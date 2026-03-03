Rubio despre criza iraniană: „Dacă nu atacam noi primii, ne atacau ei”

„Exista cu siguranță o amenințare iminentă”, a declarat Rubio reporterilor la Washington, pe 2 martie. Vorbind la Capitol Hill înaintea unei ședințe cu ușile închise cu legislatorii, el a descris atacurile ca fiind atât un răspuns la o „amenințare iminentă”, cât și o măsură preventivă.

„Știam că va avea loc o acțiune israeliană. Știam că aceasta va precipita un atac împotriva forțelor americane”, a spus Rubio. „Dacă nu i-am fi atacat preventiv înainte să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari. Acest lucru trebuia să se întâmple, indiferent de consecințe.”

Răspunzând la declarația lui Rubio, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a afirmat pe 3 martie că ea arată că SUA „au intrat prin propria alegere într-un război în numele Israelului”.

Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă de amploare împotriva Iranului pe 28 februarie, țintind ceea ce oficialii au descris ca fiind baze de rachete și infrastructură militară. Atacurile au marcat una dintre cele mai directe confruntări dintre Washington și Teheran din ultimii ani și au declanșat imediat o escaladare regională.

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete asupra bazelor americane din mai multe state din Golful Persic, extinzând conflictul dincolo de ostilitățile dintre Israel și Iran și alimentând temerile privind izbucnirea unui război regional mai amplu. Oficialii militari americani au declarat că apărarea aeriană americană a interceptat multe proiectile, deși unele baze au raportat pagube și victime.

Președintele Donald Trump a semnalat că ar putea urma și alte acțiuni. În declarațiile sale pentru mass-media americană, Trump a avertizat că un „val mare” de atacuri încă urmează, sugerând că atacurile din weekend au fost doar începutul unei campanii susținute, menite să degradeze capacitățile militare ale Iranului.

Liderii americani, ca și cei israelieni, vorbesc în prezent de „săptămâni” de război care ar putea urma, asigurând, separat, că nu va fi un conflict de ani de zile.

Cu informații de la C-SPAN, NBC News și dpa.

