Oleg Țulea: Am primit plângeri despre nerespectarea regulilor sanitare la votul din străinătate

Președintele Donald Trump, în discursul la Casa Albă, a susținut că a câștigat o serie de state care nu au terminat încă numărătoarea voturilor și a susținut că „am câștigat”, iar alegerile ar fi „o mare fraudă la adresa poporului american” (This is a major fraude on the American People. We did win this elections).

Președintele a mai susținut că democrații ar fi vrut de la bun început să decidă aceste alegeri în tribunal. „Vom merge la Curtea Supremă”, a anunțat președintele, care a lăsat de înțeles că cere să se oprească și numărătoarea acelor voturi care au ajuns la centrele de votare după închiderea acestora. În state ca Pennsylvania legea electorală permite să se voteze prin corespondență până în ultimul moment, procedură aprobată recent și printr-o decizie a Curții Supreme a Statelor Unite.

Pentru a câștiga, un candidat trebuie să câștige 270 de voturi în Colegiul Electoral, pentru că președintele nu este ales prin vot direct, popular, ci prin votul electorilor din fiecare stat.

Alegerile, cum era de așteptat, se vor decide la nivelul unor state așa-numite indecise: Michigan, Pennsylvania (unde Trump susține că a câștigat) și Wisconsin.

Numărătoarea voturilor se va prelungi, mai ales pentru că cel puțin 100 de milioane de americani au votat în avans, fie în persoană, fie prin corespondență. Rezultatul final ar putea veni în cursul zilei sau peste câteva zile.

Victoria în fiecare stat este declarată de autoritatea electorală locală, nu de președinte, ceea ce a remarcat și candidatul democrat Joe Biden într-un mesaj pe Twitter, după discursul lui Trump.