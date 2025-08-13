O scurgere de date relevă extinderea în secret a sistemului de supraveghere din Serbia, fabricat în China

BELGRAD – Guvernul sârb se află în plin proces de extindere a unui sistem avansat de supraveghere fabricat în China, potrivit unor documente scurse și analizate de Europa Liberă (RFE/RL). Măsura vine în ciuda protestelor și reacțiilor negative ale populației, manifestate de ani buni, împotriva utilizării acestui sistem.

Documentele consultate de RFE/RL conțin date de contact ale gigantului tehnologic chinez Huawei.

Acestea relevă achiziții importante de software și servicii necesare pentru extinderea unui program denumit Safe City („Oraș sigur”), un proiect vândut în premieră de Huawei în 2017 printr-un acord de parteneriat strategic cu Ministerul de Interne al Serbiei.

Programul oferă servicii de recunoaștere facială și a plăcuțelor de înmatriculare, precum și alte funcții de supraveghere integrate într-un sistem unificat la nivel municipal.

Se cunosc puține detalii despre amploarea, scopul sau costul proiectelor de supraveghere derulate de Serbia împreună cu Huawei, iar autoritățile sârbe au încercat să țină sistemele Safe City departe de ochii publicului în ultimii ani, pe fondul criticilor internaționale, al contestațiilor juridice și al protestelor, mai ales împotriva utilizării recunoașterii faciale biometrice.

Problema este deosebit de controversată, deoarece utilizarea acestei tehnologii nu este prevăzută de legislația sârbă. Autoritățile sârbe susțin că software-ul de recunoaștere facială nu a fost încă implementat în cadrul proiectului Safe City. Cu toate acestea, ele au încercat de mai multe ori să legalizeze supravegherea biometrică, înainte de a renunța la eforturile legislative în urma presiunii puternice din partea opiniei publice.

Capitala Belgrad, precum și orașele Novi Sad și Niș, al doilea și al treilea ca mărime din țară, au implementat deja programele Safe City în cooperare cu Huawei.

Documentele analizate de RFE/RL arată că guvernul sârb a continuat să extindă în secret sistemul de supraveghere furnizat de Huawei.

Un contract specific, din martie 2024, include o comandă de achiziție confidențială pentru software și servicii destinate extinderii sistemului eLTE din Serbia, rețeaua privată de acces la internet wireless care acoperă întreg orașul și este destinată exclusiv dispozitivelor folosite de poliție și pentru supraveghere. Aceasta reprezintă coloana vertebrală a proiectului Safe City al Huawei, având rolul de a conecta camerele de supraveghere și software-ul de recunoaștere facială cu terminalele poliției și centrele de comandă, pentru a asigura o monitorizare pe scară largă.

Contractul include o extindere semnificativă a sistemului de dispecerizare care folosește rețeaua eLTE, inclusiv software de acces la surse GIS care mărește capacitatea de preluare a imaginilor de la camerele de supraveghere din anumite locații. Experții care au vorbit cu RFE/RL au declarat că cele 35 de unități achiziționate de la Huawei ar putea susține până la 3.500 de camere suplimentare în rețeaua eLTE extinsă.

„Au achiziționat în mod deliberat o capacitate care să susțină 3.500 de camere”, a declarat Conor Healy, directorul departamentului de cercetare guvernamentală al IPVM, o firmă de consultanță în domeniul supravegherii, după ce a analizat comenzile. „Acest lucru sugerează că au intenția de a instala un număr de camere egal cu această capacitate.”

Ministerul de Interne al Serbiei și Huawei nu au răspuns la solicitarea RFE/RL de a comenta aceste informații.

De ce este importantă extinderea proiectului Safe City al Huawei?

Această comandă de achiziție și alte documente analizate de RFE/RL se numără printre cele peste 1,7 milioane de fișiere scurse pe internet în luna iunie, în urma unui atac cibernetic asupra companiei sârbe de tehnologii informaționale Informatika AD, care a câștigat licitații importante ale guvernului, inclusiv din partea Ministerului de Interne.

Printre aceste documente se află peste 200 de dosare legate de achizițiile efectuate de Informatika AD în numele Ministerului de Interne al Serbiei, inclusiv comanda către Huawei pentru extinderea sistemului eLTE pentru proiectul Safe City.

Informatika AD a declarat pentru RFE/RL că a fost ținta unui atac cibernetic, dar nu a răspuns la întrebările referitoare la achizițiile pentru Ministerul de Interne.

Atunci când a fost anunțat pentru prima dată în 2017, proiectul-fanion Safe City pentru Belgrad, un oraș cu 1,1 milioane de locuitori, acesta prevedea instalarea a 1.000 de camere de supraveghere dotate cu software de recunoaștere facială bazat pe inteligență artificială.

Guvernul nu a dezvăluit câte camere sunt instalate în total în Belgrad sau în alte părți ale Serbiei. Deși nu reiese clar din software-ul și serviciile achiziționate dacă cele 3.500 de camere vor fi utilizate numai în Belgrad sau și în alte orașe, acest lucru reprezintă o creștere substanțială a capacităților de supraveghere ale țării.

„Capacitatea este sporită în mod semnificativ”, a afirmat Healy. „Dacă acest sistem ar fi implementat în Belgrad, ar indica un nivel de densitate a camerelor rar întâlnit în afara Chinei.”

