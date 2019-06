Valeriu Pașa: „Rusia trebuie să înțeleagă că Dodon trișează și nu este partener cu niciun dram de încredere”

Pe ultima sută de metri înainte de expirarea termenului de formare a unei majorități parlamentare, la Chișinău se anunță alegeri anticipate. Punctul decisiv l-au pus liderii PSRM și Igor Dodon, care a declarat că socialiștii nu vor face alianță cu Partidul Democrat, dar nici nu vor coaliza cu Blocul ACUM din cauza refuzurilor insistente de a merge la anumite cedări. Valeriu Pașa sugerează că scenariul este o opțiune de compromis.

Europa Liberă: PSRM a decis – alegeri anticipate. Credeți că asta a fost în mintea unor politicieni – să se ajungă la anticipate?

Valeriu Pașa: „Acesta a fost un scenariu de rezervă, cumva al doilea pentru fiecare dintre forțele implicate în tot acest proces.”

Europa Liberă: Agreat de cine acest scenariu?

Valeriu Pașa: „El nu este agreat de niciuna dintre părți, dar pentru mai multe părți implicate este cumva un fel de „răul mai mic” față de ceea ce putea să se întreprindă. Astăzi s-a discutat în modul real la Consiliul PSRM două opțiuni: formarea majorității convenite cu Blocul ACUM sau alegerile anticipate. Ei au ales alegerile anticipate. Asta s-a făcut – bănuiala mea este – în mare parte la presiunea lui Igor Dodon, deoarece este...”

Europa Liberă: Coordonat cu PD-ul, cu liderul democraților sau doar Igor Dodon a decis?

Valeriu Pașa: „Putem doar să presupunem. Eu bănuiesc că a fost coordonat și până la urmă Igor Dodon l-a înduplecat pe Vladimir Plahotniuc să accepte ceea ce nu prea îi place, pentru că altfel Igor Dodon își pierdea orice urmă de încredere la Moscova. Igor Dodon bănuiesc că încearcă să spună că a fost o opțiune de compromis și să înduplece și Moscova și pe Vlad Plahotniuc că este opțiunea mai puțin proastă.”

​Europa Liberă: Igor Dodon a făcut declarațiile pentru presă și imediat s-a anunțat verdictul Curții Constituționale, care a răspuns la interpelarea șefului statului și a spus că Parlamentul poate fi dizolvat.

Valeriu Pașa: „Și acesta nu este verdictul Curții Constituționale. În Curtea Constituțională moldovenească nu se ia nicio decizie. Acesta a fost elementul de participare a lui Vlad Plahotniuc, care, prin această decizie, arată că acceptă opțiunea alegerilor anticipate, care pentru el nu este cea mai proastă. Este de departe printre cele mai bune pentru el, câștigă timp și oportunitatea să meargă la niște alegeri în care controlează tot, în care vine cu metodele testate la 24 februarie și le va amplifica și mai mult.”

Europa Liberă: Deci, cine va asigura buna organizare a scrutinului?

Valeriu Pașa: „Vlad Plahotniuc va asigura proasta organizare a scrutinului, falsificări cât mai multe, abuz și mai mare de resurse administrative, mediatice și mai multă murdărie, și mai multă corupție electorală și va spera să poată forma o majoritate de unul singur, împreună cu Șor și cu diferiți așa-ziși „independenți”. Și asta este și miza lui Igor Dodon pentru a-și salva, pe de o parte, imaginea în fața alegătorilor, pentru a-și salva cumva relația cu Federația Rusă și pentru a-i asigura lui Vlad Plahotniuc în continuare existența sperietorii - matahala tancurilor rusești sub forma PSRM.

Igor Dodon speră că partidul său va cădea, va face tot posibilul ca să-l tragă în jos, la cel mult 25 de mandate, care-i va permite să rămână o opoziție cât de cât importantă, nu-l va mai obliga să facă alianță cu PD-ul pe față și vor reveni la jocurile de-a pseudo-politica care a existat până la 24 februarie. Miza mare a lui Vlad Plahotniuc este că Blocul ACUM sau cine vor fi forțele de opoziție veritabile vor lua și mai puțin și el va reuși să-și facă o majoritate din 55 de mandate acolo și să continue...”

Europa Liberă: Dar cu ce ar putea să meargă în anticipate Blocul ACUM?

