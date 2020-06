Siegfried Mureșan: Dacă numărul de cazuri de COVID-19 este mare în Republica Moldova, înseamnă că autoritățile au făcut ceva greșit

Întrunirea a fost co-prezidată de către președintele delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan care a acordat un interviu Europei Libere.

Europa Liberă: În calitate de președinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova, ați co-prezidat prima ședință a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova în acest an. A fost o reuniune informală, dar subiecte multe. S-au suprapus interesele celor două părți - ale Bruxelles-ului și ale Chișinăului?

Siegfried Mureșan: „A fost bine că am putut avea acest dialog și am discutat următoarele subiecte importante: în primul rând, criza generată de COVID, combaterea COVID, sprijinul european; am discutat despre asistența macrofinanciară, despre îndeplinirea condiționalităților. Acestea au fost, de fapt, temele principale, dar cel mai mult am discutat despre combaterea crizei coronavirus.”

Europa Liberă: Chiar astăzi autoritățile au anunțat 406 cazuri noi de infectare, cel mai mare număr de până acum la o populație mai mică de trei milioane de locuitori. Statisticile arată că sunt peste 10.000 de cazuri în total. Situația e grea, e complicată, unii spun că chiar aceste instituții s-ar afla în pragul colapsului.

Sunt întristat de fiecare infectare pe care o văd cu acest virus

Siegfried Mureșan: „În primul rând, vreau să vă spun că sunt întristat de fiecare infectare pe care o văd cu acest virus, fiindcă este un virus nou, un virus necunoscut, un virus care afectează sănătatea oamenilor și orice infectare este o veste tristă pentru persoanele infectate, pentru familiile lor și mă întristează acest număr mare de infecții, cu atât mai mult cu cât vedem că în alte țări europene valul a venit foarte puternic, măsurile luate de autorități au fost hotărâte, au fost puternice, au fost clare, au fost dure și numărul de infectări a scăzut foarte mult. În România, am acționat devreme, am luat un pachet amplu de măsuri, fiindcă nu există o soluție magică, am introdus starea de urgență, acum avem stare de alertă pe care pe bună dreptate autoritățile de la București, președintele Iohannis și guvernul condus de premierul Orban doresc să o prelungească și vedem o scădere a numărului de cazuri în România și la fel și în alte țări membre ale Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Dar în Republica Moldova numărul ridicat de creșteri zilnice a cazurilor de coronavirus ar putea să însemne și o creștere a asistenței pe care i-o poate oferi Uniunea Europeană Republicii Moldova?

Siegfried Mureșan: „Da, Uniunea Europeană ajută țările membre ale Uniunii Europene și a ajutat de la începutul crizei de coronavirus deja și țările din vecinătatea estică și ajutăm în funcție de nevoie. De aceea la întrebarea Dvs.: dacă situația se înrăutățește în Republica Moldova, va aloca Uniunea Europeană mai mult sprijin pentru Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare este „da!”, ajutorul merge, în primul rând, acolo unde este nevoie, unde problema este cea mai mare. Dacă în Republica Moldova situația se agravează, ajutorul va fi pe măsură, dar nu ne dorim acest lucru. Totuși, eu ieri am spus foarte clar colegilor din Parlamentul Republicii Moldova următorul lucru: „Dacă aveți nevoie de ajutor european, dacă aveți nevoie de ajutor bilateral din partea țărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv din partea țării mele, a României, spuneți acest lucru și vom organiza acest ajutor, vom depune toate eforturile pentru ca acest ajutor să vină, fiindcă dacă numărul de cazuri este mare și încă nu este în scădere în Republica Moldova, înseamnă că este o problemă, înseamnă că autoritățile au făcut ceva greșit, nu au gestionat corect măsurile, nu au transmis măsurile corecte populației”. Situația în spitalele din Republica Moldova este foarte încordată și asta înseamnă că problema nu este încă rezolvată și situația încă nu este sub control, spre deosebire de România și spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii Europene. Și dacă autoritățile de la Chișinău nu răzbat singure și au nevoie de sprijin trebuie doar să spună acest lucru, fiindcă sprijinul va veni.”

Europa Liberă: Ați vorbit și despre ajutorul și asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene, este așteptat acest ajutor în Republica Moldova. Iată că după mai multe dezbateri, mult discutata lege a organizațiilor necomerciale a fost votată în unanimitate în lectura a doua de deputații de la Chișinău, Igor Dodon, ca șef de stat, urmează să promulge Legea ONG-urilor. Se poate trage linie și spune că una dintre condițiile debursării celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene a fost respectată și banii pot veni?