Susținătorii proiectelor de supraveghere, precum Safe City al Huawei, afirmă că acestea oferă creșteri semnificative ale eficienței prin automatizarea operațiunilor în orașe și prin dezvoltarea sistemelor deja utilizate în țările democratice. Autoritățile sârbe au afirmat, de asemenea, că aceste tehnologii sunt necesare pentru a combate criminalitatea și a preveni terorismul.

Criticii susțin însă că o astfel de tehnologie poate fi utilizată în mod abuziv pentru a consolida puterea liderilor politici autoritari și că este exportată din China fără transparență și responsabilitate.

În Serbia, încercările guvernului de a extinde utilizarea supravegherii biometrice se confruntă cu o rezistență puternică din partea activiștilor pentru drepturile omului și pentru protecția vieții private. Aceștia se tem că echipamentele chinezești de monitorizare în masă ar putea fi utilizate în mod abuziv de către autorități pentru a urmări și intimida protestatarii, cu scopul de a reduce disidența antiguvernamentală.

O investigație RFE/RL din 2022 a descoperit că oficialii sârbi utilizează deja tehnologia chineză pentru a urmări și persecuta activiști și protestatari, ceea ce stârnește îngrijorări că echipamentele de supraveghere mai avansate fabricate în China, cum ar fi recunoașterea facială, ar putea fi, de asemenea, utilizate în mod abuziv.

Organizații naționale și internaționale, printre care biroul Comisarului pentru Informații de Importanță Publică din Serbia și Parlamentul European, continuă să avertizeze cu privire la extinderea capacităților de supraveghere ale guvernului sârb, în absența unor reglementări legale adecvate pentru prelucrarea datelor biometrice obținute cu ajutorul software-ului de recunoaștere facială.

În declarațiile sale anterioare, Huawei a susținut că are doar rolul de producător și furnizor și că responsabilitatea pentru modul în care este folosită tehnologia revine, în ultimă instanță, utilizatorului.

Traseul documentelor

RFE/RL a verificat autenticitatea documentelor referitoare la proiectul Safe City, consultând bazele de date publice și verificând detalii specifice care apar în fișierele propriu-zise, precum semnăturile și ștampilele.

Comanda de achiziție de la Huawei pentru extinderea sistemului eLTE include software nou și servicii conexe, de la noile stații de urmărire și gestionare a apelurilor vocale până la capacități sporite de supraveghere video și instrumente analitice. Comanda include, de asemenea, o garanție, precum și instalarea și întreținerea sistemului de către ingineri instruiți de Huawei.

Software-ul și serviciile sunt, de asemenea, furnizate de Huawei cu o reducere de preț substanțială.

Comanda menționează costul total al achiziției, înainte de impozitare, ca fiind de peste 3 milioane de dolari (2,6 milioane de euro), însă acesta a fost micșorat la 1,2 milioane de dolari (1 milion de euro) după aplicarea unei „reduceri unice” pe factură. Aceasta reprezintă o reducere de 57%, în valoare de peste 1,7 milioane de dolari (1,5 milioane de euro).

Pachetul de software și servicii care include, printre altele, programe de acces la sursa GIS - care permite rețelei să suporte până la 3.500 de camere - a beneficiat de o reducere deosebit de mare. Factura indică valoarea pachetului la 1,1 milioane de dolari (961.501,72 euro), dar se aplică o reducere de 92%, care scade prețul la doar 71.371,71 dolari (69.087,69 euro) înainte de impozitare.

Documentele nu precizează motivul pentru care Huawei a oferit reduceri atât de mari.

Companiile chineze care operează la nivel internațional sunt cunoscute pentru reducerile mari pe care le acordă pentru a-și asigura contractele. În acest caz, însă, reducerile sunt considerabile și nu este clar dacă Huawei a avut concurență din partea altor companii pentru a obține proiectul din Serbia.

„Cea mai plauzibilă explicație, în opinia mea, ar fi că Huawei se așteaptă la o relație mai îndelungată cu guvernul sârb”, a declarat Healy. „Uneori, pentru Huawei nu este vorba despre bani, ci mai degrabă despre relația dintre Serbia și China.”

Relațiile tot mai strânse ale Serbiei cu China

Deși Huawei este o companie privată, ea a fost selectată de Partidul Comunist Chinez drept campion național al dezvoltării echipamentelor de telecomunicații produse în țară. Guvernul SUA a inclus compania pe lista neagră din cauza legăturilor sale cu armata chineză și a temerilor că echipamentele sale ar putea fi utilizate pentru spionaj.

Guvernele europene, dar și țări precum Australia și Canada, au introdus, de asemenea, diverse restricții asupra utilizării tehnologiei Huawei din motive de securitate națională.

În ciuda acestor preocupări, guvernul sârb a continuat colaborarea cu Huawei și alte companii tehnologice chineze, Belgradul consolidându-și relațiile cu Beijingul în ultimul deceniu prin investiții de anvergură, proiecte de infrastructură și o prezență tot mai puternică a firmelor chineze.

În interiorul țării balcanice, problema supravegherii în stil chinez a devenit unul de cele mai vizibile semne ale prezenței crescânde a Chinei în Serbia. O anchetă realizată de RFE/RL în 2023 arată că 42 de administrații locale din întreaga țară au achiziționat deja camere de supraveghere și software fabricate în China, unele dintre acestea având funcții de recunoaștere facială.

Articol publicat inițial pe rferl.org.