Valeriu Pașa: „Blocul ACUM pleacă în anticipate cu o poziție mult mai puternică decât a mers la 24 februarie. În primul rând, mitul atotputerniciei lui Vlad Plahotniuc a fost spulberat prin faptul că este impus acum să accepte aceste anticipate, prin faptul că, dincolo de toată influența și presiunea pe care o poate pune peste Igor Dodon, nu a putut să impună socialiștii să accepte această alianță distrugătoare pentru ei. Blocul ACUM pleacă cu mult mai multă experiență politică. ACUM, în special liderii - și o să accentuez aparte rolul Maiei Sandu - arată a oameni mult mai serioși și pregătiți pentru politică serioasă. Și mergem la dizolvarea Parlamentului cu Pavel Filip în fruntea Guvernului, cu Alexandru Jizdan la Ministerul de Interne, cu Alina Russu și majoritatea ei, adică a lui Iurie Ciocan din Comisia Electorală Centrală.

Singurii vinovați pentru faptul că alegerile se desfășoară sub controlul lui Vlad Plahotniuc sunt socialiștii...

Singurii vinovați pentru faptul că alegerile se desfășoară sub controlul lui Vlad Plahotniuc sunt socialiștii și, în primul rând, personal Igor Dodon. Așteptăm să vedem și reacția Rusiei. Mi-e foarte interesant s-o văd, pentru că acolo se înțelege clar: ei nu pot să nu înțeleagă că Igor Dodon face jocul lui Plahotniuc și prin asta încearcă să salveze doar aparențele și să le spună că „nu vă supărați, Plahotniuc ne-ar fi distrus și iată am mers pe jocul lui”. Rusia trebuie să înțeleagă și ea că Dodon trișează și nu este partener cu nici un dram de încredere, dar...”

Europa Liberă: Dar socialiștii vor avea și în continuare simpatia Federației Ruse?

Valeriu Pașa: „Eu cred că socialiștii vor trebui să câștige încrederea și simpatia Federației Ruse prin distanțarea cât mai pronunțată de Igor Dodon.”

Europa Liberă: Ar putea să apară și alte forțe care ar avea șanse să acceadă în noul Parlament, dacă se ajunge la anticipate?

Valeriu Pașa: „În teorie, da. În practică este mai greu de realizat, dacă se păstrează acest sistem mixt, pentru că acesta este un sistem care funcționează relativ decent, practic, doar în bipartitism, adică existența, de exemplu, pe flancul drept sau proeuropean a două forțe câtuși de puțin comparabile va duce la diluarea voturilor pe componenta uninominală și s-ar putea ca aceste partide împreună să ia 40 la sută, dar să nu câștige nicio circumscripție, că au luat câte 20 la sută în fiecare și n-au câștigat.”

​Europa Liberă: Se mai crede că ar putea și curentul unionist, dacă se adună grămăjoară, să acceadă în viitorul Parlament. Și atunci ar putea și ei să decidă ceva.

Valeriu Pașa: „Eu nu cred că acest curent unionist are timp până la eventualele anticipate să se spele de toți trepădușii lui Vlad Plahotniuc, care și-au asumat această mișcare, începând de la penibilul Cosovan și terminând cu șmecherul Alexandru Tănase. Dacă nu se vor spăla de ei, nu au șanse să formeze o mișcare politică credibilă pentru alegători. Ei umilesc alegătorii unioniști prin faptul că-i consideră nu că naivi, dar totalmente iraționali și chiar proști.

Or, alegătorii unioniști sunt totuși oameni în majoritatea lor cu studii, oameni inteligenți pe care nu-i prostești cu faptul că și-a pus unul tricolorul românesc în frunte și aleargă cu el prin Chișinău și este deodată politician credibil. Alegătorii unioniști nu votează pe cineva doar pentru faptul că se declară mare român, sunt oameni raționali care vor binele Republicii Moldova, în absoluta lor majoritate. Sunt și unii iraționali, doar că ei nu sunt capabili să fie mai mult de 2 la sută.”

În Republica Moldova, care nu este stat de drept, nu este guvernată de Constituție, se poate întâmpla orice...

​Europa Liberă: Aproximativ cam când ar putea să aibă loc alegeri anticipate, dacă la asta se va ajunge?

Valeriu Pașa: „Când vrea dl Vlad Plahotniuc, asta va scrie Igor Dodon în decretul de dizolvare. Putem să asistăm la evoluții spectaculoase de genul că mâine vine așa-numita Curte Constituțională și numește data alegerilor locale împreună cu alegerile parlamentare. În Republica Moldova, care nu este stat de drept, nu este guvernată de Constituție, se poate întâmpla orice.”