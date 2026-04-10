„Nu vă jucați cu noi!” SUA și Iranul, gata de negocieri de pace, în Pakistan

„Așteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor avea un rezultat pozitiv”, a declarat Vance reporterilor înainte de a părăsi Washingtonul.

„Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem în mod sigur dispuși să le întindem o mână de ajutor”, a declarat Vance. „Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă.”

Se preconizează că din delegația americană vor mai face parte trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Iranul i-a trimis pe ministrul de externe Abbas Araqchi și pe președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf – care a făcut declarații vehemente împotriva Statelor Unite în ultimele săptămâni.

Nu este limpede când vor începe exact negocierile oficiale. Prim-ministrul pakistanez Shebahz Sharif a declarat că discuțiile vor începe pe 10 aprilie, deși Casa Albă a indicat data de 11 aprilie ca dată de începere. În orice caz, este puțin probabil ca părțile să se întâlnească față în față, urmând să comunice indirect, prin intermediul oficialilor pakistanezi.

Ormuz, Ormuz și iarăși Ormuz

Strâmtoarea Ormuz a rămas închisă vineri, iar Israelul a schimbat focuri cu Hezbollah în Liban, evenimente pe care atât Statele Unite, cât și Iranul le-au calificat drept încălcări ale acordului de încetare a focului pe două săptămâni, anunțat la 7 aprilie.

Acordul de armistițiu a pus capăt campaniei de atacuri aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului. Însă, până în prezent, acesta nu a contribuit în niciun fel la încetarea blocadei strâmtorii, care a provocat cea mai gravă perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie, și nici la calmarea unui război paralel purtat de Israel împotriva aliaților iranieni ai Hezbollah din Liban.

O cerință esențială formulată de Trump în cadrul acordului de încetare a focului pe două săptămâni, care face posibilă desfășurarea negocierilor de la Islamabad, este libera circulație a navelor prin strâmtoare, pe care Iranul a blocat-o efectiv.

Teheranul s-a angajat să redeschidă traficul maritim, însă numai în coordonare cu armata iraniană și contra plății unei taxe de trecere. Până în prezent, navele nu au fost niciodată taxate pentru tranzitarea strâmtorii, considerată o cale navigabilă internațională, naturală, care nu se află sub autoritatea niciunei țări.

Iranul a făcut o „treabă foarte proastă” în ceea ce privește permiterea trecerii petrolului prin strâmtoare, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-o postare pe rețelele de socializare din timpul nopții de joi spre vineri. „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”

Într-o postare separată, el a afirmat că „petrolul va începe să curgă din nou”, fără a preciza în ce mod.

Bursele, optimiste

Acțiunile au crescut vineri la burse, investitorii rămânând optimiști în privința armistițiului fragil dintre SUA și Iran înaintea discuțiilor din weekend, deși prețurile petrolului au continuat să crească pe fondul îngrijorărilor legate de atacurile Israelului asupra Libanului și de avertismentul Arabiei Saudite privind capacitatea de producție.

Reprezentanți israelieni și libanezi se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, a declarat pentru RFE/RL un oficial al Departamentului de Stat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat intensificarea atacurilor în Liban, unde un bombardament israelian intens îndreptat împotriva militanților Hezbollah a pus la grea încercare acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran.

Teheranul a susținut că armistițiul său cu SUA ar include oprirea bombardamentelor israeliene în Liban, dar Israelul și SUA au negat asta.

Scris cu informații de la Reuters, AFP și Radio Farda (RFE/RL)

