UE va prelungi pe termen nedefinit înghețarea avuțiilor rusești, înfuriind Kremlinul și Ungaria

Până acum, înghețarea activelor Băncii centrale a Rusiei se reînnoia odată la șase luni, dând prilejul principalului aliat al Moscovei din UE, Ungaria, să se opună, adesea secondată de Slovacia.

Ca să evite asemenea obstacole, țările UE au propus pentru vineri un vot de urgență care nu necesită unanimitatea, fiind rapid „denunțate” nu doar de Kremlin, ci și de premierul ungur Viktor Orban.

„Va avea loc un vot scris [...] Prin procedura de astăzi, bruxellienii (sic!) elimină cerința unanimității cu o singură mișcare a stiloului, ceea ce este în mod clar ilegal”, a declarat Orban vineri, pe X.

„Ungaria protestează împotriva acestei decizii și va face tot ce îi stă în putință pentru a restabili ordinea legală”, a declarat Orban.

Kremlinul a protestat la rândul său, chiar înaintea iminentului vot de vineri, spunând că va contesta înghețarea avuției sale în toate instanțele posibile.

Banca centrală a Rusiei a declarat vineri că și planurile Uniunii Europene de a utiliza activele sale în favoarea Ucrainei sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele.

Într-o declarație separată, banca centrală a anunțat că va da în judecată instituția financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles, care deține o mare parte din active, la un tribunal din Moscova, pentru ceea ce a calificat drept acțiuni prejudicioase, care îi afectează capacitatea de a dispune de fondurile și titlurile sale.

Comisia Europeană vrea să obțină dreptul de a utiliza aproximativ 200 de miliarde de euro din activele Băncii centrale rusești, imobilizate după atacul Moscovei asupra Ucrainei din 2022, pentru a oferi Kievului o linie de ajutorare financiară.

UE este hotărâtă să ajungă la un acord final la summitul de săptămâna viitoare, dar se confruntă cu rezistența Belgiei, care, fiind gazda Euroclear, se teme de represalii din partea Moscovei.

