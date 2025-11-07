Rușii nu vor mai primi vize cu multiple intrări în Europa (Comisia Europeană)

Decizia a fost motivată prin riscurile de securitate pe care le-ar reprezenta prezența numeroasă a turiștilor ruși în țările europene.

„De acum înainte, cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple. Acest lucru înseamnă că cetățenii ruși vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când intenționează să călătorească în UE”, a declarat Bruxelles într-un comunicat.

Documentul prevede unele excepții: pentru rușii stabiliți deja, cu drepturi depline în UE, pentru cei căsătoriți cu cetățeni UE și pentru cei care lucrează în transporturi - având nevoie, deci, să treacă frecvent granițele externe ale blocului cu 27 de țări membre.

Iminenta restrângere a călătoriilor „turistice” rusești prin Europa a fost anunțată în premieră săptămâna aceasta de publicația Politico.

Bruxellesul, amintea Politico, a îngreunat și a scumpit deja obținerea vizelor pentru ruși, suspendând acordul de facilitare a vizelor cu Moscova la sfârșitul anului 2022, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Unele țări membre, precum statele baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.

La fel a făcut de exemplu Cehia, care are deja restricții pentru ruși mai dure decât restul UE. Tot Praga este la baza altei restricții, care va interzice diplomaților ruși să mai circule cum vor prin Spațiul Schengen - ei vor trebui să raporteze orice intenție de a ieși din statul unde sunt acreditați.

Comentatorii spun că această decizie va fi mai greu de pus în practică - dat fiind că la majoritatea granițelor din interiorul Spațiului Schengen nu mai sunt controale, dar diplomații ruși prinși că au încălcat regula pot avea neplăceri, până la a fi deportați.

Cehii - și alte națiuni din UE - motivează aceste restricții prin nevoia de a curma activitățile de spionaj rusești mascate ca diplomație.

Înăsprirea vizelor pentru ruși a fost subiect de discuții în interiorul UE. Țări cu un sector turistic important, ca Spania sau Italia, s-au opus o vreme, temându-se că pierd o clientelă aducătoare de venituri bune.

