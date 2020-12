Trump: Marocul își normalizează relațiile cu Israelul

Marocul va deveni cea de-a patra tara araba care normalizeaza relatiile cu Israelul, in ultimele patru luni, a anuntat presedintele Trump, cu sase saptamini inainte sa paraseasca Casa Alba.

Dar acest acord implica si o schimbare majora in politica americana. Negocierile care au dus la aceasta intelegere au debutat cu doi ani in urma, dar s-au intensificat in ultimele luni cu participarea consilierului presedintelui, Jared Kushner, trimisului special Avi Berkowitz si ministrului de externe marocan, Nasser Bourita.

Guvernul israelian a incurajat Statele Unite sa incerce un acord cu Marocul mai demult, dar cele mai recente negocieri au fost doar intre Rabat si Washington.

In ultimele saptamini, administratia Trump a informat guvernul israelian ca o intelegere este posibila. Ca si in cazul acordului cu Emiratele Arabe Unite si vizitei sale secrete in Arabia Saudita, premierul Benjamin Netanyahu nu si-a informat – conform presei israeliene – colegii de coalitie, ministrul apararii Benny Gantz si ministrul de externe Gabi Ashkenazi. Dar a facut-o se pare partea americana, cel putin in linii mari.

Normalizarea relatiilor reprezinta o victorie majora pentru Israel si administratia Trump, dar si pentru Rabat, pentru ca antreneaza recunoasterea de catre Statele Unite ca regiunea Sahara de Vest apartine Marocului. Este vorba despre un teritoriu putin locuit, care se invecineaza cu Marocul, aflat in nord-vestul Africii. Zona respectiva fusese controlata de Spania si acum este revendicata de Maroc, in ciuda opozitiei internationale si a populatiei indigene. Dupa 16 ani, lupta de insurgenta de acolo s-a incheiat in 1991, dar chestiunea apartenentei ramine inca nerezolvata. Cu citeva saptamini in urma, confruntarile au reizbucnit intre armata marocana si rebelii Sahrawi.

In cursul zilei de azi ar urma sa aiba loc o conversatie telefonica intre Trump, Netanyahu si regele Mohammed al VI lea al Marocului sau ministrul sau de externe.

Statele Unite devin astfel singura tara occidentala care recunoaste suveranitatea Marocului asupra Saharei de Vest si ramine de vazut cum se va raporta presedintele ales Biden la aceasta decizie. Conform surselor marocane, administratia Trump a decis sa deschida un consulat la Dakhla, in Sahara de Vest.