«Как вернулись — стало легче жить». В Приднестровье открылись школы и вузы

Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.

Главные темы выпуска:

Готов ли приднестровский регион к получению антиковидных вакцин, и как там планируют организовать кампанию вакцинации? Возращение учеников в школьные классы после практически года онлайн-обучения, и — гранты, обещанные приднестровским лидером. Глава Делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко говорит о приоритетах в приднестровском урегулировании. Советник избранного президента Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывает о вовлечении молодежи в борьбу против режима Лукашенко.

Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.

Паромная переправа в Моловате, соединяющая берега Днестра, приостановила свою работу из-за сложных метеоусловий и сильного ветра, передает IPN ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции. Движение парома возобновится, когда позволят погодные условия.

Также из-за погоды и низких температуры в ближайшие дни кишиневский водоканал объявил о приостановке — до 17 февраля — запланированных работ на водопроводных сетях.

Молдавские синоптики объявили желтый код метеоопасности из-за резкого похолодания — предупреждение действительно на всей территории страны до 18 февраля.

Приднестровские власти выступают с противоречивыми заявлениями о вакцинах. «Мы не готовы хранить вакцину Pfizer. У нас нет холодильных систем, обеспечивающих температуру -70 градусов. Другие вакцины, которые нужно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, или при -18 градусов, мы готовы принять», — заявила глава департамента здравоохранения региона Кристина Албул местному телеканалу ТСВ. На следующий день после этого Вадим Красносельский сообщил, что заявление Албул «не соответствует действительности». «Приднестровье готово к вакцинации. Мы примем любую помощь и гарантируем создание необходимых условий для хранения как вакцины Pfizer, так и других », — сказал Красносельский, его цитирует тираспольское ТВ. Чуть раньше в этом году Красносельский уверял, что 30 000 доз российской вакцины Sputnik-V поступят в регион, а через платформу ВОЗ — COVAX — Тирасполь должен получить западные вакцины — их хватит для вакцинирования примерно 20 процентов населения левобережья Днестра.

Временно исполняющая обязанности главы минздрава Молдовы Татьяна Затык сообщила, что в стране ожидается рост количества зараженных ковид-19 — примерно на 20 процентов. «Мы вновь активируем стационары, которые закрыли в январе. В пятницу мы добавили 130 койко-мест в Кишиневе и вновь открыли Городскую больницу фтизиопульмонологии для лечения ковид-пациентов», — добавила Затык. На заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой сказал, что в случае увеличения случаев заражения не исключено повторное введение некоторых ограничений. 12 февраля зарегистрировано 1280 новых случаев заражения COVID-19. В Приднестровье 4 из 9 ковид-больниц были закрыты в январе, количество случаев заражения снизилось на треть.

Глава внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталий Игнатьев сообщил, что в прошлом году приднестровский регион получил внешнюю помощь для борьбы с пандемией на сумму 330 тысяч долларов. Игнатьев не уточнил, откуда поступили пожертвования, но судя по сообщениям в прессе в прошлом году подавляющее большинство помощи поступило от ВОЗ, делегации Европейского союза и западных стран. В качестве помощи из Российской Федерации СМИ сообщали о нескольких партиях тестов и оборудования для проведения анализов.

На прошлой неделе в Приднестровье поступила партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения, состоящая из аппаратов искусственного дыхания, масок, расходных материалов для концентраторов кислорода и пульсоксиметров. Событие мельком упоминалось в местной прессе, но гораздо громче сообщали о том, что телекоммуникационная компания ИнтерДнестрКом помогла привезти оборудование для лечения больных Covid-19, а главный монополист региона компания «Шериф» закупила 20 машин скорой помощи, и тем самым обновила практически половину автопарка службы скорой помощи региона.

В одной из приднестровских тюрем подтверждено не менее 155 случаев заболевания Covid-19, — пишет местная пресса, не уточняя, в каком из пенитенциарных учреждений зарегистрирована вспышка коронавируса. Глава департамента юстиции Александра Тумба сообщила, что большинство случаев заболевания в тюрьме протекает бессимптомно, а у некоторых пациентов температура не поднималась выше 38 градусов. На месте развернут госпиталь, лечением полутора сотен осужденных пациентов занимаются трое врачей. «Заболевшие заключенные получают более обильную пищу, закуплены препараты против Covid и витамины, в случае необходимости пациенты будут доставлены под конвоем на компьютерную томографию», — сказала тираспольская чиновница.

Прокуратура в американском штате Джорджия инициировала расследование в отношении бывшего президента США. Прокуроры проверяют звонок Дональда Трампа госсекретарю штата и попытки бывшего главы государства отменить результаты выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден. По данным New York Times, прокурор округа Фултон направила руководству штата просьбу сохранить документы, которые могут иметь отношение к звонку Трампа. Расследование в отношении экс-президента ведёт и офис госсекретаря Джорджии. Там утверждают, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря и требовал найти достаточное число голосов в свою пользу.

