urmă, înțeleg că nu e o decizie generală, dar, totuși, cum se va studia în acest semestru?

Natalia Grîu: „Începând cu ziua de astăzi, 11 ianuarie 2021, elevii revin la școală și revenirea din vacanța intertrimestrială se realizează în funcție de modelul aprobat de instituția de învățământ până la plecarea în vacanță. Prin urmare, revenim la școală și revenim la școală conform acelorași condiții și cerințe în care am activat până la plecarea în vacanță. Trebuie să spunem că din cifrele pe care le avem, majoritatea instituțiilor de învățământ activează cu prezență fizică, deci o majoritate covârșitoare, dar avem și instituții care implementează alte modele.”

Europa Liberă: Deci, înțelegem corect că nu e nicidecum vorba de o relaxare a măsurilor?

Natalia Grîu: „Da, cu siguranță! Și, de fapt, este un mesaj foarte important pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării l-a reiterat către comunitatea educațională și prin documentele emise săptămâna precedentă – o circulară, un ordin și un comunicat important –, în care am vorbit despre necesitatea pregătirii în siguranță a instituțiilor de învățământ, nu renunțăm la nicio cerință privind activitatea în condiții pandemice: termometrie, igienizarea spațiilor, aerisire, dotare cu dezinfectanți și toate măsurile necesare pe care le-am avut. Deci, nu avem niciun temei să ne relaxăm, mai ales știind că revenim acum cu toții din vacanță, că oricum au existat interacțiuni la nivel de familie, rude, prieteni, acum mai mult ca niciodată să fim responsabili, să păstrăm distanța fizică și elevii, și pedagogii, ca să evităm situațiile de contaminare și de creare a unor focare, e ultimul lucru pe care ni l-am dori.”

Europa Liberă: V-aș ruga să ne dați câteva cifre. Deci, în câte instituții merg copiii fizic, cu prezență fizică la școală, câte au alte modele – mixte sau total online –, care este situația în prezent?

Natalia Grîu: „S-ar putea instituțiile să fi decis trecerea la alt model în această perioadă. Este o decizie care aparține instituției de învățământ, dar până la plecarea în vacanța intertrimestrială, care, vă amintiți, în ultima săptămână a fost organizat procesul educațional la distanță, ultimele 4 zile din primul semestru le-am organizat astfel pentru a asigura reziliența școlilor și a da răgaz și pedagogilor, și managerilor ca să se mobilizeze, să-și poată trage sufletul după acel semestru complicat, dar la acea etapă din numărul total de 1.240 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal în jur de 900 funcționau cu prezență fizică, conform modelului 1, în jur de peste 100 lucrau în două schimburi, dar, iarăși, cu prezență fizică, adică peste 1.000 de instituții funcționează obișnuit, cu prezență fizică, ca și până la pandemie.

Avem foarte puține instituții care merg pe modelele 3, 4 sau 5, dar avem în jur de 300 instituții care funcționează pe modelul 6, care este un model mixt, majoritatea acestor instituții se găsesc în municipiul Chișinău, unde sunt instituții cu un număr mare de copii, dar cu o capacitate mică a spațiului și în aceste instituții se activează în baza unor modele mixte, adică și cu prezență fizică, și cu activitate de la distanță, în funcție de decizia pe care a luat-o instituția, pornind de la capacitatea pe care o are.”

Europa Liberă: Se observă acum o scădere a numărului de infectări, ceea ce îi face, de exemplu, pe cei care au restaurante să ceară guvernului relaxarea restricțiilor. Dacă această tendință va continua, vor continuă să fie în scădere cifrele privind noile infectări, cum acest lucru ar putea influența evoluția în instituțiile școlare, adică la ce fel modele vă gândiți sau e devreme încă să ne punem așa întrebări?

