Pe linia frontului, la Kosteantinivka, nu mai e timp și loc pentru morți

În spatele unui bloc de apartamente din Kosteantinivka, două morminte proaspete sunt marcate cu plăci de lemn scrise de mână. Un localnic ne-a explicat că mama lui a fost ucisă de unda de șoc a unei explozii provocate de un atac rus săptămâna trecută. Al doilea mormânt, a spus el, este al unui bătrân care a murit „din cauze naturale”.

Cimitirele improvizate arată disperarea din Kosteantinivka, un oraș din regiunea Donețk din Ucraina, unde atacurile constante au făcut majoritatea populației să fugă pentru a se pune la adăpost.

Unele dintre victime au fost îngropate în cimitire, cum ar fi un civil care a fost ucis într-un atac nocturn asupra districtului Novoselivka.

Dar spațiul în cimitire este limitat, iar puțini oameni mai rămân pentru a se ocupa de transportul sau îngroparea morților.

Unii locuitori care au rămas aici au fost nevoiți să-și îngroape rudele în curți sau grădini.

Ievhen Tkaciov, șeful Misiunii Umanitare Proliska, se afla printre voluntarii care ajutau civilii să se evacueze cât încă mai puteau. El a arătat spre niște saci pentru cadavre aflați în curtea unei clădiri.



„Acesta este cadavrul unui vecin care a murit în atac”, a spus Tkaciov. „Puteți vedea ce se întâmplă aici – oamenii mor oriunde s-ar afla.” Cadavrele vor rămâne acolo, a spus el, până când va fi suficientă forță de muncă disponibilă pentru a le îngropa.

Forțele ruse au avansat încet spre Kosteantinivka în ultima lună, încercând să încercuiască orașul situat la nord de Donețk.

Asta a făcut ca eforturile de evacuare să devină din ce în ce mai periculoase pentru lucrătorii umanitari și pentru locuitorii care au rămas.

„Condițiile se înrăutățesc – prea multe drumuri sunt distruse. Dronele zboară, artileria trage”, a spus Tkaciov.

Dar după ani de război în Ucraina, a adăugat el, „ne-am obișnuit cu asta”.