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российские власти не хотят изолироваться от мировой жизни, но готовы к этому. Лавров заявил в телеинтервью, что такое решение может быть принято, если Москва увидит, что санкции несут риски российской экономике. Заявление сделано после того как власти ЕС сообщили о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

О подготовке санкций заявил на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ, в том числе российского подразделения Свободной Европы и телеканала Настоящее время удалить все сообщения о планируемых акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Также предупреждения от Роскомнадзора получили интернет-издания «Медуза» и «Открытые медиа». Сторонники Навального призывали людей со всей России включить фонарики в своих мобильных телефонах вечером 14 февраля и размещать фотографии этой акции в сети. Роскомнадзор считает, что, информируя людей о таких акциях, СМИ призывают их к участию в несанкционированных демонстрациях и массовых беспорядках.

Свободная Европа: Посол России в Молдове Олег Васнецов принял участие в работе коллегии внешнеполитического ведомства Тирасполя. Заседание состоялось в онлайн-формате, в своем выступлении посол рассказал о решающей роли миротворческой миссии во главе с Россией в деле поддержания мира на Днестре.

В свою очередь посол по особым поручениям российского МИДа Сергей Губарев направил в Тирасполь поздравление по случаю Дня дипломатического работника, в котором он отмечает, цитирую:

«С первых дней своего создания МИД Приднестровья включился в решение важнейшей задачи — отстаивания интересов, да и самого существования ПМР. Надеюсь, что после успешного преодоления пандемии возобновится практика хорошо зарекомендовавших себя стажировок приднестровских дипломатов в МИД России», — цитирует Губарева приднестровская пресса.

Москва не раз заявляла, что поддерживает территориальную целостность Республики Молдова, но посол России и многие другие российские чиновники регулярно участвуют в мероприятиях, организованных приднестровским руководством, и всякий раз подчеркивают, что и каким образом Россия поддерживает приднестровский регион. Олег Васнецов участвовал и в прошлом году в работе коллегии внешнеполитического ведомства Тирасполя, но тогда министерство иностранных дел Молдовы вызвало Васнецова и потребовало от российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, воздержаться от участия в мероприятиях, организованных приднестровской администрацией. В этом году кишиневский МИД никак не отреагировал на действия российских дипломатов.

Свободная Европа: С 15 февраля все школьники и студенты Приднестровья вновь вернутся за парты в свои учебные заведения. В классах будет не больше пяти уроков в день, остальные предметы будут, как и раньше, преподавать удаленно.

В течение двух недель учебные заведения тестировали новый режим — на занятия в классы приходили только ученики начальных и выпускных классов, и студенты выпускных курсов. Роста заболеваемости не произошло и поэтому решили открыть для всех школы, лицеи, колледжи и вузы. Каждая школа сама решает, как и когда проводят онлайн и оффлайн занятия.

В тираспольском университете за каждой группой студентов закреплена аудитория, преподаватели приходят к ним на лекции, а не наоборот, как это было в прежние времена. Занятия в вузе организованы в две смены, но там одновременно не должно быть больше 65% студенческого и преподавательского состава.

Наш тираспольский корреспондент Сергей Урсул спросил у студентки Светланы — как прошло возвращение в учебные аудитории?

- Вернулись в родной дом — я бы так сказала. Когда вернулись в аудитории — вообще небо и земля. Отвыкли от учебы, когда вернулись — почувствовали вкус к жизни, хоть что-то происходит. Слышно преподавателей. Потому что если раньше кто-то и выходил в ZOOM, то всего один-два человека — мало, кто это делал. У нас по крайней мере было так.

- Учиться получится, очень сложно перестроиться с оффлайн-режима, вот честно, за эти две недели я еще ни разу не приступила к домашнему заданию. Потому что отвыкла и тяжело, потому что предлагаемый на «дистанционке» формат — постоянные рефераты — он изменился, но при этом многое осталось прежним. Кто-то также продолжает вести онлайн, это в основном возрастные преподаватели, и мы должны также по одному реферату в день им отправлять, и обычная учеба продолжается. Но честно — стало жить легче. Когда я пришла на занятия в первый день, мне всё казалось странным: опять аудитория, опять преподаватели, опять студенты — я их вижу вживую, а не так, что я одна сижу в ZOOM-е. И начинаешь с ними обсуждать что-то, но в то же время чувствуешь, что голова пустая.

Свободная Европа: Экзамены в этом году будут сдавать только выпускные классы, остальные перейдут в следующий класс с учетом итоговой оценки успеваемости.

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Свободная Европа: Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил, что 15 февраля начнут принимать заявки от неправительственных организаций и инициативных групп на получение грантов для реализации социальных проектов. Размер грантов — от трехсот тысяч приднестровских рублей до девятисот тысяч рублей, или — от 18 тысяч долларов до 55 тысяч долларов.

