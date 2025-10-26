Orașul românesc Victoria, de la poalele munților Făgăraș, ar putea renaște grație reînarmării Europei

Planurile pentru o fabrică de pulberi pentru muniție din Victoria, în valoare de 535 de milioane de euro, vin în contextul unei campanii masive de reînarmare a țărilor din Uniunea Europeană, pe fondul războiului lansat de Rusia în Ucraina.



Planul ReArm Europe a permis mai multor orașe industriale din Europa să beneficieze de acorduri de investiții de sute de milioane de euro, în contextul reechipării armatelor blocului. România urmează să primească aproximativ 16,7 miliarde de euro din fond, în mare parte pentru proiecte de reindustrializare axate pe apărare.



Ioan Muntean a lucrat timp de 50 de ani la Complexul Chimic Victoria, acum închis. El rezumă istoria complexă a acestuia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial într-o singură frază succintă, în timp ce se plimbă prin fostul său loc de muncă. „Până în 1944, aici au lucrat prizonieri ruși, iar din 1944, prizonieri germani.”



După ce România a întors armele spre sfârșitul războiului, țara a fost ocupată de trupele sovietice, iar fabrica Victoria a devenit „Uzina Chimică Stalin” până la scurt timp după moartea conducătorului sovietic, în 1953.



Sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu, fabrica Victoria producea metanol și formaldehidă, printre alte produse industriale.



Fabrica avea aproximativ 2.700 de angajați în anii 1950, dar a început un declin lent spre sfârșitul erei comuniste, care s-a accelerat după revoluția din 1989 care l-a răsturnat pe Ceaușescu.



Muntean atinge cu mâna unele dintre conductele familiare ale fabricii tăcute. „Le știu pe toate pe de rost”, spune el, „le cunosc în detaliu”. De pe o platformă de pe unul dintre turnurile fabricii, fostul muncitor arată apoi diversele ei secții, acoperite de buruieni.



Victoria, orașul muncitoresc construit în jurul ei, este vizibil pe deasupra copacilor. Populația localității a scăzut drastic, aproximativ în același ritm cu scăderea producției fabricii. De la 10.000 în 1992, populația a ajuns la doar 6.500 în 2021.



Pe străzile îngrijite, dar goale ale Victoriei, Doru Cioată, un locuitor al orașului, spune că „la sfârșitul anilor 1990, mulți oameni au plecat în Italia și Spania. O întreagă generație de locuitori a dispărut”. El spune că găsirea de muncitori pentru o nouă întreprindere locală este acum aproape imposibilă.



Fabrica germană în stadiu de proiect va aduce probabil o schimbare în soarta orașului. Investitorul intenționează să angajeze aproximativ 700 de persoane, multe dintre ele urmând să vină împreună cu familiile, ceea ce înseamnă că alte câteva sute de persoane s-ar putea muta în Victoria.



În timp ce coboară înapoi pe pământ, Ioan Muntean suspină. Deși acum există speranță pentru orașul din afară, fabrica pe care o cunoaște atât de bine va continua probabil să se deterioreze. Aceasta a fost închisă complet la începutul anului 2025, după ani de dispute privind soarta sa.



Noua fabrică a Rheinmetall va fi construită pe terenul deținut de fabrica istorică, dar nu va utiliza infrastructura complexului chimic Victoria. Locul beneficiază de o sursă de apă de înaltă calitate, esențială pentru producția de praf de pușcă, dar Rheinmetall a optat pentru construirea unei noi fabrici de la zero.



Construcția noii fabrici va începe în 2026 și se preconizează că va dura trei ani. Rheinmetall a anunțat, de asemenea, o serie de alte proiecte planificate în România, inclusiv un „centru de excelență”, unde va fi instruită forța de muncă locală.

