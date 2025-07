Zelenski, după convorbirea telefonică cu Trump: am discutat despre apărarea antiaeriană și producția comună de armament

„Astăzi am vorbit despre starea de lucruri: despre loviturile aeriene rusești și, mai larg, despre situația de pe front. Președintele Trump este foarte bine informat, îi mulțumesc pentru această atenție acordată Ucrainei. Am discutat posibilități legate de apărarea antiaeriană și am convenit că vom lucra la sporirea protecției cerului. Am stabilit și o întâlnire între echipele noastre”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Zelenski, au discutat detaliat și despre capacitățile industriei de apărare, despre posibilitățile de producție comună de armament, precum și despre achiziții și investiții comune.

„Suntem pregătiți pentru proiecte directe cu America și considerăm că acest lucru este extrem de important pentru securitate, mai ales în ceea ce privește dronele și tehnologiile aferente”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev a calificat discuția cu Trump drept „foarte importantă și utilă”. Washingtonul nu a oferit deocamdată detalii despre această convorbire.

Totodată, Reuters relatează, cu referire la Axios, care citează „un oficial ucrainean anonim și o sursă cu cunoștințe despre convorbire”, că președintele american Donald Trump i-a spus vineri liderului ucrainean Volodimir Zelenski că dorește să ajute Ucraina cu apărarea antiaeriană, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei. Convorbirea a durat aproximativ 40 de minute, au declarat sursele. Potrivit uneia dintre ele, Trump i-a spus lui Zelenski că va verifica ce arme americane destinate Ucrainei, dacă există astfel de livrări, au fost suspendate.

Convorbirea telefonică dintre cei doi lideri a avut loc pe fondul suspendării de către SUA a livrărilor către Ucraina a anumitor tipuri de armament și imediat după un atac masiv al Rusiei asupra Kievului, în noapte de 4 iulie.

Cu o zi înainte, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, care nu a adus niciun rezultat, spune Trump. „Nu am făcut absolut niciun progres cu el”, le-a declarat Trump jurnaliștilor după discuția din 3 iulie, declarându-se „nemulțumit”.

Potrivit Kremlinului, Putin a afirmat în timpul convorbirii telefonice cu Trump că „Rusia își va atinge obiectivele” în Ucraina și nu va renunța la ele, în ciuda speranțelor Casei Albe pentru un armistițiu. Totodată, liderul rus s-a declarat pregătit pentru un proces de negociere.

În ultimele luni, pe fondul intensificării atacurilor aeriene ruse asupra orașelor ucrainene, Kievul a cerut constant aliaților occidentali să mărească livrările de sisteme de apărare antiaeriană. La conferința de presă de la finalul summitului NATO de la Haga, săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor lua în considerare furnizarea de sisteme suplimentare Patriot Ucrainei.

După AP, Reuters, Serviciul ucrainean al Europei Libere