Всего на эти цели предусмотрено 3 миллиона местных рублей в приднестровском бюджете, который формируется за счет налоговых отчислений работающих граждан.

В регламенте получения грантовой поддержки говорится, что некоммерческие организации, которые на момент подачи заявки финансируется за счет средств иностранных государств, в том числе России, а также за счет международных организаций (ВОЗ, ПРООН) и иностранных граждан — гранты не получат.

Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах — на что стоит просить гранты у приднестровского лидера?

- Не знаю, пенсию повысить людям, может. Старикам, чтобы они немного достойнее жили. Не меньше, чем полторы тысячи должен каждый пенсионер получать. У нас кто семьсот получает, кто восемьсот. Думаю, если от минимальной пенсии брать, то тысячу рублей надо добавить. У моей сестры 14 лет стажа, немного, конечно, но она получает 700 рублей (менее 50 USD).

- Я бы в школе открыл кружок борьбы, потому что я увлекаюсь этим видом спорта и хотел бы, чтобы еще где-то, кроме спортивных комплексов, преподавали. В школе можно детей учить, не каждый может ездить в спорткомплекс.

- Ну, молодые семьи сами по себе, знаете ли... Не могу ответить на этот вопрос, не задумывалась даже.

- Вообще можно много чего просить. Что нужнее? Над этим нужно думать, так сразу и не скажешь. Уезжают за границу, потому что там больше возможностей, и как это исправлять – у меня идей нет. В основном молодые уезжают потому что маленький город, маленькая страна, приедается все. Расширять территорию в данном случае — не вариант.

- Для какого-то клуба, для молодежи старше 20 лет. Чтоб было открыто какое-то заведение, бесплатный вход, чай, кофе, игры, интересные спортивные залы – что-то такое, большой какой-то комплекс.

- Хотим облагородить город еще лучше, там, в центре облагородили красиво, мы здесь, окраина, хотим тоже. В нашем тут аппендиксе — Октябрьский микрорайон — с маршрутками очень плохо вечером. Вообще не добраться.

- 82-ой дом, чтобы сделали нам, мы хотим, чтоб и дорогу сделали, тут живут старики, ямы, кто-то падает еще. И подъезд чтобы нам оштукатурили.

Свободная Европа: Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.

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Свободная Европа: Глава Делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко считает, что коррупция — по-прежнему острая проблема молдавского общества. Европейский дипломат подчеркивает, что граждане должны поверить в настоящую реформу системы юстиции, независимость правовых институтов и верховенство закона для всех. В беседе с Валентиной Урсу Петер Михалко коснулся и темы приднестровского урегулирования.

Свободная Европа: Поговорим о Приднестровье. Евросоюз — участник переговорного формата «5 + 2». Одни критикуют этот формат, другие хвалят, утверждая, что лучшего механизма пока не придумано. Что вы думаете о формате и о процессе приднестровского урегулирования?

Петер Михалко: «5 + 2» — вполне подходящий формат для переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. Европейский союз неоднократно заявлял о своей позиции: в основе решения конфликта должен быть принцип суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Мы продолжим участвовать в этом процессе, продолжим оказывать поддержку посредством нашей программы по укреплению мер доверия, которая, я считаю, эффективна.

Свободная Европа: Европейская интеграция Республики Молдова — с или — без приднестровского региона?

Петер Михалко: Здесь никаких сомнений быть не может. Республика Молдова — наш цельный партнер. Соглашение об ассоциации применяется на всей территории Республики Молдова, и так будет и впредь.

Свободная Европа: Наибольшая доля приднестровского экспорта поступает на европейский рынок. Как вы это объясните?

Петер Михалко: Европейский рынок важен — как рынок главного торгового партнера Республики Молдова, в том числе и для граждан и компаний из приднестровского региона Республики Молдова.

Соглашение об ассоциации применяется на всей территории Республики Молдова, и так будет и впредь.

Свободная Европа: Последние опросы общественного мнения показывают, что количество сторонников сближения Республики Молдова с Европейским Союзом растет. Вас часто спрашивают: когда Республика Молдова могла бы подать заявку на вступление в ЕС? Ответ обычно таков: «Когда вы будете готовы. Когда вы будете соответствовать всем требованиям, предъявляемым Европейским союзом для каждого из государств, желающих присоединиться к ЕС. Они также действительны для Республики Молдова». И все же молдавские власти уже с 2014 года начали трубить, что обратятся в Брюссель с такой заявкой. Молдова к этому готова?

Петер Михалко: Прежде всего, я очень рад, что граждане ценят сотрудничество и отношения, которые складываются между Европейским союзом и Республикой Молдова. Я думаю, для всех очевидно, что Соглашение об ассоциации, Соглашение о свободной торговле – очень хорошая и подходящая основа для этих отношений. Сейчас мы находимся на этапе реализации этого соглашения. Все страны прошли через этот этап, в том числе те, что позже присоединились к Европейскому союзу.

