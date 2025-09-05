Ungaria investighează dispariția unor componente critice din 8 avioane MiG

Surse au declarat pentru Serviciul maghiar al Europei Libere (RFE/RL) că printre componentele care lipsesc din avioane se află și dispozitive electronice care controlează sistemul de localizare și sistemul de armament al aeronavei.

Ei au adăugat că oficialii Ministerului de Interne suspectează că furtul pieselor ar fi putut fi orchestrat de persoane din interiorul aeroportului militar Kecskemet, unde sunt parcate avioanele scoase din uz.

Publicația maghiară Bikk, care a relatat prima dată despre acest incident, a declarat că persoane necunoscute au tăiat gardul perimetral al aeroportului, au intrat cu mașina în bază și au căpătat acces la aeronave. Se crede că la aeroport se află aproximativ 20 de avioane MiG-29 din era sovietică, care au fost anterior în serviciul Forțelor Aeriene Maghiare.

Relatările conform cărora piesele lipsă ar fi ajuns în Ucraina au stârnit suspiciuni cu privire la politica guvernului de a nu furniza arme Kievului, în contextul în care acesta încearcă să respingă forțele ruse invadatoare.

Surse au declarat pentru RFE/RL că guvernul a lansat o anchetă - inclusiv pentru a afla cum au fost divulgate informațiile privind piesele lipsă.

„Este în curs o anchetă polițienească privind spargerea de la aeroportul Kecskemet de la sfârșitul lunii iulie, dar, în paralel, forțele de apărare maghiare desfășoară și ele o anchetă pentru a stabili responsabilitatea personală. În interesul anchetei, nu putem furniza detalii suplimentare”, a declarat Ministerul Apărării pentru RFE/RL, în răspunsul la întrebările privind incidentul.

Ucraina a moștenit o flotă învechită de avioane sovietice MiG și Suhoi și este în continuă căutare de componente pentru întreținerea aeronavelor sale.

Flota de avioane MiG-29 a Ungariei a fost scoasă din serviciu în jurul anului 2010, când avioanele au fost retrase și înlocuite cu avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te