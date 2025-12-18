Siversk, capturat în mare parte de forțele rusești. Un cap de pod către Sloviansk?

Trupele rusești au capturat cea mai mare parte a orașului Siversk, potrivit hărții proiectului DeepState, apropiat forțelor ucrainene. „Zona gri” care indică luptele s-a apropiat de oraș acum o lună, iar la sfârșitul lui noiembrie, la periferia estică a orașului Siversk a apărut deja prima zonă „roșie” - controlată de invadatori. La începutul lunii decembrie, aceasta a început să se extindă rapid și, în doar două săptămâni, a cuprins mai mult de jumătate din oraș, relatează Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Moscova a revendicat controlul deplin asupra orașului Siversk, din regiunea estică Donețk a Ucrainei, încă pe 11 decembrie. Ministerul rus al apărării a publicat imagini cu steaguri rusești fluturând în mai multe puncte ale orașului. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Forțele Armate i-au promis să captureze orașul până la mijlocul lui decembrie și s-au ținut de cuvânt.

Kievul a respins imediat aceste afirmații, spunând că luptele continuă.

Inițial, conducerea Armatei a 11-a, responsabilă de acest segment al frontului, a negat căderea Siverskului. Dar câteva zile mai târziu a recunoscut că nu controlează decât „o parte a orașului”.

Pe 16 decembrie, Brigada 54 mecanizată care apără zona a declarat că forțele rusești au pătruns în Siversk, profitând de vremea nefavorabilă și ceața densă.

„Siversk rămâne sub presiunea constantă a invadatorilor: unii încearcă să pătrundă în oraș, alții în suburbii, sperând să-și consolideze pozițiile”, se arată în comunicatul brigăzii.

Hărțile DeepState și ale Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) arată că cel puțin partea de est a Siveriskului este sub controlul deplin al armatei ruse, în timp ce periferia vestică, de dincolo de râul Bahmutka, rămâne în „zona gri”.

O amenințare pentru Sloviansk și Kramatorsk?

Capturarea Siverskului ar putea crea condiții pentru continuarea ofensivei rusești pe direcția Sloviansk și Kramatorsk, afirmă, deopotrivă, oficiali militari ruși și ucraineni.

Sloviansk și Kramatorsk sunt cele mai mari orașe pe care Ucraina le mai controlează încă în regiunea sa estică Donețk, două centre industriale și noduri feroviare importante.

De la Siversk până la Sloviansk sunt 27 de kilometri, iar până la Kramatorsk - 36 de kilometri.

Cum a reușit armata rusă să intre atât de repede în Siversk

Timp de trei ani, linia frontului de lângă Siversk a rămas relativ stabilă. Zona nu era printre fierbinți, dar situația a început să se schimbe în vara anului 2025, când trupele ruse au reluat presiunea și au redus treptat distanța până la oraș.

Înaintând prin flancuri, în iulie, forțele rusești au reușit să ocupe câteva sate din preajmă.

Apoi, la începutul toamnei, armata rusă a preluat controlul asupra pădurii Serebrianska, un punct strategic al apărării ucrainene, ceea ce „a complicat mult situația”, potrivit unei analize a proiectului DeepState. De atunci, situația forțelor ucrainene ce apără Siverskul doar s-a înrăutățit.

Pe 8 decembrie, proiectul DeepState relata: Siversk trece treptat în mâinile agresorului. Iar pe 10 decembrie, Brigada 54 mecanizată a armatei ucrainene spunea că luptele au loc deja în centrul orașului.

„Situația din Siversk este extrem de nefavorabilă. Luptele pentru oraș sunt în plină desfășurare”, a scris pe 10 decembrie un locotenent-major al armatei ucrainene, cu indicativul „Alex”, pe canalul său de Telegram.

Anterior, Rusia încerca să înainteze pe această direcție folosind tehnică blindată și un număr mare de soldați de infanterie. Dar apoi, tacticile de luptă s-au schimbat și tehnica grea a fost înlocuită cu cea ușoară, iar grupurile de infanterie au devenit foarte mici, până la 2-3 soldați, uneori chiar unul singur. Forțele rusești au început să folosească așa-numita tactică de infiltrare. Aceasta a adus succese armatei ruse pe direcțiile Pokrovsk, Huleaipole, Oleksandrivsk, precum și pe direcția Siversk.

La sfârșitul lunii noiembrie, Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a remarcat că, pe direcția Sloviansk, și în special în zona Siversk, armata rusă aplică o nouă tactică. Analiștii au identificat trei componente ale acesteia:

lovituri aeriene asupra logisticii și trupelor ucrainene pe câmpul de luptă;

înaintarea unor grupuri mici de recunoaștere sau pentru pregătirea unui atac (așa-numita infiltrare);

atacuri intense, în valuri, ale unor grupuri mici.

