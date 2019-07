Victoria Morozov: „Noi am uitat să fim generoși, noi am uitat să ne pese de cei din jurul nostru​”

Victoria Morozov este fondatoarea Asociației de Caritate „​The Moldova Project”​ ce activează în Marea Britanie şi crează conexiune între Republica Moldova și Regatul Unit şi susține copiii vulnerabili și familiile acestora, astfel prevenind abandonul copiilor în instituțiile rezidențiale. Din 2008 până în prezent a găzduit peste 1500 de voluntari internaționali în R. Moldova pentru implementarea diverselor proiecte de susținere a copiilor vulnerabili și famiilor acestora. A organizat sute de acțiuni de colectare de fonduri internaționale pentru implementarea proiectelor în R. Moldova. Actualmente finanțează lunar peste 60 de familii vulnerabile cu mulți copii din raioanele Hâncești și Anenii Noi pentru a preveni abandonul copiilor și a asigura copiilor în dificultate o copilărie armonioasă.

Europa Liberă: Despre voluntari se spune că ar fi oameni mărinimoși, generoși, calzi, care se unesc să lupte pentru o cauză nobilă. Persoane care investesc timp și răbdare în le oferi cunoștințele și suportul de care au nevoie cei mai neputincioși fie că e vorba de copii sau de vârstnici despre. Despre Victoria Morozov și activitățile ei s-a vorbit și se vorbește mult în societatea moldavă. Ești o tânără pentru care proiectele sociale, voluntariatul și implicarea activă sunt modul tău de viață.

Victoria Morozov: „Mulțumesc pentru aceste complemente, contează foarte mult de fapt susținerea altor persoane.”

Europa Liberă: Cum a apărut ideea de ai sprijini pe cei neputincioși?

Victoria Morozov: „De fapt, eu am creat în 2008 organizația „Moldova Project” și noi găzduiam voluntarii internaționali, care veneau în Moldova de peste tot în lume, cam câte peste 100 de persoane anual, și făceam voluntariat prin casele de copii îndeosebi, și atunci și eu am înțeles că de facto problema de bază nu este casă de copii și copilul aflat în instituții deja, dar, de fapt, noi trebuie să facem prevenire ca copiii să nu ajungă în aceste instituții rezidențiale și atunci am început să dezvolt un proiect de susținerea acestor familii vulnerabile.

Noi împreună cu autoritățile publice locale, identificăm familiile și apoi începem reabilitare acestora multidisciplinară. Deci de la pachete alimentare, pentru că omul flămând nu are abilitate să te asculte, până la reabilitarea lui emoțională și iată așa, încet-încet, începând cu două familii inițial și acum am ajuns la o sută de oameni.”

​Europa Liberă: Și cum se vede tristețea în „Moldova profundă”

Victoria Morozov: „Mie mi se pare că este de la an la an mai complicat. De ce? Pentru că vulnerabilitatea acum a atins niște aspecte care anterior nu le avea. Spre exemplu, migrația nu era atât de mare.”

Europa Liberă: Deci acest exod, care lasă localitățile pustiite și mai cu seamă că acolo rămân bătrâni neputincioși, copiii; asta arată adevărata stare de spirit în societate?

Şi înainte era violență în familie, și înainte era alcoolism, pur simplu acum ele au alte forme...

​Victoria Morozov: „​Este unul dintre factori, apoi lipsa de activități, animații, joc din viața copiilor este și acesta un criteriu foarte important, pentru că în momentul în care tinerii nu sunt ocupați, tinerii și copiii, lipsa locurilor de muncă la țară, tot este o problemă destul de evidentă. Apoi apariția anumitor tipuri de droguri în rândul copiilor și tinerilor. Clar ca și înainte era violență în familie, și înainte era alcoolism, pur simplu acum ele au alte forme.”

Europa Liberă: Și sunt mai la suprafață, și această degradare e mai vizibilă?

Victoria Morozov: „Este vizibilă și ea se reflectă mai mult în comportamentele oamenilor unul față de altul, și în ceea cum reușesc copiii mai departe să-și aranjeze viețile lor, fiind adulți. Chiar am beneficiari cu care noi poate interior un pic am lucrat mai superficial, probabil, pentru că nu aveam echipă multidisciplinară și așa văd unele aspecte unde noi nu am reușit să ajungem; și acuma, văzându-i adulți, înțeleg că noi am scăpat anumite chestii, noi ca și organizație, dar și ceilalți din stat, care erau responsabili să ajute totuși acești beneficiari.”

