Zelenski merge în Turcia, într-un efort de relansare a dialogului cu Moscova

„Ne pregătim să relansăm negocierile și am elaborat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri”, a scris Zelenski pe X, fără a da detalii.

„A face tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a mai spus el.

Zelenski nu a specificat dacă se referea la discuții directe cu Moscova. El a spus că Kievul lucrează, de asemenea, la reluarea eforturilor pentru a-i aduce acasă pe prizonierii ucraineni.

Fostul ministru ucrainean al apărării, Rustem Umerov, a declarat anterior că s-a discutat un acord pentru schimbul a 1.200 de prizonieri de fiecare parte.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia nu va participa la niciun fel de negocieri în Turcia. El a declarat agenției de știri de stat TASS că Moscova va evalua, numai, propunerile lui Zelenski, pentru a vedea dacă Ucraina este cu adevărat pregătită să negocieze.

Turcia a acționat frecvent ca mediator și gazdă a discuțiilor pe parcursul celor mai mult de trei ani și jumătate de război în Ucraina.

Delegațiile celor două țări s-au întâlnit de trei ori la Istanbul în acest an.

Cu toate acestea, în ciuda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump, progresele s-au limitat la schimbul de prizonieri și repatrierea copiilor din Rusia către rudele lor din Ucraina.

Presa a informat marți că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni cu Zelenski în Turcia.

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Serghi Kisliția, a fost citat săptămâna trecută în mass-media locală, spunând că Kievul consideră în prezent negocierile suspendate, din cauza poziției dure a Moscovei, care respinge ideea unui armistițiu imediat.

Sprijin spaniol „pe termen lung”

Înainte de plănuita călătorie în Turcia, Zelenski a vizitat în ajun Spania, țară din NATO și UE, unde a primit asigurări de continuarea sprijinului militar și politic al Madridului pentru țara sa, pe fondul invaziei rusești.

Ministrul de externe José Manuel Albares a declarat la radioul public spaniol că angajamentul Spaniei față de Ucraina este „pe termen lung” și că Madridul susține suveranitatea, integritatea teritorială și apărarea poporului ucrainean „atât timp cât va dura acest război de agresiune”.

Înaintea vizitei, Zelenski a scris pe X că speră ca „o altă țară puternică (Spania - n. red.) să-și intensifice sprijinul, ajutându-ne să protejăm vieți și să aducem mai aproape sfârșitul războiului”.

Luni, președintele ucrainean și președintele francez Emmanuel Macron au semnat la Paris un memorandum de înțelegere care prevede achiziționarea de către Ucraina a unor echipamente militare în valoare de miliarde de euro de la Franța, inclusiv zeci de avioane de vânătoare Rafale, sisteme de apărare aeriană, bombe ghidate și drone.

Scris pe baza relatărilor dpa și AFP.

