„Tosca” toxică? Ucraina este indignată că soprana rusă Netrebko cântă pe scenă la Londra

Netrebko interpretează rolul principal în „Tosca” de Giacomo Puccini în patru seri din această lună, începând cu 11 septembrie. Deținătoare a dublei cetățenii – rusă și austriacă – ea este programată să joace și în „Turandot” pe aceeași scenă în decembrie și să susțină un recital solo la iarnă.

Problema o reprezintă legăturile lui Netrebko cu președintele rus Vladimir Putin și unele gesturi ale ei din trecut care păreau să aprobe politica lui față de Ucraina.

Într-o declarație emisă la câteva săptămâni după începerea invaziei la scară largă din Ucraina, în 2022, Netrebko a condamnat, ce-i drept, războiul din Ucraina și a încercat să se distanțeze de Putin - dar fără a-l critica direct.

Criticii din Ucraina și din străinătate spun că Royal Ballet and Opera face o greșeală invitând-o pe scenă în timp ce milioane de oameni suferă în Ucraina. Ei o acuză că a susținut eforturile Rusiei de a cuceri o mare parte din estul și sudul Ucrainei, amintind că în 2014 a pozat alături de un lider al forțelor anti-Kiev din regiunea Donețk și a ținut în mână un steag separatist.

Netrebko l-a susținut pe Putin la alegerile prezidențiale din Rusia din 2012, a primit distincții de stat și s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul de la Kremlin. Ucraina a inclus-o pe lista sa de sancțiuni în 2023.

„[Noi] ne amintim că, timp de decenii, această cântăreață a stat alături de Vladimir Putin, omul responsabil pentru moartea a mii de copii ucraineni”, a scris Valerii Zalujnîi, fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, într-un articol de opinie publicat pe 7 septembrie în tabloidul britanic Daily Mail.

„Vocea ei de pe scenă acoperă adevăratele strigăte — strigătele din maternitățile distruse din Mariupol, din școlile din Harkiv, din grădinițele din Kramatorsk”, a scris Zalujnîi, referindu-se la faptul că atacurile rusești au lovit frecvent civili în orașele și satele Ucrainei, provocând numeroase victime.

„Artiști precum Netrebko sunt ‘soft power’-ul Kremlinului, un instrument de a face lumea să vadă Rusia nu ca pe un agresor, ci ca pe o țară a ‘marilor tradiții’”, a adăugat Zalujnîi.

O scrisoare semnată de numeroase personalități publice din Ucraina, Marea Britanie, SUA și alte țări, publicată în The Guardian pe 14 august, a adus argumente similare.

„Privim cu mare durere cum Royal Opera House o invită pe Anna Netrebko — un simbol de lungă durată al propagandei culturale pentru un regim responsabil de crime grave de război — să revină pe scena sa în roluri principale”, se arată în scrisoare, care are peste 50 de semnatari.

Sute de persoane au protestat pe 7 septembrie în fața Royal Opera House din Londra, cerând anularea spectacolelor. Pe 11 septembrie, când a fost primul spectacol, protestatarii au revenit.

Opera se apără

„Am spus mereu limpede că naționalitatea rusă nu echivalează cu asocierea sau susținerea actualului regim de la Kremlin”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Royal Opera House în aprilie, la scurt timp după ce spectacolele lui Netrebko au fost anunțate.

„Anna a făcut declarații clare prin care a condamnat războiul lui Putin în Ucraina și nu s-a mai întors în Rusia din 2022”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Directorul muzical al Royal Opera, dirijorul ceh Jakub Hrůša, a spus că a invitat-o pe Netrebko la Londra deoarece opera ar trebui să aibă la dispoziție „cei mai buni cântăreți”.

„Ea a condamnat războiul și nu am niciun motiv să nu iau în serios această declarație”, a mai declarat Hrůša pentru The Times mai devreme în acest an.

Într-o postare pe Facebook din 30 martie 2022, la cinci săptămâni după declanșarea invaziei pe scară largă, Netrebko a scris: „Condamn în mod expres războiul împotriva Ucrainei și gândurile mele sunt alături de victimele acestui război și de familiile lor.”

Ea a mai spus: „Nu sunt membră a niciunui partid politic și nu sunt aliată cu niciun lider al Rusiei”, precizând că s-a întâlnit cu Putin „doar de câteva ori” și că aceste întâlniri au avut loc „mai ales, cu ocazia primirii unor distincții” și la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci din 2012.

„Nu am primit niciodată vreun sprijin financiar de la guvernul rus și locuiesc și sunt rezident fiscal în Austria”, a scris Netrebko, care trăiește la Viena din 2006.

Anterior, în urma protestelor, Opera de Stat Bavareză din München și Metropolitan Opera din New York au reziliat contractele de colaborare cu Netrebko după invazie, la fel ca operele din Taiwan și Praga în 2023. Alte instituții, inclusiv „La Scala” din Milano, au continuat totuși colaborarea cu ea în 2023, după ce inițial anulaseră unele apariții în anul precedent.