Но Республике Молдова еще предстоит проделать большую работу для реализации этого соглашения, для достижения политической ассоциации, экономической интеграции и европейских стандартов, — то есть целей, поставленных на этом этапе.

И я хочу подчеркнуть, что в преамбуле Соглашения об ассоциации вторая фраза гласит о признании европейского выбора Республики Молдова.

Свободная Европа: Проводилась ли оценка того, сколько положений Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом было выполнено на сегодняшний день?

Петер Михалко: Предстоит еще много работы…

Свободная Европа: Могут ли хорошие отношения Республики Молдова с Европейским Союзом не понравиться России? Когда было подписано Соглашение об ассоциации, Москва с опасением заявляла, что страны, ставшие членами Восточного партнерства, будут стараться стать как можно ближе к Европейскому союзу.

Петер Михалко: Республика Молдова является суверенной страной и имеет право на развитие сотрудничества и отношений с другими странами — в данном случае с Европейским союзом. И то, как поступили с Республикой Молдова, в том числе экспортные санкции со стороны Российской Федерации...

Свободная Европа: Вы имеете в виду эмбарго, введенное Российской Федерацией в отношении Республики Молдова после подписания Соглашения?

Петер Михалко: …после подписания и применения положений Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле, санкции были несправедливыми и совершенно необоснованными.

Свободная Европа: Что вы думаете о проблеме миграции, о том, что так много людей выбрали заграницу, нашли работу, достойную жизнь в другой стране, а не в Республике Молдова? Что вы об этом думаете?

Петер Михалко: Республика Молдова, вероятно, стала наиболее пострадавшей в этом смысле страной в Европе. И это требует особого, отдельного подхода, в том числе с точки зрения предлагаемой помощи и поддержки.

Но самое главное, об этом должны задуматься политики и те, кто принимает решения в Республике Молдова. Им не следует забывать, что они должны служить народу.

Свободная Европа: Принято считать, что депутат — это слуга народа, а государственные служащие должны работать в интересах граждан.

Cистемная, повсеместная коррупция — этот спрут пока никуда не исчез

Петер Михалко: Люди потому уезжают из страны, что у них нет экономических условий для жизни. А их нет, потому что система не благоприятстсвует экономической деятельности.

С другой стороны, государственные учреждения, в том числе судебные органы, обращаются с гражданами так, как с ними никогда не будут обращаться в других странах, игнорируя принцип равенства перед законом. И это нужно изменить.

А зло, которое лежит в основе этой ситуации, — это системная, повсеместная коррупция. Этот спрут, захваченное состояние, которое описывали и внешние партнеры, пока никуда не исчезло.

Свободная Европа: Сколько составляет на сегодня поддержка ЕС?

Петер Михалко: Нужно уточнить — за какой период. За последние десять лет — более одного миллиарда евро или 20 миллиардов леев в виде грантов, поступивших в Молдову из двусторонних и региональных фондов.

За последние десять лет Молдова получила более одного миллиарда евро в виде европейских грантов

Есть и дополнительные ресурсы: например, региональная программа для мэрий и регионального развития. Существуют трансграничные программы, по большей части с Румынией, которые способствовали значительному развитию инфраструктуры.

Также речь идет о финансировании, которое поступает через Европейский инвестиционный банк или других партнеров, таких как Европейский банк реконструкции и развития.

Например, Банк Евросоюза выделил Молдове 850 миллионов евро. Это инфраструктурные проекты, дороги, системы водоснабжения или управления отходами. То есть это крупные проекты.

Плюс к этому каждая страна Европейского союза разрабатывает двусторонние программы, в рамках которых реализуется множество проектов. Наряду с проектами, финансируемыми Европейским Союзом, Германия поддержала множество проектов, которые были высоко оценены людьми. Так что со всей Европы идет серьезная поддержка.

Свободная Европа: Посол Петер Михалко, глава Делегации Евросоюза в Молдове.

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Свободная Европа: На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения решит, давать ли экстренное разрешение на применение вакцины AstraZeneca — именно эту вакцину против коронавируса получит бесплатно Молдова и другие бедные страны через международную платформу COVAX.

Основная комиссия экспертов ВОЗ уже заявила, что вакцина Astra Zeneca безопасна и эффективна, несмотря на сомнения, высказанные рядом стран. Республике Молдова обещали сотни тысяч доз этой вакцины. Первые дозы должны поступить в этом месяце вместе с небольшим количеством вакцины Pfizer / BioNTech — она более требовательна к условиях хранения. Власти Молдовы уверяют, что сделали все возможное для начала кампании иммунизации и ждут вакцины.

