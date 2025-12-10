Europenii nu reușesc să compenseze oprirea ajutorului militar al SUA pentru Ucraina (Institutul Kiel)

În noul raport se spune că de la începutul anului curent, europenii au alocat numai 4,2 de miliarde de euro ajutorului militar nou (suplimentar, peste angajamentele de lungă durată) pentru Ucraina, adică „mult prea puțin pentru a compensa oprirea ajutorului din partea SUA”.

Institutul Kiel a mai constatat că în 2025 disparitățile între ajutorul primit de Kiev de la diferite țări europene s-au adâncit.

Franța, Germania și Marea Britanie și-au majorat substanțial alocările, dar au rămas sub nivelurile înregistrate în țările nordice, în termeni relativi. Italia și Spania au contribuit - la celălalt capăt al spectrului - foarte puțin.

Datele apar în ultima actualizare a estimării Ukraine Support Tracker, care acoperă alocările de ajutor până în octombrie 2025.

Dacă alocările anuale au fost în medie de aproximativ 41,6 miliarde de euro în perioada 2022-2024 (incluzând Europa, SUA și alți donatori), până în prezent, în 2025, au fost alocate doar 32,5 miliarde EUR. Pentru a atinge nivelurile anterioare, ar trebui alocate 9,1 miliarde EUR suplimentare până la sfârșitul anului, ceea ce ar necesita o rată de alocare lunară de peste două ori mai mare decât în ultimele luni, observă autorii statisticii publicare miercuri.

În fruntea clasamentului ajutorului european pentru Ucraina, raportat la PIB-ul țărilor, continuă să fie țările nord-europene: Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia.

Pentru a atinge nivelurile nordice, cele mai mari economii ale Europei ar trebui să își mărească substanțial contribuțiile.

Contrastul cu Italia și Spania a fost în primele zece luni din 2025 și mai puternic: niciuna dintre aceste țări nu și-a mărit alocările militare în 2025. Italia și-a redus nivelurile deja scăzute ale alocărilor cu 15 % față de perioada 2022-2024, iar Spania nu a înregistrat niciun ajutor militar nou în 2025. Acest angajament limitat a slăbit semnificativ răspunsul global al Europei.

„Alocările mai mari din partea Franței, Germaniei și Regatului Unit sunt semnificative”, afirmă Taro Nishikawa, coordonatorul proiectului Ukraine Support Tracker. „Dar chiar și aceste trei țări rămân în urma țărilor nordice în termeni relativi. În același timp, scăderea sprijinului din partea Spaniei și Italiei reprezintă un regres notabil, care subliniază importanța unei repartizări mai echilibrate a sarcinilor în întreaga Europă.”

Statele Unite au contribuit, în medie, cu 21,4 miliarde de euro la media anuală de 41,6 miliarde de euro pentru perioada 2022-2024, ilustrând amploarea sarcinii pe care Europa și alți aliați o au în completarea deficitului, scrie AFP.

Pe de altă parte, liderii europeni caută modalități de a finanța un împrumut către Kiev care, conform propunerilor actuale, ar fi rambursat din eventualele reparații ale Rusiei către Ucraina.

Miercuri, UE a prezentat un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani.

Belgia, sediul organizației internaționale de depozitare Euroclear – care deține cea mai mare parte a activelor rusești – a respins până acum planul din cauza potențialelor repercusiuni juridice, dar există semnale pentru un posibil compromis.

