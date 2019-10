Nicolae Tudoreanu: Este prost atunci când resursele sunt repartizate pe criterii politice. Dar nimeni n-a renunțat la acest lucru (VIDEO)

Este primar al localității de 15 ani, iar la scrutinul din 20 octombrie a fost ales repetat pentru cel de-al patrulea mandat. Democratul Nicolae Tudoreanu este reales din primul tur cu peste 66 la sută din sufragii în satul Feşteliţa, Ştefan Vodă.​

Europa Liberă: Sunteți unul din cei 12 primari care au câștigat alegerile din primul tur în Ștefan Vodă. Țin minte ultimul interviu pe care îl făceam cu Dvs. și ziceați că nu e atât de tentant să mai obțineți un mandat de primar, dar, între timp, s-au schimbat socotelile.

Nicolae Tudoreanu: „Pur și simplu am fost acuzat că abandonez localitatea și am comparat-o cu abandonul familiei, pentru că în cele patru mandate sigur că am creat în localitate, practic, o familie cu care am muncit mult și aceste acuzații m-au făcut să-mi schimb poziția vizavi de a candida sau a nu candida.”

Europa Liberă: Și totuși a fost inedită campania Dvs. electorală – nu ați mai mers la săteni să cereți votul ca altă dată și ați lăsat la discreția fiecărui sătean să ia o decizie.

Nicolae Tudoreanu: „Am crezut că oamenii vor aprecia faptele făcute, localitatea care și-a schimbat aspectul în ultimii 15 ani este, de fapt, cartea mea de vizită și am lăsat fiecare cetățean să gândească liber și nu am mers absolut la nimeni să-i cer votul.”

Europa Liberă: Câți bani ați cheltuit în această campanie electorală?

Nicolae Tudoreanu: „Niciun leu. Doar partidul care m-a reprezentat mi-a tipărit o mie de pliante.”

Europa Liberă: Dvs. ați ajuns primar pe lista Partidului Democrat. Credeți că o să vă fie greu să duceți la capăt și acest mandat, ținând cont că nu e culoarea politică a actualei guvernări apartenența Dvs.?

Trebuie să fii orb ca să califici poziția unui partid pentru cetățeni ca un avantaj...

Nicolae Tudoreanu: „Absolut nu, pentru că niciodată nu am contat pe partid. În experiența mea de primar am avut situații și mai urâte. Îmi amintesc, când reprezentam Partidul Popular Creștin Democrat și era dl Tarlev prim-ministru, eu mergând la Guvern am solicitat resurse și am gazificat grădinița. Este foarte important dialogul pe care îl creezi cu autoritatea centrală și trebuie să fii orb ca să califici poziția unui partid pentru cetățeni ca un avantaj.”

Europa Liberă: Și totuși, cum explicați marea diferență care există în felul cum se dezvoltă comunitățile în Republica Moldova? Dacă luăm pe regiuni: la sud e o situație, la nord e altă situație, la centru o cu totul altă situație, mai ales dacă ne referim și la cazul Primăriei Orhei. De ce acest decalaj mare de dezvoltare a comunităților?

Nicolae Tudoreanu: „Bineînțeles că, în primul rând, depinde de calitatea edililor locali. Cazul Orhei este unul specific, pentru că acolo nu se joacă după regulile naționale, este un caz unde sunt investiții din surse nu prea declarate sau transparente și acest lucru ne face să...”

Europa Liberă: De ce credeți că nu sunt transparente? Dvs. sunteți finanțist de meserie...

Nicolae Tudoreanu: „Pentru că este imposibil un buget auster să poată investi din bani publici asemenea șantiere enorme și în timp atât de scurt să fie investițiile capitale de așa măsură. Îmi dau bine seama că așa nu poate fi și pe departe banii bugetari nu sunt sustenabili pentru a acoperi asemenea investiții.”

Europa Liberă: Și dacă mai comparăm și cu alte localități din sudul Moldovei, de exemplu, din Unitatea teritorial-administrativă Gagauz-Yeri, unde se vede o dezvoltare mai rapidă a infrastructurii, a modernizării localităților?

