Summit global pe tema „soluției celor două state”, cu tot mai multe țări recunoscând Palestina

Israelul și Statele Unite vor boicota summitul organizat în marginea Adunării Generale ONU, care începe luni la New York. Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a numit inițiativa franco-saudită un „circ”, relatează Reuters.

Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au recunoscut duminică statul palestinian. Franța și alte cinci state ar urma să recunoască oficial statul palestinian luni.

„Ei vor o națiune, vor un stat, iar noi nu ar trebui să-i împingem spre Hamas”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron duminică, în emisiunea „Face the Nation” a televiziunii americane CBS News, insistând că gestul Parisului și al altora va contribui la izolarea grupării armate.

Potrivit AFP, el a mai spus că va face eliberarea ostaticilor luați de Hamas pe 7 octombrie 2023 o condiție prealabilă pentru deschiderea unei ambasade franceze în statul palestinian.

Câteva țări europene ca Spania, Irlanda, Norvegia sau Slovenia au recunoscut deja statul palestinian anul trecut, în gesturi explicite de solidaritate cu palestinienii.

Pe de altă parte, nu toate puterile europene vor urma acest exemplu, anticipează Reuters. Italia a declarat că o astfel de măsură ar putea fi „contraproductivă”, în timp ce Germania a afirmat că ea ar putea submina eforturile de a ajunge la o soluție negociată între palestinieni și Israel.

Țările est-europene au recunoscut statul palestinian deja în 1988, când erau conduse de regimuri comuniste, dar unele din ele, ca Ungaria și Cehia, au politici profund pro-israeliene în prezent. Alte țări, desprinse din URSS, ca balticii sau R. Moldova, ezită deocamdată să se plaseze într-una din tabere.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a reiterat duminică poziția potrivit căreia nu va exista un stat palestinian și a promis să accelereze crearea de noi așezări.

Doi miniștri israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, au mers chiar mai departe, cerând anexarea Cisiordaniei.

Anexarea ar putea avea efecte negative și ar putea îndepărta de Israel țări cheie precum Emiratele Arabe Unite, o putere petrolieră globală și un centru comercial cu o influență diplomatică semnificativă în Orientul Mijlociu, notează Reuters.

Emiratele Arabe Unite, cel mai important dintre statele arabe care și-au normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham negociate de SUA în 2020, au declarat că o astfel de măsură ar submina spiritul acordului.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, un suporter al statului palestinian, a declarat vineri pentru AFP că „nu ar trebui să ne simțim intimidați de riscul represaliilor”.

Israelul nu trebuie să riposteze împotriva recunoașterii Palestinei de către Regatul Unit și aliații săi prin extinderea colonizării în Cisiordania, a declarat ministra britanică de externe, Yvette Cooper. Ea a insistat că decizia de a recunoaște Palestina are ca scop creșterea securității regionale prin menținerea perspectivei unei soluții cu două state.

