Trump întrevede „șanse mari” să se întâlnească în curând cu Putin, după vizita trimisului său la Kremlin

„Există o probabilitate mare ca o întâlnire să aibă loc foarte curând”, a spus Trump, după ce purtătoarea sa de cuvânt a confirmat că președintele este „deschis” la o întâlnire cu Putin pentru a discuta despre invazia Rusiei în Ucraina.

Întrebat dacă Putin a oferit ceva în schimbul întâlnirii, Trump nu a oferit detalii, spunând doar că „am avut discuții foarte productive astăzi”.

Trump a vorbit cu reporterii la Casa Albă după ce purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a transmis într-un comunicat că rușii „și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.

O sursă diplomatică din rândurile UE a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că „o întâlnire personală Trump-Putin pare să fie în pregătire”.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin chiar săptămâna viitoare, urmând apoi o întâlnire trilaterală cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au relatat The New York Times și CNN, citând persoane familiarizate cu planul. Nu există informații despre unde ar putea avea loc întâlnirea.

Lucian Kim, analist pentru Ucraina la International Crisis Group, a declarat pentru RFE/RL că Putin a fost reticent în a se întâlni cu Zelenski, dar nu ar dori să rateze șansa de a se întâlni cu Trump.

„Trebuie să fim conștienți că ideea lui despre o soluție pentru conflict este foarte diferită de cea a lui Trump sau Zelenski”, a mai spus Kim.

Putin a încercat să echilibreze dorința evidentă de a îmbunătăți relațiile extrem de tensionate dintre Rusia și Statele Unite cu efortul său continuu de a supune Ucraina, unde a declanșat cel mai mare război din Europa de după 1945, prin invazia la scară largă din februarie 2022.

Consilierul principal pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a descris întâlnirea de aproximativ trei ore dintre Witkoff și Putin de la Kremlin drept „destul de utilă și constructivă”.

„Partea noastră a dat anumite semnale cu privire la problema ucraineană, printre altele”, și „s-au primit semnale de la președintele Trump”, a spus Ușakov.

Pe lângă război, el a menționat că s-a discutat despre „perspectivele pentru posibila dezvoltare a cooperării strategice între SUA și Rusia”.

John Hardie, director adjunct al Programului pentru Rusia al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, a fost prudent cu privire la perspectiva unui acord pentru încheierea războiului în urma întâlnirii Witkoff-Putin.

„Am mai văzut acest film înainte, în care Trump va amenința cu pedepse economice dacă nu se ajunge la un acord până la o anumită dată limită, iar apoi rușii oferă o promisiune goală sau discuții fără sens, și problema este amânată”, a spus Hardie pentru RFE/RL. „Sper că nu va fi cazul de data aceasta.”

Posibilitatea summitului a fost discutată într-un apel telefonic între Trump și Zelenski după ce Witkoff s-a întâlnit cu Putin, conform relatărilor presei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și liderii Marii Britanii, Germaniei și Finlandei au participat la apel, a declarat o sursă din Kiev, potrivit AFP.

Trump a spus că a vorbit la telefon cu Zelenski și „aliații europeni” și că „toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, și vom lucra pentru asta în zilele și săptămânile care urmează”.

„Poziția noastră comună cu partenerii noștri este absolut clară: războiul trebuie să se termine. Trebuie să fie un sfârșit just”, a scris Zelenski pe X despre apel, în care liderii mondiali au discutat despre negocierile de la Moscova.

Ce se întâmplă cu termenul limită al lui Trump pentru un armistițiu pe 8 august?

Întâlnirea de la Kremlin a avut loc cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru 8 august, la care Putin ar trebui să accepte un armistițiu cu Kievul sau să suporte tarife suplimentare menite să reducă veniturile Rusiei din petrol, folosite pentru finanțarea războiului.

Casa Albă a amenințat, de asemenea, cu măsuri „secundare” împotriva țărilor considerate a contribui la finanțarea mașinăriei de război a Rusiei.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Trump va decide în următoarele 24 până la 36 de ore dacă va impune sancțiunile secundare.

Rubio a spus într-un interviu pentru Fox Business că a fost o „zi bună”, dar că mai sunt „multe obstacole de depășit”.

„Avem o înțelegere mai bună a condițiilor în care Rusia ar pune capăt războiului”, a spus Rubio.

Ca un posibil semn că Casa Albă încă presează pentru termenul limită de 8 august, Trump a semnat un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% Indiei - un mare importator de energie și armament din Rusia.

Noua taxă pe importuri, care intră în vigoare în 21 de zile, va urca taxele pe unele exporturi indiene până la 50% – printre cele mai ridicate aplicate oricărui partener comercial al SUA.

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a numit decizia „extrem de regretabilă”, observând că multe alte țări importă, de asemenea, petrol rusesc în interesul lor economic național.

„India va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele naționale”, a adăugat ministerul, precizând că achizițiile sunt determinate de factori de piață și de nevoile energetice ale celor 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei.

