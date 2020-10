Tatiana Badan (primar Selemet): pandemia și seceta au „secătuit” bugetele locale

Doar că scrutinul i-a găsit pe mulți dintre primarii din țară cu bugetele subțiate pentru că au avut de suportat cheltuieli suplimentare pentru diverse activități costisitoare cum ar fi dezinfectarea periodică a spațiilor publice sau echiparea angajaților cu materiale sanitare. Ce soluții are administrația publică locală la dispoziție? Aflăm peste câteva minute de la primarul de Selemet, Tatiana Badan, tot ea președinta Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova.

Tatiana Badan: „În această perioadă a anului 2020, începând cu luna martie, autoritățile publice locale s-au pomenit cu foarte multe probleme și îngrijorări, în primul rând, pentru că noi nu am fost pregătiți nici financiar, nici pregătiți cu toate instrumentele și măsurile necesare pentru a asigura toate măsurile de protecție pentru cetățeni. Asta spune despre austeritatea bugetelor locale și acum avem efecte foarte negative, pentru că și seceta anului 2020 ne-a afectat, agenții economici din agricultură sunt într-o situație financiară grea și sigur că nici plățile în bugetele locale, impozitele funciare nu sunt în măsura în care ne așteptam și erau bugetate aceste resurse în veniturile noastre proprii ale autorităților publice locale.

Este o situație foarte grea și efectele și consecințele acestei pandemii și mai mult s-au răsfrânt și se răsfrâng asupra oamenilor simpli de la țară. Noi cunoaștem cu toții că în Republica Moldova practic în localități am rămas cu probleme sociale, cu cetățeni îmbătrâniți, vreau să vă zic că numai în Selemet noi avem 700 de pensionari și oameni cu dizabilități...”

Europa Liberă: Dar asta însemnând a câta parte din populație?

În Selemet medicii noștri de familie sunt în carantină și oamenii în vârstă nu au unde se adresa, fiindcă Spitalul raional Cimișlia este „inundat”.

Tatiana Badan: „Avem peste 3.600 de populație, deci peste 1.000 sunt plecați și, vă dați seama, populația actuală rămasă în localitate sunt vârstnicii și pensionari, oameni cu dizabilități și asta-i situația din toate localitățile. Pensia oamenilor de la țară este foarte mică și bătrânii nu pot să-și asigure minimumul necesar, iar acum este și mai greu pentru ei, pentru că trebuie să stea în casă, sunt speriați și precauți, cu această pandemie nici nu pot să se deplaseze. Iată acum în Selemet medicii noștri de familie sunt în carantină și oamenii în vârstă nu au unde se adresa, fiindcă Spitalul raional Cimișlia este „inundat”, să spunem așa, cu persoane infectate sau care sunt suspectate de infecție cu COVID.

Dacă în trecut mai aveam și parteneri de dezvoltare din țări străine, organizații umanitare, organizații care veneau să ne sprijine în domeniul social, acum nici ei nu pot să vină în Moldova, sunt precauți desigur, dar noi nu putem să facem față la măsurile acestea de protecție.”

Europa Liberă: Dna Badan, de-a lungul anilor puterea de la centru era oarecum ispitită să controleze primarii, se ducea un fel de luptă pentru cine are mai mulți primari, primării, sigur inclusiv, uneori, cu metode mai puțin democratice. Din punctul Dvs. de vedere, în ce măsură credeți că pandemia i-a învățat pe politicienii de la centru cât de importantă este autonomia reală în teritoriu?

Tatiana Badan: „Cred că nu i-a învățat, pentru că în Republica Moldova este stabilit de ani acest orgoliu politic și cred că aceasta și este cea mai mare problemă, pentru că nu se dorește să fie un dialog deschis, permanent, instituționalizat cu autoritățile locale și de câte ori noi încercăm și Congresul Autorităților Locale (CALM) ca să vină cu organizarea întâlnirilor mai frecvente și abordarea problemelor autorităților locale nu știu de ce nu se dorește. Considerăm că nu este corect, trebuie să fie o comunicare permanentă între autoritățile locale și cele centrale și până la urmă suntem iată acum în campanie electorală, vom fi vizitați de toți prin partidele politice în localitate.

Pe mine ca primar mă îngrijorează faptul că partidele politice vin doar în campania electorală.

