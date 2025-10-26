Rusia a lovit din nou Kievul, făcând trei morți și mai mulți răniți, inclusiv copii

Atacul a distrus două blocuri de apartamente înalte, iar primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că șapte dintre răniți, inclusiv doi copii, au fost transportați la spitalele din oraș.

Resturile dronelor rusești distruse au căzut pe un bloc de nouă etaje din cartierul Desnianski din Kiev, provocând un incendiu care a cuprins mai multe etaje, a mai declarat primarul.

„Fiecare atac rus este o încercare de a provoca cât mai multe daune posibil vieții cotidiene”, a declarat președintele Zelenski pe Telegram.

„Desigur, sunt necesare restricții tarifare și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și a tuturor celor care o ajută să rămână pe linia de plutire”, a mai spus el.

Serviciul de urgență al Ucrainei a declarat că 13 persoane au fost salvate de la etajele superioare ale unuia din blocurile lovite.

Kievul și regiunea înconjurătoare au fost sub alertă de raid aerian timp de aproximativ o oră și jumătate, înainte ca forțele aeriene să o anuleze în jurul orei 4, în zori.

Oficialii militari ucraineni au declarat pe Telegram că Rusia a lansat peste noapte 101 drone asupra Ucrainei, dintre care 90 au fost doborâte.





Sâmbătă, președintele american Donald Trump a minimizat din nou perspectivele unui summit cu liderul rus Vladimir Putin, afirmând că „nu are de gând să-și piardă timpul”.

„Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar a fost foarte dezamăgitor. Credeam că acest lucru (armistițiul din Ucraina, n. red.) se va rezolva înainte de instaurarea păcii în Orientul Mijlociu”, a adăugat el.

Trump a vorbit cu Putin săptămâna trecută și a spus că intenționează să se întâlnească cu el la Budapesta în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, președintele SUA a anulat ulterior întâlnirea, deși a spus că aceasta ar putea avea loc la un alt moment.

Între timp, Reuters a citat un oficial american și o altă persoană familiarizată cu problema, care au afirmat că administrația Trump a pregătit o serie suplimentară de sancțiuni împotriva economiei Rusiei, care ar putea fi impuse dacă Putin refuză să ajungă la un acord de pace. SUA ar vrea însă ca europenii să ia, la această etapă, măsuri mai drastice împotriva Moscovei.

Declarațiile au fost făcute în timp ce negociatorul Kremlinului, Kiril Dmitriev, s-a întâlnit cu oficiali ai administrației Trump, printre care și trimisul special Steve Witkoff, a declarat pentru AFP o sursă rusă familiarizată cu aceste contacte. Discuțiile urmau să continue duminică.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

