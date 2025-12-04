Atacurile rusești au lăsat zeci de mii ucraineni fără curent și căldură, la Odesa și Herson

Odată cu apropierea iernii, Rusia a mărit mult numărul și intensitatea atacurilor asupra sectorului energetic și al utilităților din Ucraina, aruncând în întuneric orașe și regiuni întregi, notează Reuters.

Compania energetică ucraineană DTEK a declarat joi că Rusia a atacat peste noapte infrastructura sa energetică din regiunea sudică Odesa, lăsând 51.800 de gospodării fără energie electrică.

Guvernatorul regional al orașului Herson, din sudul Ucrainei, a declarat și el că operațiunile la o centrală termică și electrică din oraș au fost suspendate după o serie de atacuri rusești, lăsând 40.500 de clienți fără căldură.

„Această centrală exclusiv civilă, care asigura încălzirea locuitorilor orașului, a suferit daune grave: clădirile și echipamentele au fost avariate”, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Încă o dată, teroriștii duc război împotriva populației civile”, a adăugat el, referindu-se la forțele rusești.

Herson este un oraș situat în prima linie, supus aproape zilnic atacurilor rusești cu rachete, drone și artilerie.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat, pe de altă parte, că atacurile rusești au lăsat fără energie electrică aproximativ 60.000 de locuitori din regiunea Donețk, situată și ea în prima linie a frontului, dar nu a oferit mai multe detalii.

Turcia, către Kiev și Moscova: „Lăsați energia în pace!”

Turcia a avertizat Rusia și Ucraina să nu-și mai atace infrastructura energetică, după mai multe atacuri cu drone în Marea Neagră, revendicate de Kiev, asupra unor tancuri petroliere care ar fi fost dirijate de Rusia.

Miercuri, în cadrul unei întâlniri cu un grup restrâns de jurnaliști la Istanbul, ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat că orice întrerupere a transporturilor energetice ar afecta piețele globale și bugetul populației, menționând că instalațiile energetice din ambele țări au fost deja lovite.

„Le spunem tuturor părților interesate, atât din Rusia, cât și din Ucraina: nu implicați infrastructurile energetice în acest război, deoarece sunt strâns legate de viața de zi cu zi a oamenilor”, a avertizat el.

Vinerea trecută, două petroliere goale au fost lovite de explozii în largul coastei turcești a Mării Negre, dintre care cel puțin unul se îndrepta către un port rus. O sursă din cadrul serviciilor de securitate ucrainene a declarat pentru AFP că forțele ucrainene au folosit drone navale pentru a lovi navele care „transportau în secret petrol rusesc”.

Un al treilea petrolier a fost lovit marți în timp ce se îndrepta din Rusia spre Georgia, Rusia afirmând că și acesta a fost lovit de dronă, dar de data aceasta Ucraina a negat orice implicare.

Germania ajută energetica ucraineană, în ciuda scandalului de corupție

Germania a anunțat joi că va aloca încă 100 de milioane de euro pentru a sprijini infrastructura energetică din Ucraina, în ciuda recentului scandal de corupție din sectorul energetic aflat în dificultate.

Fondurile vor fi furnizate prin intermediul băncii de dezvoltare KfW din Germania și donate Fondului de sprijin energetic al Ucrainei, a declarat Ministerul Economiei de la Berlin, într-un comunicat.

Noile fonduri vor ridica contribuția totală a Germaniei la fond la 550 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2025, a mai declarat ministerul.

Ucrainenii se confruntă cu una dintre cele mai grele ierni de la începutul războiului, după ce Moscova a lansat o campanie intensă de bombardamente împotriva infrastructurii ei energetice.

Situația a fost complicată de un raport publicat în noiembrie, care a dezvăluit o corupție generalizată în acest sector.

Președintele Volodimir Zelenski a ordonat demiterea a doi miniștri implicați și a sancționat un fost partener de afaceri care este bănuit că ar fi pus la cale totul.

Germania s-a angajat, totuși, să continue să sprijine Ucraina în ciuda scandalului, deși cancelarul Friedrich Merz a îndemnat Kievul să „promoveze cu fermitate măsurile anticorupție”.

Ministerul german al Economiei a declarat joi că „în contextul recentelor investigații efectuate de autoritățile ucrainene anticorupție”, KfW „va continua să monitorizeze strict respectarea reglementărilor sale”.

„Rusia atacă în mod constant și deliberat infrastructura energetică a Ucrainei pentru a folosi iarna ca pe o armă”, a argumentat ministrul economiei, Katherina Reiche, într-o declarație.

„Noi nu vom abandona poporul ucrainean. Protejarea aprovizionării cu energie înseamnă protejarea oamenilor – despre asta este vorba.”

Germania este cel mai mare suporter financiar al Ucrainei în Europa de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022 și a acceptat să acorde Kievului ajutor militar în valoare de 11,5 miliarde de euro în 2026.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

