Președintele Zelenski mulțumește României pentru ajutorul din timpul blocadei poloneze

„Slavă Domnului, a apărut România cea inteligentă și m-a ajutat președintele României, Klaus Iohannis. I-a ajutat pe fermierii noștri să supraviețuiască. Și a avut multe dificultăți, a avut proteste. Cred că a fost manifestarea unui om puternic care a spus: „în primul rând valorile și apoi banii”, a spus Zelenski la conferința sa de presă anuală, citat de Interfax Ucraina.

Șeful statului ucrainean a mulțumit României și pe pagina președinției ucrainene pentru sprijinul acordat Ucrainei, pentru ca fermierii ucraineni să poată supraviețui.

Zelenski este convins că nu doar Ucraina, ci și Polonia a suferit pierderi din cauza blocării graniței cu Ucraina și a exporturilor ucrainene de alimente. „Polonia a pierdut financiar. Am construit un coridor feroviar prin Moldova și România. Am construit un coridor peste Marea Neagră", a spus liderul ucrainean.

„Nu poţi politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”, a spus Zelenski referindu-se la Polonia și la deciziile vechiului guvern conservator care a interzis importurile ucrainene de cereale.

El a explicat că în Polonia s-a schimbat puterea și acum există alt guvern despre care și-a exprimat speranța că va rezolva problema exporturilor de cereale.

„Am luat legătura cu președintele Duda, care m-a felicitat de sărbătorile noastre importante. Și eu l-am felicitat (...). Cred că noul guvern va debloca toată această blocadă artificială”, a spus Zelenski.



El a spus că din aprilie și până în septembrie 2023 blocarea frontierei a dus la pierderi de milioane de dolari.

Președintele ucrainean a reamintit că Uniunea Europeană a fost împotriva blocării exporturilor de cereale ucrainene.

„Din aprilie până în septembrie a fost foarte dificil, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. Și în fiecare zi fermierii noștri mă întrebau: «câmpurile noastre sunt minate, cum am mai putea scoate ceva?»”, a relatat Zelenski. „Le-am cerut să ne lase măcar să ne scoatem cerealele, dar nu ne-au lăsat. A fost o greșeală. Asta s-a întâmplat și am început să ne pierdem și relațiile politice”, a spus liderul ucrainean.

În același timp, el și-a exprimat recunoștința față de poporul polonez și sprijinul pe care i l-a acordat Ucrainei și speranța că noul guvern polonez condus de Donald Tusk va depăși cu succes această provocare.

Răspunzând la o întrebare a unui jurnalist polonez la conferința de presă de la sfârșitul anului de la Kiev, șeful statului a mulțumit Poloniei, societății poloneze și președintelui Andrzej Duda pentru că au ajutat Ucraina încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Rusiei.

„Cred că suntem frați. Ne-ați ajutat cât ați putut. Este un fapt", a spus Volodimir Zelenski. .

„Știți ce simt ucrainenii față de polonezi? Multă simpatie și dragoste. Chiar și atunci când toată lumea din Ucraina a văzut că avem un conflict la nivel de conducere, ucrainenii v-au apărat pe voi, nu pe mine, deși le apăram interesele pentru că este vorba de viața vecinilor, a oamenilor apropiați”, a adăugat președintele ucrainean.

Totodată, el a remarcat că exporturile de cereale sunt o chestiune de supraviețuire pentru Ucraina, întrucât Rusia a blocat porturile de la Marea Neagră, așa că Ucraina a ajuns să nu mai poată exporta cereale decât pe uscat.

„Apăr interesele țării mele în timpul războiului”, a spus Zelenski.