Europa Liberă: Deseori apare întrebarea de ce cei străini ar manifesta mai multă generozitate pentru cei rămași aici neputincioși și de ce cei din jurul lor nu văd aceste vulnerabilități ca să întindă o mână de ajutor? Mentalitatea ar fi de vină?

Victoria Morozov: „Este foarte bună întrebare. Noi deseori ne întrebăm pentru că, da zic chiar acum am un proiect de construcție și anul acesta nu am reușit să aducem voluntari internaționali, care de obicei lucrează cu noi cot la cot, ca să reparăm aceste case a familiilor vulnerabile și am încercat să caut voluntari sau potențiali voluntari care ar putea să se implice și foarte greu găsim, aproape imposibil pentru că nimeni nu vrea să-și i-a atât de mult timp, spre exemplu 10 zile, și să le ofere ajutor oamenilor vulnerabili. Apoi vulnerabilitatea este privită altfel, că ei sunt săraci, că-s leneşi, judecăm niște oameni pe care noi nu-i cunoaștem noi nu am fost în mediul lor noi nu știm exact...”

Europa Liberă: Adevărată dramă, povestea prin care au trecut?

Voluntari internaționali sunt educați totuși în spirit civic, de a fi responsabil față de societate, față de oamenii care sunt mai triști ca tine...

​Victoria Morozov: „Exact, dar, noi vedem din exterior că tata servește alcool și ni se pare că este vina lui. De asta sunt săraci și, de fapt, când răscolești un pic rădăcina probleme, identifici alte cauze, care au dus ulterior la vulnerabilitate. Voluntari internaționali sunt educați totuși în spirit civic, de a fi responsabil față de societate, față de oamenii care sunt mai triști ca tine, ei de mici sunt educați în spiritul acesta.”

Europa Liberă: Și de ce unui străin ar trebui să îi pese de un caz mai dramatic din Republica Moldova?

Victoria Morozov: „Voluntarii mei răspund de obicei la întrebarea asta, că de fapt nu contează unde se află omul vulnerabil, că este în Moldova, este în Africa, este în Statele Unite, ei peste tot sunt și noi toți suntem un întreg univers, deci nu contează unde ajuți, până la urmă asta te afectează, și pe tine, și pe țară respectivă, pentru tu nu știi într-o zi unde o să locuiești, și nu contează unde faci voluntariat, atâta timp cât tu contribui cumva la eradicarea sărăciei, ea se reflectă supra lumii în general.”

Europa Liberă: Ai asemenea voluntari pe care ai reușit să îi convingi să ajungă în Republica Moldova?

Victoria Morozov: „Eu am găzduit din 2008 peste 1.500 de voluntari internaționali. Aproape toți în casa mea, majoritatea erau din Marea Britanie pentru că organizația noastră este stabilită Marea Britanie. Am avut și din Statele Unite, avem din Olanda, Norvegia, Franța, Italia, diferite țări, dar, șaptezeci la sută sunt britanici.”

Europa Liberă: Și ce impresii au ei despre Republica Moldova?

Victoria Morozov: „Reușind din faptul că ei majoritatea se reîntorc în Moldova, probabil 60% din toți voluntarii revin cel puțin încă o dată, eu cred că ei iubesc această țara, ei iubesc oamenii de aici, lor le place că noi suntem primitori și noi suntem recunoscători.”

Europa Liberă: Statul ar trebui să aibă niște politici clare direcționate către aceste persoane vulnerabile?

​Victoria Morozov: „Nu este vorba doar despre stat, este vorba despre toți cei care suntem parte din societate, pentru că până la urmă sunt niște probleme, care nu neapărat statul le genera, sunt niște probleme de comportament pe care nouă, oamenilor, ne-au lipsit cândva și noi am uitat să fim oameni.

Noi am uitat să fim generoși, noi am uitat să ne pese de cei din jurul nostru. Noi luni începem proiectul de reparație, timp de 10 zile. Avem nouă case a familiilor socialmente vulnerabile, majoritatea cu 3 copii plus și noi timp de 10 zile o să le reparam sau construim casele lor. În mare parte, acesta sunt familii care au casele lor, noi doar le reparăm. Cu o familie, spre exemplu, noi când am mers și am calculat cât trebuie să cheltuim, ne-am dat seama că costă mult mai mult decât dacă am lua o alta casă într-o stare mult mai bună. Deci căutăm acum o altă casă.

