Olandezii merg la vot. Rezultatul ar putea fi o mică știre bună pentru ambiția europeană a Moldovei

Olandezii vor vota mai ales cu gândul la migrație, scumpete și locuințele insuficiente.
Olandezii vor vota mai ales cu gândul la migrație, scumpete și locuințele insuficiente.

Pe scurt

  • Partidul de extremă-dreapta condus de Geert Wilders ar putea câștiga alegerile a doua oară la rând, dar este puțin probabil să mai intre la guvernare.
  • Olandezii sunt preocupați în continuare de migrație, dar alte teme social-economice capătă mai mare greutate electorală.
  • Pentru Uniunea Europeană, o eventuală respingere a alianțelor de guvernare cu Wilders ar putea fi o știre bună, ca și pentru Ucraina invadată de ruși.

Olandezii își vor alege miercuri, 29 octombrie, un nou parlament, la alegeri anticipate provocate de partidul de extremă-dreapta al lui Geert Wilders, PVV. El s-a retras de la guvernare în vară, declarându-se exasperat de lipsa de măsuri împotriva imigrației ilegale.

„Olandezii se simt străini în propria lor țară”, s-a plâns Wilders într-un interviu acordat AFP cu o săptămână înaintea alegerilor, repetând ceea ce spune de când a intrat în politică.

De fapt, imigrația în Olanda este în scădere, dar retorica xenofobă tot rezonează între alegători, ca mai în toate țările europene, astfel că partidul lui Wilders ar putea câștiga din nou - așa cum a câștigat și precendentele alegeri. Wilders însuși spune că ar vrea ca de data asta să fie chiar premier - după ce data trecută a fost convins să se retragă din prim-plan, dacă vrea ca partidul său să intre la guvernare.

Diferența este că între timp partidele moderate olandeze s-au săturat în asemenea măsură de „propunerile” imposibile ale lui Wilders (încetarea acordării azilului, expulzarea celor cu naționalitate dublă dacă au comis delicte etc.) încât niciunul dintre ele nu mai este dispus să intre în vreo coaliție cu el.

Încă-un selfie și dispare. Wilders, văzut aici cu suporteri la 25 octombrie, la Volendam, ar putea câștiga alegerile... degeaba.
Încă-un selfie și dispare. Wilders, văzut aici cu suporteri la 25 octombrie, la Volendam, ar putea câștiga alegerile... degeaba.

Sistemul electoral olandez este conceput în așa fel încât să nu permită vreunui partid să câștige majoritatea în legislativ, fiind nevoie mereu de alianțe - iar de data aceasta pare foarte probabil ca PVV, chiar dacă ar câștiga (ceea ce nu este cu totul sigur) să fie lăsat pe dinafară.

Cele mai puternice forțe ne-extremiste la alegeri sunt, potrivit sondajelor, partidul relativ nou D66 (liberal-progresist) și alianța social-democrată + ecologistă („roșu-verde) condusă de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmerman. În urma lor se află creștin-democrații și VVD, o formațiune de dreapta care face parte din guvernul actual.

Teama de migranți rămâne un „șlagăr” electoral, iar suporterii extremei drepte au arătat clar acest lucru la o serie de demonstrații, adesea violente, inclusiv la Amsterdam, oraș cunoscut ca tolerant și cosmopolit.

Dar importante - poate chiar mai importante - sunt și alte teme sociale și economice, criza locuințelor și scumpetea fiind două dintre ele. Partidele moderate participante la noile alegeri spun că din cauza nesfârșitelor certuri interne, cu miniștrii lui Wilders, guvernul a fost practic paralizat, nefăcând mai nimic pentru nevoile reale ale cetățenilor.

O nouă deschidere spre Europa?

O eventuală trimitere a extremiștilor lui Wilders pe „banca de rezerve” a politicii olandeze ar fi o știre bună pentru Uniunea Europeană, confruntată cu ascensiunea dreptei eurosceptice în multe țări membre.

Partidul lui Wilders - ca și RN-ul franțuzoaicei Marine Le Pen sau germanii de la AfD - s-a făcut remarcat printre altele prin atitudinea mai degrabă rece față de ajutorarea Ucrainei invadată de ruși, ca și față de extinderea UE.

Guvernul actual olandez, de coaliție, s-a condus în politica externă după alte principii decât umorile extremei-drepte, astfel că țara a fost printre suporterii cei mai statornici ai Kievului, inclusiv pe plan militar.

Un nou guvern olandez de centru, poate de centru-stânga, ar putea duce această politică încă cu o treaptă mai sus, spre bucuria Ucrainei.

Premierul olandez Dick Schoof (dreapta) la o reuniune a Coaliției celor mai apropiați suporteri ai Ucrainei, la Londra, pe 25 octombrie 2025. Lângă el, secretarul general NATO Mark Rutte, premierul britanic Keir Starmer, președintele Ucrainiei, Volodimir Zelenski.
Premierul olandez Dick Schoof (dreapta) la o reuniune a Coaliției celor mai apropiați suporteri ai Ucrainei, la Londra, pe 25 octombrie 2025. Lângă el, secretarul general NATO Mark Rutte, premierul britanic Keir Starmer, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În ce privește extinderea UE, Olanda a fost în general un membru vechi UE mai exigent decât alții cu primirea de noi membri, insistând că țările candidate trebuie să-și facă temele de casă.

Românii își amintesc, de pildă, foarte bine, că olandezii i-au urmărit ani de zile în drumul spre UE, punând frână de câte ori li s-a părut că Bucureștiul își târșește picioarele sau minte.

Această atitudine sobră nu se va schimba, oricine va veni la putere în Olanda, iar liderii ei probabil tot nu vor fi văzuți dansând pe scene în aer liber, în țările candidate.

Dar este posibil ca în absența extremei-drepte în guvern, judecarea meritelor țărilor care vor să adere la UE să se facă, la Haga, pe baze raționale, nu isterice, iar asta nu poate fi decât o știre bună pentru țări candidate oneste și dornice să facă reformele cerute.

  • 16x9 Image

    Mircea Ţicudean

    La Europa Liberă sunt din 1993. Am lucrat mai întâi în secția pentru România, la Programul Internațional, apoi la emisiunea radio pentru R. Moldova, cu o întrerupere de 2-3 ani în care am fost în slujba departamentului de training al Europei Libere, unde am fost și director interimar o perioadă. Începuturile jurnalistice au fost concentrate pe critica literară și actualitate culturală. În prezent, domeniile predilecte sunt progresul social (drepturile minorităților, egalitatea de gen, echitatea socială), prevenirea catastrofei climaterice etc.

