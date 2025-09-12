Jurnalistul Europei Libere Ihar Losik a fost eliberat după mai bine de 5 ani de detenție în Belarus

Jurnalistul Ihar Losik de la Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) a fost eliberat – după ce a petrecut mai bine de cinci ani în detenție brutală în Belarus pe baza unor acuzații pe care le consideră inventate – ca parte a celei mai recente eliberări de deținuți politici pe fondul dezghețării relațiilor dintre Minsk și Statele Unite.

Losik a ajuns pe 11 septembrie în Lituania vecină, împreună cu alte 51 de persoane, la câteva ore după ce a părăsit o închisoare din nordul Belarusului.

„Suntem extrem de recunoscători președintelui [Donald] Trump pentru că a obținut eliberarea altui jurnalist curajos al RFE/RL, reținut pe nedrept de autoritățile belaruse”, a declarat președintele și directorul general al RFE/RL, Steven Capus, într-un comunicat dat la Vilnius.

Capus a lăudat rolul jucat de secretarul de stat american Marco Rubio, de trimisul special adjunct John Coale, de guvernul lituanian și de comunitatea pentru libertatea presei pentru „sprijinul lor constant acordat jurnaliștilor RFE/RL închiși”.

„Ihar a suferit îngrozitor pentru că era jurnalist și lucra pentru RFE/RL. Această fază a calvarului său chinuitor și complet nedrept, care s-a întins pe parcursul a peste cinci ani, s-a încheiat în sfârșit”, a adăugat Capus.

Losik, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat în decembrie 2021 la 15 ani de închisoare pentru „organizarea de revolte în masă, participarea la tulburări de masă, incitarea la ură socială” și alte câteva acuzații nespecificate legate de tulburările care au urmat alegerilor prezidențiale controversate din august 2020.

Losik, RFE/RL și guvernele occidentale au afirmat în repetate rânduri că acuzațiile au motivație eminamente politică.

El a fost judecat împreună cu popularul blogger și potențialul adversar al lui Lukașenko la prezidențiale, Serghei Țihanovski, care părea pregătit să-l conteste serios pe președinte.

Țihanovski a fost eliberat din închisoare în iunie, împreună cu alți 13 prizonieri, inclusiv un alt fost jurnalist RFE/RL, Ihar Karnei.

Eliberarea lui Losik vine la mai puțin de o lună după ce Trump l-a sunat pe autocratul Alexandr Lukașenko pentru a-i mulțumi pentru eliberarea de deținuți din iunie.

Este pentru prima oară când un președinte american în exercițiu îl sună direct pe liderul belarus în cei 31 de ani de când autocratul se află la putere.

Trump a descris discuția ca „foarte bună”, spunând în același timp că s-a discutat despre eliberarea suplimentară și a altor deținuți.

În februarie, Andrei Kuzneciuk, un alt jurnalist de la Serviciul Belarus al RFE/RL, a fost eliberat după ce a fost deținut mai mult de trei ani pentru acuzații similare.

În cei peste cinci ani de când a fost reținut pentru prima dată, Losik, care lucra pentru serviciul din Belarus al postului RFE/RL, cunoscut local sub numele de Radio Svaboda, a îndurat izolare și presiuni fizice și psihologice semnificative.

Nu se mai auzise de Losik de aproximativ doi ani, cu excepția faptului că a fost prezentat într-o emisiune de propagandă a televiziunii de stat belaruse din ianuarie, în care se spunea că jurnaliștii RFE/RL aflați în închisoare „încercau să incendieze Belarusul”.

În 2020, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de rezultatul alegerilor prezidențiale, despre care observatorii internaționali au spus că au fost fraudate grosolan.

Forțele de securitate din Belarus au răspuns cu o represiune brutală, arestând peste 30.000 de persoane, multe dintre ele raportând torturi și rele tratamente în timpul detenției.

Represiunea i-a împins pe majoritatea politicienilor opoziției să părăsească Belarusul, temându-se pentru siguranța și libertatea lor.

Multe guverne occidentale au refuzat să recunoască rezultatele alegerilor din 2020 și nu îl consideră pe Lukașenko liderul legitim al țării.

Losik și-a petrecut cea mai mare parte a închisorii în colonia Navapolațk, unde, timp de un an și jumătate, administrația i-a refuzat orice comunicare cu familia și accesul la pachete și îngrijire medicală.

Conform relatărilor foștilor deținuți, Losik era frecvent pedepsit prin închiderea într-o celulă de pedeapsă.

Toți cei patru avocați ai apărării lui Losik fie au părăsit țara, fie li s-au retras licențele.

Familia, hărțuită

Daria Losik, soția lui Igor, a fost și ea condamnată la doi ani de închisoare în ianuarie 2023, sub acuzația de facilitare a activităților extremiste.

A fost eliberată printr-o amnistie în iulie 2024.

Între timp, fratele său mai mic a fugit din Belarus în iulie, după ce a fost condamnat la trei ani pentru „activități extremiste” pentru că a trimis fotografii cu echipament militar rusesc pe canalul Telegram „Belaruski Hajun”.

Aproximativ 1.200 de deținuți politici sunt în continuare închiși în Belarus. Printre ei se află și Maria Kolesnikova, unul dintre cei mai importanți și curajoși lideri politici din Belarus.

Kolesnikova, condamnată la 11 ani de închisoare după ce a refuzat deportarea forțată și a condus eforturile opoziției împotriva lui Lukașenko, a fost un lider cheie în campania Svetlanei Țihanovskaia când aceasta a preluat ștafeta de înlăturare a liderului belarus după ce soțul ei, Serghei Țihanovski, a fost închis.

Potrivit serviciului de presă al președinției belaruse, printre prizonierii eliberați pe 11 septembrie se află și 14 străini - șase lituanieni, doi letoni, doi polonezi, doi germani, un cetățean francez și un cetățean britanic.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

