Un soldat ucrainean scăpat ca prin minune de la moarte își spune povestea

Într-un spital din estul Ucrainei, un soldat zace într-un pat, cu un bandaj pătat de sânge în jurul gâtului și ține strâns în mână un caiet.

Vladislav a început să primească îngrijiri medicale pe 17 august și se reface acum după rănile care i-au pus viața în pericol la Dnipro.

Nu poate să vorbească, din cauza rănilor adânci de la gât, așa că folosește caietul ca să-și spună povestea.

„Era într-o stare foarte foarte rea. Dacă vă uitați la gâtul lui, înțelegeți”, îi spune Serhi, directorul spitalului, reporterului Serviciul Ucrainean al RFE/RL.

„Dacă rana ar fi fost o jumătate de centimetru mai la stânga sau dreapta, i-ar fi fost secționată carotida și n-ar mai fi supraviețuit decât un minut sau două”, adaugă el.

Serhi a cerut ca numele său de familie să nu fie publicat. Și, la fel ca mulți alți soldați activi, soldatul Vladislav a cerut, de asemenea, ca numele său de familie să nu fie făcut public.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani lupta lângă Pokrovsk, o zonă din Ucraina care a fost, luni întregi, scena unora dintre cele mai aprige lupte împotriva rușilor. Pe 12 august, a dispărut.

Vladislav povestește în scris ce s-a întâmplat: a fost capturat de forțele rusești, care l-au dus într-un subsol împreună cu alți soldați ucraineni luați prizonieri. Unii dintre ei au fost torturați.

I-au tăiat o parte din ureche, i-au scos un dinte cu cleștele, l-au tăiat pe gât. Apoi i-au aruncat pe toți într-o groapă și i-au acoperit cu gunoi.

„Spune că au fost forțați să privească. Nu aveau voie să întoarcă capul. Trebuiau să privească cum sunt torturați ceilalți”, spune Victoria, soția lui Vladislav.

„I-au și tăiat. Și Vladislav a fost tăiat”, adaugă fratele lui, Ievhen. „I-au tăiat o parte din ureche, i-au scos un dinte cu cleștele, l-au tăiat pe gât. Apoi i-au aruncat pe toți într-o groapă și i-au acoperit cu gunoi”.

Mâinile, scrie Vladislav, îi erau legate și a fost părăsit acolo cu camarazii lui morți. Însă, cumva, a scăpat.

Vladislav povestește că a reușit să-și elibereze mâinile cu un ciob de sticlă, apoi a încercat să ajungă la liniile ucrainene. S-a târât timp de cinci zile, conform celor afirmate de el. Declarația lui nu a putut fi confirmată din surse independente.

E certă însă amploarea rănilor pe care le are. Pentru a-și recăpăta vorbirea, va avea nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Între timp, familia lui îl ajută pe perioada recuperării.

„Am primit un apel referitor la o persoană rănită – un militar care fusese în captivitate”, își amintește Artem, paramedic de la Fundația MOAS-Ucraina, un grup umanitar.

„Gâtul îi era tăiat. E un supraviețuitor. Am mers după el... o să-mi amintesc de el toată viața”, adaugă Artem.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

