Universitățile în vremea pandemiei

Se credea că va fi ceva trecător, care nu va lăsa urme, un mic exercițiu de abilitate al unor tineri adulți sofisticați. S-a arătat însă foarte repede că lucrurile nu stau deloc așa și că cel mai probabil învățământul universitar nu va mai deveni niciodată ceea ce era înainte.

Asta s-a văzut încă din martie, când unele universități, în SUA și Marea Britanie, au trecut deodată la cursuri online. Ba chiar li s-a spus studenților că anul acesta, cel puțin, nu vor mai trebui să se deplaseze fizic în clădirile Universității. Apoi, a avut deja loc cel puțin un val de examene virtuale, prin conferință video, de la distanță.

Câteva rezultate nedorite pentru marile instituții universitare, în special cele elitiste, au apărut de îndată: Vor fi greu de justificat, dacă nu chiar imposibil, în aceste condiții, costurile uriașe ale înscrierii și ale petrecerii anului universitar. Marile instituții, în special anglo-saxone, riscă să piardă sume uriașe dacă studenții nu mai vin fizic la cursuri.

Se adaugă la asta deloc neglijabila decădere a statutului social al studenților, pierderea de prestigiu. Este indiscutabil că nenumărați studenți foarte înstăriți mergeau la universitățile scumpe și celebre pentru a fi colegi cu prinți arabi și viitori politicieni sau inventatori. Cursurile de la distanță nu mai permit nicio socializare.

Apoi, pe lângă plățile directe, anuale, ale universităților, riscă să scadă și donațiile.

Desigur, încă nu există un studiu temeinic, însă este limpede și că se asistă astfel la o scădere a calității învățământului. La absența socializării se adaugă aceea că "școala prin Zoom" nu poate înlocui cu totul prezența fizică la cursuri.

Apoi, scăderea încasărilor, a veniturilor, se va cupla în universități cu o. creștere a costurilor. Până și o instituție prestigioasă cum e Massachusetts Institute of Technology, care oferea cursuri online încă de acum două decenii, din 2002, întâlnește probleme în a digitaliza totul eficace, păstrând o calitate corespunzătoare.

Chiar si instituții foarte bogate, cum e John Hopkins University in Baltimore, Maryland, se așteaptă să piardă sute de milioane de dolari in următorul an fiscal. Asta se va combina si cu pierderea inevitabilă cauzată de absența studenților din China.

Si, desigur, asta va afecta în Europa și programul de schimburi de studenți și studii în străinătate Erasmus, unul din cele mai mari beneficii ale Europei.

Ce este programul Erasmus

Programul Erasmus a început cu 3000 de studenți în 1987, ca rapid să depășească 150.000 de studenți pe an, iar cu totul, în cele trei decenii de când există, cifra celor care au beneficiat de bursele Erasmus să depășească patru milioane.

Principiul până acum era că tinerii studiază un minimum de trei luni, sau efectuează un stagiu de minimum două luni, într-o universitate din altă țară a Uniunii Europene, unde înscrierea e plătită prin program, precum și cheltuielile de cazare.

Stagiile și perioada de studiu în străinătate sunt recunoscute de universitatea de origine. Studenții cu un handicap fizic pot primi o bursă suplimentară.

Statisticile sunt impresionante. Mai bine de un sfert din tinerii care participă la programul Erasmus își găsesc acolo partenerul de viață, cel mai adesea provenit din altă țară și altă cultură.

Pe lângă contactul cultural, aproape jumătate din cei care participă la programul Erasmus caută o carieră internațională și poartă automat idei pro-europene.

Programul Erasmus reprezintă o șansă uriașă de integrare europeană și punctul de plecare al unei identități colective europene care, în condițiile crizei actuale, este atacată și pusă în discuție.

In schimb, zecile de mii de cupluri mixte, precum și faptul că foarte multe întreprinderi și corporații pun un mare preț pe experiența în străinătate, precum și pe cunoașterea altor limbi și culturi, anunță o nouă identitate europeană, care va supraviețui crizei... chiar dacă programul Erasmus în sine ar putea să nu supraviețuiască în forma sa actuală.

****