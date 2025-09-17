Soprana rusă Anna Netrebko nu va urca pe scena de la Cluj și nu va deveni Doctor Honoris Causa în România

După ce a fost inclusă, în ianuarie 2023, pe lista de sancțiuni a Ucrainei din cauza sprijinului acordat în trecut președintelui rus Vladimir Putin, sopranei cu cetățenie rusă și austriacă i-au fost anulate unele dintre spectacolele programate în Europa și în Statele Unite.

În 2008, ea a primit titlul de „Artist al Poporului” din partea lui Vladimir Putin.

În 2014, soprana a donat bani operei din Donețk, după ce forțele ruse au ocupat orașul. Tot atunci s-a fotografiat cu un lider din Donețk, impus de Moscova, în timp ce ținea steagul separatiștilor.

„Amânăm momentul un pic”

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj are din această toamnă un nou sediu – un motiv pentru organizarea unor evenimente festive, care au inclus-o și pe soprana Anna Netrebko.

La concertul din 6 octombrie al Academiei, organizat în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Transilvania, ar fi trebuit să participe și solista cu dublă cetățenie, rusească și austriacă, și care trăiește la Viena din 2006. Netrebko urma să primească titlul de Doctor Honoris Causa din partea instituției, conform propunerii din primăvara acestui an.

Numai că, după ce prezența sa la Royal Opera House de la Londra a stârnit critici vehemente din partea Kievului și a provocat proteste în capitala Marii Britanii, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, conducerea Academiei clujene a decis să amâne evenimentele.

„Anna Netrebko nu va veni la concert, din motive pe care nici nu le pot spune acum, motive politice, probabil este contextul politic. Concertul va rămâne, dar fără dânsa. Va fi tot un concert de arii, dar fără Anna Netrebko, din păcate”, a declarat rectorul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, Vasile Jucan, pentru Adevărul.

Nici ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa nu va mai avea loc, deoarece propunerea Senatului Academiei nu a fost votată, a spus el pentru același ziar.

„Am primit tot felul de propuneri și ideea a fost să amânăm momentul. Nu l-am anulat, îl amânăm un pic”, a afirmat Vasile Jucan.

„Transilvania – frumoasă țară”

Contactat de Europa Liberă, rectorul Jucan spune că „au existat, la începutul anului, discuții incipiente privind colaborarea, dar care nu s-au concretizat într-un contract semnat”.

„Am decis să inaugurăm noua sală de concerte cu un concert susținut de alumni ai Academiei noastre, cunoscuți și apreciați la nivel internațional”, a mai spus Vasile Jucan.

Netrebko a fost, totuși, la Cluj în aprilie 2025, atunci când au avut loc discuțiile, și a postat câteva fotografii pe contul de Instagram.

„Cluj. Transilvania – frumoasă țară! Ne întoarcem în octombrie pentru un proiect frumos”, a scris ea în descriere.

Pentru prima dată la București

Anna Netrebko a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Ucrainei în luna ianuarie 2023. A fost una dintre cele 119 vedete rusești sancționate atunci, precum regizorul Nikita Mihalkov, câștigător al premiului Oscar, și cântărețul pop Dmitri (Dima) Bilan.

Practic, sancțiunile le interzic sopranei ruse și celorlalți artiști ruși să intre în Ucraina și le îngheață toate activele din țara atacată de Putin.

Un an mai târziu, soprana a fost prezentă la București. Pe 1 septembrie 2024, ea a susținut un concert la Sala Palatului alături de soțul său, tenorul azer Yusif Eyvazov.

Soprana a dat un interviu de doar câteva minute pentru TVR Cultural și, potrivit televiziunii naționale, singura condiție pentru acordarea interviului a fost să nu se discute despre politică.

Contestată la Londra

Soprana rusă Anna Netrebko, care împlinește 54 de ani pe 18 septembrie, interpretează rolul principal în opera Tosca a lui Giacomo Puccini, la Royal Ballet and Opera din capitala Regatului Unit. Reprezentații ale spectacolului erau programate, conform site-ului operei, în perioada 11 septembrie – 7 octombrie.

