Atacurile ruse au făcut noi victime în Ucraina, pe fondul eforturilor diplomatice de pace

Vladislav Haivanenko, guvernatorul interimar al regiunii Dnipropetrovsk, a declarat pe Telegram că 11 dintre cei răniți în atac se află în stare gravă. El a spus că operațiunea de căutare și salvare a fost finalizată.

Serviciile de urgență din Ucraina au declarat că un servis auto, mai multe firme, o clădire de birouri și 49 de mașini, printre altele, au fost avariate în atac.

Vitalii Kovalenko lucra în atelierul său de reparații auto când a căzut racheta, potrivit relatării Reuters.

„Toți am căzut la podea, apoi am încercat să vedem ce este cu angajații. Am alergat la etaj și am văzut un tip teafăr, dar acoperit de șrapnel”, a spus el, adăugând că, din fericire, toți angajații săi au scăpat cu viață.

Imaginile postate pe Telegram arătau pompieri care lucrau la locul atacului și angajați ai serviciilor de urgență care evacuau oameni pe targă, precum și un cadavru într-un sac negru.

Orașul industrial Dnipro și regiunea înconjurătoare s-au confruntat cu atacuri repetate cu rachete și drone rusești, care au ucis civili și au avariat locuințe, industrie și infrastructură, amintește Reuters.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei.

Noi asigurări pentru Kiev, de la Paris

Președintele Volodimir Zelenski a încercat luni să consolideze sprijinul european pentru Ucraina într-un moment potențial crucial în lupta Kievului împotriva invaziei ruse, întâlnindu-se cu președintele Emmanuel Macron la Paris, informează AFP.

Zelenski a purtat discuții cu Macron la Palatul Élysée, Ucraina evaluând opțiunile sale cu privire la planul de pace susținut de președintele american Donald Trump, pe care țările europene îl consideră riscant, deoarece ar presupune cedări prea mari în fața cererilor Rusiei.

Situația este complicată și mai mult de un scandal de corupție care a zguduit cercul apropiat al lui Zelenski și a forțat săptămâna trecută demiterea principalului său negociator și șef de cabinet, Andrii Iermak.

La peste trei ani și jumătate de la invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinei sale, Kievul se află, de asemenea, sub presiune pe câmpul de luptă, unde ofensiva Rusiei avansează.

În ajun, negociatorii americani și ucraineni au purtat duminică, în Florida, discuții pe care ambele părți le-au calificat drept „productive”, Trump declarând la bordul Air Force One că „există șanse mari să ajungem la un acord”.

„Eforturile pentru pace continuă”, a scris și Macron într-o scurtă postare pe X, după ce l-a primit pe Zelenski pentru discuții, luni.

„Există câteva probleme dificile care trebuie încă rezolvate”, a scris la rândul său Zelenski pe rețelele de socializare luni dimineață, după noi discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, care are relații cordiale atât cu liderul american, cât și cu cel ucrainean.

Zelenski a descris discuțiile din Statele Unite ca fiind „foarte constructive”, adăugând că deciziile privind „activitățile viitoare” ale Ucrainei vor fi luate după ce delegația care se întoarce de acolo va da raportul.

„Ar putea fi o săptămână crucială pentru diplomație. Am auzit ieri că discuțiile din America au fost dificile, dar productive”, a adăugat la rândul ei șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, la o reuniune a miniștrilor apărării din UE, ținută luni.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te