Nicolae Tudoreanu: „Când ne referim la Unitatea teritorial-administrativă Gagauz-Yeri, trebuie să înțelegem niște lucruri - acolo investesc atât partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, cât și Turcia; sunt foarte politizate acele localități și pentru a menține echilibrul politic investesc toți acolo. Pentru mine este o discriminare, pentru că noi, majoritatea moldovenilor care am dat nume acestui stat, suntem dezavantajați față de aceste teritorii și ar trebui totuși să se țină cont și de populația majoritară.”

Europa Liberă: Proiectele salvează multe comunități. Și Dvs. puneți accent pe atragerea fondurilor, investițiilor din afară. E ușor? Cum vă reușește să convingeți donatorii?

Nicolae Tudoreanu: „Într-un singur mandat, un primar nu poate face mai mult decât să-și cunoască domeniul în care a venit, să facă cunoștință cu instituțiile care sunt nemijlocit legate de activitatea autorităților publice locale și, totodată, să înțeleagă care sunt partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, pentru că ei sunt foarte mulți, în special de când s-a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, sunt linii bugetare care dau posibilitate să apelăm și noi în calitate de autorități publice locale. Evident că ar trebui să fie schimbat accentul și să nu se creeze la centru aceste agenții de implementare, dar să avem relații directe cu partenerii de dezvoltare. Pentru că de multe ori se consumă foarte mulți bani la agențiile de implementare și pentru investiții rămân foarte puțini bani, adică dăm bani la logistică, ceai, cafea și pentru investiții rămân foarte puține resurse, dar odată ce intri în această horă, evident că lucrurile par a fi interesate și interesante și dacă ai capacități și ai o echipă bună, evident că miza este pe proiecte, proiecte care au schimbat în ultimii ani aspectul nu numai al localității noastre, dar și al multor localități unde edilii locali au fost activi și au depus proiecte.”



Europa Liberă: Care proiect îl considerați cel mai de succes la Feștelița?

Nicolae Tudoreanu: „Cel mai de valoare, care va schimba nu numai aspectul localității, dar va îmbunătăți și baza fiscală, veniturile la bugetul local este crearea Centrului de excelență pentru eficiența energetică, co-finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Parteneriatului Estic. Noi suntem semnatari ai Convenției primarilor de la Bruxelles.”

Europa Liberă: Unica primărie?

Nicolae Tudoreanu: „Unica primărie rurală din Republica Moldova care și-a plasat planul de acțiuni privind energia durabilă pe pagina Convenției de la Bruxelles și în cadrul acestei convenții avem un proiect în valoare de 800 de mii de euro, din care 600 de mii de euro vor fi investiți în infrastructură, e vorba de un parc de panouri fotovoltaice, e vorba de iluminat public, practic, pe tot perimetrul străzilor din localitate din intravilan, construcția a patru centrale termice bazate pe biomasă, colectoare solare la grădinița de copii, termoizolarea fațadei școlii și a primăriei și reducerea dependenței față de resursele tradiționale. În acest context, planificăm să economisim bani din plata facturilor pentru energia tradițională, cum sunt gazele și energia electrică și, totodată, prin parcul de panouri fotovoltaice să aducem niște bani la buget suplimentar din vânzarea în rețeaua furnizorilor de bază a energiei produse de către parcul de panouri fotovoltaice.”

Europa Liberă: Ați vorbit că dialogul dintre puterea locală și cea centrală este important și mai ales felul cum reușește primarul să-și impună autoritatea și în fața celor care guvernează. În general, cum ați vrea să fie această cooperare între cei de jos și cei de sus?

Aș vrea să fie niște reguli clare pentru toți (...) o competiție clară, transparentă și competitivă...



Nicolae Tudoreanu: „În primul rând, aș vrea să fie niște reguli clare pentru toți. Când sunt inițiate niște idei de proiecte pentru autoritățile publice locale să fie o competiție clară, transparentă și competitivă ca acolo să participe toți și cei mai buni să câștige, pentru că tot ce este bazat pe concurență este sănătos și aduce într-un fel trezirea altora în acest proces destul de interesant. Este prost atunci când pe criterii politice sunt repartizate resursele și recunoaștem și noi, toți critică acest lucru, dar nimeni n-a renunțat la el și lucrurile acestea continuă, dar...”

Europa Liberă: E miza electorală?

Nicolae Tudoreanu: „Probabil, încurajarea propriilor membri de partid.”