Apariția ei pe scena din Londra ar veni după o perioadă în care a fost exclusă din unele teatre de operă occidentale pentru că nu l-a condamnat pe Vladimir Putin, deși și-a declarat public opoziția față de războiul din Ucraina.

Valeri Zalujnîi, fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, a scris într-un articol de opinie publicat pe 7 septembrie de tabloidul britanic Daily Mail că „timp de decenii, această cântăreață a stat alături de Vladimir Putin, omul responsabil pentru moartea a mii de copii ucraineni”.

„Vocea ei de pe scenă acoperă adevăratele strigăte – strigătele din maternitățile distruse din Mariupol, din școlile din Harkov, din grădinițele din Kramatorsk”, a completat cel supranumit „generalul de fier”.

„Artiști precum Netrebko sunt «softpower-ul» Kremlinului, un instrument de a face lumea să vadă Rusia nu ca pe un agresor, ci ca pe o țară a «marilor tradiții»”, a adăugat Valeri Zalujnîi.

„Kremlinul acordă o atenție deosebită acestor semnale”, a subliniat el.

De asemenea, o scrisoare semnată de numeroase personalități publice din Ucraina, Marea Britanie, SUA și alte țări, publicată în The Guardian pe 14 august, a adus argumente similare.

„Privim cu mare durere cum Royal Opera House o invită pe Anna Netrebko – un simbol de lungă durată al propagandei culturale pentru un regim responsabil de crime grave de război – să revină pe scena sa în roluri principale”, se arată în scrisoare, care are peste 50 de semnatari.

Pe 11 septembrie, zeci de oameni au protestat la Londra în fața Royal Opera House. Participanții au ținut în mâini fotografii ale unor civili ucraineni care au fost uciși în războiul declanșat de Putin pe 24 februarie 2022.

Prezența „divei lui Putin” pe o scenă din Londra a fost calificată drept „rușinoasă”, deși soprana a condamnat invazia Moscovei în Ucraina și n-a mai urcat pe scenă în Rusia în ultimii trei ani.

Într-un comunicat emis la câteva săptămâni după începerea invaziei, Netrebko a condamnat, ce-i drept, războiul din Ucraina și a încercat să se distanțeze de Putin – dar fără a-l critica direct.

„Condamn în mod expres războiul împotriva Ucrainei și gândurile mele sunt alături de victimele acestui război și de familiile lor. Poziția mea este clară. Nu sunt membru al niciunui partid politic și nu sunt aliat cu niciun lider al Rusiei.



Recunosc și regret că acțiunile sau declarațiile mele din trecut ar fi putut fi interpretate greșit.



De fapt, l-am întâlnit pe președintele Putin doar de câteva ori în întreaga mea viață, în special cu ocazia primirii unor premii în recunoașterea artei mele sau la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.



În rest, nu am primit niciodată sprijin financiar din partea guvernului rus, locuiesc și sunt rezident fiscal în Austria.”



Comunicat de presă Anna Netrebko

Însă, așa cum o recunoaște și Netrebko, problema o reprezintă legăturile sale cu Putin și unele gesturi de dinainte de invazie, care păreau să aprobe politica președintelui rus față de Ucraina.

Ulterior, ea a declarat că nu a înțeles semnificația steagului pe care l-a ținut la conferința de presă din 2014, în anul în care Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina.

Royal Opera House (RBO) a declarat în urma protestului din Londra că, în calitate de „casă a cântăreților”, are datoria de a-i prezenta cei mai mari artiști internaționali și a ținut să sublinieze că artista rusă a condamnat invazia.

Dar, potrivit The Guardian, la începutul lunii august, Royal Opera House a retras producția Tosca de la Opera Israeliană din Tel Aviv, după ce 182 de membri ai companiei au semnat o scrisoare deschisă în care criticau poziția RBO față de războiul din Gaza.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