Приднестровская администрация делает противоречивые заявления о доступности вакцины Pfizer / BioNTech. «Мы не готовы хранить вакцину Pfizer. У нас нет холодильных систем, обеспечивающих температуру -70 градусов. Другие вакцины, которые нужно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, или при -18 градусов, мы готовы принять», — заявила глава департамента здравоохранения региона Кристина Албул местному телеканалу ТСВ. На следующий день после этого Вадим Красносельский сообщил, что заявление Албул «не соответствует действительности». «Приднестровье готово к вакцинации. Мы примем любую помощь и гарантируем создание необходимых условий для хранения как вакцины Pfizer, так и других », — сказал Красносельский, его цитирует тираспольское ТВ. Чуть раньше в этом году Красносельский уверял, что 30 000 доз российской вакцины Sputnik-V поступят в регион, а через платформу ВОЗ COVAX Тирасполь должен получить западные вакцины — их хватит для вакцинирования примерно 20 процентов населения левобережья Днестра.

Ранее в этом году приднестровский лидер заявлял, что жители левобережья Днестра получат российскую прививку Sputnik-V. Красносельский рассказал, что договорился с Москвой о поставке 30 тысяч доз российской вакцины. Красносельский говорил об этом в начале года, но с тех пор ничего не было сказано о сроках, в течение которых российскую вакцину может получить Приднестровье.

Молдавский минздрав объявил, что ожидает более 24 400 вакцин Pfizer / BioNTech и более 260 000 вакцин Oxford / AstraZeneca, часть этих вакцин предназначены для Приднестровья. Кроме прививок по программе COVAX Молдова также ждет безвозмездной помощи от Румынии — это 200 000 доз. Власти Молдовы обещают, что будут использовать только вакцины, одобренные ВОЗ и Европейским союзом. Российская вакцина Sputnik-V не одобрена в Республике Молдова, но может быть использована в качестве российского пожертвования в Приднестровье.

А и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой во вторник сказал послу Российской Федерации Олегу Васнецову, что «Республика Молдова будет использовать широкий спектр вакцин, при условии их обязательного утверждения в нашей стране», и в приоритете будут вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом.

Свободная Европа: В среду 17 февраля Радио Свободная Европа организует очередные дискуссии в рамках проекта «Антиностальгия - взгляд в будущее». В этот раз мы поговорим об активности молодежи и электоральных процессах, о голосовании молодых избирателей — по статистике, на выборы в Республике Молдова ходят только 25 процентов от общего числа молодежи.

Дискуссии на эту тему будем транслировать в прямом эфире на нашем сайте и на нашей странице в фейсбуке — не пропустите, начало в 18 часов.

Наша коллега Лина Грыу поговорила об этом с Франаком Вячоркой — советником избранного президента Беларуси Светланы Тихановской. Послушаем фрагмент интервью — о злоупотреблениях режима Лукашенко, невозможности вернуться в прошлое, о будущем страны и о вкладе молодежи в борьбу за перемены.

Франак Вячорка: Ну, никто не сделает революцию за самих белорусов. Понятно, что все решается в Минске, Гродно, Бресте — в белорусских городах, но внешний фактор имеет огромное значение, потому что это делегитимизация режима. Изолируя его, не признавая его, он теряет свою власть.

Другое — это поддержка СМИ, активистов, гражданского общества, новых инициатив. Это то, что делают какие-то институциональные фонды, международные организации.

После августовских событий Лукашенко максимально изолирован. Обратный отсчет его власти уже запущен

Ну и в-третьих — это справедливость. То, чего Беларусь лишилась — это законность. В Беларуси не действуют законы, суды не работают по законам. Международные инстанции, стратегические судебные процессы, международные суды — это все инструменты, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека. Это конкретные вещи и инструменты, которые может сделать мир. Мы живем в 21 веке, и ни одно государство не существует в полной изоляции.

Для Лукашенко очень важно торговать, ему очень важно, чтобы его признавали. И теперь, после августовских событий Лукашенко максимально изолирован. Это чувствует номенклатура, это чувствуют силовики и бизнесмены. Поэтому обратный отсчет его власти уже запущен.

Свободная Европа: Сейчас зима — не очень благоприятное время для протестов, и видно, что и сами протесты затихли. Вы инициировали международные акции поддержки, чтобы удержать внимание к белорусской теме. Что будет дальше? Как будет развиваться ситуация в Беларуси?

Франак Вячорка: Протесты, во-первых не затихли, они просто изменили свою форму. Каждый день проходят от 5 до 15 разных акций. Это мы называем акциями соседей, дворовыми акциями. 50, 100, 200 человек выходят с флагами, бело-красно-белой символикой, какие-то перформансы танцевальные — это все тоже акции протеста.

Все, кто раньше служили режиму Лукашенко, начали сомневаться — быть по ту сторону или по эту

Потом фото и видео попадают в телеграм, ютьюб, фейсбук, и другие люди уже это тоже поддерживают. Поэтому, акции продолжаются, но крупные марши в центре города возобновятся, когда потеплеет. Сейчас ужасная погода. Зима в Беларуси — это ужасный сезон, когда и холодно, и серо, и депрессивно, люди привыкли сидеть по домам. Но в март-апреле, конечно, же эта вся энергия вернется на улицы городов.