O altă familie are o casă bătrânească, dar ei sunt mulți, nu încap, și am hotărât că o să le construim o altă casă. Mai mult este contribuția lor decât a noastră, pentru că familia este foarte bravo, doar noi le-am promis că le acoperim casă și o să le punem geamurile, și o să le facem lucrările de interior, dar, pereții ei singurei i-au ridicat, pentru că tată în familie este constructor și el singurel, de fapt, și-a ridicat casa.”

Europa Liberă: Voi aveți și fonduri de bani?

​Victoria Morozov: „Materialele de construcții sunt cele mai scumpe, și zic acum înainte de a veni, am fost la câteva companii cu materiale de construcții ca să încep să negociez anumite prețuri și unii reacționează pozitiv, altora nu le pasă, chiar dacă le explici și sunt sigur că ei ar putea să facă anumite reduceri, și mă surprinde indiferența asta, pentru că înțeleg că noi suntem mulți cei care cerem, dar este evident unii oameni și unele companii care ar avea posibilitate să facă un pic mai multe reduceri decât trebuie nu cum am avut astăzi la o companie spre exemplu. Dacă noi ne-am învăța să ne pese de ceilalți și să fim un pic mai generoși și să fim darnici şi să iubim pe cei din jurul nostru, eu cred că bunătatea asta s-ar reflecta peste tot, inclusiv la nivel de stat, mă rog și al autorităților.”

Europa Liberă: Dar uneori atitudinea nu vă demotivează să continuați proiectele?

​Victoria Morozov: „​Fac fundraising de atât de mulți ani cumva am căpătat un pic de imunitate la oamenii care obișnuiesc să-mi zică nu. Am avut o companie, spre exemplu, cu geamurile, ne-au promis că o să ne schimbe niște geamuri la niște familii care într-adevăr sunt vulnerabile și au fost și au văzut și au zis că: „Da noi credem că ei nu chiar sunt vulnerabili”, chiar dacă casa ceea are 103 ani și noi anul trecut am schimbat acoperișul, dar dacă cad pereții și trebuie întreținuți cumva. Mmi-a părut un pic straniu să faci așa o concluzie fără să întrebi detalii de la niște organizatori. Pe mine nu mă demotivează, dar am membrii ai echipei care le este foarte greu să facă fundraising pentru că tu ceri ceva, nu dai nimic în schimb.”

Europa Liberă: Pe finanțatori e ușor sa-i convingi că trebuie să aloce bani și pentru cei din Republica Moldova?

Am foarte mulți prieteni și companii care cred în ceea ce noi facem, în misiunea noastră...

​Victoria Morozov: „Și da, și nu. Eu am foarte mulți prieteni și companii care cred în ceea ce noi facem, în misiunea noastră, ca organizație, și văd că noi suntem foarte transparenți și noi am făcut schimbări în viețile a mii de oameni. Acum nu este chiar atât de dificil cum obișnuia să fie 5 ani în urmă, dar cu siguranță este dificil pentru că în lume, la nivel mondial, în genere sunt foarte multe probleme, este greu să prioritizezi cine merită să primească și cine nu.

Noi, spre exemplu, mai puțin aplicăm la granturi, noi facem fundraising de la oameni, oamenii care în fiecare lună donează pentru familiile pe care noi le susținem. Mie îmi place așa gen de fundraising, pentru că tu creezi o conexiune între o familie din Marea Britanie, spre exemplu, și una din Moldova, care la o anumită etapă se întâlnesc, pentru că ei vor să vină să-și vadă familia pe care o finanțează. Şi asta este extraordinar, deci niște emoții și niște conexiuni pe care altfel, aplicând doar la granturi, nu prea poți să creezi așa ceva.”

Europa Liberă: Cum ai putea sa-i molipsești pe alţii să fie așa ca și tine?

Victoria Morozov: „Eu încerc în viața mea de zi cu zi să molipsesc și alți oameni povestindu-le ceea ce facem noi.”​

Europa Liberă: Cine sunt mai receptivi: tinerii, cei mai în vârstă?

