Rusia condamnă la închisoare pe viață pe cei opt acuzați de explozia din 2022 de pe podul Crimeea

Condamnări pe viață au primit cetățeni ai Rusiei, Ucrainei și Armeniei: Artem și Gheorgi Azatian, Roman Solomko, Vladimir Zloba, Artur Terceanian, Aleksandr Bîlin, Oleg Antipov și Dmitri Teajiolîh.

Instanța i-a găsit vinovați de comiterea unui atentat terorist și trafic ilegal de explozibili. Niciunul dintre ei însă nu și-a recunoscut vina.

Explozia de pe podul Crimeea s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie 2022. Un camion-capcană a detonat din mers, provocând prăbușirea a trei segmente ale podului și incendiind un tren cu combustibil de pe secțiunea feroviară.

Potrivit autorităților, cinci oameni au fost uciși în urma atacului: șoferul camionului care transporta explozibili și patru persoane dintr-un autoturism care circula în apropiere.

Podul Crimeea, inaugurat în 2018, numit și Podul Kerci, unește Rusia de peninsula ucraineană anexată. Este folosit de trupele ruse pentru aprovizionarea unităților militare din peninsulă, de aceea Kievul îl consideră „țintă legitimă”. Podul a fost supus mai multor atacuri ale forțelor ucrainene.

Anchetatorii ruși au calificat explozia din octombrie 2022 drept „atac terorist”, numind-ul pe șeful SBU, Vasili Maliuk, drept organizatorul atacului.

În iulie 2023, Serviciul de informații al Ucrainei (SBU) a recunoscut că explozia a fost o operațiune specială a Kievului.

Maliuk însuși a declarat jurnaliștilor ucraineni că el personal și alți doi angajați SBU au lucrat la organizarea exploziei - au reușit să treacă explozibilul prin scanerul vamal, punându-l în cilindri înfășurați cu folie de celofan. Acestea au fost aduse apoi în Rusia din Odesa, după ce au trecut prin Bulgaria, Armenia și Georgia, cu acte false, potrivit lui.

„Au umplut un container întreg cu role – având echivalentul a 21 de tone de explozibil TNT”, a afirmat Maliuk. El nu a precizat cum anume a fost transportat explozibilul spre pod, spunând doar că SBU a folosit mulți oameni „fără știrea lor”.

În timpul anchetei, dar și la tribunal, niciunul din cei opt inculpați nu și-a recunoscut vina, spunând că nu știau că în camion era explozibil.

După explozie, șeful firmei de logistică, Oleg Antipov, din Sankt Petersburg, s-a prezentat singur la FSB, deoarece a presupus că tocmai camionul său a explodat pe pod.

Apărarea susține că ancheta nu dispune decât de dovezi indirecte ale vinovăției inculpaților. Însă, procurorul Denis Iunoșev a declarat în instanță că „toți inculpații erau complici și erau conștienți de ceea ce făceau”.

Pe lângă dosarul penal privind avarierea podului Crimeea în 2022, în Rusia au fost inițiate zeci de cauze penale pentru „susținerea terorismului”, intentate împotriva celor care au postat comentarii pe rețele sociale despre explozie. Mulți dintre ei au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, printre care activistul din Tver Andrei Trofimov, bloggerul din Perm Oleg Tretiakov, profesorul de istorie din Ekaterinburg Aleksei Pokazaniev, disidentul din Sankt Petersburg Aleksandr Skobov, sociologul Boris Kagarlițki și mulți alții.

Cu informații de la Radio Svoboda, BBC și Current Time.

