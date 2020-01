Nicolae Pelin: „Politicienii n-au maturitate politică, își schimbă părerea ca și cum bate vântul și le arată direcția”

În spaţiul public este comentat apelul lansat de Partidul Platforma DA către alte formaţiuni, cel de a identifica un candidat comun, dar apolitic la alegerile prezidențiale din acest an. Anterior, Partidului Socialiştilor a anunţat că prioritar pentru anul 2020 este pregătirea pentru alegerile prezidenţiale iar actualul șef de stat Igor Dodon, este cel mai potrivit candidat. Fermierul din satul Cojuşna, Nicolae Pelin sugerează consolidarea segmentului de dreapta şi spune că cetățenii au așteptări mari de la politicianul care se află la cârma ţării.

Nicolae Pelin: „Republica Moldova merge pe un drum greșit, deoarece încă n-a ajuns la forțele politice de dreapta să fie niște politicieni cu literă mare – să se unească cu toții, să nu facă tensiuni, să-i accepte și pe cei care au greșit; toți cei de dreapta să se unească.”

Europa Liberă: Dar cine sunt forțele politice de dreapta?

Nicolae Pelin: „Blocul ACUM și după rating se prezintă bine, și unioniști, liberali, care s-au divizat, s-au mărunțit și încă și acum șed cu rânza mare. Blocul ACUM eu îl văd împreună, ei dacă se despart, au de pierdut și unul, și altul. Eu aș spune așa: Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie să termine cu dezbaterile acestea negative, să accepte și oameni din altă parte – și unioniști, și liberali –, pentru că suntem pe muchia pericolului.”

Europa Liberă: Dar și democrații spun că sunt pe eșichierul de centru-dreapta?

Nicolae Pelin: „Și democrații, și socialiștii sunt pomușoare de la aceeași tufă, dar democrații întotdeauna se bat cu pumnul în piept că ei sunt pentru integrarea cu Europa. Asta-i numai în vorbe, dar realitatea a fost cu totul alta și cu Plahotniuc, acum ei au strâns-o oleacă, au pus coada între vine, fiindcă era pericolul că, dacă Maia Sandu numea un procuror general independent, apoi lucrurile puteau să ia altă turnură și mulți din ei, chiar și din tabăra socialiștilor, trebuiau să ducă răspundere. Dodon parcă-i un namestnik al Rusiei. Nu-i președintele meu, fiindcă, uitați-vă, el numai minciuni spune, la 3 televiziuni spune 3 păreri diferite. El și-a dat arama pe față când s-a dus în Turcia, fiindcă Erdogan i-a mulțumit direct că a expulzat profesorii, dar noi trebuie să plătim despăgubiri și el umblă și spune că „eu n-am nimic cu asta, n-am nimic”...”

Europa Liberă: Ajungem și la rolul și locul pe care îl are președintele Republicii Moldova, dar vreau să vă duceți gândul până la capăt – faceți sau nu faceți diferențe între felul în care guvernează un partid de stânga și unul de dreapta în Republica Moldova?

Nicolae Pelin: „Da, diferența-i mare!”



Europa Liberă: Și în ce constă această diferență?

Nicolae Pelin: „Da, diferența-i mare, pentru că, cu toate greutățile care au fost la Blocul ACUM, Maia Sandu a luat o direcție foarte corectă, dar ea a fost pericolul și pentru democrați, și pentru socialiști, fiindcă ea a vrut să meargă deschis, să pronunțe liber din piept cuvântul că suntem spre Europa, dar fără reforme n-avem ce căuta acolo.”

Europa Liberă: Și când e vorba despre partidele de dreapta sau de stânga care ajung la guvernare, Dvs. găsiți diferențe doar cum reușesc să promoveze vectorul politicii externe?

Nicolae Pelin: „Nu numai asta. Uitați-vă, președintele republicii se duce în Europa și spune: „Da, noi o să facem, noi o să facem...”, dar de-aici deturnează câte oleacă cursul și vrea să facă două aeroporturi, pe aici, pe la găgăuzi, să mai facă un aeroport pentru ca aeropurtatele din Rusia deodată să se așeze acolo. Vasăzică nu-i bine, e un pericol pentru Basarabia noastră chinuită. Dodon niciodată n-a fost sincer, el a jucat la două capete, dar capătul cel mai important al lui a fost politica Rusiei, să implementeze ceea ce s-a înțeles el cu acei din Rusia, dar asta nu-i corect. Noi suntem o țară independentă și, până la urmă, ce înseamnă asta, una-două – la Moscova?”

Europa Liberă: Igor Dodon în sondaje se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova.

Nicolae Pelin: „Este eronată încrederea asta, de atâta că el dă daruri, bani și oamenii care nu judecă îl votează pe dânsul, dar asta nu este sănătos. Cum să meargă lucrurile bine, dacă el apără interesele și el tot timpul ori îi la găgăuzi, ori îi în Rusia, ori uite așa umblă.”

Europa Liberă: El a promis că promovează o politică echilibrată.

Nicolae Pelin: „Nu-i drept!”

Europa Liberă: O politică care ar însemna relații bune și cu Estul, și cu Vestul.