Europa Liberă: Dar cei care ajung la guvernare nu reprezintă întreg statul?

Nicolae Tudoreanu: „Păi ați văzut și în campania electorală că dna prim-ministru a reprezentat doar primarii care au candidat de la ACUM și acest lucru a fost pentru ceilalți candidați nu prea îmbucurător. Respect acțiunile actualului Guvern în ceea ce privește reforma justiției, tot ce este legat de reforma bugetar-fiscală care s-a propus să fie introdusă de la 1 ianuarie 2020, dar faptul că a susținut doar primarii din actuala guvernare pentru mine a fost un lucru destul de neașteptat.”

Europa Liberă: Dvs. o să rămâneți primar PD până la finele mandatului?

Nicolae Tudoreanu: „Evident că o să rămân primar cu echipa care m-a delegat. Și cred eu că în următorii ani se vor consolida partidele în Republica Moldova și va fi oprită această migrație electorală, pentru că ea nu aduce nimic altceva decât dezavantaje și ură în societate. În cele cinci exerciții electorale pe care le-am trăit eu în calitate de primar, probabil acest exercițiu a fost unul dintre cele mai murdare și bazate pe critici incorecte și ipocrizie fără margini.”

Europa Liberă: Toate guvernările promit să vă dea libertate, autonomie financiară, să puteți să fiți stăpâni pentru a administra așa cum își doresc cetățenii localitățile unde ați câștigat mandatul. Unde ar mai trebui să intervină guvernanții ca să îmbunătățească norma legală pentru administrația publică locală?

Nicolae Tudoreanu: „Nu trebuie nimic să facă decât să revină la strategia de descentralizare, care a fost realizată împreună cu partenerii de dezvoltare și autoritățile publice locale, o strategie foarte bine gândită și asumată, de fapt, politic de către Parlamentul trecut. Trebuie să avem totuși descentralizată puterea locală, să rămână...”

Europa Liberă: În ce constă această descentralizare?

Nicolae Tudoreanu: „În primul rând, constă în competențe și resurse. Îi dai competențe și resurse și-i dai pace să-și dezvolte politicile locale acolo.”

Europa Liberă: Resursele se regăsesc în buget.

Nicolae Tudoreanu: „Resursele sunt net inferioare competențelor delegate de la centru și ele nu acoperă decât 3-4 competențe integral și restul nu le acoperă deloc absolut. Institutul de Dezvoltare Urbană a calculat că sunt cam 700 de competențe acordate autorităților publice locale pentru care sunt prevăzute resurse doar pentru 3-4 competențe, ca să vă imaginați care este disproporția dintre posibilități și competențe. Iată când vom avea acoperit - nu chiar ca în Germania, dar măcar ca în România - competențele locale să fie acoperite cu resurse, atunci putem vorbi de o descentralizare reală și lucrativă.”

Europa Liberă: Administrația locală în afara politicului poate să activeze normal?

Nicolae Tudoreanu: „Evident că poate în cazul în care vom avea o descentralizare reală. Eu sunt sigur că atunci când se vor petrece scrutinele electorale locale nici nu se va observa în societate, pentru că se va da bătălia acolo jos și nu se va crea acest terci prea complicat și care stresează foarte mult societatea, în special oamenii care nu prea pricep în ale politicului.”

Europa Liberă: Cel puțin, autonomie financiară se pare acum că nu e doar pe hârtie, dar începe să se contureze o situație cât de cât normală?

Nicolae Tudoreanu: „Păi sunt niște pași pe care i-am auzit de la ministrul Gavrilița că va fi dat autorităților locale 100% impozit pe venit din salariu, se vorbea și de impozitul pe profit care ar trebui să vină la nivelul local ca sursă de reinvestire în infrastructura locală care nu ajunge, dar vedem ceea ce...”

Europa Liberă: Impozitul rutier...

Nicolae Tudoreanu: „Impozitul rutier... Vedem după ce vom primi cifrele de control de la Ministerul Finanțelor dacă din 1 ianuarie pornim cu bani mai mulți ori cu bani mai puțini.”

Europa Liberă: Bani mai mulți înseamnă o îmbunătățire a infrastructurii, în primul rând?