Вот эта акция солидарности, которую мы запустили, не только для того, чтобы вернуть Беларусь в повестку дня, хотя это важно, конечно, но и чтобы как-то обозначить, своеобразный чек-поинт — как-то обозначить наши успехи, показать, чего мы добились. Людям может показаться, что мы стоим на месте. Мы не стоим.

У нас запущено огромное количество новых инициатив. Мы отвоевали пространство. Белорусов поддержали журналисты, активисты, селебрити. Все, кто раньше служили режиму Лукашенко, начали сомневаться — быть по ту сторону или по эту. Поэтому вот 6 месяцев, и — мы отмечаем наши успехи, а также мы отмечаем тех друзей и союзников, которые все это время нам помогали.

Свободная Европа: Франак, недавно в Атлантическом совете вы говорили, что белорусское гражданское общество перешло определенный рубикон. То есть была пройдена определенная точка невозврата и то, что происходит сейчас в обществе в Беларуси — должно привести к переменам. И я хочу подойти к теме нашей дискуссии — молодежь и выборы. Насколько изменилось отношение молодежи к электоральным процессам, к участию в процессах, которые происходят в обществе после выборов. Что было до августа и что сейчас?

Франак Вячорка: Да, произошла политизация разных групп населения, которые раньше активно не участвовали. Пенсионеры — они проводят какие-то свои марши, организуют какие-то свои группы, в вайбере выстраивают сети, налаживают коммуникацию, чаты районные, которые порою более активные, чем молодежные. И студенчество, которое было двигающей силой, особенно в первые месяцы протестов.

Любая диктатура заинтересована, чтобы общество было пассивно, деполитизировано, не ходило на выборы. С августа месяца это изменилось навсегда

Мы пробуем их организовать в какие-то структуры, которые будут более устойчивыми. Потому что мы имеем инициативу, мы имеем энергию, но не хватает устойчивости. И Лукашенко этими арестами парализует новые структуры, ячейки, которые появились в обществе. Вот, например, сегодня судят двух чудесных журналистов — Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву, Белсат и TUT.BY. Судят блогеров, Игоря Лосика, который уже сидит много месяцев, он сотрудник Радио Свобода. Зачем это делают? Они это делают, чтобы децентрализировать и не дать гражданскому обществу выстроить свои собственные коммуникации.

Любая диктатура заинтересована, чтобы общество было пассивно, деполитизировано, не ходило на выборы. С августа месяца это изменилось навсегда. Почти 80% знают о протестах. Абсолютное большинство их поддерживает, многие более активно, некоторые менее. Но чего добились мы — теперь каждый белорус интересуется политикой, и абсолютное большинство готово в этой политике участвовать.

Свободная Европа: Но, Франак, объясните, почему молодые люди, которые всю жизнь прожили в этой, на первый взгляд, спокойной атмосфере, где никогда ничего не происходило, у всех были смартфоны, хорошая еда, тепло в доме и так далее, и — вдруг им захотелось свободы? Как это объяснить? Почему так быстро и вдруг все изменилось?

Франак Вячорка: Я думаю, что много факторов наложилось. Во-первых, это ковид. Он создал такую критическую ситуацию, к которой власти не были готовы и полностью провалили борьбу с пандемией. Говорили, что вируса нет, люди умирали, болели, и никто их не защищал.

Второе — технологический прогресс, у людей появились альтернативные системы обмена информацией, появился телеграм, ютьюб. Телеграм и ютьюб создали инфраструктуру для альтернативных СМИ. Лукашенко инвестировал все 26 лет в традиционный телевизор, в обычные телеканалы, а сейчас телеканалы никому не нужны, потому что все есть в телеграме. И эта инфраструктура дала возможность этой информацией обмениваться.

Власти недооценили женщин. И женщины, во-первых, стали лидерами протеста, во-вторых, стали организовывать свое собственное движение.

А третий фактор — это возможность людей собирать самостоятельно деньги — в фонды солидарности. Началось все с коронавируса — они собирали деньги для докторов, на маски, на аппараты ИВЛ. А потом эти фонды стали собирать деньги на репрессированных, на арестованных, на оплату штрафов.

Власти недооценили женщин. И женщины, во-первых, стали лидерами протеста, во-вторых, стали организовывать свое собственное движение. Множество ошибок власти, куча промахов, они недооценили и не поняли, что и помогло, аккумулировало этот мобилизационный эффект в обществе.

Свободная Европа: Может быть возможен обратный отсчет? Что будет, если все эти репрессивные меры сработают?

