„Pur și simplu distrug oamenii”: deținuții belaruși eliberați descriu condițiile brutale

Un grup de belaruși, recent eliberați în cadrul unei ample eliberări de deținuți, au descris condițiile sumbre și uneori „sadice” din timpul detenției, vorbind, unii dintre ei, pentru prima dată în public după mulți ani.

Un total de 52 de persoane au fost eliberate și li s-a ordonat să părăsească Belarusul pe 11 septembrie, la scurt timp după ce un înalt reprezentant al SUA s-a întâlnit personal cu Aleksandr Lukașenko la Minsk. Printre cei eliberați s-au numărat Ihar Losik, fost reporter al Serviciului Belarus al RFE/RL, și Alena Țimașciuk, care fusese jurnalistă la sediul RFE/RL din Praga.

Decizia a fost considerată un pas important al lui Lukașenko, care încearcă să repare relațiile cu Occidentul, rupte în urma represiunii brutale împotriva protestatarilor după alegerile prezidențiale contestate din 2020.

Relațiile cu Occidentul s-au răcit și mai mult odată cu invazia totală a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Lukașenko, care depinde în mare măsură de Rusia pentru sprijin economic și militar, a încercat să păstreze distanța față de invazia Rusiei, deși a permis, printre altele, ca soldații ruși să fie tratați în spitalele din Belarus.

Sviatlana Țihanouskaia, pe care multe țări occidentale au recunoscut-o drept liderul legitim al Belarusului, i-a mulțumit președintelui american Donald Trump și i-a atribuit meritul de a fi asigurat eliberarea prizonierilor.

Ea a menționat însă, de asemenea, că oamenii au fost eliberați și deportați din țară. Ea a subliniat cazul lui Mikalai Statkevici, un fost candidat la președinție care a fost închis timp de mai bine de un deceniu. Statkevici se număra printre cei eliberați, dar a refuzat să părăsească țara. Nu se știe unde se află în prezent.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri nu a fost o libertate adevărată. A fost o deportare forțată”, a declarat Țihanouskaia într-o conferință de presă la Vilnius, pe 12 septembrie.

„Toți cei care sunt eliberați ar trebui să aibă dreptul să aleagă: fie să rămână, fie să plece. Am discutat ieri despre acest lucru cu partenerii noștri americani și insistăm în această direcție”, a declarat Țihanouskaia.

„Eliberările trebuie să însemne și sfârșitul represiunilor”, a spus ea. „Toți deținuții politici trebuie eliberați.”

„Mulți dintre noi rămânem deținuți politici pentru că nu ne putem întoarce în Belarus, nu ne putem întoarce la familiile noastre”, a declarat reporterilor Aliaksandr Manțevici, fost redactor de ziar. „Sunt convins că ne vom reuni cu familiile noastre, dar vom rămâne deținuți politici pentru tot restul vieții.”

Mai mulți dintre cei eliberați au plâns la conferința de presă, în timp ce un cor cânta imnul Belarusului. Alții au descris condițiile brutale la care au fost supuși, iar alții s-au arătat rebeli, afirmând că belarușii trebuie să facă mai mult pentru a se opune forțelor de securitate și guvernului Lukașenko.

„Nu există cuvinte pentru a descrie ce se întâmplă acolo”, a declarat reporterilor un fost deținut, Henadz Fiadinici.

„Pur și simplu distrug oamenii”, a spus un alt bărbat, Mikalai Dziadok. „Se întâmplă lucruri cu adevărat îngrozitoare.”

„Se vor scrie, cândva, dizertații despre aceste tehnologii de represiune, tortură și distrugere umană”, a anticipat el.

Știre scrisă cu informații de la Current Time (Vilnius)