Nicolae Tudoreanu: „Nu numai, pentru că și serviciile pe care le prestăm ar trebui să fie mai calitative, dar pentru asta trebuie resurse. În primăria mea, spre exemplu, avem nevoie să schimbăm absolut tot utilajul electronic, pentru că este învechit, ba au calculatoarele zeci de ani și pentru asta trebuie să investim câte 100 de mii. Avem nevoie să creăm și noi condiții pentru cetățeni, serviciile comunale, să creăm condiții pentru instituționalizarea serviciilor de salubrizare, deservirea drumurilor, deservirea apeductelor și rețelelor de canalizare, adică, nu numai pentru în infrastructură, dar și întreținerea infrastructurii, pentru că mulți cred că ai investit în infrastructură și se termină aici, dacă ai făcut infrastructură trebuie mai multe resurse s-o întreții, pentru că durabilitatea ei depinde foarte mult de întreținerea pe care trebuie să o facem, și drumurile care s-au creat, adică, dacă nu o să avem bani pentru deszăpezire – o să le pierdem când o să ajungem în primăvară…”

Europa Liberă: Calitatea.

Nicolae Tudoreanu: „…și o să vedem că s-a dezghețat zăpada, vor fi numai găuri și drumurile care ar trebui să fie reprofilate după ploi și după alte precipitații atmosferice.”

Europa Liberă: Am auzit voci care se întrebau de ce atâta râvnă pentru acest mandat de primar, dacă salariul e foarte mic?

Este interesant să lucrezi cu oamenii, este și un prestigiu, este o onoare până la urmă...



Nicolae Tudoreanu: „Foarte multă lume și-a făcut o vocație din funcția de primar, pentru că este interesant să lucrezi cu oamenii, este și un prestigiu, este o onoare până la urmă. Salariul nu prea motivează, însă foarte mulți primari pe care-i cunosc și-au legat destinul pentru a-și face datoria în numele înaintașilor lor, ori au avut bunei primari, ori au avut rude deportate în Siberia și în numele lor încearcă să aducă localitățile noastre, pentru că, dacă rămâneau acei oameni deportați în Siberia, credeți-mă că azi satele noastre aveau să aibă un alt aspect, pentru că, de fapt, motorul societății a fost amputat și ne revenim foarte greu din această situație.”

Europa Liberă: Cum veți conlucra cu Consiliul local?

Nicolae Tudoreanu: „Eu sunt sigur că tot ce propun - niciodată nu mi-am apărat interesele proprii - toate ideile au fost susținute în permanență și de data aceasta chiar nu am de gând să propun altceva care să sperie Consiliul local și să nu voteze.”

Europa Liberă: Dar aveți o majoritate confortabilă, se pare că și de asta vorbiți cu atâta certitudine?

Nicolae Tudoreanu: „Evident. Întotdeauna am avut, am lucrat și cu un consiliu că am venit în 2004 în urma unor alegeri anticipate, pentru că fostul edil și-a dat demisia și consiliul respectiv a fost... în genere nu avea nicio legătură cu mine, dar a votat absolut tot ce era de votat. Sper eu să avem patru ani care să aducă bunăstare și schimbare nu numai a imaginii localității, dar sper eu să schimb și mentalitatea, pentru că asta este un lucru foarte important.”

Europa Liberă: Stabilitatea de la vârful puterii oferă garanții de stabilitate și în teritoriu?

Nicolae Tudoreanu: „Ar oferi stabilitatea, în special acum când suntem în procesul de descentralizare locală. Dacă s-ar pierde stabilitatea, se lungește timpul reformelor și pentru noi orice stabilitate este bună pentru toate domeniile, ne dăm foarte bine seama. În special, stabilitatea este bună atunci când sunt bune intențiile guvernării și nu mimează reformele, dar le fac cu adevărat și cred în ele că vor fi primite de cetățeni bine.”

Europa Liberă: Ce sugestii aveți pentru cei care guvernează, cum trebuie să trateze problemele în teritoriu?