Pe mine ca primar mă îngrijorează faptul că partidele politice vin doar în campania electorală. De ce nu vin toți și să cunoască problemele cetățeanului de la sat? Temelia unui stat este localitatea, satul, acolo este veșnicia satului și acolo sunt oamenii care au pus baza acestui stat. Sigur că noi nu avem, avem o autonomie foarte puțină, pe care am obținut-o pe parcursul ultimilor ani datorită Congresului Autorităților Locale, insistenței comune a primarilor, dar este foarte puțin, pentru că un primar nu poate să ia anumite măsuri atunci când nu are resurse, nu are instrumente și caută soluții. Și așa s-a demonstrat acum în situația pandemică că cei mai bravi totuși care au reacționat foarte rapid au fost autoritățile publice locale, așa cum ele nu au resurse. Și este o situație foarte precară, ca niciodată avem nevoie de o consolidare a societății, a autorităților de toate nivelurile, dar s-a lăsat mai mult pe spatele autorităților locale. Iată și acum trebuie noi să facem față în situația pandemică acolo unde este cod roșu.

Dar care sunt posibilitățile noastre de a face față? Noi ne dorim acest lucru, dar dacă am avea într-adevăr o descentralizare, mai multă încredere, atunci cred că lucrurile ar merge bine, pentru că, sincer să vă spun, avem foarte mulți primari buni, care foarte bine gestionează treburile locale și pot să facă față la multe probleme ale societății.”

Europa Liberă: În aceste condiții trebuie să organizați scrutinul din 1 noiembrie. Aveți resurse și, mai ales, oameni care ar vrea să se implice?

Ce ține de alegerile prezidențiale, sincer vă zic, nu avem nicio informație, dar noi nici resurse nu avem...

Tatiana Badan: „Nu știu dacă vom face față, pentru că noi nu am primit adăugător anumite mijloace financiare destinate pentru procurarea dezinfectanților, din resursele care sunt în fiecare instituție publică am reușit să dotăm grădinițele, școlile, școlile de muzică, instituțiile publice cu acești dezinfectanți și măsurile de protecție, dar ce ține de alegerile prezidențiale, sincer vă zic, nu avem nicio informație, dar noi nici resurse nu avem ca să facem față. Posibil că Comisia Electorală Centrală, guvernul va asigura și va aloca resurse financiare pentru ca în campanie și în ziua alegerilor prezidențiale să fie asigurate cu dezinfectanți și toate măsurile necesare de protecție pentru alegători. Cu toate că este o situație foarte dificilă și eu vreau să vă zic că noi acum ne ocupăm cu crearea birourilor și dacă în trecut noi propuneam la persoane, în fiecare birou este necesar să fie trei persoane propuse de către autoritatea publică locală, șase - de partidele politice, acum nu mai vrea nimeni să participe, pentru că sunt foarte îngrijorați și au temeri să nu fie infectați în această zi.

Nu știu, este o situație dificilă și plus la aceasta avem mai multe probleme și cu pregătirea listelor în campania aceasta electorală pentru alegători, avem foarte multe divergențe și situații cu oamenii incluși în liste de Comisia Electorală Centrală, unde avem decedați de peste 10 ani și stau pe lista noastră și noi nu putem să-i radiem din aceste liste, pentru că nu au fost făcute transcrieri, unii au decedat în alte țări, unii au decedat în alte localități și noi nu avem actele necesare.

Avem mai multe probleme și de perfectare a listelor, și de asigurare atât a condițiilor, cât și a persoanelor care vor reprezenta și vor participa în acea zi în alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Dna Badan, spuneați că oamenii sunt oarecum reticenți să se implice în organizarea scrutinului electoral. Inclusiv cei care reprezintă partidele politice și candidații înscriși în cursă?

Tatiana Badan: „De fiecare dată urmărim această situație, mai ales în ultimii ani. Ce ține de calitatea persoanelor care sunt propuse de partidele politice în birourile electorale, noi, autoritățile locale, de fiecare dată venim cu propunerea ca din partea partidelor politice în birourile electorale să fie înaintate persoane care să cunoască calculatorul, să aibă exigențe, dar uneori sunt propuși oameni care nu cunosc, nu știu să scrie sau nu pot face față în birourile electorale. Și este o problemă.

De aceea avem nevoie de acest dialog atât cu comisiile electorale, cât și cu partidele politice pentru ca anume în alegerile prezidențiale să fie încurajate persoane capabile și să fie asigurate aceste persoane cu toate măsurile de protecție, atât ele, cât și cetățenii, pentru că este o situație foarte dificilă, vedem că sunt foarte multe raioane declarate cu cod roșu în situația aceasta pandemică și nu știm ce va mai fi în perioada asta rece.

Suntem îngrijorați, fiindcă este o perioadă nu prea pozitivă și ne dorim să fie această consolidare și această responsabilitate din partea tuturor, iar din partea autorităților centrale și a partidelor politice mai multă deschidere și mai multă încredere față de autoritățile locale. Până la urmă, autoritățile locale sunt cele mai responsabile și ele sunt față în față cu problemele cetățeanului, cu grijile cetățeanului și cu această situație gravă a pandemiei din Republica Moldova.”