Rusia lovește Ucraina

Cu câteva ore înainte de sosirea lui Witkoff la Moscova, Zelenski a declarat că „rușii încearcă acum să-și intensifice atacurile”.

„Este extrem de important ca Moscova să înceapă să simtă presiunea lumii, presiunea din partea Statelor Unite, amenințarea cu sancțiuni mai dure pentru continuarea războiului”, a spus Zelenski pe platforma X.

Atacurile aeriene rusești au lovit mai multe locuri din regiunea Zaporojie a Ucrainei în dimineața zilei de 6 august, inclusiv un centru de agrement, ucigând două persoane și rănind 12, a declarat șeful administrației militare, Ivan Fedorov, pe Telegram. Patru dintre răniți erau copii.

Separat, Rusia a lovit o stație de pompare a gazului destinată importului de gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite și Azerbaidjan, ale căror relații cu Moscova s-au deteriorat recent, au declarat Zelenski și Ministerul Energiei al Ucrainei.

Stația se află la Orlivka, la 10 km de R. Moldova, pe traseul conductei transbalcanice.

„Acesta este un atac rusesc pur asupra infrastructurii civile, vizând în mod deliberat sectorul energetic și relațiile cu Azerbaidjanul, Statele Unite și partenerii din Europa, precum și viața normală a ucrainenilor și a tuturor europenilor”, a declarat ministerul de la Kiev.

Agenția TASS a citat Ministerul rus al Apărării, care a afirmat că a atacat instalații de transport al gazului despre care susținea că aprovizionează armata Ucrainei. Nu au fost oferite detalii sau dovezi.

Trump a propus în aprilie un armistițiu complet, extensibil, de 30 de zile. Ucraina a fost de acord, dar Rusia a respins efectiv ideea, spunând că dorește pace. Moscova a pus condiții pe care Kievul și aliații din Occident le consideră inacceptabile.

Pe lângă neutralitatea Ucrainei și limitări stricte asupra dimensiunii armatei sale, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze Rusiei patru regiuni pe care le ocupă parțial și le revendică fără temei: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Mulți analiști spun că, având în vedere că forțele rusești obțin câștiguri constante pe linia frontului, deși cu costuri uriașe, Putin dorește să cucerească aceste regiuni în întregime înainte de a începe orice negocieri substanțiale.

Deși puțini se așteaptă ca Rusia să pună capăt sau să oprească războiul în zilele următoare, unii analiști au prezis că Kremlinul ar putea folosi vizita lui Witkoff pentru a încerca să amâne sau să atenueze amenințarea sancțiunilor.

Citând surse anonime, Bloomberg News a scris că Moscova ia în considerare posibile concesii, care ar putea include o ofertă de pauză în atacurile aeriene cu drone și rachete.

„Pentru Rusia, este important acum să găsească anumite inițiative care să ajute la amânarea termenului limită al lui Trump. Și, în consecință, să aplice«o tactică de salam» – tăind totul în felii foarte subțiri și oferindu-i lui Trump victorii mici în timp”, a declarat analistul politic ucrainean Oleh Saakian pentru Current Time pe 6 august, înainte de întâlnirea Putin-Witkoff.

„Singura întrebare este dacă Trump este pregătit să cadă în această capcană sau nu”, a mai spus analistul.

Trei runde de negocieri directe ruso-ucrainene la Istanbul din luna mai până în prezent au produs acorduri privind schimburile de prizonieri, dar nu au înregistrat progrese spre pace, iar pozițiile părților rămân extrem de îndepărtate.

Donald Trump a anunțat pe 14 iulie că Putin are 50 de zile pentru a pune capăt războiului, altfel Rusia se va confrunta cu tarife severe care vizează petrolul și alte exporturi, dar ulterior a devansat termenul limită la 8 august.

Decizia a coincis cu o săptămână tragică pentru civilii din Ucraina, inclusiv un atac din 31 iulie asupra Kievului, care a implicat peste 300 de drone și a ucis cel puțin 31 de persoane. Forțele ucrainene au intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii rusești.

Unii observatori spun că amenințarea la adresa Chinei cu privire la achizițiile de petrol rusesc ar putea avea efecte negative asupra lui Trump, având în vedere că este greu de imaginat că Beijingul va opri aceste achiziții, iar sancțiunile secundare ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului.

„Putin va înceta să ucidă oameni dacă reduceți prețul energiei cu încă 10 dolari pe baril”, a spus Trump la CNBC pe 5 august.

Atacurile în escaladare și termenul limită apropiat pentru un acord vin, de asemenea, în contextul în care Trump a declarat că a desfășurat submarine cu capacitate nucleară în „regiuni corespunzătoare”.

Trump a spus pe 1 august că a decis să repoziționeze submarinele nucleare „mai aproape de Rusia” din cauza „declarațiilor extrem de provocatoare” ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te