Nicolae Pelin: „El apără cu totul alte interese, nu interesele Republicii Moldova și el, fiind președinte, are un scop – să mai vină încă pe 4 ani și să ne înglodeze cu totul, să ne scoată din orbita europeană. Iaca mi-a trimis acasă felicitare cu sărbătorile și 700 de lei și asta el a pus cuvântul, așa scrie în scrisoare. Oare se poate așa ceva? Oare asta-i cinstit? Dar mie nu-mi trebuie aceste 700 de lei, mie îmi trebuie să fie o regulă în stat – acel care încalcă să fie pedepsit, iar acel care lucrează bine să fie lăudat și să aibă o pensie decentă, un salariu decent și să nu fugă din țară. El atunci n-are să fugă, pentru că mai bine decât acasă nu-i nicăieri.”

Europa Liberă: Anul acesta, 2020, este un an electoral, urmează în toamnă să fie ales șeful statului. În general, așteptările de la președintele Republicii Moldova din partea cetățenilor care sunt?

Nicolae Pelin: „Eu cred că în ceasul al 12-lea mulți chiar care l-au votat pe Dodon au să-și schimbe părerea.”

Europa Liberă: Întrebarea mea e: ce așteptați Dvs. să facă președintele în Republica Moldova, indiferent că-l cheamă Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip? Ce așteptați Dvs. de la președinte?

Nicolae Pelin: „Eu aștept să ducă o politică în interesul poporului și al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: A fost vreun politician care n-a promis acest lucru?

Nicolae Pelin: „El a promis multe lucruri, dar nu le face, numai promite.”

Europa Liberă: Ce poate face un președinte într-o republică parlamentară?

Nicolae Pelin: „Multe poate să facă, dacă el îi deschis și-i sincer, și-i onest, dar, iaca, aceste elemente la dânsul nu-s.”

Europa Liberă: Cetățenii sunt profund divizați și de asta este greu să înțelegi ce vor locuitorii Republicii Moldova de la cei care conduc Republica Moldova.

Nicolae Pelin: „Eu înțeleg întrebarea Dvs. și eu aș spune așa: cetățenii vor să fie pace, să aibă o pensie decentă, să trăiască decent și să trăiască bine cu toți, dar nu cum face Dodon. E un paradox că-i iese ratingul cel mai bun. Asta nu-i corect. Noi avem tare mulți oameni care luptă, în pofida faptului că chiar ei sunt obijduiți de politica asta proastă, pe care a dus-o Partidul Democrat, comuniștii și Dodon. Dar eu cred că odată și odată partidele acestea, toate partidele, că n-ar trebui să fie atâtea...”

Europa Liberă: Sunt 46 înregistrate la Ministerul Justiției.

Nicolae Pelin: „Ar trebuie să fie undeva 3-4 de dreapta, sănătoase, care să colaboreze și dacă, de-o pildă, Maia Sandu e cea mai bună, toți să pună umărul. Și atunci au să aibă și ei plusuri, dar altfel noi nu ieșim...”

Europa Liberă: În opinia Dvs., care ar fi cele mai mari 3 probleme ale societății moldave?

Nicolae Pelin: „Prima este o tradiție proastă – să trădeze, să treacă dintr-un partid în altul, să spună minciuni cu duiumul, să promită, să dea cadouri, chipurile, el a făcut din buzunarul lui.”

Europa Liberă: A doua problemă care ar fi?

Politicienii noștri nu-s săraci, ei sunt bogați, poporul e sărac...

Nicolae Pelin: „A doua problemă – politicienii n-au maturitate politică, își schimbă părerea ca și cum bate vântul și le arată direcția.”

Europa Liberă: Și a treia problemă?

Nicolae Pelin: „A treia problemă – politicienii noștri nu-s săraci, ei sunt bogați, poporul e sărac, dar și poporul tot nu-i sărac, cum s-ar spune așa la drept vorbind, dar mulți nu pot dezmembra grâul de neghină și eu cred că dacă noi scăpăm perioada asta și nu alegem un om cu interesele poporului, eu ni zic pe cine concret, eu aș spune Maia Sandu, pentru că ea are toate calitățile, dar trebuie un om care cu adevărat o să ducă o politică în favoarea Republicii Moldova și a poporului Republicii Moldova. Când a devenit Maia Sandu prim-ministru, eu personal m-am socotit descătușat, că s-a dus Plahotniuc și nu mai este dictatura, dar peste un timp foarte scurt ei au văzut că pericolul se apropie de dânșii, atât de democrați, cât și de socialiști. Ei au hotărât să dea jos guvernul Maiei, asta la dânșii era în plan de la bun început.”

Europa Liberă: Și acum sunteți iarăși încătușat?

Nicolae Pelin: „Acum, da. Da, fiindcă nu am un președinte care să apere interesul poporului, cu toate că după Constituție, el nu are atâtea prerogative, dar el a luat totul sub el, el dirijează totul, el peste tot locul se bagă. El face adunare cu guvernul, el face adunare cu parlamentul, cu primarul orașului. Într-o democrație veritabilă, lucrul acesta nu se poate.”

Europa Liberă: Dar vor moldovenii să trăiască în democrație veritabilă?

Nicolae Pelin: „Vor!”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova în următorul deceniu?

Nicolae Pelin: „Eu vreau să arate Moldova descătușată, liberă, democratică, instituțiile statului să lucreze pentru popor și nu pentru mită și eu socot că lucrul acesta se poate de făcut, numai dacă dreapta se unește. Asta-i problema!”