Siegfried Mureșan: „Pentru cea de-a doua tranșă există o serie de condiționalități, îndeplinirea tuturor acestor condiționalități aduce automat, susține venirea banilor. Când condiționalitățile sunt toate îndeplinite, banii vin automat și acesta este un lucru bun. Cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova am discutat despre faptul că le-am pus la dispoziție această sută de milioane de euro în urmă cu trei ani de zile, banii trebuie atrași până în luna iulie, s-a atras doar o tranșă și riscul major este ca cea de-a treia tranșă să fie pierdută, ca din cauza lipsei de reforme din ultimele luni să nu se poată accesa și a treia tranșă. Se va putea accesa cea de-a doua tranșă cu mare probabilitate, dar cea de-a treia tranșă probabil se va pierde și este o pierdere pentru cetățenii Republicii Moldova din cauza lipsei reformelor. Ce am mai discutat ieri a fost, de asemenea, despre reforma CSM, reforma Consiliului Superior al Magistraturii, unde am spus foarte clar - și eu am transmis personal acest mesaj deputaților din Republica Moldova - că reforma Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să aibă loc în deplină concordanță cu cererile Comisiei de la Veneția, și anume majoritatea membrilor CSM trebuie să fie membri ai sistemului judiciar. Ideea de a nominaliza profesori de drept din partea parlamentului aduce cu sine riscul politizării Consiliului și acest risc este foarte mare, mai ales dacă membrii din afara sistemului judiciar sunt majoritarii în CSM. De aceea am transmis ieri acest mesaj foarte clar: reforma CSM trebuie să se facă în strictă respectare a recomandărilor Comisiei de la Veneția, scopul fiind, evident, asigurarea independenței actului de justiție din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dacă asistența din partea europeană ar putea să întârzie, atunci autoritățile Republicii Moldova vor căuta să convingă partenerii ruși să aducă bani din Moscova?

Siegfried Mureșan: „Cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că în an electoral orice sprijin dinspre Federația Rusă are un scop politic, și anume un scop care să ducă la creșterea influenței Federației Ruse în Republica Moldova și are drept scop susținerea candidaților obedienți față de Federația Rusă. Ori când un candidat vorbește despre aducerea sprijinului din Federația Rusă, cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că acest lucru înseamnă slăbirea Republicii Moldova, creșterea dependenței Republicii Moldova de Federația Rusă, înseamnă îndatorare față de Federația Rusă și acest lucru nu este de dorit pentru Republica Moldova. Deci, în an electoral sprijinul din partea Federației Ruse vine sigur condiționat cu creșterea influenței Federației Ruse și politicienii care vorbesc despre acest lucru nu acționează în interesul cetățenilor Republicii Moldova, acționează doar în interesul electoral al câștigării mandatelor pentru care candidează. În an electoral, sprijinul european, spre deosebire, după cum bine știu cetățenii, și trebuie să repetăm acest lucru, sunt adesea fonduri europene nerambursabile, bani care nu trebuie dați înapoi și tocmai de aceea nu generează nicio dependență. Iar condiționalitățile care sunt discutate întotdeauna sunt doar legate de reforme, adică de întărirea Republicii Moldova, nu de slăbirea Republicii Moldova, așa cum ar fi condiționalitățile la creditele din partea Federației Ruse. Dar, repet, foarte important: sprijinul de la nivel european, bani concreți care merg pentru școli, pentru spitale, pentru drumuri, pentru autorități publice sunt bani care nu trebuie dați înapoi și aceasta este marea diferență. Sunt bani care nu împovărează Republica Moldova, nu o slăbesc, ci, dimpotrivă, o întăresc.”

Europa Liberă: Apropo, sunteți supărat pe premierul Chicu, îi purtați pică pentru declarațiile pe care le-a făcut la adresa Dvs. în calitate de europarlamentar?

Nu m-au afecta declarațiile premierului Chicu, dar le consider extrem de nedrepte la adresa României

Siegfried Mureșan: „Nu m-au afectat deloc acele declarații, dar le consider extrem de nedrepte la adresa României, țara mea care a ajutat întotdeauna Republica Moldova în ultimii ani, și a făcut-o și în această criză. Dar tot ce a fost de spus la acest subiect au spus-o în mod oficial, pe canale oficiale, autoritățile de la București și eu nu am nimic de adăugat, dar pe mine personal nu m-au afectat deloc acele declarații, de aceea nici nu m-ați văzut răspunzându-i. Atunci nu le-am considerat demne de un răspuns din partea mea.”