Zelenski confirmă primirea planului de pace al SUA. Așteaptă să-l discute cu Trump

În prima confirmare publică a existenței planului, biroul lui Zelenski a mai declarat pe 20 noiembrie că președintele ucrainean este de acord să lucreze la document „astfel încât să ofere un sfârșit demn războiului”.

„Suntem pregătiți să colaborăm constructiv cu partea americană și cu partenerii noștri din Europa și din lume, astfel încât rezultatul să fie pacea”, se arată într-un comunicat, care adaugă că Zelenski se așteaptă să discute „în zilele următoare” cu președintele american Donald Trump despre „oportunitățile diplomatice disponibile și principalele puncte necesare pentru pace”.

Comunicatul a fost difuzat la câteva ore după ce liderul ucrainean s-a întâlnit la Kiev cu un grup de ofițeri de rang înalt ai Pentagonului și cu secretarul armatei americane.

În aceeași zi, prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a declarat că problema unui fond bilateral de reconstrucție - asupra căruia Kievul și Washingtonul au convenit în aprilie - se află pe ordinea de zi a discuțiilor sale.

Se așteaptă ca termenii acordului să domine discuțiile din 20 noiembrie de la Kiev, la care participă secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și mai mulți ofițeri militari americani de rang înalt.

Ce ar conține planul american

Conținutul exact al propunerii americane nu a fost făcut public, iar comunicatul președinției ucrainene nu a oferit detalii.

Dar The Financial Times și Reuters au relatat că noua propunere făcută de SUA ar impune Kievului să renunțe la o parte din teritoriu și la o parte din capacitățile militare, potrivit relatărilor de presă publicate pe 19 noiembrie.

Propunerile ar include, de asemenea, reducerea efectivelor forțelor armate ale Ucrainei și acceptarea unei reduceri a asistenței militare americane, esențială pentru lupta de apărare împotriva forțelor ruse.

În plus, nu ar fi permise trupe străine pe teritoriul ucrainean, iar Kievul nu ar mai primi rachete cu rază lungă de acțiune.

Propunerile, așadar, se potrivesc în mare parte cu cerințele pe care Rusia le-a făcut de la începutul acestui an, când președintele Trump a decis să deschidă negocieri directe cu Moscova privind războiul din Ucraina.

Ziarul britanic Guardian a numit noul plan „o cerere de capitulare” a Ucrainei.

Un oficial ucrainean cu acces direct la informațiile despre propunere a confirmat conținutul acesteia, dar nu a oferit alte comentarii.

Joi dimineață, reacționând la întrebările presei, mai multe oficialități UE au insistat că pentru ca un plan de pace să reușească, este nevoie de implicarea Kievului, în primul rând, și a europenilor.

„Noi, europenii, am susținut întotdeauna pacea durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de implicarea ucrainienilor și a europenilor”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, la sosirea sa la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, joi, la Bruxelles.

O declarație asemănătoare a făcut, în același loc, ministrul de externe al Poloniei, Radek Sikorski.

„O înțelegere foarte proastă pentru Ucraina” (analist)

Volodimir Zelenski, aflat pe 19 noiembrie la Ankara pentru discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, a refuzat până în prezent cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritoriu sau să își diminueze forțele armate. El a declarat că o asemenea măsură ar slăbi Ucraina și ar lăsa-o vulnerabilă la o nouă invazie viitoare.

Analiștii au spus că este puțin probabil ca propunerea în 28 de puncte să găsească sprijin la Kiev.

„Sper ca relatările pe tema aceasta să nu fie exacte, pentru că ceea ce este prezentat aici este o înțelegere foarte proastă pentru interesele naționale ale Ucrainei, Europei și Americii”, a spus Michael McFaul, profesor de științe politice la Universitatea Stanford și ambasadorul SUA în Rusia în perioada 2012-14.

„Sincer, sunt șocat”, a mai spus McFaul.

„Pare «un plan teribil», dar numai dacă fragmentele din presă sunt corecte”, a spus la rândul lui Dan Fried, membru al think tank-ului Atlantic Council și arhitect al sancțiunilor americane împotriva Rusiei după ce aceasta a anexat Crimeea în 2014.

„Având în vedere experiențele trecute, ar putea fi o stratagemă efemeră. Vom afla mai multe curând”, a adăugat Fried.

La scurt timp după ce vestea despre propuneri a circulat, Zelenski a postat un mesaj pe Telegram în care îi mulțumea președintelui Turciei, pe care tocmai îl vizitase, pentru găzduirea celor mai recente discuții legate de rezolvarea conflictului.

De asemenea, Zelenski a lăudat „pașii hotărâți și conducerea președintelui Trump [și] fiecare propunere fermă și corectă de a pune capăt acestui război”.

„Doar președintele Trump și Statele Unite ale Americii au suficientă putere pentru (a face) ca războiul să se încheie în cele din urmă”, a mai declarat Zelenski.

Propunerile lui Trump, însă, l-ar putea pune pe Zelenski într-o poziție dificilă.

Moment complicat pentru Zelenski

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene se luptă să țină în frâu o armată rusă mai mare și mai bine echipată, chiar dacă forțele Moscovei suferă pierderi extraordinare.

Rusia se apropie de orașul-cheie Pokrovsk, ca parte a obiectivului declarat al lui Putin de a controla întreaga regiune Donbas de est a Ucrainei.

Rusia bombardează din nou orașele și infrastructura energetică ucrainene înaintea iernii, cu scopul de a demoraliza ucrainenii deja epuizați.

Relatările despre noua propunere americană au apărut la mai puțin de 24 de ore după ce un atac cu rachete a lovit două blocuri de apartamente din orașul vestic ucrainean Ternopil, ucigând cel puțin 26 de persoane și rănind zeci.

Pe plan intern, Zelenski e slăbit politic de un scandal major de corupție care îi vizează direct pe unii miniștri și pe parteneri vechi de afaceri ai președintelui.

În acest context, parlamentarii ucraineni au cerut ca Zelenski să-l demită pe șeful său de cabinet, Andri Iermak.

Andri Iermak a fost criticat pentru presupusul său rol în organizarea și menținerea unui sistem care controlează părți importante ale administrației și economiei ucrainene, inclusiv prin influența asupra agențiilor de aplicare a legii.

Iermak, care a călătorit săptămâna aceasta cu Zelenski în Franța, Spania și Turcia a scris pe rețelele sociale că „toate întâlnirile planificate au loc la timp” și că a fost „în contact constant cu reprezentanții administrației Donald Trump”.

Dosarul de corupție se referă la acuzații conform cărora fondurile alocate pentru construirea de sisteme de apărare a infrastructurii energetice au fost deturnate sub forma de comisioane ilegale către persoane influente din sfera politică.

Articol preluat cu adaptări de la Europa Liberă România.

