Pe linia frontului, la Kosteantinivka, nu mai e timp și loc pentru morți

Mormintele civililor din Kosteantinivka, regiunea Donețk.

În spatele unui bloc de apartamente din Kosteantinivka, două morminte proaspete sunt marcate cu plăci de lemn scrise de mână. Un localnic ne-a explicat că mama lui a fost ucisă de unda de șoc a unei explozii provocate de un atac rus săptămâna trecută. Al doilea mormânt, a spus el, este al unui bătrân care a murit „din cauze naturale”.

Cimitirele improvizate arată disperarea din Kosteantinivka, un oraș din regiunea Donețk din Ucraina, unde atacurile constante au făcut majoritatea populației să fugă pentru a se pune la adăpost.

Unele dintre victime au fost îngropate în cimitire, cum ar fi un civil care a fost ucis într-un atac nocturn asupra districtului Novoselivka.

Dar spațiul în cimitire este limitat, iar puțini oameni mai rămân pentru a se ocupa de transportul sau îngroparea morților.

Unii locuitori care au rămas aici au fost nevoiți să-și îngroape rudele în curți sau grădini.

Ievhen Tkaciov, șeful Misiunii Umanitare Proliska, se afla printre voluntarii care ajutau civilii să se evacueze cât încă mai puteau. El a arătat spre niște saci pentru cadavre aflați în curtea unei clădiri.

„Acesta este cadavrul unui vecin care a murit în atac”, a spus Tkaciov. „Puteți vedea ce se întâmplă aici – oamenii mor oriunde s-ar afla.” Cadavrele vor rămâne acolo, a spus el, până când va fi suficientă forță de muncă disponibilă pentru a le îngropa.

Forțele ruse au avansat încet spre Kosteantinivka în ultima lună, încercând să încercuiască orașul situat la nord de Donețk.

Asta a făcut ca eforturile de evacuare să devină din ce în ce mai periculoase pentru lucrătorii umanitari și pentru locuitorii care au rămas.

„Condițiile se înrăutățesc – prea multe drumuri sunt distruse. Dronele zboară, artileria trage”, a spus Tkaciov.

Dar după ani de război în Ucraina, a adăugat el, „ne-am obișnuit cu asta”.