Victoria Morozov: „Din voluntarii noștri internaționali, spre exemplu, jumătate sunt voluntari de peste 50 de ani, sunt oameni mai în vârstă care chiar au ajuns la timpul de pensie și eu nu prea au ce să facă, și vor sa-și dăruie timpul lor. Dar și local avem voluntari mai în vârstă cărora le place să vina și să ne ajute în activități. Eu, sincer, să zic nu este meritul meu, este meritul a echipei mele, pentru că noi suntem câteva persoane și în Marea Britanie sunt 9 persoane, care sunt membrii bordului, toți voluntari. Noi nu avem salarii și noi toți încercăm să facem lucruri bune.”

Europa Liberă: Mult se vorbește despre adevăratele schimbări care trebuie să se producă în Republica Moldova. Care ar fi aceste schimbări și cum înțelegeți voi să fie făcute ele?

Victoria Morozov: „Republica Moldova parcurge o perioadă foarte dificilă acum și pentru toți este dificil, inclusiv autoritățile. Sunt niște schimbări pe care nu toți înțelegem ce efect o să aibă, dar eu cu siguranță știu că viața de la țară este foarte dificilă în ziua de azi și să reabilitezi toți acești oameni care au trecut prin foarte multe traume, financiare, economice, psihologice, de violență, de sănătate, sunt niște traume care probabil cel puțin câteva generații trebuie să-i reabilităm ca ei să devină mai sănătoși, mai apți de muncă.

Viața din Chișinău este o viață de lux. Voluntarii noștri când ajung aici nu le vine să creadă ce diferență este dintre viața de la țară și de aici...

Viața din Chișinău este o viață de lux, voluntarii noștri când ajung aici nu le vine să creadă ce diferență este dintre viața de la țară și de aici. Copii flămânzi, neglijați, bătuți o viață, în care mie mi se pare că în 2019 n-ar trebui să fie. Eu cred că pentru toți este dificil și colaborarea noastră cu autoritățile publice locale întotdeauna a fost bună, dar când trebuie să ajungi la anumite aspecte de a lua niște decizii mai drastice, că dacă copilul este neglijat atunci el trebuie luat din familie și deplasat într-un mediu mai sigur, iată că ajungi la decizii de astea nimeni nu prea vrea să te ajute și să te susțină pentru că este vorba despre dezinstituționalizarea în țară, pentru că nu există servicii suficiente de protecție a acestor copii, pentru că sunt foarte multe impedimente și atunci noi lucrăm, ca și organizație, noi nu avem putere juridică să luam un copil dintr-o familie și să-l ducem într-o casă de copii dacă vedem că este pericol eminent pentru viața copilului, și iată toate aceste etape de birocrație care depind totuși de altcineva, nu decât specialiștii noștri cumva, sunt un impediment real.”

Europa Liberă: Îngrelează activitatea?

Victoria Morozov: „Da, în ultima perioadă nouă ne-a fost tare dificil să luăm anumite decizii și chiar dacă noi le luăm și le luăm împreună cu autoritatea publică locală, când ajungem un pic mai sus iarăși nu ne permit. Este strașnic de dificil până ce la moment, dar poate or să fie niște schimbări spre bine, noi sperăm, noi încercăm să mergem pe la ministere să mai batem pe la uși, să ne audă, pentru că mai bine decât noi, organizațiile care lucrează direct, zi de zi, cu acești beneficiari, nimeni nu-i cunoaște, nici măcar asistenții sociali din comunitate. Ei tot cunosc, dar ei își creează niște păreri în dependență de viața de la țară. Noi ne ducem din exterior, noi vedem lucrurile din toate aspectele. Ei le văd doar... ca este vecină, nu vor să audă vorbe, lor le este mult mai greu, și-i înțeleg, că așa este la țară. Este dificil să pui piciorul în pragul cuiva, şi pentru noi aspectele acestea sunt mai diferite, dar iarăși este o muncă care necesită multă bătaie de cap și multe palme primim.”

Europa Liberă: Dar rămâneți rezistenți?

Victoria Morozov: „Rămânem pentru că viața copilului are prioritate și indiferent cât de greu ne este nouă, specialiștilor, noi trebuie să investim suficient timp și resurse, și răbdare, și chiar palme, dacă este necesar, pentru ca să salvăm acești copii.”