Франак Вячорка: Абсолютно возможно. Возможно, сработают. И, возможно, они все закатают в асфальт, но это возможно только на время — месяц, два, три. Но когда ты затягиваешь гайки — механизм ломается намного быстрее. Они сейчас перекрутили гайки. Сейчас милиционеры просто выбегают из машины на улице вечером в воскресенье и забирают всех — сотню человек, не разбираясь есть там акция, нет там акции. Это такой сталинизм, сталинизм чистой воды. Репрессии, которых Восточная Европа не видела последние полвека. И вот это перекручивание гаек и приведет Лукашенко к ошибкам, за которыми последует развал всей этой системы.

Закатывать под асфальт можно, но все равно все живое через асфальт пробивается. И когда режим рухнет — это только вопрос времени.

Свободная Европа: Сколько времени понадобиться?

Франак Вячорка: Я знаю, что мы точно увидим перемены до лета. Это связано с экономическим фактором. Эксперты прогнозируют, что эффект от санкций, эффект от кризиса и плохого управления до мая проявится. Это отразится на зарплатах и благосостоянии людей, плюс — люди снова начнут выходить в теплую погоду на улицы, международная поддержка усилится, мы надеемся, и к маю, к июню у властей не будет другого выбора, кроме как идти на какие-то уступки и начинать освобождать политзаключенных.

Закатывать под асфальт можно, но все равно все живое через асфальт пробивается

Свободная Европа: Вы видите какие-то параллели между тем, что произошло в Беларуси минувшим летом и тем, что происходит сейчас в России — акции в поддержку Навального, молодежная активность в Тиктоке, мощная волна протеста, особенно среди российской молодежи. На это как-то повлияли белорусские события?

Франак Вячорка: Все проникает друг в друга, информационное пространство живое. Поэтому когда люди в России наблюдали за акциями в Беларуси, конечно, они вдохновлялись. Белорусские протесты вдохновляли весь мир — не только Россию. Поэтому и эффект от этих протестов может быть намного глубже и больше, чем просто акции в России.

Но контексты-то очень разные, ситуации разные. В Беларуси мы уже победили на выборах, а в России они пока что выходят за Навального.

Это сталинизм чистой воды. Репрессии, которых Восточная Европа не видела последние полвека

Поэтому, конечно, формы похожи, люди технологии используют похожие, но и есть огромная разница. Я все-таки думаю, что природа этих протестов очень отличается. Что бы там не говорили, но у белорусов намного больше шансов на победу в этой революции, чем теперь у России. Может быть я и пессимистичен, но мы на самом деле уже победили, нам вот так вот до победы. Конечно, у россиян очень сложная ситуация, и совсем другая.

Свободная Европа: Вы очень хорошо знаете ситуацию в регионе, и в принципе во всех наших странах, бывших советских республиках — молодежь очень пассивна на выборах. В Молдове, допустим, лишь 25% молодых людей до 25 лет ходят голосовать, эти проценты немножко растут с увеличением возраста. Как вы можете объяснить этот слабый интерес? Это какие-то отголоски советского прошлого, или это недочеты образования? Вот эта апатия, когда ты разрешаешь другим решать за себя, и ты не понимаешь, что это очень сильно может сказаться на твоем будущем?

Франак Вячорка: Я вот не уверен, что вот это неучастие в политике, выборах — это тренд только Молдовы и региона. Я думаю, что во всем мире в целом молодежь подвержена разному влиянию — технологий, моды, а политика становится неинтересной, далекой, непонятной молодым людям, и поэтому они просто все меньше и меньше участвуют.

И особенно это касается тех стран, где есть демократия, как правило, где люди понимают, что все будет решаться само, что и так все сложится. А политизация происходит в тех странах, где демократии нет, и где люди понимают, что это один из способов реально изменить свою жизнь. Ну и в Молдове есть, как я понимаю, проблема миграции массовой, люди возможно не связывают свое будущее с жизнью в Молдове. Это целый комплекс проблем.

Конечно, Беларусь тоже небогатая страна, но я думаю, что в Беларуси тоже будет такая проблема, что, конечно, люди будут уезжать, будут путешествовать, будут меньше интересоваться политикой. Но пока что у нас эта мобилизация происходит. Но я тоже припоминаю молдавские протесты 2009 года и те, что потом происходили. Происходила политизация. Когда демократия под угрозой, когда люди чувствуют, что их пытаются обмануть, то они выходят на улицу.

Не все потеряно, ничего критичного в этом нет. Сейчас в Молдове новый президент, новые люди, много молодых во власти. И я думаю, что это хороший шанс, чтобы изменить, переломить эту ситуацию. В Литве тоже была эта проблема эмиграции и неинтереса к политике, но и правительство сделало все, чтобы вернуть тех, кто уехал, вернуть кадры, студентов, которые обучались за рубежом. Это все часть, наверное, государственной политики.

