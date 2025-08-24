De Ziua Independenței Ucrainei, Kievul și Moscova au făcut un nou schimb de prizonieri

„Astăzi, oamenii noștri se întorc acasă. Militari ai Forțelor Armate, ai Gărzii Naționale, ai Serviciului de Grăniceri, dar și civili. Cei mai mulți erau în captivitate încă din 2022. Schimburile continuă. Și acest lucru este posibil datorită luptătorilor noștri care completează fondul de schimb al Ucrainei”, a scris Zelenski pe Telegram.

Coordonatorul pentru gestionarea prizonierilor de război a precizat că printre cei eliberați se numără atât militari, cât și opt civili. Printre soldați se regăsesc membri ai trupelor aeropurtate, ai forțelor aeriene și navale, ai trupelor teritoriale de apărare, ai Gărzii Naționale și ai Serviciului de Grăniceri. Aproape toți au petrecut în captivitate mai bine de trei ani.

Potrivit autorităților de la Kiev, cei eliberați au apărat Mariupolul, dar și poziții din regiunile Luhansk, Donețk, Harkov, Zaporijie, Herson, Nikolaev, Kiev și Sumî, precum și centrala nucleară de la Cernobîl. De asemenea, doi jurnaliști – Dmitro Hiliuk și Mark Kaliuș – au fost repatriați. Ei fuseseră reținuți ilegal de forțele ruse în 2022 și, respectiv, 2023.

„Printre civilii eliberați se află și medicul Serghei Kovaliov din batalionul «Hospitaliers», care a salvat vieți în timpul asediului uzinei Azovstal. Revine acasă și fostul primar al Hersonului, Volodimir Nikolaenko, care a refuzat să colaboreze cu ocupanții”, se arată în comunicatul oficial.

Ultimul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia a avut loc pe 14 august, când au fost eliberați 84 de militari și civili ucraineni.

La începutul lunii august, Zelenski anunța că se pregătește un schimb ce ar putea viza 1.200 de ucraineni aflați în captivitate în Rusia.