Astfel, se pare că apărătorii orașului s-au confruntat cu o problemă complexă:

linia frontului s-a apropiat foarte mult de Siversk;

condițiile meteorologice dificile au redus eficiența dronelor;

infiltrarea inamicului a complicat controlul asupra situației în oraș;

presiunea din flancuri a limitat posibilitățile de manevră.

Siversk este „practic pierdut”, a scris „Ukrainska Pravda” pe 13 decembrie. Soldații ruși se deplasează liniștiți prin oraș, uneori chiar fără căști, potrivit jurnaliștilor, care au analizat imagini publicate pe rețele.

„Inamicul este prezent pe întreg teritoriul orașului, cu excepția teritoriului de dincolo de râul Bahmutka”, a declarat un înalt oficial din conducerea armatei pentru publicația citată.

Potrivit DeepState, pe 16 decembrie, cea mai mare parte a orașului Siversk se afla deja sub controlul armatei ruse, restul aflându-se în „zona gri”. Pe harta orașului nu mai există teritorii care să fie controlate în totalitate de apărătorii ucraineni.

Bătălia pentru Siversk: ce urmează?

„Trebuie să oprim inamicul să înainteze pe flancuri, să-l zdrobim cu artileria”, a declarat înaltul oficial de la Kiev, citat de „Ukrainska Pravda”.

Potrivit publicației, în ultimele săptămâni, armata ucraineană a reușit să apere o parte din Siversk în principal cu ajutorul dronelor, nu al infanteriei.

După ce trupele ruse au ocupat înălțimile din nordul orașului, a devenit aproape imposibil să acționezi în Siversk. Orașul este situat într-o zonă joasă, ceea ce îngreunează apărarea armatei ucrainene, au declarat pentru „Ukrainska Pravda” militari ucraineni.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Armatei a 11-a, Dmitri Zaporojeț, a afirmat: „Chiar dacă inamicul va ocupa clădirile înalte care au rămas intacte, cucerind Siversk, nu va obține un avantaj semnificativ.”

Armata ucraineană controlează însă un alt punct de apărare avantajos: satul Zakitne, situat la 8 kilometri vest de Siversk, pe înălțimi.

„Dacă inamicul va ocupa aceste înălțimi, va fi foarte neplăcut, în primul rând, pentru Sloviansk”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Expertul militar și fostul spicher al Statului Major General al Armatei Ucrainei, Vladislav Seleznev, a atras atenția asupra faptului că între Sloviansk și Siversk se află câmpuri și păduri. Din această cauză, spune el, va fi dificil să se creeze o linie de apărare stabilă în această zonă.

„Desigur, serviciile și unitățile noastre tehnico-ingineresti lucrează pentru a crea cât mai multe probleme inamicului și armatei sale”, a declarat Seleznev pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Analiștii DeepState consideră că râul Bahmutka, din partea de vest a orașului, poate deveni o „linie cheie” pentru stoparea ofensivei ruse.

Cu toate acestea, spicherul Armatei a 11-a, Dmitri Zaporozheț, a spus că este puțin probabil ca râul să ofere un avantaj serios pentru apărare, deoarece inamicul are superioritate în forța vie și își întărește constant rezervele.

„Dacă vremea se va înrăutăți și nu vor mai fi zile însorite, atunci, desigur, adversarul va avea de câștigat. Va fi nevoie ca acolo să fie atrase forțe suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Interlocutorul publicației „Ukrainska Pravda” din cadrul conducerii armatei a mai spus că nu se știe, deocamdată, dacă vor fi alocate rezerve militare pentru această direcție a frontului.

„Și nu este clar dacă aceste rezerve vor putea remedia situația”, a mai spus oficialul de la Kiev.

O etapă intermediară către obiectivul principal

Siversk face parte dintr-un sistem de apărare mai amplu din nordul regiunii Donețk, iar schimbarea echilibrului de forțe în această zonă va avea un impact direct asupra orașelor Sloviansk și Kramatorsk, cele mai importante localități din „centura fortărețelor” din Donbas, care sunt încă sub controlul Kievului.

Prin urmare, afirmă analiștii, dar și militarii ucraineni, capturarea Siverskului nu trebuie considerată o țintă separată a Rusiei, ci un element de pregătire pentru următoarele etape ale campaniei rusești în Donbas, al cărei obiectiv principal este ocuparea completă a regiunilor Donețk și Luhansk.