Natalia Grîu: „Eu cred că ar fi oportun să ne uităm un pic dincolo de hotarele țării noastre, pentru că în acest context pandemic suntem cu toții sub cupola unei nenorociri și să ne uităm ce întâmplă în alte țări, haideți să zicem țări europene. Și avem state ale lumii care și acum activează de la distanță, avem o situație epidemiologică nu atât de îmbucurătoare. După mine, a fost foarte grav și acum e grav, deci nu e sub nicio formă o situație bună cea care este în Republica Moldova. De la foarte grav la grav, nu e nicio bucurie, de aceea ar trebui să fie responsabili toți și aceste măsuri de relaxare să fie luate în funcție de priorități. Educația este o prioritate, aflarea copilului în condiții de siguranță, de supraveghere și de acces al acestuia la educație este o chestiune esențială și dacă nu va exista o responsabilitate la nivel de societate, atunci se pune la bătaie și acest mic echilibru pe care noi cu efortul întregului sistem, al lucrătorilor din medicină am reușit să-l realizăm și să aducem copiii la școală în semestrul I. În opinia mea, măsurile acestea care se vor pe alocuri destul de îndrăznețe ar putea să perturbeze acest mic echilibru, respectiv nu cred că acum, după ce revenim din vacanță, chiar dacă în luna decembrie datele statistice pe care le-am colectat au indicat o descreștere și a numărului de clase, noi am avut 500 de clase în carantină și am descrescut până la 300, ceea ce e foarte bine. În pofida acestui fapt, eu cred că la revenirea din vacanță ar trebui să fim foarte vigilenți, teama mea este că în această perioadă echilibrul acesta mic s-a perturbat un pic, copiii vor veni toți din medii în care au interacționat cu foarte mulți oameni și e necesar să restabilim la școală acel climat de responsabilitate, de verificare, de comportament responsabil al elevului, al pedagogului și al părintelui.

Eu mi-aș dori foarte mult să vedem care sunt datele peste două săptămâni, adică, să zicem, pe la 20 ianuarie să revenim la această discuție și atunci, dacă vom avea aceleași date și poate mai optimiste ca în decembrie, ar fi judicios să discutăm. Deocamdată, cred că e prematur să lansăm orice ipoteză.”

Europa Liberă: Pe finalul acestei discuții, dna Grîu, eu aș zice, ca și concluzie a discuției cu Dvs., nu este cazul nicidecum să se purceadă la relaxări. Cam asta ne-ați spus în acest interviu, nu vedeți motive ca să devenim mai relaxați?

Natalia Grîu: „Sub nicio formă! Da, bine ați punctat, nu ne relaxăm, haideți să fim responsabili, să contribuim fiecare la locul său și să nu uităm că în semestrul II au loc o multitudine de activități importante pentru sistemul educațional. Chiar din luna ianuarie se încep olimpiadele școlare atât de importante pentru copii și știm cât de mult au suferit copiii anul trecut când au fost privați de dreptul de a participa la aceste olimpiade din cauza COVID-19. Prin urmare, ei așteaptă acest lucru, dar ele nu pot avea loc decât dacă suntem responsabili. Noi vom veni cu soluții, vom veni cu documente care să reglementeze și un nou format pentru organizare, dar asta se poate întâmpla doar dacă avem școli pregătite și foarte sigure.

Să nu uităm că în al II-lea semestru au loc pretestările pentru examenele de finalizare, să nu uităm că în al II-lea semestru mergem către examenul de Bacalaureat, gimnazial, cel de la treapta primară, învățământul profesional-tehnic, deci e o perioadă foarte importantă pentru copiii noștri și doar mobilizându-ne și continuând să fim la fel de vigilenți putem să aducem starea de normalitate pe care copiii și-o doresc atât de mult.”

Europa Liberă: Eu înțeleg corect că în acest an veți încerca să nu anulați Bacalaureatul, chiar dacă nu se știe ce situație va fi?

Natalia Grîu: „E foarte devreme să spunem. Știți cum se zice? Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți planuri, dar eu cred că în cazul dat am avut la dispoziție un an de zile, iată, în luna martie avem un an de când suntem în aceste condiții și sistemul educațional a învățat din această experiență complicată. Viziunea pe care o avem pe moment și acțiunile la care colegii lucrează este de a organiza în acest an toate aceste evaluări naționale, sigur că în formatul dictat de cerințele și de contextul existent, dar, da, viziunea este de a merge pe varianta să facem, să organizăm și să avem o evaluare obișnuită.”