Nicolae Tudoreanu: „În primul rând, să nu discrimineze primarii pe criterii politice. S-a simțit în această electorală o mare înjosire a primarilor din…”

Europa Liberă: Asta spuneau colegii Dvs. când nu erau la PD, că…

Nicolae Tudoreanu: „Păi dar știți…”

Europa Liberă: Și ei erau într-un fel și umiliți, și ignorați, și…

Nicolae Tudoreanu: „Păi erau, dar iată când n-au schimbat tactica, în special cei de la nivel local, n-am văzut atâta ură creată nici într-un scrutin electoral cât a fost în ziua de 20 octombrie. Evident că trebuie să calmeze spiritele celor care azi se consideră la guvernare, să încerce să aducă liniște în societate și eu cred că fiecare cu capacitatea sa, cu experiența sa putem să punem umărul, să aducem lucrurile la normal și are de câștigat doar societatea, inclusiv Guvernul Sandu căruia îi doresc succes.”

Europa Liberă: Dar asupra căror politici ar trebui să-și concentreze activitatea cei de la putere?

Avem nevoie de politici educaționale pe potriva vremurilor pe care le trăim. Politicile educaționale sunt învechite, școala nu mai este motorul societății...

Nicolae Tudoreanu: „Eu cred că avem nevoie de politici educaționale pe potriva vremurilor pe care le trăim. Politicile educaționale sunt învechite, școala astăzi nu mai este motorul societății, în special școala gimnazială și cea primară. Să încercăm să aducem pe masa elevilor programe care să-i readucă la normalitate.”

Europa Liberă: Alte domenii?

Nicolae Tudoreanu: „Domeniul justiției care este unul destul de criticat astăzi și este foarte complicat să credem că tot aceiași oameni care au încâlcit ițele le vor descâlci. Pentru noi chiar este o enigmă să credem că exact aceiași oameni pot desface ceea ce au făcut. Și, desigur, domeniul administrației publice locale – satele au nevoie de dezvoltare rurală. Satele noastre pot deveni centre de atracție turistică competitivă ca în România, avem nevoie doar de deschidere și să nu trateze oamenii pe criterii politice.”

Europa Liberă: Dar mulți primari spun că satele rămân pustii, pentru că exodul nu încetează, brațe de muncă puține, mai mulți vârstnici.

Nicolae Tudoreanu: „Nu trebuie să vorbim că nu sunt locuri de muncă, eu vreau să vă zic, chiar acum într-o săptămână o să inaugurăm o mică fabrică de producere a surprizei Kinder și vreau să vă zic că nu se găsesc angajați, ori fabrica de cablaje de la Căușeni are nevoie de încă 200 de angajați cu un salariu de la 5.000 la 7.000 de lei, cu o mâncare caldă, în trei schimburi, transport dus-adus.”

Europa Liberă: Și de ce lumea nu vrea să se angajeze în câmpul muncii?

Nicolae Tudoreanu: „Lumea s-a obișnuit să stea mai bine în confortul lor, acolo, acasă, să ceară ajutoare materiale de la stat, să critice permanent că este greu de trăit, dar nu pune umărul să ridice cât de cât nivelul de trai, refuză atunci când i se propune un loc de muncă din cauză că ba zice că-i bolnav, ba că nu are putere, ba că nu s-ar pricepe și atâta tot. Oamenii trebuie învățați din școală că munca este elementul principal pe care se ține omul și omul nu poate trăi fără muncă. Lucrurile astea trebuie cultivate, dar copiii din familii social-vulnerabile care sunt mai numeroși văd de acasă că munca este ori ceva supranatural pentru ei, ori nu este o cinste, pentru că împrejur nu prea se muncește, ori nu este munca o cinste pentru mulți, pentru că predomină contingentul de oameni care nu prea muncesc și sunt mai puțini din cei care muncesc și de multe ori pe aceștia care nu muncesc statul și politicul îi avantajează prin ajutoare, prin stimulente politice, iar celui care are nu-i mai trage nimeni atenția.”

Europa Liberă: La Dvs. în sat cunoașteți câtă lume beneficiază de ajutoare sociale?

Nicolae Tudoreanu: „S-a cam subțiat lista, pentru că avem deja Fabrica de cablaje și Fabrica de tricotaje de la Căușeni și deja nu mai dăm certificate pentru a fi înregistrați la Oficiul forței de muncă, pentru că mai sunt printre ei care-s bolnavi, în special pensionarii sunt beneficiari de ajutor social și invalizii, în rest nu acordăm prioritate acestui proces.”