Zelenski spune că 20 de civili ucraineni au fost uciși într-un atac aerian „brutal” al Rusiei în Donețk

Atacul a vizat „direct oameni, cetățeni obișnuiți” din satul aflat în regiunea Donețk, în apropiere de linia frontului. Potrivit informațiilor preliminare, sunt peste 20 de victime, a precizat Zelenski într-o postare pe rețele publicată la scurt timp.

Atacul ar fi avut loc în timpul distribuirii pensiilor, a precizat președintele ucrainean.

„Rușii continuă să distrugă vieți, dar evită sancțiuni noi și puternice. Evită lovituri mai dure”, a spus președintele ucrainean, care a îndemnat lumea să nu „rămână pasivă” și a făcut apel la reacții din partea SUA, Europei și a statelor din G20.

„Sunt necesare acțiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să aducă moarte”, a mai spus liderul de la Kiev. Anterior, Zelenski a avertizat că Moscova pregătește o nouă ofensivă în estul Ucrainei, acolo unde ar fi masat circa 100 de mii de militari.

Atacul din regiunea Donețk vine la câteva zile după o nouă serie de lovituri aeriene ale Rusiei asupra Kievului, care au țintit, pentru prima dată, și sediul guvernului ucrainean.

Aliații Ucrainei s-au reunit la Londra

Declarațiile lui Zelenski au venit în timp ce la Londra are loc o nouă ședință a Grupului de Contact pentru Ucraina, format din peste 50 de țări, inclusiv state membre NATO și mai mulți parteneri ai Alianței Nord-Atlantice.

Între timp, oficialii pro-ruși din teritoriile ocupate ale Ucrainei au anunțat că două persoane au fost ucise și alte 16 rănite în urma unor atacuri cu drone și rachete lansate de armata ucraineană asupra orașelor Donețk și Makiivka, pe 8 septembrie seara.

Potrivit lor cel puțin peste 20 de drone au fost implicate, iar o clădire de nouă etaje din Makiivka ar fi fost lovită. Kievul nu a comentat aceste informații.

În prezent, armata rusă controlează circa 75% din regiunea Donețk și încearcă să cucerească și restul teritoriului.

Kievul speră sancțiuni coordonate de SUA și UE contra Moscovei

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Ermak, a anunțat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre atacurile rusești asupra orașelor ucrainene și clădirilor rezidențiale. El a participat la o videoconferință cu consilierii de securitate ai Marii Britanii, Germaniei, Italiei și Franței privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Este nevoie să continuăm presiunea asupra Federației Ruse”, a scris Ermak pe canalul său de Telegram, unde a cerut mai mult sprijin pentru apărarea antiaeriană și noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Președintele american Donald Trump a spus în weekend, fără a oferi detalii, că este pregătit să treacă la o „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Rusiei. În plus, un oficial european de rang înalt pentru sancțiuni s-a aflat la Washington pe 8 septembrie pentru discuții privind primele măsuri coordonate UE-SUA de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Senatorul republican Thom Tillis a spus la CNN că SUA trebuie să „intensifice presiunea” asupra lui Putin și că Ucraina merită un sprijin deplin din partea Occidentului.

„El este un mincinos. Este un criminal. Responsabil pentru răpirea a mii de copii, pentru violuri, crime și torturi. Este momentul ca America să conducă acest dosar”, a spus Tillis.