Свободная Европа: Вы упомянули страны Балтии. Одна из тем, которую я хотела бы затронуть еще сегодня — мы собираемся в одной из наших передач поговорить о люстрации, и о том, насколько важно, когда строишь новое государство, распрощаться с прошлым. Процесс люстрации в Молдове так и не случился. В прибалтийских странах он произошел, и мы видим абсолютно разные общества и абсолютно разное будущее. Связано оно с этим выбором или не связано? И что вы собираетесь в Беларуси делать в этом плане? В новой Беларуси.

Франак Вячорка: Я думаю, что это будут решать белорусы и новое правительство. У нас пока мандат — добиться новых выборов, у Светланы Тихановской. За нее голосовали в первую очередь как за человека, который приведет страну к демократии, к выборам, в которых будут конкурировать и партии, и кандидаты в равных условиях.

Люстрация важна, но она должна быть очень осторожной и касаться в первую очередь тех, кто виновен, и это огромный вызов для Беларуси

Что касается люстрации, то у нас есть концепция национального примирения, которая предусматривает и наказание для тех, кто совершал преступления, и амнистию для тех, кто не совершал, хотя и оставался в системе какое-то время. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы каждая страна выбрала такой сбалансированный компромиссный подход. Особенно теперь в Беларуси, когда Лукашенко выстроил эту четкую вертикаль власти, мы не можем просто силой всех этих людей напугать. Нам нужно искать к ним подход, и нужно показать, что независимо от того, какую роль они исполняли в лукашенковской системе, они смогут найти себе место в Беларуси будущего.

Люстрация важна, но она должна быть очень осторожной и касаться в первую очередь тех, кто виновен. Это огромный вызов для Беларуси будет, особенно после Лукашенко.

Свободная Европа: А то, что произошло в странах Балтии после распада СССР и то, что не произошло в Молдове — люстрация? Это может стать точкой прощания с прошлым, началом какого-то будущего. В балтийских странах это был важный фактор перемен, эти страны вступили в НАТО, в Евросоюз, а в Молдове этого не произошло. Что-то серьезно тормозило, старая номенклатура, которая вошла во власть и постоянно стопорила эти процессы.

Франак Вячорка: Да, конечно, это огромный фактор. Конечно, в балтийских странах, ну и они меньше времени были в Советском Союзе, и у них немножко другой контекст был. В советское время у них было немного больше свободы. А в Беларуси, например, не прошло никакой люстрации. Я даже больше скажу, что все эти номенклатурщики, которые руководили в Советском Союзе, они и сейчас во власти.

Свободная Европа: То же самое, примерно, произошло и в Молдове.

Франак Вячорка: Да, но в Молдове были проведены рыночные реформы, но те же самые номенклатурщики получили доступ к ресурсам, злоупотребили возможностями и властью, чтобы сконцентрировать у себя активы. Конечно, проблема, что люстрации не было. Но все-таки люстрация — не панацея, она не решает всех проблем.

Задача люстрации — сделать процесс трансформации в сторону демократии и капитализма менее болезненным, чтобы когда страна меняется и реформируется, не было дороги назад. И поэтому важно, чтобы те люди, например, которые вот при Лукашенко сейчас какие-то совершают предательства или преступления, чтобы потом, после новых выборов, они не взяли реванш. Для этого нужна люстрация. Но, снова скажу, она не должна быть повальной, и это не должна быть охота на ведьм.

Сейчас, наверное, для Молдовы поздно уже делать люстрацию, уже слишком много времени, особенно, если мы говорим про советских каких-то деятелей или чиновников. А в Беларуси, конечно, я думаю, до этого дойдет разговор, но это не тема сегодняшнего дня. Сейчас нужно стремиться, скорее всего, к примирению и диалогу, чтобы вывести страну из кризиса.

Свободная Европа: Когда, вы думаете, станет возможным возвращение Светланы Тихановской в Беларусь, в Минск?

Франак Вячорка: Я думаю, что как только начнутся переговоры, и начнут освобождать политзаключенных, возвращение безопасным — она сразу вернется. Возвращаться сегодня — это сразу в тюрьму. Это не имеет смысла, это никому не поможет. Лукашенко пока что пробует взять реванш, делает зачистку любых инициатив и активистов, Тихановская в розыске, я думаю, что по целому ряду статей. Поэтому возвращение ее сейчас нецелесообразно.

Свободная Европа: Скажите, что бы вы сказали Лукашенко, если бы была возможность встретиться с ним с глазу на глаз?

Франак Вячорка: Я бы сказал, что «уходи, уходи, потому что народ требует, народ просит, и от этого всем будет проще, лучше и спокойней».

Свободная Европа: Это была беседа Лины Грыу с Франаком Вячоркой — советником избранного президента Беларуси Светланы Тихановской. Полную версию интервью можно посмотреть и почитать на нашем сайте, а в среду, в 18.00, мы ждем вас в прямом эфире — поговорим о роли и активности молодежи на выборах и при принятии решений.